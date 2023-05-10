2023/05/10,
美加

川普遭陪審團認定性侵作家卡洛爾，判賠500萬美元，選戰是否受挫待觀察

川普遭陪審團認定性侵作家卡洛爾，判賠500萬美元，選戰是否受挫待觀察
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川普自此案上（4）月25日開審以來一直沒有出庭。他在自創社群平台「真實社群」（TRUTH Social）發文直斥這項判決「非常糟糕」，並表示「我完全不知道這個女人是誰」。川普的發言人史帝芬．張（Steven Cheung）表示，川普將上訴，此案只要還在上訴，川普就不用支付這筆賠償金。

陪審團認定川普性侵作家卡洛爾，判賠500萬美元

（中央社）陪審團今（10）日判定，美國前總統川普曾在1990年代性侵專欄作家卡洛爾，後來還藉由否認性侵指控來誹謗她，川普在這起民事訴訟須支付卡洛爾500萬美元賠償和懲罰性損害金。不過陪審團駁回卡洛爾的強暴指控。

川普自此案上（4）月25日開審以來一直沒有出庭。他在自創社群平台「真實社群」（TRUTH Social）發文直斥這項判決「非常糟糕」，並表示「我完全不知道這個女人是誰」。

川普的發言人史帝芬．張（Steven Cheung）表示，川普將上訴，此案只要還在上訴，川普就不用支付這筆賠償金。

紐約曼哈頓（Manhattan）聯邦法院宣讀9人陪審團的判決時，卡洛爾（E. Jean Carroll）和律師團緊握著手。

卡洛爾戴著太陽眼鏡，露出笑臉，和律師凱普蘭（Roberta Kaplan）一起離開法院，然後進入座車，未對記者發言。

現年79歲的卡洛爾曾是前時尚雜誌Elle的專欄作家，她去年對76歲的川普提告，指控川普於1995年或1996年在曼哈頓的柏多夫．古德曼（Bergdorf Goodman）百貨公司更衣室性侵她，後來還藉由否認這項指控來誹謗她。

卡洛爾以巨大的疼痛和苦楚、持久的心理創傷和隱私被侵犯為由，尋求損害賠償。

川普在2017年至2021年擔任美國總統，正在爭取2024總統大選的共和黨提名人，目前在民調領先群倫。川普說，卡洛爾的指控完全是捏造，目的在於推動她2019年回憶錄銷量。

根據陪審團3日觀看的作證影片，川普否認認識卡洛爾，說她的性侵指控是場「騙局」，堅稱卡洛爾不是他喜歡的類型，還說這是最荒謬、噁心的故事。

專家表示，這項判決不太可能影響川普的核心支持者，負面影響可能很小，僅限於城郊婦女和溫和派共和黨人。

川普3月底遭大陪審團起訴，成為美國首位面臨刑事起訴的卸任或現任總統，理由是他涉及2016年支付封口費給成人片女星「暴風女丹尼爾斯」，以換取她閉口不談2006年曾與川普有過一段婚外情。

他上月4日出庭面對歷史性刑事起訴，對封口費案調查衍生的34項偽造商業紀錄重罪指控概不認罪。不過川普在被起訴後，民調支持度不降反升。

卡洛爾（左）曾是前時尚雜誌《Elle》的專欄作家，她指控川普於1995年或1996年在曼哈頓的柏多夫．古德曼百貨公司更衣室性侵她：

川普遭陪審團認定性侵作家，選戰是否受挫待觀察

（中央社）前美國總統川普遭專欄作家卡洛爾指控性侵、誹謗，紐約聯邦陪審團今天裁定川普須負法律責任，賠償500萬美元。官司纏身的川普敗訴，但再攻大位的聲勢是否受挫，仍待觀察。

這起民事官司6男3女組成的陪審團經數小時商議，裁定卡洛爾（E. Jean Carroll）依「證據優勢」（preponderance of the evidence）證明川普曾施以性虐待，她因而受傷，但川普行為並未構成強暴。依紐約州法，性虐待或強行觸摸的嚴重程度低於強暴。

此外，陪審團認定川普去年10月在社群網站上稱此案為「騙局」、「謊言」，構成誹謗。

卡洛爾去年將川普告上法院，出庭作證時指稱川普1990年代中葉在曼哈頓中城的波道夫古德曼（Bergdorf Goodman）百貨一間更衣室內將她硬推到牆邊強暴。

79歲的卡洛爾曾說，「#我也是」（#MeToo）反性騷與反性侵運動啟發她站出來。陪審團裁定出爐後，卡洛爾聲明表示，控告川普是為證明自己清白、讓生活重回正軌，「今天，全世界總算知道真相。這不只是我的勝利，也是每位因不被相信而受苦的女性的勝利」。

有意再爭總統大位的川普未出庭，在社群媒體發文稱陪審團裁定「丟臉」，並寫道：「我完全不知道這女人是誰。」

川普委任律師塔科皮納（Joseph Tacopina）在法庭外預告，川普將會上訴。

《紐約時報》報導，川普多年來遭眾多女性指控性行為不當，始終矢口否認。卡洛爾案是相關指控中首宗成功通過陪審團檢驗的官司。

此案4月下旬開始審理，曼哈頓聯邦地區法院的陪審團今天商議不到3小時便一致做出裁定。全案為民事訴訟，而非刑事，意味川普沒有被定罪，也不會坐牢。

除本案外，76歲的川普還面臨連串法律麻煩。在紐約，他因2016年大選前向一名豔星支付封口費而面臨多項刑事指控。2020年大選後川普向喬治亞州官員施壓、2021年1月6日涉嫌煽動支持者闖入美國國會大廈、佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）寓所遭搜出機密文件，都使他面臨刑事調查。

但川普在2024年總統大選中依舊聲勢看漲，4月為豔星封口費案赴紐約出庭後民調支持度不降反升，死忠擁護者捐款不斷，凸顯川普在共和黨中人氣居高不下。

佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）、聯邦參議員史考特（Tim Scott）及前南卡羅來納州長海利（Nikki Haley）等川普在共和黨總統初選中可能遭遇的對手，都在卡洛爾案陪審團裁定公布後沉默以對。

前阿肯色州長賀勤森（Asa Hutchinson）則抓住機會猛攻川普，提到自己曾任檢察官，親眼目睹傲慢藐視法治如何產生適得其反的效果。這次陪審團裁定應受嚴肅對待，這也是川普「又一個行為不可原諒的例子」。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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