中國突襲搜查諮詢公司凱盛融英，「反間諜法」定義模糊不利疫後吸引外資

中國《央視》在昨（8）日晚間播出的新聞中，指出近期中國國安機構，以竊取軍事與金融情報為由，對諮詢公司凱盛融英（Capvision）進行「公開執法」，突襲搜查了凱盛融英位於蘇州、上海、北京、深圳等地的辦公室。中國外交部發言人汪文斌在9日的例行記者會上表示，這是正常執法行為。

《央視》的報導指出，西方國家為了實現打壓中國的策略，「竊取我國軍事軍工、經濟經融等重點領域的情報消息」。而中國國安機構在調查多起專案後發現，許多境外機構，特意淡化其外資背景，規避中國法規的省查與監管，藉由「諮詢公司等行業，竊取我國重點領域國家秘密和情報」。

《央視》引述上海市國家安全局的發言，表示凱盛融英擁有1000多位客戶，其業務分為3大類，「專家訪談」佔了其業務總量的80％。而被訪談的專家主要為政策研究、國防軍工、金融貨幣、高科技、能源、醫藥衛生等重點領域。

根據《央視》報導，上海市國家安全局也表示，凱盛融英會與每位受訪者簽署免責條款，要求受訪方履行保密責任，並自行承擔法律後果。而這些受訪的專家，會在訪談中放鬆警惕，「洩漏內部敏感內容甚至國家秘密和情報，走上了違法犯罪道路。」

《CNN》報導指出，1名位在香港的凱盛融英前客戶表示，突襲調查發生在去（2022）年年底，而諮詢行業的情況越來越糟糕。

凱盛融英目前尚未對《央視》的指控做出正面的回應，且尚未回覆《金融時報》的置評請求，僅在官方微薄帳號上表示將會「堅決貫徹國家安全發展」。

凱盛融英公司的總部位於美國紐約，以及中國上海，公司業務專注於中國經融市場調查與企業諮詢。自2006年成立以來，在中國的外資諮詢公司當中，凱盛融英已成為其中的龍頭企業。公司700名員工中，有超過500名在中國總部工作。為國際投資者提供所需的中國市場風險評估、產業研究，以及企業諮詢服務。

定義模糊的「反間諜法」，與期待疫後復甦的中國市場

除了凱盛融英以外，美國諮詢公司貝恩策略顧問（Bain & Company），在中國的辦公室也在日前被調查；而美國明智集團（Mintz Group）的5名員工則在今（2023）年3月被中國拘留。

《BBC》報導指出，中國在4月通過了內容「廣泛且模糊」的反間諜法，擴大了間諜的定義，將針對政府部門與國安資訊的網路攻擊，也納入間諜的範疇當中。

反間諜法在今年7月1日生效後，將賦予中國當局更多的權利，可以強行搜查涉嫌從事間諜活動的個人的財物，並且獲得數據。而政府還可以禁止涉嫌從事間諜活動的中國公民出境，或是禁止外國人民入境。

針對此次凱盛融英事件，上海美國商會今日表示，如果中國當局能夠更加明確地表示，哪些企業的哪些行為是不能執行、會被政府介入調查的，將會相當地「有幫助」。

《BBC》引述中國觀察專家表示，北京的反間諜搜查行動，可能會損害中國在經濟開放與復甦上的努力。

《CNN》報導也指出，中國政府對凱盛融英的搜查，使國際商界在對中投資方面，充滿謹惕。而經歷了3年新冠疫情肆虐的中國，目前正試圖吸引外資，以重振中國經濟。

「對外國公司的打壓和突襲搜查，將會使北京更難說服外國相信中國是個安全的經商之地。」中國褐皮書（China Beige Book）的總經理表示。

「外國企業和投資者當中，有許多人早就對中國的政治環境抱持謹慎態度，現在他們將會更加仔細地考慮對中國的商業承諾。」牛津大學中國中心的經濟學家馬格納斯（George Magnus）告訴《BBC》。

馬格納斯表示，中國不斷譴責美國、西方國家對中國經濟以及產業「脫鉤」，但中國自己就是「脫鉤」做得做徹底的那位。

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責任編輯：賴明君

核稿編輯：翁世航