Netflix《人選之人－造浪者》：對白不尷尬媲美鄉土劇，可惜架空的設定扁平化政治複雜度

Netflix於4月28日播出的台劇《人選之人－造浪者》（以下簡稱《人選之人》），故事講述某國（背景疑似台灣）在野黨文宣部，於總統大選時，參與選戰過程的故事。《人選之人》在Netflix播映一周，即獲得台灣地區觀眾諸多好評。

因為是台劇，照理說應該在講台灣藍綠大戰，但本劇卻以架空的虛擬政黨：公正黨跟民和黨展開的總統大選，讓人看了有隔閡感。這似乎是台劇與台灣電影的風氣，明明故事背景人物情節特色，全都來自台灣，偏偏就是要用架空的人事地物。

從《第九分局》、《模仿犯》、到《人選之人》皆是如此。理由不明，可能怕有法律糾紛。不過日本跟美國影視講到政治，固然是虛擬人物，但用的大都是真實政黨。何以有此差異，倒沒看到有論者說明。

雖然故事是架空政黨，但政黨風格來說，《人選之人》描述的公正黨，很明顯有台灣民進黨的影子。特別是劇中提到公正黨推動同婚法案，就跟現實的民進黨有了連結。

而這也是許多觀眾把劇中公正黨文宣部的感覺，將民進黨對號入座的原因。因為公正黨也很照本宣科的，把民進黨形象的正面部分表現出來。

《人選之人》令人驚豔的地方是，劇本寫得非常高明。一般政治劇都直接切入政黨對抗，或候選人在政治生涯或選戰中殺出一條血路的歷程。但本劇卻將焦點集中在政黨文宣部面對選戰的過程。

故事的重心只有兩個，一個是描述文宣部部員因為曾被執政黨副總統參選人誘姦，內心受創，並試圖伸張正義；其次就是描述文宣部的主要人物，如何走過選戰的過程。故事設定的範圍小，情節的設計跟處理比較集中，也就不容易出錯，更能凸顯編劇的強項。

Photo Credit: 《人選之人－造浪者》劇照

演員表現及台詞設計媲美鄉土劇