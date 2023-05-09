新光金控「光の找路計畫」數位體驗帶你飛

展現新光60周年「有光在，實現每個期待」的精神

新光金控積極打造科技共創平台，深化跨公司AI、Cloud等科技資源為目標，打破各單位的穀倉效應，傳遞數位政策並擴散數位思維，落實跨組織的資源共享。並以客戶為中心，透過更多元、即時與客製化的方式，提供更優質的數位金融產品與服務。

不論是今年新光推出之銀證整合品牌「OU好富投」，將新光銀行和元富證券的整合性數位商品，5分鐘即可完成開立證券及銀行帳戶，一次搞定投資、儲蓄與消費，或是透過OU數位帳戶，高利活儲3.125%也能高利錢滾錢，而除了一般網購外送消費，更搭上出國潮，使用寰宇現金回饋卡更享最高29.5%回饋。在保險保障上，更有新光人壽首創「智能保單健診」，並由人生設計所提供線上之保險資訊與建議並有9家實體店鋪可供體驗，都是新光金控在數位轉型與體驗優化的成果。

金融理財長路漫漫，調查街訪心聲報你知

根據金融研訓院2022年發布國人金融生活調查，近四成年輕人「接近金融文盲」程度，不論是沒儲蓄也不想投資，還是卡奴、月光族，都再再指出大眾對於「金融」有說不出口的苦！而這次新光金控更攜手Dcard調查局，找尋這群所謂迷路人，分享理財困境與迷茫心聲之外，更邀請知名網紅與圖文作家一起來分享自己的理財路。首次推出「光の找路計畫」活動，可透過檢測分析得知，在財富自由之路上還有多遠，還需要哪些同路人，只要參加測驗就有機會抽中東京來回機票！

直球對決你的路痴指數！東京來回機票等你拿

新光金控於4/17~6/16推出「光の找路計畫」互動測驗，透過情境體驗，洞察你內心深處的理財觀，測驗你的路痴指數，為你的理財之路下註解找妙方！參與測驗即享抽東京來回機票與星巴克星享飲料券機會，還能追尋「光的指引」，產品服務優惠更享受。2023年為新光60周年，將以「有光在，實現每個期待」為新光的核心理念，透過「光の找路計畫」活動，新光陪你們一起找路，為大家提供「光的指引」，擁有更好的未來新生活！

「光の找路計畫」活動網址：https://www.skfh.com.tw/find-your-way