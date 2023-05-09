Google稱接香港警方要求移除《羊村》雲端資料，但未採取行動
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Google發表最新的「資訊公開報告」，香港政府2022年下半年曾向Google提出56次「移除要求」，涉及183個項目，包括「羊村」系列書籍。但Google並未針對「羊村」採取行動。Google強調，移除要求附上上法院命令，並不一定是直接強制Google採取任何行動。
（中央社）根據科網巨擘Google發表最新的「資訊公開報告」，香港政府2022年下半年曾向Google提出56次「移除要求」，涉及183個項目，包括「羊村」系列書籍。但Google並未針對「羊村」採取行動。
谷歌（Google）表示，公開這項資訊是希望大眾瞭解，政府機關提出內容移除要求的比例與範圍，進而注意到世界各國有哪些法規和法律會對網路資訊傳播造成影響。
2022年涉及香港羊村繪本案的5名香港言語治療師工會成員，被香港法院裁定發布煽動刊物罪名成立，5人各被判刑19個月。
Google最新一期的「資訊公開報告」指出，Google在2022年7月至12月接獲香港政府56次的移除要求，涉及183個項目，是自2019年以來最多的半年。要求移除的原因包括國家安全、冒用他人身分及欺詐等。提出要求最多的是香港警方。
Google並未對其中的48.1%、即88個項目採取任何行動。公司解釋，未依要求移除內容的原因，包括某些要求可能不夠明確，或內容可能已由作者自行移除。
Google強調，移除要求附上上法院命令，並不一定是直接強制Google採取任何行動。
Google提到，香港警方提出的移除要求，包括1個Google協作平台網頁和3個Google雲端硬碟資料夾網址。這些網頁和資料夾包含「羊村」系列書籍。
Google表示，香港警方聲稱這些書籍經法院判定為「煽動性刊物」，而根據香港法例「刑事罪行條例」，展示或翻印相關內容屬於犯罪行為。
Google指出，公司並未針對這些Google雲端硬碟資料夾網址採取行動。而自今年1月起，這一Google協作平台網頁中已找不到相關內容。
《香港01》報導引述香港警方表示，任何人刊印、發布、出售、分發、展示或複製煽動刊物，又或輸入煽動刊物，甚至是無合法辯解而管有煽動刊物，即屬犯罪。要求社交平台或網站刪除資料是按照相關法例、程序及守則行事。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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