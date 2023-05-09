2023/05/09,
經濟

台灣是否設立主權財富基金？央行：應遵循「聖地牙哥原則」，制定專法由政府出資

台灣是否設立主權財富基金？央行：應遵循「聖地牙哥原則」，制定專法由政府出資
央行總裁楊金龍（中）在記者會進行說明。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

主權財富基金是由一個國家設立的一種特殊形式的投資基金，通常由政府或央行管理。這些基金的主要目的是將國家的財富投資並增加長期收益，而為什麼台灣中央銀行有不一樣的看法？

近來台灣社會出現設置主權財富基金（SWF）的聲浪，要求由政府管控的資金，適當投資獲得較高報酬。對此，央行於今（9）日發出聲明指出，是否設立主權財富基金，宜由政府整體考量、審慎衡酌，強調現階段「非央行業務」。央行也指出應遵循「聖地牙哥原則」（The Santiago Principles），意即公開透明，建議應制定專法，由政府全額出資，設立獨立專業管理機構。

台灣是否要打造「主權財富基金」

主權財富基金是由一個國家設立的一種特殊形式的投資基金，通常由政府或央行管理。

這些基金的主要目的是將國家的財富投資於國內或海外的金融市場、房地產等資產中，以增加長期收益，以及幫助國家減輕外匯儲備的負擔。

SWF可以起到多種作用，包括增加國家的財富、優化國家的外匯儲備、緩解政府財政壓力、提高國家在全球金融市場的影響力等。然而，SWF也有一些問題，例如可能引起國內的政治爭議、透明度問題等。

SWF通常由國家的財政部或央行管理，資金來源可以是國家的自然資源銷售收入、外匯儲備、政府撥款等。這些基金通常會投資於股票、債券、房地產、資源等長期投資項目，以期望在未來幾年或幾十年內實現穩定的長期投資回報。

央行持不同意見

央行於今日強調，各國主權財富基金是由政府非央行主導成立。央行說明，主權財富基金顧名思義為政府的基金，各國由政府主導成立專責機構，就國家財富（如石油等自然資源收入、財政盈餘），或受政府委託，像是退休金對進行投資管理。

央行援引，美國等國透過國際貨幣基金組織（IMF）提出倡議的「聖地牙哥原則」精神設置主權財富基金。該原則強調，主權財富基金必須制定一套「透明和健全」的治理結構。

央行解釋，主權財富基金以「創造財富為投資目的」，外界多將其和外匯存底相比擬。但是外匯存底的主要功能在挹注國際收支失衡的外匯需求，及維持外匯市場的秩序，其投資操作原則首重安全性與流動性，不宜承擔高風險。

值得注意的是，央行指出，它們的經營目標是「穩定」而非「創造財富」，對於近日立法院的草案中談及，建議設立之基金，擬投資於策略性產業、關鍵技術，這些都不是央行的業務。

央行：根據聖地牙哥原則，應制定專法由政府出資

另一方面，就法律層面而言，央行法也無法達成設立主權財富基金之目的。央行指出，主權財富基金管理機構之人事、預算、組織均極具特殊性，並不屬於央行主導。

根據台灣現行人事法規、國營事業管理法、預算法等，無法因應其需求，須另以「專法規範處理」。此外，設立主權財富基金之已開發國家，多以專法規範其設立及運作，尚無以央行法規範者。

央行強調，對政府設立主權財富基金持正向開放立場，只是不宜無償撥用外匯存底。

根據「聖地牙哥原則」，央行表明如果最後台灣社會有共識設立主權財富基金，建議應制定專法，由政府全額出資，設立獨立專業管理機構，並明訂管理機構的政策目標、治理及監理架構等。

事實上，台灣的勞保、勞退、國民年金及退撫基金，雖無主權財富基金之名，但已有主權財富基金之實。

央行指出，要設立專門機構、專法等理由有二：第一2023年4月底外資持有國內股票，債券市值占外匯存底比率達96%；其二，台灣並非IMF會員國，宜持有更充裕的外匯存底，以因應資金大量進出，才可以強化外部衝擊之韌性。

最後，央行進一步提醒，在資金變化大的情況下，設立主權財富基金之資金來源，才應該由政府統籌規劃，不宜直接無償撥用外匯存底，以免台灣金融秩序受到衝擊。

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核稿編輯：翁世航


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