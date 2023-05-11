TNL+ 2023/05/11,
藝文

「戰勝法西斯的人自己成了法西斯」——劇場大師布萊希特，與美國麥卡錫主義的對抗

「戰勝法西斯的人自己成了法西斯」——劇場大師布萊希特，與美國麥卡錫主義的對抗
布萊希特肖像｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

1946年，麥卡錫當選參議員，成立「非美活動調查委員會」，對二戰後，美國境內外人士的親共嫌疑展開調查。其中有一部分，特別針對影劇及文學作家，外籍的被嫌疑者有知名度尚未在美國打開的劇作家布萊希特。而他對美國的最後印象是，「戰勝了法西斯的人自己成了法西斯」。

兩個麥卡錫，時隔80年，絕非偶然；但，必然的探究，也在他們並沒有親戚關係，卻同樣在國際社會引發超級頻率的震盪。只能說，前一個圓臉的麥卡錫（Joseph McCarthy），是冷戰記憶中的反共參議員，後一個尖臉的麥卡錫（Kevin McCarthy），則無疑是當前新冷戰國際情勢下笑臉迎人的「刀鋒戰士」。

冷戰到新冷戰，都需要一個情治機構生產一種宣傳。在冷戰宣傳年代，有一句名言：「好的宣傳就是要做得不像宣傳」，這是中情局C.I.A以「文化自由代表大會」為名，展開的針對二戰期間，逐漸擴散開來的左翼文藝思潮的抑制與肅清。

當年，民主自由是這項心理宣傳戰的核心主軸；換言之，如何讓被「民主自由」的號召影響的文化人，在潛意識地自認為化身反共先鋒或民主人士之際，毫無條件內化為文化冷戰規訓下的一員。

這種忠誠，有一種從外在條件轉入心理狀態的歷程；也就是當年稱之為最有效的宣傳，並非反共灌輸的強制，而是讓宣傳對象按指定的方向行走，卻永遠以為在按自身所追尋的方向前行。無疑的，這樣的宣傳，幾乎可以如水銀瀉地，無孔不入；因為，所有反共的孔，到頭來，都是自身設定的，但源頭是一種隱形製造。

如果以這樣的脈絡，來直視新冷戰下，尖臉麥卡錫以美國眾議院議長身分，其實可以在圓臉麥卡錫的主張上，找到得以回溯的根源：也是有效的宣傳，只是從紙本的影響轉換網路的大外宣。

我們很難以證實，兩者不會有絕對關係，就好像也很難證實兩者的絕對關係。因為，受影響者不會認為是被影響所致，而是不著痕跡的便走入這樣的影響圈中。

但，我們今天談的不是麥卡錫這個人名，而是圓臉麥卡錫主義下一位劇作家布萊希特的遭遇。先說麥卡錫主義，1946年，麥卡錫當選參議員，成立「非美活動調查委員會」，對二戰後，美國境內外人士的親共嫌疑展開調查。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。