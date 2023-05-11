Netflix《人選之人－造浪者》：有一天當你幸運站上浪頭，請不要忘記浪底生物的眼淚
我們想讓你知道的是
《造浪者》呈現了幕僚的生活，而每一個浪底生物的貢獻都該被銘記。如果你看完《造浪者》有些許的心得與感動，請不吝給浪底生物們一點掌聲；如果你有一天幸運站上浪頭，請你千萬不要拋棄同甘共苦的夥伴，請不要忘記浪底生物的眼淚。
文：王聖芬
《人選之人－造浪者》，是一部真實世界裡的架空劇，也是「正常國家」大選時的理想樣態。
《人選之人》編劇之一的厭世姬，2016年曾於蔡英文競選總部媒創中心任職，因此劇中的民主和平黨與公平正義黨，由黨名、黨徽配色、辦公室布局與記者會背板，在真實世界中都和台灣的兩大黨對應。甚至，《人選之人》劇中的角色，比如組織部張主任、性騷擾的簡哥、文宣部陳家競主任、主席特助國慶哥，都能一眼認出是那些黨職前輩的化身。
取材真實世界的架空職人劇
取材於真實，然而《人選之人》的敘事跟真實選戰比起來，很光明、溫馨、可愛。整場大選中談到的議題有新住民政策、環保政策（BPL材質）、死刑存廢（死刑救民調與廢死聯盟）、女性參政與性騷擾議題等，唯獨沒有談到國家認同與國防外交議題，這跟台灣現實的選戰不太一樣。在台灣，統獨才是全國大選主軸，比什麼左右立場和政策議題重要多了。因此才說，這是一部真實世界裡的架空劇。
然而，避開統獨認同和「亡國感」，卻讓《人選之人》的觀眾，追劇變得更容易些，能夠一集一集看下去。因為《人選之人》的主軸並不是狹義的政治，選舉也只是插花點綴、加料炒菜。這部劇的重點是人，是政治幕僚的生活，是大局與小我的對比，是成就與犧牲，是理想與現實，是夫妻之愛、親子之情、同伴手足之誼。正是有活生生的人，就算觀眾不是政治幕僚，聽不懂那些專業名詞也跟不上快速節奏，還是能同理劇中人並產生共感。
過去台灣並沒有類似《人選之人》這樣，拍出政治幕僚生活的職人劇，多數有職業道德的從業人員，也不會嚷嚷自己手邊的專案，或是吹噓自己是操盤手；如果有人熱愛標榜自己，那人一定是個雷包。政治幕僚因為靠近權力，是一個需要低調自制的行業，否則很容易迷失在送往迎來的吹捧之中。台語俗諺說，「小孩子有耳無嘴」，我覺得就很適合形容政治幕僚，多看多聽，守口如瓶。
因熱情而投入卻得低調行事的浪底生物
可是，幕僚們從政的初心，通常是因為某個事件而感到忿忿不平，這才想要跳下去助選，動手改變看不慣的政治黑幕。滿腔熱情的人，真的有辦法極力自制嗎？這樣面對理想的追求、對不公平的憤怒、對權力的節制，也出現在《人選之人》影集裡。
劇中公正黨的總統候選人林月真，現實中為幕僚出身，就是上述各種想法拉扯對撞的代表。她很誠實地說，民主不是一人說了算、不願意貿然簽署廢死聯盟的連署書；她也足夠冷靜忍耐，儘管在面對黨內性騷擾事件時還是大發飆。這是一個很成功也讓人喜愛的角色，完全可以理解劇中黨工們為何折服於她、一心追隨。
還有文宣部主任陳家競，我想所有有伴侶有孩子的政治幕僚，都會被陳主任在選舉年家庭工作兩頭燒的慘況爆擊心臟。有時很懶、有時自私、有時食言，各種無奈讓陳家競有血有肉。還有出身政治家庭的翁文方，翁文方夢想的家庭，有車禍過世的哥哥作為她和立委爸爸之間的潤滑劑，卻一直感受不到父親有相同的重視。她大大方方出櫃，卻要被來「善意指教」的里長碎念，後來又被跟拍做成花邊新聞，這也是女性幕僚的日常。
選舉真的傷生命卻也樂在其中
很多政治幕僚看《人選之人》，應該都有天哪我怎麼還沒下班的感覺吧？選舉真是傷害我的生命，可是去KTV唱歌，還是必點競選主題曲〈點亮台灣〉。每天這樣痛苦並快樂著，因為我們都是陳家競，我們也都是翁文方。
陳和翁都還是叫得出名字的人，那現實生活中的造浪者，那些數不清的浪底生物們，都是怎麼樣的人呢？
《人選之人》以2016總統大選為背景，主要出場的部門是文宣部，有時穿插新聞部、活動部、組織部，但較少著墨其他部門的工作樣態。文宣部就如劇中描述，圖卡製作、網路宣傳、活動支援、影片拍攝、募款小物製作與銷售等，這是一般人能夠理解的政治幕僚生活。
以公司來說，候選人是商品，政黨的文宣部類似行銷部門，政策會與民調中心專精市場調查與研究，財務部就是會計室，組織部要處理子公司之間的大小事，社運部則是尋找願意投資商品的天使金主，而秘書室就是庶務二課。婦女部、原民部、客家事務部、國際部、中國事務部，這些業務內容都反映在部門名稱上，也比較能讓人理解。
若說有哪些浪底生物是無法被看見的，那就是組織和社運。不同於劇中文宣部香香美美全妝上陣，組織部與社運部，經常是素著一張臉來上工。
更難曝光的組織、社運部成員
先說組織部。負責黨內的各地方黨部和公職人員疑難雜症，可能前一天早上才分別和各地黨公職開完協調會，中午在便利商店隨便買個飯糰香蕉和咖啡，便匆匆奔赴下一場縣市造勢場動員會議。
社運部，專門處理社團與社會運動陳情抗議，人際往來的眉角細節、哪些產業具有指標性、頭人必須先熟稔、後援會要盡早成立，都是社運相關部門的業務範圍，而最為人所熟知的就是2016年選舉期間的百工百業後援會。
社運部在選舉前期，時常接觸各企業金主，因此也身負一定程度的募款額度任務。要人心甘情願把錢掏出來，是一件非常困難的事；而分辨捐款者到底是有所求，還是兩邊押寶不得罪，甚至是該筆政治獻金來源合法與否，都要由社運相關部門先做初步判斷。
台北做為台灣首都，媒體無孔不入，選舉期間的飲宴拜訪，儘管頻繁卻也小心翼翼。《人選之人》中有個很貼近現實政治的場景，那就是吃飯。翁仁雄和女兒和解，是答應女兒的伴侶來家裡吃飯；文宣部要和設計師賠罪，是請他們吃飯喝酒；陳家競要愛妻兒，是準備一桌菜；甚至蔡易安的社運友人高談闊論罵叛徒，也是熱炒店。
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陽光也可以做公益：一場環境、社會、資產三方共贏的永續投資！
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太陽人全民電廠深耕能源產業十個年頭，創辦人陳威丞藉由首創的「綠能共享經濟」模式，至今已在臺灣、日本兩地建置超過500座太陽能電廠，與數千位電廠老闆攜手展開一場經濟、環境、社會公益三方共贏的永續投資。
隨著石油、天然氣等化石燃料價格上漲、國際通膨壓力加劇，世界能源貿易板塊也隨之重組，更有國家開始推動綠色能源及能源效率的政策；而今年國際能源總署（IEA）的報告也指出，未來兩年間全球電力將增加約2500TWh，其中98%新增電力由再生能源提供。種種現象明確顯示，永續及能源轉型議題已從眾人關切的世界趨勢，轉為深刻影響產業、政策與經濟的現在進行式。
綠能共享經濟成熟，日常永續行動可以更豐富
若從鉅觀角度思考，能源議題看似與日常相距甚遠，實則不然。當我們回到生活視野──每當社會因能源問題發生災害、通膨等重大動盪時，受影響最深刻的總是平凡生活的人們，甚至是最脆弱的弱勢族群。那麼，身為從石化能源過渡至綠色能源的關鍵一代，除了落實節能生活，我們還能再多做些什麼，創造更永續、多元關懷的社會？
對忙於工作的上班族而言，「投資」就是個既能滿足理財規劃、又兼顧環境永續的參與管道。 除了基金、股票的傳統投資市場，參與近年逐漸成熟、參與門檻低且報酬回收穩定的「綠能共享經濟」其實也是不錯的方法。
全民電廠：經濟、環境、社會公益，三方共贏的永續投資
什麼是「綠能共享經濟」？簡單來說，就是「共享電廠，共創綠能」， 參與者出資認領電廠或太陽能板，太陽人全民電廠（下稱太陽人）提供一條龍的物業管理服務，包辦如廠房建置、機關文件申請、設備維運等電廠大小事。如此一來，就算是毫無太陽能專業知識的上班族，也能藉日常財務管理的方式投入環境永續的行動，參與臺灣的綠能發展，在環境永續及能源轉型過程發揮微薄卻重要的影響。
這項被太陽人稱為「全民電廠」的共享模式，不只運作方式單純且具可循環性，還能在穩定的經濟回饋之外，創造額外的永續效益。民眾只要依循以下三步驟就可以成為全民電廠的老闆： 1.登錄太陽人官網並加入會員； 2.選擇欲認購的電廠（或太陽能板），完成相關設定並付款； 3.完成後，你就能成為電廠老闆，開始定期領取販賣電力的所得。投資期間，投資人能獲得台電保證20年的購電契約，穩定獲得約6~8%的年化投報率（需視電廠位置與當地平均日照時長而定）。
除了長期穩定的資產配置，太陽人也沒有忘記能源與生活的緊密關係。2020年，太陽人將全民電廠穩定收益的特性轉化為支持社會公益永續發展的力量，與數十間社福機構合作，正式啟動「日光循環公益專案」。當每一片屬於日光循環公益專案的太陽能板被認購時，太陽人就會捐獻500元給合作的公益團體，並每月依據投資人設定的「提撥捐獻額度」，再提撥捐獻額度的一半資助公益團體；而另一半則為下一座公益電廠的興建基金，藉此創造公益生生不息的回饋循環。換句話說，投資人獲得被動收益的同時，也就在用日光一點一滴的灌注著弱勢族群，並累積下一個公益機會的誕生，促成整體公眾利益的正向循環，為社會善盡一份心力。
獲得B型企業認證的太陽人全民電廠，一起讓商業成為社會永續的最大公益
太陽人全民電廠自2013年成立以來，已經深耕能源產業十個年頭，日光循環公益專案也邁入第三年，無論是電廠據點規模、綠能效益，或是為社會帶來的公共利益都在不斷擴大。多年間太陽人已在臺灣、日本建置超過500座太陽能電廠，並預估在未來20年間持續產出2.3億度的再生能源，創造將近15億的電力收益為地球減少約1.26億公斤的碳排放，相當於1,761座大安森林公園的碳排放吸收量。
除了永續的企業責任，太陽人也相當關注社會中的弱勢族群，於是也致力推動公益專案，成為勵馨基金會、唐氏症關愛者協會、ARTT台灣動物緊急救援小組、社團法人銀色大門老人福利協會、台灣環境資訊協會、黑潮海洋文教基金會、野灣野生動物保護協會....等數十所不同領域的社福機構的支持者，長期穩定捐助金流，支持臺灣社福活動，將綠色能源化為實質力量，回饋社會中最脆弱的族群。
一路走來，太陽人不只實踐了企業社會責任（CSR）及永續ESG的義務，更秉持著「日本職人技術，台灣在地深耕」的信念，於北中南東各處擴建電廠，為各鄉鎮創造許多長期穩定的工作機會。種種環境、能源、經濟、社福多元共好的行動，也讓太陽人全民電廠於2021年通過B型實驗室（B Lab®）認證，成為「運用商業發揮社會及環境的正面影響力」的B型企業。
能源不只是能源：太陽人全民電廠的永續影響力
「打破再生能源與社會大眾遙不可及的想像」是創辦人陳威丞創立太陽人全民電廠的初衷。一路走來，他運用個人專業與能力，帶領企業用「太陽能」向外擴展，響應ESG永續企業經營及聯合國永續發展目標（SDGs），利用能源創造經濟、社會福利、環境永續的多贏局面。在太陽人全民電廠的努力之下，「能源與日常生活緊密相關」並不只是形而上的概念，而是落實在社會每一處，真真切切的企業永續影響力。