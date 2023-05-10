葉倫警告美國聯邦債務上限危機迫在眉睫，美債違約將導致哪些災難性後果？

文：張瑞邦（Tucker Chang）

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）於2023年5月8日向美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）及國會議員警告，國庫最快將於2023年6月1日用盡可償還債務的資金，為避免債務發生違約，國會應盡速採取行動。

《美國廣播公司》（ABC）表示，葉倫的說法充分彰顯白宮與眾議院立法人士存在的僵局，若未來數週內僵局無法打破，恐爆發潛在的金融危機和政治風險。

「我們理當調高美國聯邦債務上限，以此保護美國信用及維持政府運作，然而過往這種雙方僵持不下的拉鋸戰也讓我們了解到，到了最後一刻才上調債務上限，將使消費者及投資人對美元失去信心，亦會提高納稅人的短期借貸成本，同時美國政府的信用評等也將遭到降等。」葉倫如此強調。

美國無黨派組織「國會預算辦公室」（CBO）曾於2023年2月公布預測報告指出，若無法在短時間內調高舉債上限，美國聯邦政府最快將於2023年7月出現違約情事。

葉倫對此指出，財政部等相關單位無法明確告知外界特定的時間是否為違約日，她稱：「財政部不可能準確預測政府無法還債的確切時程，但我將會在未來幾週內繼續向國會通報最新的狀況。」

《美國廣播公司》認為，無論6月1日是否為美債違約大限，由於該日期距今僅剩不到一個月，時間緊迫的程度已讓美國及全球經濟體系感到潛在危機，且美國國會亦沒有太多的時間能進行協商。

美國國會還剩多少日程可討論債務上限事宜？