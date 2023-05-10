查爾斯三世是天選之人也是逐浪者，卻也可能被平權與改革的洪流淹沒
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查理三世是天選之人，也是逐浪者。他一生既推動社會進步改革，也被各種平權、解放運動的浪潮推上高峰。如今他終於被推上浪頭，卻也不無可能在下一波平權與改革的洪流中，被大浪淹沒。
文：劉燕玉（英國Middlesex University西方文化史博士候選人、自由譯者）
2023年5月6日，英王查爾斯三世（Charles III）於西敏寺完成加冕儀式，成為英國史上第66位君王。
長達70年的備位期，使查爾斯三世成為英國史上等候時間最長、登基時最年長的君王。在大多數平民已從職場上退休多年的年齡，他才正要展開人生第一份正職。他幾乎別無選擇，因為王位的世襲性質，意味著他是「天選之人」，被賦予服務的重大使命，至死方休。
一段知名軼事是，查爾斯在王儲期間的盾形識別紋章的綵帶上，以德文繡出他的座右銘「Ich dien」，也就是英文的「I Serve」。在他加冕典禮的君王宣誓中，開宗明義便闡明，「以父之名，我來此，是為了服務人民，而不是受人服侍。」
查爾斯是否適任，始終是大英帝國子民的話題
多年以來，王儲查爾斯努力強化自己「服務人民」的公眾印象，但關於他是否將是個適任的國王的討論，也從不間斷。甚至可說，在查爾斯之前，英國史上可說從未有一儲君，像他一樣，在這問題上飽受檢視，甚至質疑。
這現象本身是好幾個主、客觀條件交織成的結果。需要特別強調的是，「是否能成為好國王」，這問題並不會有一成不變的標準答案，而是君王個人特質與整體客觀環境不斷對話、辯證的過程。換言之，這提問不僅檢驗君王的全方位條件與特質；一國人民對新君王的評價與期待，同時也反映著整體政治環境與社會價值的變遷。
查爾斯三世是英國有史以來第一位接受完整制式教育，並從劍橋大學畢業的君王。他遠比起母親伊利莎白二世更加熱衷與投入當代科技、藝文、環境、社會公平正義等等議題。他喜愛古典音樂、文學、藝術、繪畫與傳統建築，甚至也展現了水彩畫的造詣與成果。
1976年從海軍退役起，查爾斯便成立「王子信託基金」（Prince’s Trust），投入弱勢孩童、青少年與青年培力計畫，協助失業、輟學、無家可歸的年輕人培養技能、脫離生存困境、建立人生目標與自信。
此外，查爾斯三世也熱衷環境與生態保育議題。他長期關注氣候變遷，推動雨林保育計畫、有機農業、減塑計畫。他甚至在2020年發起發起「永續市場倡議」（Sustainable Markets Initiative），鼓勵企業推動綠色轉型、淨零碳排、加速永續投資。
查爾斯更經常對中國侵犯人權，迫害西藏、維吾爾等少數民族等劣跡表達關切，甚至數度刻意迴避與中國國家領導人見面，以表達抗議立場。他先缺席了2008年北京奧運開幕典禮，又在2015年習近平前往英國進行元首訪問時缺席國宴。
2019 年，正當全球各國為了資安問題，相繼表示禁用華為等中國科技企業的產品之際，查爾斯成立的「王子信託基金」也繼牛津大學後，成為第二個拒絕華為贊助的組織。
更重要的是，查爾斯也明確表達致力多元文化的承諾。上週六的登基與過去歷任英王加冕儀式最大的不同，就是本次儀式加入了大量的多元文化元素，除了福音合唱團獻唱，更由伊斯蘭、印度教、錫克教、猶太教等等宗教領袖宣誓效忠與祈福。查爾斯三世並在誓詞中，數度強調以君王，同時也是英國國教領袖身份，捍衛不同文化與宗教信仰間的平等共榮。
追求進步價值，卻予人是否干政的不安
從上述事蹟看來，查爾斯三世在社會文化實踐上，在在緊隨當代進步價值。從當代社會的角度看來，如此以個人影響力，全心倡議各種進步價值的國君，實為不可多得。但為何「查爾斯三世是否會是適任的國王」的爭議依舊不斷，甚至有相當高的民意，支持查爾斯遜位給長子威廉？
查爾斯在這些公共議題的發言，經常遊走在王室成員憲政份際的模糊地帶，的確使政治高層與媒體為他可能逾越份際捏一把冷汗。2015年發生的「黑蜘蛛備忘錄」事件中（Black Spiders Memos），他以私人身份，親筆寫信給布萊爾工黨政府的多名官員，引爆王室成員干預政治的質疑。但他也明確表示，他認為王儲應比君王有更大的表達空間；等到他即位成為英王，自會謹守憲政份際，不再輕易對公共事務表達意見。
但這些都還不是最主要的理由。嚴格說起來，「查爾斯是否能成為適任的國王」，這問題早年很少被討論；第一個對此公開且明確提出負評者，是親上媒體第一線控訴丈夫外遇的黛安娜王妃。
她以玉石俱焚之姿，在兩人分居、離婚前夕的一席話，「我的婚姻裡共有三個人，是稍嫌擠了點」、「我不會成為英國的王后，但我希望成為英國人民的王后」名留青史，30年來始終左右著英國人，甚至世界各國百姓，對查爾斯是否適任國王的看法。
尤有甚者，黛安娜在1997年為躲避媒體狗仔追逐跟拍，而在隧道中車禍喪生，震驚世人。小報與八卦媒體更廣傳各種陰謀論，認為英國王室才是密謀這場車禍兇手。自此，王室聲望跌落谷底，不僅查爾斯是否能順利繼任王位被畫上問號，甚至連王室存廢都是旦夕禍福的危機。
一直到2011年，查爾斯的長子，王位繼承人第二順位的威廉成家立業後，才稍稍和緩。但民間主張查爾斯遜位，在女王百年後直接由威廉繼承王位的聲音，也始終有增無減。
與戴安娜仳離，重傷王室形象
整整30年來，查爾斯在公領域對重大公共議題的投入廣受尊崇，卻因他第一任婚姻的失敗，特別是外遇不忠的污點，使他在「是否適任國王」這議題上始終難以翻身。畢竟在人民觀感中，查爾斯作為儲君所犯下的最大罪行，並不是逾越憲政分際，而是他親手摧毀流傳200年，並透過各種浪漫言情藝文作品，歷久不衰的「王子與公主幸福快樂過一生」的童話故事。
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人才 x 技術，多角媒合交流打造亮眼成果
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#亮點一：加深跨域交流應用，1+1>2！
當5G技術與室內設計跨域結合，能夠激盪出什麼樣的火花？由陽明交通大學與僑光科技大學共同組成的「室實擺在眼前」，在僑光科技大學機械與電腦輔助工程系林昱呈主任的指導與鄭淳詩講師的帶領下，應用5G XR數位虛擬設計建構數位展場，榮獲2022通訊大賽-5G領航創新應用競賽斬獲概念組數位娛樂領域冠軍。團隊也以3D掃描與追蹤定位之核心技術，進一步與中興大學物聯網製造基地合作，開發國產晶片並持續以AI演算法讓沉浸體驗最佳化，優化使用者體驗，讓概念產品能夠創造產品商品化。
另一個例子則是將5G技術應用在農業，致理科大行銷與流通管理系暨商務與智慧創新研究所費聿明副教授，透過本計畫加值5G專業知能，輔導團隊「雲聯勁網」將5G技術結合AI辨識雞隻健康狀態，成功獲得2021通訊大賽-5G領航創新應用競賽概念組冠軍。此外，團隊也加入RFID技術，記錄雞隻的移動距離並換算雞跑步步數，成功入選科技部2022Fiti創新創業激勵計畫。
這樣類似的技術，費聿明副教授也進一步協助團隊應用於臺製咖啡烘培機聯網智能化，買家透過遠端控制烘豆流程，運用5G即時傳輸影像與聲音，再經由AI辨別協助完成咖啡豆烘焙，從農業到餐飲，逐步將5G通訊擴散應用在不同領域中。
#亮點二：激發產學合作，開拓更多可能！
各領域延伸應用外，企業與校園間的資源整合更利於5G量能的延續，新創公司「獵戶科技」便是透過計畫平台與國立陽明交通大學串接，展開「5G專網場域測試」與「定位數據優化5G網路管理功能」合作，並於MWC(Mobile World Congress) 2023巴塞隆納進行相關展示。
而國立高雄科技大學智慧商務系李仕雄副教授，則是透過整合衛星與5G通訊，將技術轉移衛星通訊模組與對話啟動協定相互傳輸功能應用於產業界，且在計畫支持下持續投入產業人才培育與發展，因應高齡化社會變遷，以物聯網技術與人工智慧演算法，開發更便民有感的智慧長照系統與免鑰匙智慧辨識模組。
目前負責南臺科技大學校園行動電信中心的資訊工程學系杜俊育助理教授，亦在完成計畫多元課程後，融合國際5G知能並與臺廠網通業者合作，斥資千萬打造國內自主5G企業專網平台，致力5G O-RAN技術與應用服務驗證，創造貼近產業實作環境，深化產學合作。
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