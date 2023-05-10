媒體披露郭台銘早知私人無法購買疫苗，郭辦反駁，衛福部將公開BNT採購契約抬頭

王必勝證實BNT電郵是真的，郭台銘早知私人無法買疫苗

（中央社）鴻海創辦人郭台銘昨（9）日批評總統府阻擋疫苗採購，媒體披露BNT大股東原文電郵，郭台銘早知私人無法購買疫苗。前指揮中心指揮官王必勝證實電郵是真的，強調政府始終協助。

據《ETtoday新聞雲》昨晚報導，BNT寄給郭台銘的原文電郵，直接告知「BNT無法出售疫苗給私人部門」。王必勝深夜11時許告訴《中央社》記者，信件中都寫得很清楚，但他要強調這封信是郭台銘主動提供給行政團隊，為何一直不公布，是因為心裡總念著有人願意捐疫苗，後來也捐成了。

「我們秉著良善的心，就不要再去提這些枝枝節節的事了」。王必勝說，但今天郭台銘要指鹿為馬，把事情扭曲抹黑，「我們也沒辦法」，只好把事實公布讓大眾知道，大家一直在說所謂的擋疫苗，其實是因為疫苗廠只會賣給政府，畢竟後面還牽涉到責任問題，所有疫苗廠都只跟政府打交道。

至於後來為何能買成，王必勝說，因為政府在這當中費了很多心血，弄了一個多方合約，能在1個多月內談定就已經是非常不容易的事情，信件確實存在，然而之前都不提的原因就是有買成、有幫到忙，就不要多說什麼。

王必勝晚間也在臉書發文提到，據2021年6月16日BNT大股東給郭台銘的電郵，當時永齡鴻海就知道BNT跟上海復星無法賣疫苗給政府以外的單位。永齡基金會還在6月17日發聲明感謝衛福部，隨後6月18日總統就召見台積電、永齡，全力協助兩個單位繼續購買疫苗。

王必勝文中表示，6月16日被告知私人無法買，6月18日總統及指揮中心仍持續協助，政府協助非常積極，又何來擋疫苗之說。「初選困難可以理解，但造搖抹黑不應該，關公、媽祖都是正向的信仰和力量，祐善驅惡是天道。」

郭台銘早知私人無法買疫苗甩鍋政府？郭辦反駁

（中央社）媒體報導指鴻海創辦人郭台銘早知私人無法購買疫苗，卻仍將買不到的責任甩給政府。郭台銘辦公室晚間表示，民進黨係因堅持採購協議對外公告須寫「獨立的台灣政府」，致交易被迫取消，坐實政府卡BNT疫苗。

鴻海創辦人郭台銘日前表示「總統曾派代表要求不能買疫苗」，總統府7日指出，郭台銘發言是不實指控。郭台銘又於昨日指稱前總統府秘書長李大維曾代總統傳話，要求他不要購買疫苗，也遭李大維兩度否認。

《ETtoday新聞雲》昨天報導指出，獨家取得BNT大股東於2021年6月16日寄給郭台銘的關鍵原文電郵，證明郭台銘早得知私人無法購買疫苗，但仍在2021年6月18日發臉書，將買不到疫苗的責任甩給政府。

ETtoday報導引用一名當年參與疫苗採購的政府人士指出，這封信說明3件事：第一，台灣政府與BNT一度已經簽好約，但因為上海復星的政治杯葛而告終；第二，證實COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗在EUA階段，只能賣給具有公權力的政府，不能賣給私人企業；第三，不賣疫苗給郭台銘的是BNT，而非蔡英文和台灣政府，沒有人擋疫苗。

對此，郭台銘辦公室晚間發布聲明指出，ETtoady的「獨家」信件，提到民進黨因堅持與BioNTech的協議對外公告時必須寫「獨立的台灣政府」（Independent Government of Taiwan），由於代理商Fosun（中國上海復星製藥）無法接受，交易被迫取消。合約取消是因為民進黨政府堅持將政治置於人民生命之上。

郭辦表示，永齡、鴻海、台積電所組成的疫苗談判小組，簽約名稱是「Republic of China （Taiwan）」，這代表了只要會談判，絕對可以在堅持維護台灣主權及尊嚴的前提下成功採購疫苗。

郭辦指出，固然民進黨政府因為名稱問題，不斷漠視人民迫切需要，一再拖延，但郭台銘仍然多次與政府溝通，用盡全力希望儘速協助採購國際認證的優良疫苗讓人民能夠施打。

郭辦表示，疫苗是醫療產品，郭台銘要採購，當然要取得政府的授權與同意，然而過程當中政府再三的技術性拖延。郭辦指出，會開始準備詳細資料，事實會證明一切。

Photo Credit: 中央社 鴻海集團創辦人郭台銘（前中）

疾管署：郭台銘辦公室聲明非事實，衛福部將公開BNT採購契約抬頭

（中央社）鴻海集團創辦人郭台銘辦公室昨天深夜表示，政府與德國BNT公司的疫苗採購合約遭取消是因政府堅持名稱所致。對此，衛福部疾管署今天凌晨發布新聞稿澄清，上述言論並非事實。

媒體日前報導，指稱郭台銘早知私人無法購買COVID-19疫苗，卻仍將買不到責任甩給政府。

郭台銘辦公室對此昨晚發布聲明指出，民進黨堅持與BNT協議對外公告須寫「獨立的台灣政府」（Independent Government of Taiwan），由於代理商Fosun（中國上海復星製藥）無法接受，交易被迫取消。

對此，疾管署今天凌晨發布新聞稿說明，政府於2021年1月與德國BNT公司所洽定的採購合約中，簽署代表為Taiwan Centers for Disease Control, Ministry of Health and Welfare, the Representative Agency of the Republic of China （Taiwan） （衛生福利部疾病管制署）。

疾管署指出，並沒有要求使用Independent Government of Taiwan等文字，絕無意識形態考量。衛福部將在不違反保密條款為前提，揭露契約書上已簽署的抬頭欄位，以正視聽。