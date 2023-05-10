讀《逆向童謠》：一年前就預示AI博弈區塊鏈的推理小說
我們想讓你知道的是
推理小說要讓人想割凳，當然不是要求劇情沉悶，而是要揭開謎底時讓人「憤怒」，怪自己被可惡的掩眼法欺騙，怪作者這都寫得出來，但詭計聽起來又確實可行。以這個標準來說，《逆向童謠》滿足了我的期望，它的詭計不但可行，甚至可以用寫實來形容，偏偏我卻沒想到。幸好在家看書的我，壓抑了自己的割凳衝動。
話說過去幾年，我一直有跟文善討論區塊鏈，為當時連書名都還沒有的《逆向童謠》作資料蒐集。坦白說，當時我不確定她是否真的會針對這個題材寫出推理故事，但反正我就樂於科普，一談再談無妨，更何況她是島田莊司推理小說獎首獎得主。沒想到，這個以會計、審計為本業的作家，比其他作家都更早交出「區塊鏈推理小說」，裡面包含的科技元素更是非常深入。
深入，卻淺出。一般人覺得區塊鏈難懂，通常都歸咎於它很「技術」。但我反而認為，是因為它很雜，很跨學科。文善以獨有的財務視角去理解區塊鏈，還透過主角石小儒的口，以白話解釋了多個相關概念，單是讀這一部分，就很有趣了。
我只是非常業餘的推理小說迷，但覺得它的基本條件是結局要讓人想「割凳」，尤其是本格派推理小說。甚麼叫「割凳」？話說七八十年代的香港電影很多時會優先在午夜場上映測試反應，但夜貓子觀眾往往是「性情中人」，遇上不如人意的結局輕則破口大罵，重則以發洩於名貴皮椅子，割凳離場。
我說推理小說要讓人想割凳，當然不是要求劇情沉悶，而是要揭開謎底時讓人「憤怒」，怪自己被可惡的掩眼法欺騙，怪作者這都寫得出來，但詭計聽起來又確實可行。以這個標準來說，《逆向童謠》滿足了我的期望，它的詭計不但可行，甚至可以用寫實來形容，偏偏我卻沒想到。幸好在家看書的我，壓抑了自己的割凳衝動。
除了科普與詭計，另一點我讀這本書時意識不到的是書的洞見。AI忽然間成為全球焦點，AI主導，區塊鏈「沒落」，兩者之間的博弈，很多人到現在還沒搞清楚狀況，《逆向童謠》居然一年多前就預視到，真不得不佩服文善的宏觀與遠見。
說到這裡，本來我是想要提供幾條買書鏈接的。不過想了一下，如果你已經習慣買電子書或者網上買書，也不需要我提供鏈接，還不如把字數省下來，鼓勵有興趣讀《逆向童謠》的大家走動一下到實體書店，尤其是獨立小書店購買好了，支持創作之餘也支持弱勢通路。
p.s. 下文寫於去年5月，收錄於由皇冠文化出版，文善的《逆向童謠》
不到最後不知終局
（本文涉及關鍵劇情設定，建議讀完全書後再行閱讀。）
文善來信，客氣地說我「看著本書出生」，應該寫序，我與有榮焉。沒料到苦思良久，想不到如何不劇透地寫出一份推理小說的序。
直至前幾天遇上區塊鏈的金融風暴。話說「算法穩定幣」UST被追擊至跟美元脫鈎，七十二小時光景，被推得最低見0.2美元，其背後支撐的LUNA，更於一周內從86美元掉到執筆之時低於 1 美元。資產大量蒸發的我想，嗯，就從這裡談起吧。
UST及LUNA的機制設計一直充滿爭議，有人對它趨之若鶩，也有人直指它為龐氏騙局。其創辦人Do Kwon非常自信，到處撩起火頭的性格，為項目火上加油；他一直大肆宣揚UST的願景，此刻落難，看淡者大快人心，部分仇家更落井下石。
《逆向童謠》中，石小儒提到「Fake it until you make it」，正是Do Kwon的寫照。這句話在華人社會經常作貶義用，形容某些人吹牛，作出承諾的背後缺乏實際支撐，只是左右逢源，希望騙著騙著，能把謊言變成事實。
有趣的是，在西方文化語境，尤其是北美，這句話是褒義，帶著正能量，大意指「用念力告訴自己做得到，就真的能成事了」。如維基百科解釋：by imitating confidence, competence, and an optimistic mindset, a person can realize those qualities in their real life and achieve the results they seek.
個人fake it比較單純，正如維基說，是為自己打氣。我很佩服文善，總是一堆題材在排隊，每年都挑戰「新的領域 × 推理」題目，創作能量澎拜之餘，作息卻又無比自律，完成一部又一部佳作，不斷給讀者新鮮感。至於我，別說是一部小說，只是短短一篇序言，已經要抱著fake it的心態去開始，不寫到至少一半，都沒有把握能make it。
眾人之事就不一樣，fake it需要的是給群眾信心。有人認為這不成理由，堅決認為總之「fake」就是詐騙、就是不對。這是崇高的道德操守，但忽略了有些時候真假並非那麼客觀的簡單二分。比如：面對疫情，政府固然應該對各種資訊與數據開誠布公，這是客觀的真偽，但如果公開訊息之餘，總統對民眾說「國家一定能度過難關」，明明沒法肯定他是不是在撒謊，就變成了結果導向：如果大家抱著信念度過了難關，那就是實話；相反，他就成了騙子。
在區塊鏈的領域，Bitcoin發明者Satoshi Nakamoto談到Bitcoin會否流通起來，也說過類似的邏輯，“If enough people think the same way, that becomes a self fulfilling prophecy.” 貨幣的核心，正是需要群眾相信它。撇開立心不良，打從開始就計畫圈一筆錢跑路的項目不談，正規的密碼貨幣，要make it，先fake it幾乎是個必經的過程。
Tags：
當這個世界越轉越快，心態和腳步的調整也要加緊跟上， 擁抱千禧世代精神，迎接世界變化！
我們想讓你知道的是
誕生於1980年到2000年之間的千禧世代在出生、成長直到成年的過程中，面對了許多獨特的挑戰。
千禧世代生活在網路、全球化、創新科技的時代，在他們出生、成長直到成年的過程中，其實面對了許多上一代人沒有經歷過的獨特挑戰！而面對殘酷的世界，更需要留給自己多一些時間，好好陪伴自己與自己對話。
樂當斜槓青年！他人眼中的缺點，也是致勝關鍵
在生活中、工作上，越來越頻繁的與各種文化、人種接觸交流，地球村早已不是口號，而是發生在身邊的日常。千禧世代的人們，是這波文化浪潮中首當其衝的一群人，也因爲這樣，千禧世代需要能夠靈活地面對挑戰和轉變；「斜槓青年」是許多千禧世代的工作選擇，也是他們嚮往的人生，他們之所以選擇斜槓，是爲了追求更自由的、現代的、多元的、自我風格的生活型態！
千禧世代擁有較高的自我意識，因為他們知道自己想要的是什麼，所以會更主動跨領域學習，對收到的任務也會提出許多不同的見解，發揮獨有的個人特質與專長。
面對上一世代的舊標準看待現在的年輕人，千禧世代要學會善用創新思維，把他人認爲的「缺點」，轉化爲自己獨有的價值，不斷成長和進步。
當虛擬社交成日常，更要把時間留給自己！
生長於高度數位化的時代，千禧世代的他們享受到了科技進步帶來的種種好處，例如網路的興起、便利的交通、更多元快速的金融或教育服務等等，每天上網、打開社交媒體APP已經成了他們生活中不可或缺的一部分。
當然，社交媒體給了他們更多的便利，讓他們可以輕鬆地與朋友、家人和同事保持聯繫，分享生活的點滴，地域的限制也就此打破。在社交媒體上分享是他們表達自己和展示自己的方式之一！但是，你知道嗎？社交媒體也有可能會讓他們產生焦慮、比較心理和時間浪費等問題，這些都會對自己的生活產生負面影響。過度使用社交媒體可能會影響自己的睡眠質量，而不良的飲食習慣也會對身體和心理健康產生負面影響。因此需要學會保持良好的作息和飲食習慣，這樣才能夠讓自己的身體和心理健康保持良好的狀態。
在眼花繚亂的社群貼文面前，他們意識到自己的真實感受和需要，開始學會尊重和優先滿足自己的需求，不一味地取悅他人，甚至犧牲自己。給自己正向的評價和鼓勵，不要過分自責或自我批評，學會給自己獎勵，可以是一個小小的禮物、一個放鬆的假期、一個美食晚餐等，讓自己感受到被重視和愛。
對投資理財抱持保守觀念沒關係，先投資自己吧！
在現代經濟環境中，千禧世代面臨著越來越多的經濟挑戰。為了克服這些挑戰，投資自己是一個非常重要的策略。
投資自己並不一定意味著必須投入大量的金錢。相反，透過進修、學習新技能和知識、培訓以及建立人脈關係等方式，激發你的創造力和想像力。嘗試建立積極的思維方式可以讓自己更樂觀、自信和充滿希望，從而激勵自己追求夢想和目標。有意識地培養自我管理和自我控制能力可以更好地掌握自己的情緒和行為，從而更好地應對挑戰和壓力。
選擇投資自己的時間和精力，往更好的自己邁進，不僅滿足當前職場的要求，在競爭激烈的市場中更具競爭力，也能保持自己的獨立性和自主性。
接踵而來的挑戰，重視使命感，共好是願景！
環境的變化往往是不可逆的，在地球資源即將用盡、自然破壞規模越來越大的今天，千禧世代的他們必須正視問題，並且積極找出面對氣候變遷、自然災害和生態破壞的解決方案。
隨著公衆的期望在改變，比起其他世代，千禧世代不會選擇對文化差異、性別平等和族群歧視等社會議題視而不見，而是勇於表現自己的社會價值觀，他們更在意環保，更有社會責任感。
利己也利他的時代正在來臨，根據一項名為《全球千禧研究》的調查，該研究採訪了全球數萬名年輕人，結果顯示千禧世代希望對社會產生積極影響，並且他們普遍傾向於支持與自己價值觀一致的企業。
千禧世代的他們需要面對許多複雜的挑戰，也因此發展出許多正向的特質，比起坐在辦公室抱怨，千禧世代更願意起身改變。屬於千禧世代的你，其實並不孤單，中國人壽早已做好萬全準備，隨時接住你的目標和需求，並希望能夠陪伴著你們一起實現這些夢想，你的願望，我來陪練。