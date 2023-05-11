「戰勝法西斯的人自己成了法西斯」——劇場大師布萊希特，與美國麥卡錫主義的對抗

兩個麥卡錫，時隔80年，絕非偶然；但，必然的探究，也在他們並沒有親戚關係，卻同樣在國際社會引發超級頻率的震盪。只能說，前一個圓臉的麥卡錫（Joseph McCarthy），是冷戰記憶中的反共參議員，後一個尖臉的麥卡錫（Kevin McCarthy），則無疑是當前新冷戰國際情勢下笑臉迎人的「刀鋒戰士」。

冷戰到新冷戰，都需要一個情治機構生產一種宣傳。在冷戰宣傳年代，有一句名言：「好的宣傳就是要做得不像宣傳」，這是中情局C.I.A以「文化自由代表大會」為名，展開的針對二戰期間，逐漸擴散開來的左翼文藝思潮的抑制與肅清。

當年，民主自由是這項心理宣傳戰的核心主軸；換言之，如何讓被「民主自由」的號召影響的文化人，在潛意識地自認為化身反共先鋒或民主人士之際，毫無條件內化為文化冷戰規訓下的一員。

這種忠誠，有一種從外在條件轉入心理狀態的歷程；也就是當年稱之為最有效的宣傳，並非反共灌輸的強制，而是讓宣傳對象按指定的方向行走，卻永遠以為在按自身所追尋的方向前行。無疑的，這樣的宣傳，幾乎可以如水銀瀉地，無孔不入；因為，所有反共的孔，到頭來，都是自身設定的，但源頭是一種隱形製造。

如果以這樣的脈絡，來直視新冷戰下，尖臉麥卡錫以美國眾議院議長身分，其實可以在圓臉麥卡錫的主張上，找到得以回溯的根源：也是有效的宣傳，只是從紙本的影響轉換網路的大外宣。

我們很難以證實，兩者不會有絕對關係，就好像也很難證實兩者的絕對關係。因為，受影響者不會認為是被影響所致，而是不著痕跡的便走入這樣的影響圈中。

但，我們今天談的不是麥卡錫這個人名，而是圓臉麥卡錫主義下一位劇作家布萊希特的遭遇。先說麥卡錫主義，1946年，麥卡錫當選參議員，成立「非美活動調查委員會」，對二戰後，美國境內外人士的親共嫌疑展開調查。