國研院半導體中心開發「客製化系統晶片設計平台」，成本可節省30%，大幅加速晶片研發效率
我們想讓你知道的是
台灣的半導體在邁入新階段，將原本晶片設計需要花費數天到數週的軟體模擬時間，縮短為40分鐘，如果以晶片到系統展示而言，至少能縮短6個月時間，而且還能夠在每一設計案的晶片材料與製作成本節省30%。
台灣半導體產業邁入新階段。國科會於今（9）日宣布，國家實驗研究院開發出「客製化系統晶片設計平台」， 讓半導體學研界可以專注於研發系統晶片中的關鍵技術，本平台效果驚人，在晶片成本約可節省30%，且縮短設計至驗證時間，大幅度加速晶片研發之效率，而此平台即日開放給台灣學研界申請使用。
Apple、Google、Amazon、Tesla自研晶片成趨勢
國科會表示，隨著各種新興應用對運算硬體的效能要求越來越高，也讓自行研發客製化系統晶片的趨勢掀起高潮，如蘋果的MAC系列產品，是使用自己研發的M1及M2晶片。
還有Google自行設計的Tensor晶片則用在Pixel系列手機；亞馬遜為強化AWS（Amazon Web Services）雲端運算服務，開發Graviton晶片；特斯拉則研發Dojo晶片，用於雲端的訓練資料中心與終端的汽車自動駕駛。
國研院院長林法正指出，客製化的系統晶片已經成為主流，代表就是Apple的產品Mac電腦，以及Google為了他們的手機Pixel，開發了Tensor的晶片，此外，還有Amazon為了他們的雲端服務開發了Graviton晶片。
他表示，世界領導品牌的大廠都已經紛紛研發應用所需的一個客製化的系統晶片。這意味著客製化晶片設計是一個趨勢，而本次國研院於5月9日開發出的「客製化系統晶片設計平台」是台灣半導體的新階段。
林法正解釋，客製化晶片可以應用在相當多領域，這包含了各類裝置處理器、記憶體，或者整合在一起，並依據不同應用開發客製化晶片。如果是開發人工智慧應用的話，可以做物件辨識；如果是用於機器人控制，就可以做控制晶片，那如果是基因定序方面，這個晶片就可以在醫療。
簡單而言，就像樂高積木一樣，將架構先建好地基，像是學校（學術研究單位）就不用再從頭設計，只要根據他們的客製化應用並加以整合。
林法正表示，過去因為複雜電路的關係，都會浪費數天，變相造成博碩士的壓力，為了解決這個困擾才有這個「客製化系統晶片設計平台」。
利用平台，晶片設計成本約可節省30%
國研院半導體中心表示，客製化系統晶片設計平台中包含了ASIC與FPGA兩項功能，可以補足學研界缺乏晶片後端實作經驗的困擾。
此外，透過半導體中心經驗豐富的工程師一起參與晶片設計與除錯，可以有效率地設計出高效能、低功耗的晶片，降低學研界因為對先進製程設計規則不熟悉而產生的成本耗損，估計每個設計案的晶片材料與製作成本約可節省30%，從300萬元減為200萬元。
至於「晶片驗證時間」方面則可以大幅縮短，台灣半導體研究中心研究員蔡維昌指出，將原本需要花費數天到數週的軟體模擬時間，縮短為40分鐘，如果以晶片到系統展示而言，至少能縮短6個月時間。
這個客製化系統晶片設計平台的另一大功臣是台大電機系教授楊家驤團隊。他們與國研院半導體中心攜手，使用此平台完成了三款客製化系統晶片，分別是運算加速效能可比過去提升4至6倍的「AI運算加速晶片」。
而此三款系統晶片全都獲選於素有「IC設計領域奧林匹克」美稱的ISSCC國際研討會發表，備受肯定。對此，國研院半導體中心侯拓宏主任表示，半導體中心在國科會指導下，讓學研界可共用研究資源，縮短半導體技術開發與系統晶片設計驗證時間，加速提升技術實力，做出最頂尖的研究成果。
延伸閱讀
- 《彭博社》：台積電將攜手英飛凌、恩智浦和博世斥資百億歐元，在德國設立歐洲首座晶片工廠
- 三星晶片減產將近25％，加上中國企業強力挑戰，韓國經濟恐進一步衰退
- 魏哲家出席台積電北美技術論壇：2奈米如期2025年量產，強化版3奈米2024年下半年量產
- 日本官民合資代工廠Rapidus獲23億美元補助，宣布量產2奈米晶片並持續推進1奈米技術
- 【台積電的地緣政治】晶片主導未來科技戰，「美歐台韓日中」各自有哪些籌碼？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
【圖解】領航5G勢在必行！5G+創新應用師資最佳產業實戰推手等你同行
我們想讓你知道的是
除了校園與產業的媒合，師資人才培訓也是「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的重點目標；舉凡輔導業師、校園教師、育成經理人以及5G產業相關新創領袖，都是創新應用師資人才招募計畫的目標對象，盼能透過計畫的參與交流，教學相長輔導校園與新創人才。
臺灣自108年5月10日核定「臺灣5G行動計畫」，全力發展各式5G電信加值服務及垂直應用服務，提升數位競爭力、實現智慧生活，時至今日，隨著5G應用場景越來越普及， 5G相關的技術研發和人才需求也快速增加，根據國家發展委員會《111-113年重點產業人才供需調查及推估》彙整報告，因應物聯網、5G產品與應用服務持續增加，通訊（含5G）產業人才需求年增5000人，是需求量增加前三大產業，而IC設計、通訊相關產業平均每年新增的需求人數合計為2萬6340人，結合智慧製造、AI應用服務更高達7萬4990人，顯見由於5G趨勢議題發酵，進而帶動通訊暨5G相關產業專業人才需求上升。從學校到企業、政府部門皆紛紛加強5G人才培訓，因此，優秀的5G師資人才，勢必也將成為推動產業升級和創新應用的重要關鍵。
人才 x 技術，多角媒合交流打造亮眼成果
當國內企業市場普遍求才若渴，為了促進臺灣產業轉型升級，自民國109年起，經濟部工業局即開辦「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，不只是從產學合作端著手，更瞄準傳道授業的師資超前部署，以強大的國內外大廠資源，為師資們提供一個多元的增能環境，加值後不僅優化國內師資能量，更為培訓5G人才繼續努力。
不過，了解創新應用師資內容之前，讓我們先看看過去幾年推動5G師資人才培訓這方面，擁有怎樣亮眼成績？109至111年期間，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」共推動74位種子師資，這些種子師資都是經過培訓後協助新創團隊、企業或校園人才，加速產業升級的重要推手之一！讓我們透過以下的實例，看看5G+創新應用師資究竟達成了什麼樣具體的幫助。
#亮點一：加深跨域交流應用，1+1>2！
當5G技術與室內設計跨域結合，能夠激盪出什麼樣的火花？由陽明交通大學與僑光科技大學共同組成的「室實擺在眼前」，在僑光科技大學機械與電腦輔助工程系林昱呈主任的指導與鄭淳詩講師的帶領下，應用5G XR數位虛擬設計建構數位展場，榮獲2022通訊大賽-5G領航創新應用競賽斬獲概念組數位娛樂領域冠軍。團隊也以3D掃描與追蹤定位之核心技術，進一步與中興大學物聯網製造基地合作，開發國產晶片並持續以AI演算法讓沉浸體驗最佳化，優化使用者體驗，讓概念產品能夠創造產品商品化。
另一個例子則是將5G技術應用在農業，致理科大行銷與流通管理系暨商務與智慧創新研究所費聿明副教授，透過本計畫加值5G專業知能，輔導團隊「雲聯勁網」將5G技術結合AI辨識雞隻健康狀態，成功獲得2021通訊大賽-5G領航創新應用競賽概念組冠軍。此外，團隊也加入RFID技術，記錄雞隻的移動距離並換算雞跑步步數，成功入選科技部2022Fiti創新創業激勵計畫。
這樣類似的技術，費聿明副教授也進一步協助團隊應用於臺製咖啡烘培機聯網智能化，買家透過遠端控制烘豆流程，運用5G即時傳輸影像與聲音，再經由AI辨別協助完成咖啡豆烘焙，從農業到餐飲，逐步將5G通訊擴散應用在不同領域中。
#亮點二：激發產學合作，開拓更多可能！
各領域延伸應用外，企業與校園間的資源整合更利於5G量能的延續，新創公司「獵戶科技」便是透過計畫平台與國立陽明交通大學串接，展開「5G專網場域測試」與「定位數據優化5G網路管理功能」合作，並於MWC(Mobile World Congress) 2023巴塞隆納進行相關展示。
而國立高雄科技大學智慧商務系李仕雄副教授，則是透過整合衛星與5G通訊，將技術轉移衛星通訊模組與對話啟動協定相互傳輸功能應用於產業界，且在計畫支持下持續投入產業人才培育與發展，因應高齡化社會變遷，以物聯網技術與人工智慧演算法，開發更便民有感的智慧長照系統與免鑰匙智慧辨識模組。
目前負責南臺科技大學校園行動電信中心的資訊工程學系杜俊育助理教授，亦在完成計畫多元課程後，融合國際5G知能並與臺廠網通業者合作，斥資千萬打造國內自主5G企業專網平台，致力5G O-RAN技術與應用服務驗證，創造貼近產業實作環境，深化產學合作。
#亮點三：投入混成培育，一起壯大5G能量！
除了實戰應用，創新應用師資也會成為加值數位內容的重要推手，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」官方網站上有許多提供給學員學習的線上課程，以及社群論壇交流等資源，經培訓之後，種子師資也會擔任講師、資訊專家等，協同學員成長；或者投入這些相關線上資源的產出，如自製影音課程、撰寫社群專欄文章等。
即刻加入創新應用師資方案，拓展你的5G能量 ！
透過5G創新應用師資綜合培育，以及多元課程加值，讓師資結合其原本既有育成輔導經驗，就能共同協助新創/學生團隊孵育5G應用，同時也讓自己擁有更多實戰經驗與拓展人脈網絡、與更多同好交流。112年 5G+ 創新應用師資歡迎盡快報名加入，培訓方案詳細內容請見下圖：
不僅有完善的研習時數，還提供國際5G專業課程以及5G場域體驗、資源交流等豐富資源機會，如果你具備相關條件，對於5G產業也懷抱高度熱忱，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」創新應用師資就是你絕佳的舞台！
☞現在馬上申請：https://www.5g-jump.org.tw/zh-tw/bulletin/content/1785
5G跨域創新時代，實戰應用成關鍵！
除了前述的創新應用師資可以幫助提升產業5G相關技術含量，為了讓學生未來投入職場時，能夠快速接軌產業節奏與實作需求，如何鏈結產業與新鮮人也是「5G+產業新星揚帆啟航計畫」很重要的一環，截至112年4月17日，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」已累積1120位學生報名參加，成功推動至少10案產學合作計畫、媒合395位產業新星，歷年媒合率高達98％。「5G+產業新星揚帆啟航計畫」作為培養5G產業即戰力的推手，希望透過邀請大專校院應屆畢業生、大三以上或碩博士在學生前來參與5G研發實戰，只要報名完成媒合，即可進入相關實戰研習，藉此精準鏈結企業與新鮮人，不僅讓學生畢業即可學以致用，更是作為讓學生超前部署、提前做好職涯規劃的最佳利器。
▶瞭解更多5G+產業新星揚帆啟航計畫，為5G應用賦能加值！
▶延伸閱讀：《5G人才布局之道，給5星級的你知道！》特別報導專區
經濟部工業局廣告