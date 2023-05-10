民進黨在台北市要完成選票最大化，資深議員就是關鍵的「造浪者」

對於執政黨來說，明年總統與立委選舉是關鍵的一役，因為台灣的國家戰略與民主政治發展正處在十字路口，如何承接蔡英文總統的執政成果，同時延續民進黨「清廉勤政愛鄉土」的核心價值，實為賴清德主席的重要課題。

深入觀察，台灣在目前面臨內外各項重大的挑戰，這些議題將會在選戰期間發酵。中國介選將是最險峻的外在變數，這可從2019年的選戰氛圍得到解釋；從文攻武嚇、啟動三戰（法律戰、輿論戰、心理戰）、透過紅色媒體與在地協力者製造假消息、運用地方社會組織買票都是慣用的手段，雖然目前尚未進入選戰熱季，但是各項介選手段似乎已經蠢蠢欲動。

另一方面，國民黨在去年選戰重新複製韓國瑜的「仇恨動員」選戰模式，用毀滅對手人設的方式重挫民進黨。這種策略成本低但收益高，即便在南投補選後出現邊際效用遞減的現象，但是藍營似乎沒有鬆手的跡象，從台北市補選王鴻薇採取的策略，一直到徐巧芯在自己藍營初選的操作都看到這樣的斧鑿。

諷刺的是，即便當下正值國民黨徵召熱戰的階段，郭台銘為了逆轉超車侯友宜，也不惜拋棄過去自詡的知識、菁英藍的人設，只想走回當初韓流崛起的旋風。因此，不論是個人形象的主視覺與口號、議題設定的民粹走向，或是群眾動員的訴求，只想透過仇視民進黨的訴求，迎合深藍韓粉的同溫層。

面對內外壓力，民進黨需要改變戰略與戰術思維

平心而論，國民黨從中央到地方，自老年人到青年世代，一再採取激進手段無差異攻擊執政黨，這已經不是民主政治的監督制衡，也不是政黨政治的良性競爭，而是撕裂社會的理性對話，更刻意挑起世代、階級、黨籍、省籍與族群之間的對立，對台灣的民主轉型與公民社會的內涵都帶來了衝擊。

試問，哪個政黨的候選人揚言要殺神殺佛，或是趕盡殺絕自己人與對手政黨？

面對共產黨的外在的文攻武嚇壓力，以及國民黨內部負面選戰的打法，民進黨除了要記取兩次九合一敗選的教訓外，更應該要改變選舉的戰略與戰術思維，才能在內外壓力下突圍而出。