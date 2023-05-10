【關鍵眼中盯】覺得林月真「只能是」蔡英文，是對《人選之人》劇組最大的辜負
我們想讓你知道的是
《人選之人》重塑了許多台灣政治環境的態樣，許多人也在不同片段看到各種真實世界發生過的事件影子。話雖如此，若強硬覺得劇裡哪個角色一定只能是誰真實世界的誰、哪個黨一定是哪個黨，在我看來有如辜負劇組的初衷：將各爭議平均分配給各黨與各個角色，讓觀眾脫離政治的二分法。
《人選之人》上映之後，因為林月真角色頗受歡迎，被許多人套用到自己心儀的政治人物對象，從黃珊珊到陳椒華都有人提過，但最主流的意見還是映照蔡英文。
然而，雖然說中文的聲音明顯是臨摹蔡英文總統，但許多篤定劇組是照著蔡英文寫林月真的理由，都提到劇裡她說曾敗選新北市長，蔡英文也選輸過，所以就是蔡英文。某方面而言，我蠻為關心政治的年齡層下降感到驚訝，因為好像很多人的記憶都只有兩屆大選內發生的事。
不管你覺得林月真只像誰，都能夠找到反例
首先，林月真在車子裡清楚的講是「連任失敗」，但蔡英文當總統前並沒有任何地方經歷。
開個玩笑，若要符合這個條件，周錫瑋搞不好都更接近；更精確說，曾當過兩任台北縣長，政績大受好評，回鍋參選升格後新北市卻輸給侯友宜的蘇貞昌不是更相像？更何況蘇院長卸任前還幾乎憑一己之力，拍板甚至許多民進黨人士都不敢碰的跨國同婚法案，還更符合林月真性別平權、挑擔壓力的設定。
更何況，蔡英文幾乎不太可能在私下的時候說台語，但蘇貞昌時常如此。
在「與貞同行」之外，大家最討厭的角色——戴立忍飾演的趙昌澤——也被負面的套用到很多藍綠黃政治人物上，但在陳家競主任與他太太吵架的那幕戲裡面，趙昌澤電視裡那一句「奉勸公正黨的朋友，不要再阻礙台灣的進步發展」，我卻想到當時的桃園市長鄭文燦在藻礁公投期間，說過幾乎一模一樣的話。
上面用大篇幅舉很多例子，為的不是證明《人選之人》哪個角色像誰，而是要展現他們誰都不是。例如，林月真所說「施政滿意度很高但沒有連任」，很明顯就是呼應當時選台北市輸給馬英九，現在讓民進黨又愛又恨的前總統陳水扁，但沒會有人說林月真代表的就只是阿扁。
因為在《人選之人》裡，每個角色、每個政黨的作為，在真實世界都無法完全對照到任何一人或任何一黨身上，都能找到反例。就像是我在上一篇文章提到，在與學生討論死刑的那場戲裡，林月真迴避問題、內容缺乏中心思想的回答有點像某個階段的柯文哲，雖然她說話的聲音是蔡英文。
這是我個人的感覺，你不用同意，更可以有自己的解讀，這就是台灣民主政治最美好的地方，或許也是劇組真正想呈現出的「多元」。
劇組努力不讓政治只有「你好我壞」，卻仍有許多人陷在二分法裡
我相信這是劇組的刻意為之，也是為什麼我認為編劇巧妙將各爭議平均分配公正黨和民和黨的手法，能帶觀眾探入政治「取捨」和「妥協」的本質，是《人選之人》相較於過去大部分台灣政治類戲劇最出色的地方。
只可惜，雖然在我眼中劇組已盡了全力，卻還是有些人陷落在二分法思維裡，在喜歡的地方忽略所有反例，在討厭的人身上只記得反例，於是便有了這個是誰、那個是誰的結論，接著把對真實世界政治人物的喜好投映在角色身上。雖然許多說法都非常經不起細細檢驗，都有例外。
再強調一次，《人選之人》最了不起的地方，就是各個角色上都能看到很多政治人物的影子，讓這個影集拍出政治人物的態樣，而不是單純的人名，讓大家看到政治的本質，而不是立刻選邊。硬性規定單一角色或政治人物必須要是誰，如同摧毀了劇組想要讓觀眾別把政治視為「你好我壞」的努力。
有趣的是，影集上映幾個禮拜後，不分黨派有越來越多政治人物或相關粉專，或用文字或用圖片，將影集劇情中好的一面套用在自己身上，許多追蹤者也以其為依歸，四處宣揚，甚至嘲笑謾罵。
再回想一次《人選之人》中設計師被換掉後私自發文，結果被網友圍剿的事件，那個事情探究核心，其實就是以全黨能力動員側翼，讓把忠實支持者設計團隊換自己人的卜學亮可以沒事。
如果劇中的政黨只能對應真實世界的一個政黨，那公正黨又應該是誰呢？
延伸閱讀
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核稿編輯：翁世航
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一次救援一個孩子，直到每人都有亁淨水可喝！
我們想讓你知道的是
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