Netflix《人選之人－造浪者》：有一天當你幸運站上浪頭，請不要忘記浪底生物的眼淚

文：王聖芬

《人選之人－造浪者》，是一部真實世界裡的架空劇，也是「正常國家」大選時的理想樣態。

《人選之人》編劇之一的厭世姬，2016年曾於蔡英文競選總部媒創中心任職，因此劇中的民主和平黨與公平正義黨，由黨名、黨徽配色、辦公室布局與記者會背板，在真實世界中都和台灣的兩大黨對應。甚至，《人選之人》劇中的角色，比如組織部張主任、性騷擾的簡哥、文宣部陳家競主任、主席特助國慶哥，都能一眼認出是那些黨職前輩的化身。

取材真實世界的架空職人劇

取材於真實，然而《人選之人》的敘事跟真實選戰比起來，很光明、溫馨、可愛。整場大選中談到的議題有新住民政策、環保政策（BPL材質）、死刑存廢（死刑救民調與廢死聯盟）、女性參政與性騷擾議題等，唯獨沒有談到國家認同與國防外交議題，這跟台灣現實的選戰不太一樣。在台灣，統獨才是全國大選主軸，比什麼左右立場和政策議題重要多了。因此才說，這是一部真實世界裡的架空劇。

然而，避開統獨認同和「亡國感」，卻讓《人選之人》的觀眾，追劇變得更容易些，能夠一集一集看下去。因為《人選之人》的主軸並不是狹義的政治，選舉也只是插花點綴、加料炒菜。這部劇的重點是人，是政治幕僚的生活，是大局與小我的對比，是成就與犧牲，是理想與現實，是夫妻之愛、親子之情、同伴手足之誼。正是有活生生的人，就算觀眾不是政治幕僚，聽不懂那些專業名詞也跟不上快速節奏，還是能同理劇中人並產生共感。

過去台灣並沒有類似《人選之人》這樣，拍出政治幕僚生活的職人劇，多數有職業道德的從業人員，也不會嚷嚷自己手邊的專案，或是吹噓自己是操盤手；如果有人熱愛標榜自己，那人一定是個雷包。政治幕僚因為靠近權力，是一個需要低調自制的行業，否則很容易迷失在送往迎來的吹捧之中。台語俗諺說，「小孩子有耳無嘴」，我覺得就很適合形容政治幕僚，多看多聽，守口如瓶。

Netflix影集《人選之人—造浪者》劇照

因熱情而投入卻得低調行事的浪底生物

可是，幕僚們從政的初心，通常是因為某個事件而感到忿忿不平，這才想要跳下去助選，動手改變看不慣的政治黑幕。滿腔熱情的人，真的有辦法極力自制嗎？這樣面對理想的追求、對不公平的憤怒、對權力的節制，也出現在《人選之人》影集裡。

劇中公正黨的總統候選人林月真，現實中為幕僚出身，就是上述各種想法拉扯對撞的代表。她很誠實地說，民主不是一人說了算、不願意貿然簽署廢死聯盟的連署書；她也足夠冷靜忍耐，儘管在面對黨內性騷擾事件時還是大發飆。這是一個很成功也讓人喜愛的角色，完全可以理解劇中黨工們為何折服於她、一心追隨。

還有文宣部主任陳家競，我想所有有伴侶有孩子的政治幕僚，都會被陳主任在選舉年家庭工作兩頭燒的慘況爆擊心臟。有時很懶、有時自私、有時食言，各種無奈讓陳家競有血有肉。還有出身政治家庭的翁文方，翁文方夢想的家庭，有車禍過世的哥哥作為她和立委爸爸之間的潤滑劑，卻一直感受不到父親有相同的重視。她大大方方出櫃，卻要被來「善意指教」的里長碎念，後來又被跟拍做成花邊新聞，這也是女性幕僚的日常。

選舉真的傷生命卻也樂在其中

很多政治幕僚看《人選之人》，應該都有天哪我怎麼還沒下班的感覺吧？選舉真是傷害我的生命，可是去KTV唱歌，還是必點競選主題曲〈點亮台灣〉。每天這樣痛苦並快樂著，因為我們都是陳家競，我們也都是翁文方。

陳和翁都還是叫得出名字的人，那現實生活中的造浪者，那些數不清的浪底生物們，都是怎麼樣的人呢？

《人選之人》以2016總統大選為背景，主要出場的部門是文宣部，有時穿插新聞部、活動部、組織部，但較少著墨其他部門的工作樣態。文宣部就如劇中描述，圖卡製作、網路宣傳、活動支援、影片拍攝、募款小物製作與銷售等，這是一般人能夠理解的政治幕僚生活。

以公司來說，候選人是商品，政黨的文宣部類似行銷部門，政策會與民調中心專精市場調查與研究，財務部就是會計室，組織部要處理子公司之間的大小事，社運部則是尋找願意投資商品的天使金主，而秘書室就是庶務二課。婦女部、原民部、客家事務部、國際部、中國事務部，這些業務內容都反映在部門名稱上，也比較能讓人理解。

若說有哪些浪底生物是無法被看見的，那就是組織和社運。不同於劇中文宣部香香美美全妝上陣，組織部與社運部，經常是素著一張臉來上工。

Photo Credit: 《人選之人──造浪者》劇照

更難曝光的組織、社運部成員

先說組織部。負責黨內的各地方黨部和公職人員疑難雜症，可能前一天早上才分別和各地黨公職開完協調會，中午在便利商店隨便買個飯糰香蕉和咖啡，便匆匆奔赴下一場縣市造勢場動員會議。

社運部，專門處理社團與社會運動陳情抗議，人際往來的眉角細節、哪些產業具有指標性、頭人必須先熟稔、後援會要盡早成立，都是社運相關部門的業務範圍，而最為人所熟知的就是2016年選舉期間的百工百業後援會。

社運部在選舉前期，時常接觸各企業金主，因此也身負一定程度的募款額度任務。要人心甘情願把錢掏出來，是一件非常困難的事；而分辨捐款者到底是有所求，還是兩邊押寶不得罪，甚至是該筆政治獻金來源合法與否，都要由社運相關部門先做初步判斷。

台北做為台灣首都，媒體無孔不入，選舉期間的飲宴拜訪，儘管頻繁卻也小心翼翼。《人選之人》中有個很貼近現實政治的場景，那就是吃飯。翁仁雄和女兒和解，是答應女兒的伴侶來家裡吃飯；文宣部要和設計師賠罪，是請他們吃飯喝酒；陳家競要愛妻兒，是準備一桌菜；甚至蔡易安的社運友人高談闊論罵叛徒，也是熱炒店。