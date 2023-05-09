中國突襲搜查諮詢公司凱盛融英，「反間諜法」定義模糊不利疫後吸引外資

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近期中國國安機構，以竊取軍事與金融情報為由，對諮詢公司凱盛融英（Capvision）進行「公開執法」。外媒表示，北京的反間諜搜查行動，可能會損害中國在經濟開放與復甦上的努力。
中國《央視》在昨（8）日晚間播出的新聞中，指出近期中國國安機構，以竊取軍事與金融情報為由，對諮詢公司凱盛融英（Capvision）進行「公開執法」，突襲搜查了凱盛融英位於蘇州、上海、北京、深圳等地的辦公室。中國外交部發言人汪文斌在9日的例行記者會上表示，這是正常執法行為。
《央視》的報導指出，西方國家為了實現打壓中國的策略，「竊取我國軍事軍工、經濟經融等重點領域的情報消息」。而中國國安機構在調查多起專案後發現，許多境外機構，特意淡化其外資背景，規避中國法規的省查與監管，藉由「諮詢公司等行業，竊取我國重點領域國家秘密和情報」。
《央視》引述上海市國家安全局的發言，表示凱盛融英擁有1000多位客戶，其業務分為3大類，「專家訪談」佔了其業務總量的80％。而被訪談的專家主要為政策研究、國防軍工、金融貨幣、高科技、能源、醫藥衛生等重點領域。
根據《央視》報導，上海市國家安全局也表示，凱盛融英會與每位受訪者簽署免責條款，要求受訪方履行保密責任，並自行承擔法律後果。而這些受訪的專家，會在訪談中放鬆警惕，「洩漏內部敏感內容甚至國家秘密和情報，走上了違法犯罪道路。」
《CNN》報導指出，1名位在香港的凱盛融英前客戶表示，突襲調查發生在去（2022）年年底，而諮詢行業的情況越來越糟糕。
凱盛融英目前尚未對《央視》的指控做出正面的回應，且尚未回覆《金融時報》的置評請求，僅在官方微薄帳號上表示將會「堅決貫徹國家安全發展」。
凱盛融英公司的總部位於美國紐約，以及中國上海，公司業務專注於中國經融市場調查與企業諮詢。自2006年成立以來，在中國的外資諮詢公司當中，凱盛融英已成為其中的龍頭企業。公司700名員工中，有超過500名在中國總部工作。為國際投資者提供所需的中國市場風險評估、產業研究，以及企業諮詢服務。
定義模糊的「反間諜法」，與期待疫後復甦的中國市場
除了凱盛融英以外，美國諮詢公司貝恩策略顧問（Bain & Company），在中國的辦公室也在日前被調查；而美國明智集團（Mintz Group）的5名員工則在今（2023）年3月被中國拘留。
《BBC》報導指出，中國在4月通過了內容「廣泛且模糊」的反間諜法，擴大了間諜的定義，將針對政府部門與國安資訊的網路攻擊，也納入間諜的範疇當中。
反間諜法在今年7月1日生效後，將賦予中國當局更多的權利，可以強行搜查涉嫌從事間諜活動的個人的財物，並且獲得數據。而政府還可以禁止涉嫌從事間諜活動的中國公民出境，或是禁止外國人民入境。
針對此次凱盛融英事件，上海美國商會今日表示，如果中國當局能夠更加明確地表示，哪些企業的哪些行為是不能執行、會被政府介入調查的，將會相當地「有幫助」。
《BBC》引述中國觀察專家表示，北京的反間諜搜查行動，可能會損害中國在經濟開放與復甦上的努力。
《CNN》報導也指出，中國政府對凱盛融英的搜查，使國際商界在對中投資方面，充滿謹惕。而經歷了3年新冠疫情肆虐的中國，目前正試圖吸引外資，以重振中國經濟。
「對外國公司的打壓和突襲搜查，將會使北京更難說服外國相信中國是個安全的經商之地。」中國褐皮書（China Beige Book）的總經理表示。
「外國企業和投資者當中，有許多人早就對中國的政治環境抱持謹慎態度，現在他們將會更加仔細地考慮對中國的商業承諾。」牛津大學中國中心的經濟學家馬格納斯（George Magnus）告訴《BBC》。
馬格納斯表示，中國不斷譴責美國、西方國家對中國經濟以及產業「脫鉤」，但中國自己就是「脫鉤」做得做徹底的那位。
新聞來源
- 国家安全机关披露：咨询企业凯盛融英沦为境外情报机构帮凶（央視網）
- 咨询企业凯盛融英沦为境外情报机构帮凶 游说重点领域专家在咨询中泄密（央視網）
- ‘Everybody is worried’: China raids offices of consultancy firm Capvision in widening industry crackdown（CNN）
- China raids multiple offices of international consultancy Capvision（Financial Times）
- Capvision: China raids another consultancy in anti-spy crackdown（BBC）
延伸閱讀
- 一切為了人民！中國鼓勵公民舉報「危害國家安全行為」，獎金最高超過44萬元
- 《華爾街日報》：中國將經濟數據鎖進黑盒子，外資深感不安；流亡海外新聞人號召全球拆中共網路圍牆
- 中國擴大出境禁令，政治控制再收緊，美國駐中大使：企業不應成為美中競爭的攻擊目標
- 每一個人一踏進中國，都可能會是下一個李明哲
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責任編輯：賴明君
核稿編輯：翁世航
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，在南投13鄉鎮中，約有70座農場，每個農場皆有其特色，不少觀光休閒農場的特色尤其讓人「意遊未盡」。以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等地區之休閒農場，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於台中中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。南投農場散落於13鄉鎮中，約有70座農場，每個農場皆有其特色，以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等南投地區農場，供遊客參考。
信義鄉
南投農業區 - 自強愛國休閒農業區
「自強愛國休閒農業區」位於南投縣信義鄉西北方，鄰近東埔溫泉區、八通關古道、玉山國家公園，周邊旅遊資源豐富，幅員遼闊。農業區面積達2,000餘公頃，涵蓋區域包括烏松崙森林休閒區、崁腳寮葡萄休閒區、風櫃斗梅園區、牛稠坑景觀生態區及坪瀨溪流生態區。區域內有坪瀨溪、刺蔥林溪與陳有蘭溪等溪流，水資源豐富孕育豐富的農產品和生態資源，最著名的農產品即為青梅和青梅加工品，果粒碩大且多汁；而崁腳寮生產的葡萄的品質也深受消費者肯定，另外，風櫃斗的梅花遠近馳名，每到梅花季，即可見到滿山滿谷的梅花和人群。無論賞花、採果、踏青、生態探索……等多元遊程，都吸引許多遊客多次造訪！
地址：南投縣信義鄉綠美巷20號
【鄰近景點】
東埔溫泉區
八通關古道
玉山國家公園
【農業與伴手禮】
青梅、梅子果釀、葡萄、時蔬、柿子
【交通方式】
國道3號下名間交流道，左轉台3線往名間方向，再接 台16線往集集、水里方向，於水里接台21線往信義 至88.6公里處信義分局前右轉，循投59線前行即可 達愛國村、自強村。
南投農場 - 天山嶺有機農場
「天山嶺有機農場」位於南投縣水里鄉，為當地農民添來伯所創立。農場內種植多種水果，遊客到農場可以預約一日或二日農夫農事體驗，由添來伯帶您認識農場，種花、採果、體驗農事，欣賞田園之美，一同認識食物的源頭，學會珍惜感恩。中午在添來伯家，用早上採收的蔬果入菜，一起料理做羹湯；午後探訪蜜蜂生態的家，品嘗蜂蜜和果茶，購買香醇好喝的蜂蜜、百香果、葡萄禮盒。爾後回到添來伯的百年老屋，其為古早磚瓦建築，依山勢而建，群山環繞，樹影扶疏，水澗山嵐，是一處避暑放鬆的好地方！百年古厝前有一大草皮，添來伯說，常有遊客指定來露營，因其地勢高無光害，晚上躺在草皮上，欣賞無盡星空，美不勝收！
地址：南投縣信義鄉上安村水信路3段75巷6號
【鄰近景點】
信義鄉農會
丹大溫泉
夫妻樹
【農業與伴手禮】
蜂蜜、百香果、高麗菜、絲瓜
【交通方式】
由水里鄉沿著新中橫公路往信義東埔、玉山方向，經過水里鄉郡坑村、上安村即可抵達，水里鄉至此約15公里。
竹山鎮
南投農場 - 富州休閒農場
「富州休閒農場」位於竹山鎮北方，原是濁水溪沖積下的平原，古稱「溪州仔」。土壤肥沃，富含礦物質，形成得天獨厚栽種農作物的最佳環境，故有「富庶之州」的美名。為求農業資源的永續，提供國人享受田園之樂，富州藉著「休閒農業生產之經濟價值，得以保有經濟弱勢的農地、綠地資源之永續利用」的理想，發展休閒農業，並藉由研發竹製自行車連結在地文化產業，打造四季綠色自行車道，讓遊客更能體驗，生命、生活，生產、生態等四生共榮的「農業之旅」。享受在地美景美食之餘，亦能體會珍惜自然之美。
地址：南投縣竹山鎮集山路一段324號
【鄰近景點】
紫南宮
竹山文化園區
車籠埔斷層園區
竹山菸葉館
【農業與伴手禮】
竹炭片、竹醋液、蕃薯餅、地瓜餅、養生茶、杉林溪茶
【交通方式】
行駛國道3號下竹山交流道，左轉經過秀傳醫院遇三岔路口往右走台3丙線往集集、水里方向行駛，經過7-11社寮門市再行駛4K處富州巷口左轉。
南投農場 - 天野休閒農場
「天野休閒農場」位於竹山鎮，近紫南宮。成立於民國96年，擁有廣闊的青草藥園，種植約200科別、1200個藥草品種，農場內設有藥草老師，教導遊客藥草相關知識。農場內附設「天野養生餐廳」，主要接待團客。餐廳主打「藥膳養生料理」，健康養生無負擔。園區內門市部，主要販售各類青草藥乾品、加工製品與其他農作物；農場參觀不收門票，創辦人沈金順表示，成立農場目的，是為了要推廣藥用植物的正確觀念；另一方面，常有新聞傳出民眾誤食、誤用某些植物導致中毒的案例，以至於讓青草藥背負許多誤解，他也期待透過藥園的宣導推廣，能讓社會大眾了解青草藥的益處，進而能正確地善用青草藥。
地址：南投縣竹山鎮延正里1鄰集山路二段591-8號
【鄰近景點】
紫南宮
竹山文化園區
車籠埔斷層園區
竹山菸葉館
【農業與伴手禮】
白花蝶豆、月桃、金錢草
【交通方式】
走國道三號，下竹山交流道後再往台三線竹山方向走一公里迴轉，即可到達天野休閒農場。
鹿谷鄉
南投農場 - 小半天休閒農業區
「小半天休閒農業區」位於南投縣鹿谷鄉，幅員遼闊約有286.71公頃，涵蓋竹林村、竹豐村，和雅村小半天休閒農業區等三個村落。海拔從200至1,500公尺。農作物擁有「三金」美名：綠金「茶葉」、黃金「竹筍」、黑金「竹炭」。農業區內水池林地維持良好無污染，故生態資源豐富：螢火蟲、昆蟲、鳥類及保育類藍腹鷴等，在此還可以白天觀雲海、晚上看星空。由於本地區之地理環境特性屬多山少平原的地形，大多數的居民群聚而定。區內有武岫休閒農場、43家合法民宿與13家餐飲業者，94年獲選全國最美麗社區。多樣化的生態遊程、具特色的在地美食料理，使小半天休閒農業區常是回訪客首選之一。
地址：南投縣鹿谷鄉光復路174-7號
【鄰近景點】
德興瀑布
長源圳生態步道
孟宗竹林古戰場
大崙山觀光茶園
【農業與伴手禮】
冬筍、長年菜、山芹菜、竹管茶餅、竹炭鹹蛋
【交通方式】
北上及南下於中二高竹山交流道下，右轉台3線省道至南下2.4公里處，左轉保甲路再左轉151縣道往鹿谷溪頭方向（9公里），經鹿谷廣興7-11後右轉往小半天休閒農業區。
南投農場 - 武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，初期以經營茶業為生，農場擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近十年來由茶業轉型，集合國內產、官、學界努力精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道……等活動，冀望到此一遊的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。農場內特製的「武岫孟宗竹炭」燒製係以四年生以上的孟宗竹為材料，採用高溫炭化技術，歷時十多天，以傳統窯手工精心燒製而成（並非一般機械燒材油方式），所生產之孟宗竹炭堅持高品質，其衍生的竹炭用品，健康且實用性高，是每個遊客必買的伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
【鄰近景點】
半天橋
長源圳生態步道
大石公
石馬公園
【農業與伴手禮】
竹炭手工精油皂、竹醋液、武岫竹炭、炭好茶
【交通方式】
走國道3號（中二高）下竹山交流道，台3線右轉，縣道151甲-左轉，往鹿谷方向，接151縣道，往小半天方向，接竹林村方向即可到達。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。