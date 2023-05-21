談「愛情故事說」：為何有時吵吵鬧鬧的伴侶，會比模範伴侶的感情更長久？

文：李維庭（穗波心理師，衞福部八里療養院資深執業臨床心理師，為官方授予之第一號臨床心理師。曾為爽報「談戀愛」專欄約詢專家、曾榮獲「年度心理師優秀論文獎」之最佳論文。為「穗波心理師談情說愛」Podcast主講人）

你和你的伴侶手牽手在逛夜市，然後看見一戶人家辦桌，舞台上的戲碼正上演新郎跪地求婚並拿出預備好的鑽戒，而新娘不好意思的低下頭來。

你看到這一幕深受感動，覺得他們兩人就像王子與公主，而王子獻上閃閃發亮的鑽戒，代表著愛情的永誌不渝，你正沈醉在這一幕時，卻隨即聽到你的伴侶批評說：「有沒有搞錯！佔據車道妨礙交通，還買了浪費錢又不實用東西送給新娘！」、「我看以後就變賣了，頂多只有今晚戴著拍照還可以！」，頓時你無言以對......

為什麼有時候吵吵鬧鬧伴侶，會比模範伴侶的感情更長久？

如果有人把你和伴侶分開，然後個別詢問一樣的問題：「請說說你和伴侶間的戀愛故事，從怎麼認識開始一直到現在，愈詳細愈好。」你可能訝異地發現，兩人說的愛情故事不盡相同，甚至各異，以致於你聽起來，這是兩段不同的愛情故事。有點像以前一部古早的電影《He said, She Said（性愛一念間）》對同一事件，兩者有不同的報導觀點。

以提出愛情三元素論聞名的史坦伯格教授，後來又提出「愛情是一個故事」的理論，我們稱之為「愛情故事說」。

簡單的說「愛情三元素論」可以回答「愛情是什麼？」、「有何結構」，但無法回答「一個愛情怎麼開始、維持及結束？」、「為什麼會和這個人戀愛而不是另一個人？」等問題。

史坦伯格教授認為，我們傾向於和我們愛情故事類似的人發展關係，維持關係，並且容易相處長久；反之，愛情故事愈不同的伴侶，他們分開的機率比較大。這也可解釋為什麼看似相敬如賓、從不爭吵的「模範伴侶」有時比吵吵鬧鬧的伴侶，更容易分離。

因為模範伴侶兩人說的愛情故事不同，有吵吵鬧鬧的那對伴侶，有相類似的愛情故事，比如他們都喜歡並沈浸在「戰爭故事」。這麼一來，角色的互補性就很重要，比如兩人都喜歡「園丁故事」，一方喜歡照顧人，他認同自己是園丁角色，另一方享受被照顧，他也喜歡「園丁故事」，但是他認為同的不是園丁，而是被園丁照顧的花。

我們總是與觀點類似、角色互補的人墜入愛河

這邊岔開來說一件事，在常態的愛情交往中，往往重視雙方的「對等性」，就是伴侶雙方在一來一往交流之間，「施」與「受」是對等的、平衡的，像翹翹板一樣，沒有誰高誰低的狀況。

但在「愛情故事說」的理論上，容許伴侶間不對等，只要一個願打、一個願挨，他們可能就可以相合在一起，我認為這種不對等的對待關係，應該是愛情的特殊形式，不太適合用在一般愛情追求上，而適用在特定成長經驗的人。我認為在伴侶關係中，把自己有意做大或做小，都有特別的心理因素。

再回到正題，從愛情故事說的論點回推，我們藉助於敘說心理學的理解，伴侶中的兩人要先有愛情經歷，才能回頭說一個愛情故事。因此「愛情故事說」是從不在現場的情況下，去描述那些曾經在現場發生的事，所以端看愛情敍說者怎麼擷取愛情經歷。

有點像我們要以平面書寫3D的現場經驗，會涉及愛情敘說者觀看視角的問題，簡單來說，就是他在愛情現場中注意哪些點，而當伴侶兩人故事類似，就可理解成在愛情現場中，兩人注意到的點比較相近——例如，某一天突然下大雨，兩人各自從背包都拿出一把Costco的傘，此時兩人對下大雨的反應和決定動作（拿出傘），甚至拿出的傘樣式都一樣，未來兩人記憶這個在愛情現場下大雨的時刻，說出的故事就會很類似。

Photo Credit: CBS

這個理解雖然有點難度，但我們可以合理的說，相合的兩人在愛情現場，知覺運作及價值觀的方式雷同，因而造就了類似的愛情回憶故事。

史坦伯格認為：我們容易與那些故事與我們相同或類似、但在這些故事中的角色與我們互補的人墜入愛河，同時，如果伴侶之間的故事相當不同，關係及關係下的愛都是岌岌可危的。此外，這個結論和愛人暗影的論述也沒有衝突，因為愛情故事是經歷愛情後才產生的整理，屬於一種自我覺察。

回到文章開頭情侶逛夜市的故事，那一對情侶在同一場景中注意到的點不同，依據愛情故事說，這對情侶在維持關係上有很大的風險。

你和現在的伴侶在一起時，是否懷疑可以維持多久？依據愛情故事說，你可以做個實驗，去找兩個相對客觀的人，第一人把你和伴侶各自分開訪談問：「請你說一個你和伴侶間的戀愛故事，從怎麼認識開始一直到現在，愈詳細愈好」，然後錄音起來。再找不熟悉你們但相對客觀的另一人，聽聽看這兩個故事有多像？

愈像，就代表你們比較大的機率在一起很久喔。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航