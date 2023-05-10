【影評】《星際異攻隊3》：漫威成功的「弒父」系列作，四大驚喜成就了最好完結篇
我們想讓你知道的是
《星際異攻隊》系列選擇了最古典也最經典的「弒父」情節作為貫串三部曲的核心元素，無論是實際意義上的「弒父」，亦或是在象徵意義上的「超越父親」，都是人類歷史上最具衝突性與戲劇張力的戲碼之一。而正因為無論大小，在過去三集中留下痕跡的角色，都在這一集中得到了鍾愛與肯定，讓《星際異攻隊3》成為最好、最棒的完結篇！
文：龍鳥
《星際異攻隊》系列終於也來到三部曲的尾聲，這部當初因為改編原作太過冷門而被認為是試水之作、甚至刻意不與復仇者聯盟扯上太多關係的作品，如今成為整個漫威電影宇宙（MCU）中水準最整齊、普遍受到歡迎的系列，確實驚喜。
這次的電影雖然同樣以「星爵」奎爾作為劇情推動者，但以戲份來說，才智過人卻來歷神秘的浣熊「火箭」更堪稱主角，觀眾終於能夠有機會了解他的過去與內心——這雖然在預告中有所著墨，但在正片中的劇情量之多，絕對是驚喜之一。
過去的女主角葛摩菈雖然也回歸，但其妹涅布拉的戲份還是更出彩。涅布拉明明是個不苟言笑的角色，演出也絕對符合人設，但在與其他團隊成員的互動中卻妥妥的成為了「冷面笑匠」，其化學效應超越了原女主葛摩菈。而且，在「後薩諾斯」時代中，涅布拉也是少數的仍具有可塑性與成長性的角色，這是驚喜之二。
還有「毀滅者」德克斯，這個在過去系列中基本上只是當作「傻瓜笑點製造機」，特徵就是「有一點力氣」（還不太多）而且「總是搞砸事情」，甚至讓人懷疑到底有何必要存在？但德克斯在本集中終於大放異彩，不僅對他在團隊中的定位有更合理、更深入的描寫，也給了這個角色一個放下過去、昇華自己的劇情，這是驚喜之三。
《星際異攻隊3》在做為「系列完結篇」而重點宣傳的同時，不免又讓人擔心到底是怎麼個完結法？該不會亂發便當吧？但編劇下的功夫極足，所有轉折都合情合理，包括最後的「完結方式」——就算是上世紀的日本終身雇用制公司，員工也終有退休的一天，何況是名為「星際異攻隊」，實際上卻更像是一群孤兒貼在一起取暖的冒險者團隊呢？在劇情讓所有人都得到救贖與成長後，各自分飛、追求自己下一階段的人生目標可說是必然的結果。
結局並非是感傷的離別，而是充滿期許與希望的再出發，這就是驚喜之四了。
成功貫徹系列主題
大凡一個成功的作品系列，都要有一個貫串系列的主題將不同的個體作品聯繫起來，否則整體結構不免鬆散，劇情也不免疏離。最佳例子莫過於同屬MCU的《雷神索爾》系列——第一、三集有著共同主題「Worthy」，主角索爾要證明自己配得上雷神的名號與力量；但第二、四集卻對此不管不顧，結果就是主角好像每一集都被「砍掉重練」，連性格都與上一集不盡相同，評價自然不佳。
反觀《星際異攻隊》系列，主角奎爾在第一集中與養父勇度分道揚鑣、第二集親手對抗並殺死生父伊果，過程也導致養父勇度身亡；女主角葛摩菈與涅布拉姊妹從試圖逃離養父薩諾斯，到起身對抗並推翻薩諾斯統治；而到了第三集，觀眾終於能了解浣熊火箭的過去，並看到他一步步超越其創造者「至高進化」的過程。
《星際異攻隊》系列選擇了最古典也最經典的「弒父」情節作為貫串三部曲的核心元素，無論是實際意義上的「弒父」，亦或是在象徵意義上的「超越父親」，都是人類歷史上最具衝突性與戲劇張力的戲碼之一。
心理學上有所謂的「弒父情節」的說法，認為男孩從出生起就生活在「父親」的陰影下，因此必須以「弒父」走出陰影，才能真正成長為一個獨立而完整的個體——這裡的弒父，也包含「弒殺心中的父親形象」這種心理層面上的意思，並不單指物理上的「殺死」。
反之，若始終做不到這一點，那麼儘管身體已經成長，但是心靈卻始終停留在「父親的孩子」這一層面，始終是不成熟的、「父親的衍生物」。
這主題在第三集中執行得最是慘烈：所有順從或相信「父親／創造主」的人物角色，不分戲份，基本上死得乾乾淨淨。能逃出生天的，都是能跨出陰影、活出自我的人物。
突出的群像劇
本片的大反派「至高進化」基本上就是個瘋狂科學家，他一心追求「完美進化的社會」，但他的完美定義卻是「在我完美掌控之下」。他所創造出來的社會，決不會有也不能有反抗或甚至只是脫離設計的苗頭，否則就會被他毀滅。在這樣一個「嚴父」之下，怎可能有獨立自我？
他的創造物之一「至高族」的大祭司遵奉他的命令，帶著剛誕生不久的亞當・術士追殺逃離他的浣熊火箭，否則一族將會被他親手毀滅。亞當雖然有著強大的力量，但卻像是個經典「戀母弒父」的大孩子，依戀著「母親」大祭司，並對「父親」至高進化怒目以對。
最終大祭司因為過度想取悅至高進化，被意外捲入爆炸的星球中而死。但她的死，也同時給了亞當真正獨立自由的機會。亞當原本想對「父母之敵」星際異攻隊復仇，但最終還是跨出了父母的陰影，在最後一刻出手相助。
就是這樣一個看似傻瓜般的角色，也有著自己的人物刻劃與心路歷程，可見整體的編劇水準之高！不只是術士亞當，所有的角色，只要有名有姓，都幾乎有著自己獨屬的劇情線與相應的成長，劇情量之豐富實在不愧於兩小時半的片長，甚至還有意猶未竟之感。
若真要說有甚麼缺點，那便是各種「支線劇情」實在太多，某些地方便無可避免的被壓縮。做為大反派，飾演至高進化的卓克．伊烏哲（Chukwudi Iwuji）演技極為突出，無論是安靜的憤怒亦或是出離的瘋狂都能收放自如；但也許是因為在文戲上過於突出，最後的大決戰只能給人「蛤？這就完了」？的不盡興感。
從弒父到和解
男孩必須弒父，才能成為男人，而最終男人自己也會成為父親，完成與過去父親的和解——這是對於弒父情節的積極解釋。
Tags：
【圖解】領航5G勢在必行！5G+創新應用師資最佳產業實戰推手等你同行
我們想讓你知道的是
除了校園與產業的媒合，師資人才培訓也是「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的重點目標；舉凡輔導業師、校園教師、育成經理人以及5G產業相關新創領袖，都是創新應用師資人才招募計畫的目標對象，盼能透過計畫的參與交流，教學相長輔導校園與新創人才。
臺灣自108年5月10日核定「臺灣5G行動計畫」，全力發展各式5G電信加值服務及垂直應用服務，提升數位競爭力、實現智慧生活，時至今日，隨著5G應用場景越來越普及， 5G相關的技術研發和人才需求也快速增加，根據國家發展委員會《111-113年重點產業人才供需調查及推估》彙整報告，因應物聯網、5G產品與應用服務持續增加，通訊（含5G）產業人才需求年增5000人，是需求量增加前三大產業，而IC設計、通訊相關產業平均每年新增的需求人數合計為2萬6340人，結合智慧製造、AI應用服務更高達7萬4990人，顯見由於5G趨勢議題發酵，進而帶動通訊暨5G相關產業專業人才需求上升。從學校到企業、政府部門皆紛紛加強5G人才培訓，因此，優秀的5G師資人才，勢必也將成為推動產業升級和創新應用的重要關鍵。
人才 x 技術，多角媒合交流打造亮眼成果
當國內企業市場普遍求才若渴，為了促進臺灣產業轉型升級，自民國109年起，經濟部工業局即開辦「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，不只是從產學合作端著手，更瞄準傳道授業的師資超前部署，以強大的國內外大廠資源，為師資們提供一個多元的增能環境，加值後不僅優化國內師資能量，更為培訓5G人才繼續努力。
不過，了解創新應用師資內容之前，讓我們先看看過去幾年推動5G師資人才培訓這方面，擁有怎樣亮眼成績？109至111年期間，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」共推動74位種子師資，這些種子師資都是經過培訓後協助新創團隊、企業或校園人才，加速產業升級的重要推手之一！讓我們透過以下的實例，看看5G+創新應用師資究竟達成了什麼樣具體的幫助。
#亮點一：加深跨域交流應用，1+1>2！
當5G技術與室內設計跨域結合，能夠激盪出什麼樣的火花？由陽明交通大學與僑光科技大學共同組成的「室實擺在眼前」，在僑光科技大學機械與電腦輔助工程系林昱呈主任的指導與鄭淳詩講師的帶領下，應用5G XR數位虛擬設計建構數位展場，榮獲2022通訊大賽-5G領航創新應用競賽斬獲概念組數位娛樂領域冠軍。團隊也以3D掃描與追蹤定位之核心技術，進一步與中興大學物聯網製造基地合作，開發國產晶片並持續以AI演算法讓沉浸體驗最佳化，優化使用者體驗，讓概念產品能夠創造產品商品化。
另一個例子則是將5G技術應用在農業，致理科大行銷與流通管理系暨商務與智慧創新研究所費聿明副教授，透過本計畫加值5G專業知能，輔導團隊「雲聯勁網」將5G技術結合AI辨識雞隻健康狀態，成功獲得2021通訊大賽-5G領航創新應用競賽概念組冠軍。此外，團隊也加入RFID技術，記錄雞隻的移動距離並換算雞跑步步數，成功入選科技部2022Fiti創新創業激勵計畫。
這樣類似的技術，費聿明副教授也進一步協助團隊應用於臺製咖啡烘培機聯網智能化，買家透過遠端控制烘豆流程，運用5G即時傳輸影像與聲音，再經由AI辨別協助完成咖啡豆烘焙，從農業到餐飲，逐步將5G通訊擴散應用在不同領域中。
#亮點二：激發產學合作，開拓更多可能！
各領域延伸應用外，企業與校園間的資源整合更利於5G量能的延續，新創公司「獵戶科技」便是透過計畫平台與國立陽明交通大學串接，展開「5G專網場域測試」與「定位數據優化5G網路管理功能」合作，並於MWC(Mobile World Congress) 2023巴塞隆納進行相關展示。
而國立高雄科技大學智慧商務系李仕雄副教授，則是透過整合衛星與5G通訊，將技術轉移衛星通訊模組與對話啟動協定相互傳輸功能應用於產業界，且在計畫支持下持續投入產業人才培育與發展，因應高齡化社會變遷，以物聯網技術與人工智慧演算法，開發更便民有感的智慧長照系統與免鑰匙智慧辨識模組。
目前負責南臺科技大學校園行動電信中心的資訊工程學系杜俊育助理教授，亦在完成計畫多元課程後，融合國際5G知能並與臺廠網通業者合作，斥資千萬打造國內自主5G企業專網平台，致力5G O-RAN技術與應用服務驗證，創造貼近產業實作環境，深化產學合作。
#亮點三：投入混成培育，一起壯大5G能量！
除了實戰應用，創新應用師資也會成為加值數位內容的重要推手，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」官方網站上有許多提供給學員學習的線上課程，以及社群論壇交流等資源，經培訓之後，種子師資也會擔任講師、資訊專家等，協同學員成長；或者投入這些相關線上資源的產出，如自製影音課程、撰寫社群專欄文章等。
即刻加入創新應用師資方案，拓展你的5G能量 ！
透過5G創新應用師資綜合培育，以及多元課程加值，讓師資結合其原本既有育成輔導經驗，就能共同協助新創/學生團隊孵育5G應用，同時也讓自己擁有更多實戰經驗與拓展人脈網絡、與更多同好交流。112年 5G+ 創新應用師資歡迎盡快報名加入，培訓方案詳細內容請見下圖：
不僅有完善的研習時數，還提供國際5G專業課程以及5G場域體驗、資源交流等豐富資源機會，如果你具備相關條件，對於5G產業也懷抱高度熱忱，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」創新應用師資就是你絕佳的舞台！
☞現在馬上申請：https://www.5g-jump.org.tw/zh-tw/bulletin/content/1785
5G跨域創新時代，實戰應用成關鍵！
除了前述的創新應用師資可以幫助提升產業5G相關技術含量，為了讓學生未來投入職場時，能夠快速接軌產業節奏與實作需求，如何鏈結產業與新鮮人也是「5G+產業新星揚帆啟航計畫」很重要的一環，截至112年4月17日，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」已累積1120位學生報名參加，成功推動至少10案產學合作計畫、媒合395位產業新星，歷年媒合率高達98％。「5G+產業新星揚帆啟航計畫」作為培養5G產業即戰力的推手，希望透過邀請大專校院應屆畢業生、大三以上或碩博士在學生前來參與5G研發實戰，只要報名完成媒合，即可進入相關實戰研習，藉此精準鏈結企業與新鮮人，不僅讓學生畢業即可學以致用，更是作為讓學生超前部署、提前做好職涯規劃的最佳利器。
▶瞭解更多5G+產業新星揚帆啟航計畫，為5G應用賦能加值！
▶延伸閱讀：《5G人才布局之道，給5星級的你知道！》特別報導專區
經濟部工業局廣告