讀《逆向童謠》：一年前就預示AI博弈區塊鏈的推理小說

話說過去幾年，我一直有跟文善討論區塊鏈，為當時連書名都還沒有的《逆向童謠》作資料蒐集。坦白說，當時我不確定她是否真的會針對這個題材寫出推理故事，但反正我就樂於科普，一談再談無妨，更何況她是島田莊司推理小說獎首獎得主。沒想到，這個以會計、審計為本業的作家，比其他作家都更早交出「區塊鏈推理小說」，裡面包含的科技元素更是非常深入。

深入，卻淺出。一般人覺得區塊鏈難懂，通常都歸咎於它很「技術」。但我反而認為，是因為它很雜，很跨學科。文善以獨有的財務視角去理解區塊鏈，還透過主角石小儒的口，以白話解釋了多個相關概念，單是讀這一部分，就很有趣了。

圖片來源：皇冠文化有限公司

我只是非常業餘的推理小說迷，但覺得它的基本條件是結局要讓人想「割凳」，尤其是本格派推理小說。甚麼叫「割凳」？話說七八十年代的香港電影很多時會優先在午夜場上映測試反應，但夜貓子觀眾往往是「性情中人」，遇上不如人意的結局輕則破口大罵，重則以發洩於名貴皮椅子，割凳離場。

我說推理小說要讓人想割凳，當然不是要求劇情沉悶，而是要揭開謎底時讓人「憤怒」，怪自己被可惡的掩眼法欺騙，怪作者這都寫得出來，但詭計聽起來又確實可行。以這個標準來說，《逆向童謠》滿足了我的期望，它的詭計不但可行，甚至可以用寫實來形容，偏偏我卻沒想到。幸好在家看書的我，壓抑了自己的割凳衝動。

除了科普與詭計，另一點我讀這本書時意識不到的是書的洞見。AI忽然間成為全球焦點，AI主導，區塊鏈「沒落」，兩者之間的博弈，很多人到現在還沒搞清楚狀況，《逆向童謠》居然一年多前就預視到，真不得不佩服文善的宏觀與遠見。

說到這裡，本來我是想要提供幾條買書鏈接的。不過想了一下，如果你已經習慣買電子書或者網上買書，也不需要我提供鏈接，還不如把字數省下來，鼓勵有興趣讀《逆向童謠》的大家走動一下到實體書店，尤其是獨立小書店購買好了，支持創作之餘也支持弱勢通路。

p.s. 下文寫於去年5月，收錄於由皇冠文化出版，文善的《逆向童謠》

不到最後不知終局

（本文涉及關鍵劇情設定，建議讀完全書後再行閱讀。）

文善來信，客氣地說我「看著本書出生」，應該寫序，我與有榮焉。沒料到苦思良久，想不到如何不劇透地寫出一份推理小說的序。

直至前幾天遇上區塊鏈的金融風暴。話說「算法穩定幣」UST被追擊至跟美元脫鈎，七十二小時光景，被推得最低見0.2美元，其背後支撐的LUNA，更於一周內從86美元掉到執筆之時低於 1 美元。資產大量蒸發的我想，嗯，就從這裡談起吧。

UST及LUNA的機制設計一直充滿爭議，有人對它趨之若鶩，也有人直指它為龐氏騙局。其創辦人Do Kwon非常自信，到處撩起火頭的性格，為項目火上加油；他一直大肆宣揚UST的願景，此刻落難，看淡者大快人心，部分仇家更落井下石。

《逆向童謠》中，石小儒提到「Fake it until you make it」，正是Do Kwon的寫照。這句話在華人社會經常作貶義用，形容某些人吹牛，作出承諾的背後缺乏實際支撐，只是左右逢源，希望騙著騙著，能把謊言變成事實。

有趣的是，在西方文化語境，尤其是北美，這句話是褒義，帶著正能量，大意指「用念力告訴自己做得到，就真的能成事了」。如維基百科解釋：by imitating confidence, competence, and an optimistic mindset, a person can realize those qualities in their real life and achieve the results they seek.

個人fake it比較單純，正如維基說，是為自己打氣。我很佩服文善，總是一堆題材在排隊，每年都挑戰「新的領域 × 推理」題目，創作能量澎拜之餘，作息卻又無比自律，完成一部又一部佳作，不斷給讀者新鮮感。至於我，別說是一部小說，只是短短一篇序言，已經要抱著fake it的心態去開始，不寫到至少一半，都沒有把握能make it。

眾人之事就不一樣，fake it需要的是給群眾信心。有人認為這不成理由，堅決認為總之「fake」就是詐騙、就是不對。這是崇高的道德操守，但忽略了有些時候真假並非那麼客觀的簡單二分。比如：面對疫情，政府固然應該對各種資訊與數據開誠布公，這是客觀的真偽，但如果公開訊息之餘，總統對民眾說「國家一定能度過難關」，明明沒法肯定他是不是在撒謊，就變成了結果導向：如果大家抱著信念度過了難關，那就是實話；相反，他就成了騙子。

在區塊鏈的領域，Bitcoin發明者Satoshi Nakamoto談到Bitcoin會否流通起來，也說過類似的邏輯，“If enough people think the same way, that becomes a self fulfilling prophecy.” 貨幣的核心，正是需要群眾相信它。撇開立心不良，打從開始就計畫圈一筆錢跑路的項目不談，正規的密碼貨幣，要make it，先fake it幾乎是個必經的過程。