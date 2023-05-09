台灣是否設立主權財富基金？央行：應遵循「聖地牙哥原則」，制定專法由政府出資
我們想讓你知道的是
主權財富基金是由一個國家設立的一種特殊形式的投資基金，通常由政府或央行管理。這些基金的主要目的是將國家的財富投資並增加長期收益，而為什麼台灣中央銀行有不一樣的看法？
近來台灣社會出現設置主權財富基金（SWF）的聲浪，要求由政府管控的資金，適當投資獲得較高報酬。對此，央行於今（9）日發出聲明指出，是否設立主權財富基金，宜由政府整體考量、審慎衡酌，強調現階段「非央行業務」。央行也指出應遵循「聖地牙哥原則」（The Santiago Principles），意即公開透明，建議應制定專法，由政府全額出資，設立獨立專業管理機構。
台灣是否要打造「主權財富基金」
主權財富基金是由一個國家設立的一種特殊形式的投資基金，通常由政府或央行管理。
這些基金的主要目的是將國家的財富投資於國內或海外的金融市場、房地產等資產中，以增加長期收益，以及幫助國家減輕外匯儲備的負擔。
SWF可以起到多種作用，包括增加國家的財富、優化國家的外匯儲備、緩解政府財政壓力、提高國家在全球金融市場的影響力等。然而，SWF也有一些問題，例如可能引起國內的政治爭議、透明度問題等。
SWF通常由國家的財政部或央行管理，資金來源可以是國家的自然資源銷售收入、外匯儲備、政府撥款等。這些基金通常會投資於股票、債券、房地產、資源等長期投資項目，以期望在未來幾年或幾十年內實現穩定的長期投資回報。
央行持不同意見
央行於今日強調，各國主權財富基金是由政府非央行主導成立。央行說明，主權財富基金顧名思義為政府的基金，各國由政府主導成立專責機構，就國家財富（如石油等自然資源收入、財政盈餘），或受政府委託，像是退休金對進行投資管理。
央行援引，美國等國透過國際貨幣基金組織（IMF）提出倡議的「聖地牙哥原則」精神設置主權財富基金。該原則強調，主權財富基金必須制定一套「透明和健全」的治理結構。
央行解釋，主權財富基金以「創造財富為投資目的」，外界多將其和外匯存底相比擬。但是外匯存底的主要功能在挹注國際收支失衡的外匯需求，及維持外匯市場的秩序，其投資操作原則首重安全性與流動性，不宜承擔高風險。
值得注意的是，央行指出，它們的經營目標是「穩定」而非「創造財富」，對於近日立法院的草案中談及，建議設立之基金，擬投資於策略性產業、關鍵技術，這些都不是央行的業務。
央行：根據聖地牙哥原則，應制定專法由政府出資
另一方面，就法律層面而言，央行法也無法達成設立主權財富基金之目的。央行指出，主權財富基金管理機構之人事、預算、組織均極具特殊性，並不屬於央行主導。
根據台灣現行人事法規、國營事業管理法、預算法等，無法因應其需求，須另以「專法規範處理」。此外，設立主權財富基金之已開發國家，多以專法規範其設立及運作，尚無以央行法規範者。
央行強調，對政府設立主權財富基金持正向開放立場，只是不宜無償撥用外匯存底。
根據「聖地牙哥原則」，央行表明如果最後台灣社會有共識設立主權財富基金，建議應制定專法，由政府全額出資，設立獨立專業管理機構，並明訂管理機構的政策目標、治理及監理架構等。
事實上，台灣的勞保、勞退、國民年金及退撫基金，雖無主權財富基金之名，但已有主權財富基金之實。
央行指出，要設立專門機構、專法等理由有二：第一2023年4月底外資持有國內股票，債券市值占外匯存底比率達96%；其二，台灣並非IMF會員國，宜持有更充裕的外匯存底，以因應資金大量進出，才可以強化外部衝擊之韌性。
最後，央行進一步提醒，在資金變化大的情況下，設立主權財富基金之資金來源，才應該由政府統籌規劃，不宜直接無償撥用外匯存底，以免台灣金融秩序受到衝擊。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。
核稿編輯：翁世航
Tags：
AI浪潮來襲，雲端大鬧人才荒：即刻報名AWSome Day線上雲端培訓日，加值成為AI時代搶手新人才！
我們想讓你知道的是
當雲端與AI技術逐漸成為企業標配，「認識雲端」已然成為了工作者或求職者的關鍵素養。若想不落人後，歡迎免費報名臺灣雲端服務商AWS於5月31日舉辦的「AWS線上雲端培訓日」，將雲端基礎技術、概念與服務，以及時下的熱門AI應用一次掌握！
近年，人工智慧（AI）與機器學習（ML）進展到前所未有的高度，一波來勢洶洶的AI浪潮悄然成形，即將衝擊既有的產業型態。但你知道嗎？如果沒有強大的雲端技術支撐，AI如今可能無法如此普及興盛。因為「雲端」與「AI」可說是相互依賴、相輔相成──成熟的雲端服務能替AI增添許多應用可能，而AI模型的強化，也會反過來讓雲端得以提供更多元的服務場景。
因此，當各大企業紛紛運用AI來處理、分析甚至預測數據，提高生產效率、優化產品或服務時，產業對於專業人才的需求也隨之提升，而其中能夠理解雲端，或是擁有雲端素養的人才，也成為企業爭相招攬的重點目標，甚至鬧起了「雲端人才荒」。
免費養成雲端基礎素養，機會就在此刻！
顯而易見，雲端與AI不只是未來趨勢，亦是企業更靈活地應對市場變化，取得競爭優勢的最佳方案，而身處其中的工作者們，對於雲端有所認識更是基礎中的基礎。若想豐富職場能力，或在未來產業佔有一席之地，雲端知識絕對是任何產業都不可不學的關鍵素養之一。
好消息是，為讓有意學習雲端的初學者深入認識雲端服務，AWS即將於5月31日下午舉辦完全免費的雲端入門課程「AWS線上雲端培訓日（AWSome day）」。活動中，AWS除了介紹雲端基本概念、運算及儲存服務、安全性等，也會介紹時下熱門的AI應用，並展示AWS以機器學習驅動的雲端解決方案，幫助參與者探索業務創新的可能性。最重要的是，「AWS線上雲端培訓日」線上參與、全程免費，非常適合想要接觸雲端，但時間有限的產業工作者們。
雲端小白大翻身：完整雲端趨勢應用介紹，打造職場即戰力！
「AWS線上雲端培訓日」由AWS資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，課程內容專為雲端小白量身打造，從雲端趨勢、技術實務、資安概念、雲端應用等基礎概念出發，延伸覆蓋物連網、機器學習等熱門技術領域。課程中，資深講師將會深入淺出的示範，讓毫無雲端基礎的參與者都能輕鬆使用高達200種的AWS服務，確保每一位參與者都能有所收穫。
課程結束後，參與者除了獲得AWS提供的培訓證書、養成雲端技術能力，亦能了解如何活用雲端、掌握AI，為個人或公司帶來正面影響。無論是高級主管、擁有開發經驗的技術人員，還是對雲端服務感興趣的新鮮人，AWS線上雲端培訓日都能為您建立雲端技術概念、拓展應用視野。此外，若您是新用戶，只要在活動前註冊AWS免費帳號，還能獲得「AWS雲造型悠遊卡」，歡迎點此了解更詳細活動規範。
AWS線上雲端培訓日（AWSome day）活動資訊
活動時間：2023年5月31日 | 2:00 PM - 5:00 PM
參與方式：報名完成後，將收到線上觀看連結。報名者只要於課程指定時間上線參與即可。
立即報名：點此填寫資料即可完成報名。
課前準備：本課程中，專業講師會分享如何透過AWS帳戶，免費使用AWS高達200多種的雲端服務。為提高課程參與，請於課前註冊AWS帳號，以利課程中同步操作體驗。