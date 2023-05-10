【影評】《星際異攻隊3》：漫威成功的「弒父」系列作，四大驚喜成就了最好完結篇

文：龍鳥

《星際異攻隊》系列終於也來到三部曲的尾聲，這部當初因為改編原作太過冷門而被認為是試水之作、甚至刻意不與復仇者聯盟扯上太多關係的作品，如今成為整個漫威電影宇宙（MCU）中水準最整齊、普遍受到歡迎的系列，確實驚喜。

這次的電影雖然同樣以「星爵」奎爾作為劇情推動者，但以戲份來說，才智過人卻來歷神秘的浣熊「火箭」更堪稱主角，觀眾終於能夠有機會了解他的過去與內心——這雖然在預告中有所著墨，但在正片中的劇情量之多，絕對是驚喜之一。

過去的女主角葛摩菈雖然也回歸，但其妹涅布拉的戲份還是更出彩。涅布拉明明是個不苟言笑的角色，演出也絕對符合人設，但在與其他團隊成員的互動中卻妥妥的成為了「冷面笑匠」，其化學效應超越了原女主葛摩菈。而且，在「後薩諾斯」時代中，涅布拉也是少數的仍具有可塑性與成長性的角色，這是驚喜之二。

還有「毀滅者」德克斯，這個在過去系列中基本上只是當作「傻瓜笑點製造機」，特徵就是「有一點力氣」（還不太多）而且「總是搞砸事情」，甚至讓人懷疑到底有何必要存在？但德克斯在本集中終於大放異彩，不僅對他在團隊中的定位有更合理、更深入的描寫，也給了這個角色一個放下過去、昇華自己的劇情，這是驚喜之三。

《星際異攻隊3》在做為「系列完結篇」而重點宣傳的同時，不免又讓人擔心到底是怎麼個完結法？該不會亂發便當吧？但編劇下的功夫極足，所有轉折都合情合理，包括最後的「完結方式」——就算是上世紀的日本終身雇用制公司，員工也終有退休的一天，何況是名為「星際異攻隊」，實際上卻更像是一群孤兒貼在一起取暖的冒險者團隊呢？在劇情讓所有人都得到救贖與成長後，各自分飛、追求自己下一階段的人生目標可說是必然的結果。

結局並非是感傷的離別，而是充滿期許與希望的再出發，這就是驚喜之四了。

Photo Credit: 漫威影業

成功貫徹系列主題

大凡一個成功的作品系列，都要有一個貫串系列的主題將不同的個體作品聯繫起來，否則整體結構不免鬆散，劇情也不免疏離。最佳例子莫過於同屬MCU的《雷神索爾》系列——第一、三集有著共同主題「Worthy」，主角索爾要證明自己配得上雷神的名號與力量；但第二、四集卻對此不管不顧，結果就是主角好像每一集都被「砍掉重練」，連性格都與上一集不盡相同，評價自然不佳。

反觀《星際異攻隊》系列，主角奎爾在第一集中與養父勇度分道揚鑣、第二集親手對抗並殺死生父伊果，過程也導致養父勇度身亡；女主角葛摩菈與涅布拉姊妹從試圖逃離養父薩諾斯，到起身對抗並推翻薩諾斯統治；而到了第三集，觀眾終於能了解浣熊火箭的過去，並看到他一步步超越其創造者「至高進化」的過程。

《星際異攻隊》系列選擇了最古典也最經典的「弒父」情節作為貫串三部曲的核心元素，無論是實際意義上的「弒父」，亦或是在象徵意義上的「超越父親」，都是人類歷史上最具衝突性與戲劇張力的戲碼之一。

心理學上有所謂的「弒父情節」的說法，認為男孩從出生起就生活在「父親」的陰影下，因此必須以「弒父」走出陰影，才能真正成長為一個獨立而完整的個體——這裡的弒父，也包含「弒殺心中的父親形象」這種心理層面上的意思，並不單指物理上的「殺死」。

反之，若始終做不到這一點，那麼儘管身體已經成長，但是心靈卻始終停留在「父親的孩子」這一層面，始終是不成熟的、「父親的衍生物」。

這主題在第三集中執行得最是慘烈：所有順從或相信「父親／創造主」的人物角色，不分戲份，基本上死得乾乾淨淨。能逃出生天的，都是能跨出陰影、活出自我的人物。

Photo Credit: 漫威影業

突出的群像劇

本片的大反派「至高進化」基本上就是個瘋狂科學家，他一心追求「完美進化的社會」，但他的完美定義卻是「在我完美掌控之下」。他所創造出來的社會，決不會有也不能有反抗或甚至只是脫離設計的苗頭，否則就會被他毀滅。在這樣一個「嚴父」之下，怎可能有獨立自我？

他的創造物之一「至高族」的大祭司遵奉他的命令，帶著剛誕生不久的亞當・術士追殺逃離他的浣熊火箭，否則一族將會被他親手毀滅。亞當雖然有著強大的力量，但卻像是個經典「戀母弒父」的大孩子，依戀著「母親」大祭司，並對「父親」至高進化怒目以對。

最終大祭司因為過度想取悅至高進化，被意外捲入爆炸的星球中而死。但她的死，也同時給了亞當真正獨立自由的機會。亞當原本想對「父母之敵」星際異攻隊復仇，但最終還是跨出了父母的陰影，在最後一刻出手相助。

就是這樣一個看似傻瓜般的角色，也有著自己的人物刻劃與心路歷程，可見整體的編劇水準之高！不只是術士亞當，所有的角色，只要有名有姓，都幾乎有著自己獨屬的劇情線與相應的成長，劇情量之豐富實在不愧於兩小時半的片長，甚至還有意猶未竟之感。

若真要說有甚麼缺點，那便是各種「支線劇情」實在太多，某些地方便無可避免的被壓縮。做為大反派，飾演至高進化的卓克．伊烏哲（Chukwudi Iwuji）演技極為突出，無論是安靜的憤怒亦或是出離的瘋狂都能收放自如；但也許是因為在文戲上過於突出，最後的大決戰只能給人「蛤？這就完了」？的不盡興感。

Photo Credit: 漫威影業

從弒父到和解

男孩必須弒父，才能成為男人，而最終男人自己也會成為父親，完成與過去父親的和解——這是對於弒父情節的積極解釋。