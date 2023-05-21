談「愛情故事說」：為何有時吵吵鬧鬧的伴侶，會比模範伴侶的感情更長久？
我們想讓你知道的是
史坦伯格教授認為，我們傾向於和我們「愛情故事」類似的人發展關係，維持關係，並且容易相處長久；反之，愛情故事愈不同的伴侶，他們分開的機率比較大。這也可解釋為什麼看似相敬如賓、從不爭吵的「模範伴侶」有時比吵吵鬧鬧的伴侶，更容易分離。
文：李維庭（穗波心理師，衞福部八里療養院資深執業臨床心理師，為官方授予之第一號臨床心理師。曾為爽報「談戀愛」專欄約詢專家、曾榮獲「年度心理師優秀論文獎」之最佳論文。為「穗波心理師談情說愛」Podcast主講人）
你和你的伴侶手牽手在逛夜市，然後看見一戶人家辦桌，舞台上的戲碼正上演新郎跪地求婚並拿出預備好的鑽戒，而新娘不好意思的低下頭來。
你看到這一幕深受感動，覺得他們兩人就像王子與公主，而王子獻上閃閃發亮的鑽戒，代表著愛情的永誌不渝，你正沈醉在這一幕時，卻隨即聽到你的伴侶批評說：「有沒有搞錯！佔據車道妨礙交通，還買了浪費錢又不實用東西送給新娘！」、「我看以後就變賣了，頂多只有今晚戴著拍照還可以！」，頓時你無言以對......
為什麼有時候吵吵鬧鬧伴侶，會比模範伴侶的感情更長久？
如果有人把你和伴侶分開，然後個別詢問一樣的問題：「請說說你和伴侶間的戀愛故事，從怎麼認識開始一直到現在，愈詳細愈好。」你可能訝異地發現，兩人說的愛情故事不盡相同，甚至各異，以致於你聽起來，這是兩段不同的愛情故事。有點像以前一部古早的電影《He said, She Said（性愛一念間）》對同一事件，兩者有不同的報導觀點。
以提出愛情三元素論聞名的史坦伯格教授，後來又提出「愛情是一個故事」的理論，我們稱之為「愛情故事說」。
簡單的說「愛情三元素論」可以回答「愛情是什麼？」、「有何結構」，但無法回答「一個愛情怎麼開始、維持及結束？」、「為什麼會和這個人戀愛而不是另一個人？」等問題。
史坦伯格教授認為，我們傾向於和我們愛情故事類似的人發展關係，維持關係，並且容易相處長久；反之，愛情故事愈不同的伴侶，他們分開的機率比較大。這也可解釋為什麼看似相敬如賓、從不爭吵的「模範伴侶」有時比吵吵鬧鬧的伴侶，更容易分離。
因為模範伴侶兩人說的愛情故事不同，有吵吵鬧鬧的那對伴侶，有相類似的愛情故事，比如他們都喜歡並沈浸在「戰爭故事」。這麼一來，角色的互補性就很重要，比如兩人都喜歡「園丁故事」，一方喜歡照顧人，他認同自己是園丁角色，另一方享受被照顧，他也喜歡「園丁故事」，但是他認為同的不是園丁，而是被園丁照顧的花。
我們總是與觀點類似、角色互補的人墜入愛河
這邊岔開來說一件事，在常態的愛情交往中，往往重視雙方的「對等性」，就是伴侶雙方在一來一往交流之間，「施」與「受」是對等的、平衡的，像翹翹板一樣，沒有誰高誰低的狀況。
但在「愛情故事說」的理論上，容許伴侶間不對等，只要一個願打、一個願挨，他們可能就可以相合在一起，我認為這種不對等的對待關係，應該是愛情的特殊形式，不太適合用在一般愛情追求上，而適用在特定成長經驗的人。我認為在伴侶關係中，把自己有意做大或做小，都有特別的心理因素。
再回到正題，從愛情故事說的論點回推，我們藉助於敘說心理學的理解，伴侶中的兩人要先有愛情經歷，才能回頭說一個愛情故事。因此「愛情故事說」是從不在現場的情況下，去描述那些曾經在現場發生的事，所以端看愛情敍說者怎麼擷取愛情經歷。
有點像我們要以平面書寫3D的現場經驗，會涉及愛情敘說者觀看視角的問題，簡單來說，就是他在愛情現場中注意哪些點，而當伴侶兩人故事類似，就可理解成在愛情現場中，兩人注意到的點比較相近——例如，某一天突然下大雨，兩人各自從背包都拿出一把Costco的傘，此時兩人對下大雨的反應和決定動作（拿出傘），甚至拿出的傘樣式都一樣，未來兩人記憶這個在愛情現場下大雨的時刻，說出的故事就會很類似。
這個理解雖然有點難度，但我們可以合理的說，相合的兩人在愛情現場，知覺運作及價值觀的方式雷同，因而造就了類似的愛情回憶故事。
史坦伯格認為：我們容易與那些故事與我們相同或類似、但在這些故事中的角色與我們互補的人墜入愛河，同時，如果伴侶之間的故事相當不同，關係及關係下的愛都是岌岌可危的。此外，這個結論和愛人暗影的論述也沒有衝突，因為愛情故事是經歷愛情後才產生的整理，屬於一種自我覺察。
回到文章開頭情侶逛夜市的故事，那一對情侶在同一場景中注意到的點不同，依據愛情故事說，這對情侶在維持關係上有很大的風險。
你和現在的伴侶在一起時，是否懷疑可以維持多久？依據愛情故事說，你可以做個實驗，去找兩個相對客觀的人，第一人把你和伴侶各自分開訪談問：「請你說一個你和伴侶間的戀愛故事，從怎麼認識開始一直到現在，愈詳細愈好」，然後錄音起來。再找不熟悉你們但相對客觀的另一人，聽聽看這兩個故事有多像？
愈像，就代表你們比較大的機率在一起很久喔。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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落實菸害防制，新興菸品在地風險審查應著重「成癮性」評估
我們想讓你知道的是
鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗。
新興菸品近來成為全球關注之公共衛生議題，台灣的菸害防制法也於今年修法通過禁止電子煙、嚴管加熱菸。只是，菸防法的配套子法中，對於如何檢測加熱菸成分是否包含尼古丁外之成癮性、或有害物質，付之闕如。鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗，同時連結本土既有的吸菸、戒菸行為研究資料庫，比照食安或醫藥審查，訂定如曝露量、攝入量等符合國人特性之檢驗標準，既可讓業者有所本，也可減少社會爭議。
各方對新興菸品的健康影響、載具管理、風險評估等議題尚有歧見，其中有關「成癮性」的討論，即為重要爭點之一。今（112）年3月22日發布之「指定菸品健康風險評估審查辦法」第3條第1項第6款，要求業者應於申請新興菸品健康風險評估審查時，檢附「成癮性物質之研究資料」。本會認為，新興菸品在年輕族群間蔚為風潮，對「成癮性」展開全面性的研究，應為當務之急。
所謂「成癮性」，是指一種重複性的強迫行為，即使行為人明知這些行為可能會造成不良後果，仍然被持續重複。成癮性可能源於中樞神經系統功能失調所導致，長期重複這些行為則可能反向造成神經功能受損。依據美國心理學會（APA）對成癮（Addiction）所做之定義，是將其視為一種需要被治療的疾病，指一個人因為對於酒精、藥物或其他物質擁有過度的生理與心理依賴。統一的臨床觀念則將成癮界定為，最初因樂趣驅使的物質使用（或行為），現在則無法顧及產生的痛苦多於收獲，仍被驅動強迫性繼續重複。
一般而言，成癮性得區分為「物質成癮」及「行為成癮」，物質成癮是指對某種物質（如酒精、毒品等）產生生理或心理上的強烈依賴；行為成癮是指對某種行為（如賭博、上網等）的過度從事。成癮性的病理機制與大腦的「獎勵機制（Rewarding system）」有關，成癮刺激原（如藥物、酒精、性交等）會引起大腦釋放多巴胺等神經遞質，產生愉悅感及正向增強效應，促使個體重複接觸該刺激原。亦即，當行為個體（人或動物）透過多巴胺的獎勵機制學習到某些事物會帶來愉悅感後，往後如觸及相關或類似事物，便會反射性直接重複行為。
《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-5）將成癮定義為一種慢性復發性障礙，其特徵是強迫性使用某種物質或行為，儘管會產生負面後果。成癮判斷標準包括：1. 對使用該物質或從事該行為具有不可控制的強烈衝動或渴望，即使面臨嚴重後果，仍無法停止或減少成癮物或行為的使用或參與；雖然其嘗試控制或減少，仍收效甚微。2. 行為人耗費大量時間獲取、使用成癮物質或行為，因此放棄重要活動，甚至忽視其他重要的責任或義務。3. 行為人持續使用該物質或行為，儘管明知其將導致或惡化身心狀況、社會生活或工作情形。4. 行為人對物質或行為產生耐受性，此意味須增加成癮物或行為的劑量或頻率，以達到相同的效果或滿足感，如使用相同的量感覺更少。5. 對成癮物或行為有否認、隱瞞或合理化的傾向。6. 該人在停止使用該物質或行為時會出現「戒斷症狀」，例如焦慮、抑鬱、易怒、失眠、噁心或疼痛。
WHO於2018年發表第11版《國際疾病分類》（ICD 11）中納入「遊戲成癮」（Gaming disorder），將其與酒精、菸草、咖啡因、毒品、藥物濫用並列為精神疾病；新興菸品之加熱菸，既以菸草為主要原料，其成癮性究竟如何，值得國人高度關注。尤其如前所述，新興菸品具備時尚、有趣，甚至「潮」等流行元素，是否可能誘使民眾因好奇而開始使用、進一步形成成癮行為，也有待主管機關進行相關研究、予以釐清。盼國健署能以高標準進行新興菸品管制，協調我國臨床、學界等專業領域人士共同商議合適之審核與執行辦法，盡快投入「成癮性」在地研究，並鏈結國內長期累積之吸菸、戒菸行為大數據，制定符合台灣現況的專業審查標準。
撰文：社團法人台灣永續健康福祉協會