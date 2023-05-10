媒體披露郭台銘早知私人無法購買疫苗，郭辦反駁，衛福部將公開BNT採購契約抬頭
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媒體日前報導，指稱郭台銘早知私人無法購買COVID-19疫苗，卻仍將買不到責任甩給政府。郭台銘辦公室對此昨晚發布聲明指出，民進黨堅持與BNT協議對外公告須寫「獨立的台灣政府」（Independent Government of Taiwan），由於代理商Fosun（中國上海復星製藥）無法接受，交易被迫取消。對此，衛福部疾管署今天凌晨發布新聞稿澄清，上述言論並非事實。
王必勝證實BNT電郵是真的，郭台銘早知私人無法買疫苗
（中央社）鴻海創辦人郭台銘昨（9）日批評總統府阻擋疫苗採購，媒體披露BNT大股東原文電郵，郭台銘早知私人無法購買疫苗。前指揮中心指揮官王必勝證實電郵是真的，強調政府始終協助。
據《ETtoday新聞雲》昨晚報導，BNT寄給郭台銘的原文電郵，直接告知「BNT無法出售疫苗給私人部門」。王必勝深夜11時許告訴《中央社》記者，信件中都寫得很清楚，但他要強調這封信是郭台銘主動提供給行政團隊，為何一直不公布，是因為心裡總念著有人願意捐疫苗，後來也捐成了。
「我們秉著良善的心，就不要再去提這些枝枝節節的事了」。王必勝說，但今天郭台銘要指鹿為馬，把事情扭曲抹黑，「我們也沒辦法」，只好把事實公布讓大眾知道，大家一直在說所謂的擋疫苗，其實是因為疫苗廠只會賣給政府，畢竟後面還牽涉到責任問題，所有疫苗廠都只跟政府打交道。
至於後來為何能買成，王必勝說，因為政府在這當中費了很多心血，弄了一個多方合約，能在1個多月內談定就已經是非常不容易的事情，信件確實存在，然而之前都不提的原因就是有買成、有幫到忙，就不要多說什麼。
王必勝晚間也在臉書發文提到，據2021年6月16日BNT大股東給郭台銘的電郵，當時永齡鴻海就知道BNT跟上海復星無法賣疫苗給政府以外的單位。永齡基金會還在6月17日發聲明感謝衛福部，隨後6月18日總統就召見台積電、永齡，全力協助兩個單位繼續購買疫苗。
王必勝文中表示，6月16日被告知私人無法買，6月18日總統及指揮中心仍持續協助，政府協助非常積極，又何來擋疫苗之說。「初選困難可以理解，但造搖抹黑不應該，關公、媽祖都是正向的信仰和力量，祐善驅惡是天道。」
郭台銘早知私人無法買疫苗甩鍋政府？郭辦反駁
（中央社）媒體報導指鴻海創辦人郭台銘早知私人無法購買疫苗，卻仍將買不到的責任甩給政府。郭台銘辦公室晚間表示，民進黨係因堅持採購協議對外公告須寫「獨立的台灣政府」，致交易被迫取消，坐實政府卡BNT疫苗。
鴻海創辦人郭台銘日前表示「總統曾派代表要求不能買疫苗」，總統府7日指出，郭台銘發言是不實指控。郭台銘又於昨日指稱前總統府秘書長李大維曾代總統傳話，要求他不要購買疫苗，也遭李大維兩度否認。
《ETtoday新聞雲》昨天報導指出，獨家取得BNT大股東於2021年6月16日寄給郭台銘的關鍵原文電郵，證明郭台銘早得知私人無法購買疫苗，但仍在2021年6月18日發臉書，將買不到疫苗的責任甩給政府。
ETtoday報導引用一名當年參與疫苗採購的政府人士指出，這封信說明3件事：第一，台灣政府與BNT一度已經簽好約，但因為上海復星的政治杯葛而告終；第二，證實COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗在EUA階段，只能賣給具有公權力的政府，不能賣給私人企業；第三，不賣疫苗給郭台銘的是BNT，而非蔡英文和台灣政府，沒有人擋疫苗。
對此，郭台銘辦公室晚間發布聲明指出，ETtoady的「獨家」信件，提到民進黨因堅持與BioNTech的協議對外公告時必須寫「獨立的台灣政府」（Independent Government of Taiwan），由於代理商Fosun（中國上海復星製藥）無法接受，交易被迫取消。合約取消是因為民進黨政府堅持將政治置於人民生命之上。
郭辦表示，永齡、鴻海、台積電所組成的疫苗談判小組，簽約名稱是「Republic of China （Taiwan）」，這代表了只要會談判，絕對可以在堅持維護台灣主權及尊嚴的前提下成功採購疫苗。
郭辦指出，固然民進黨政府因為名稱問題，不斷漠視人民迫切需要，一再拖延，但郭台銘仍然多次與政府溝通，用盡全力希望儘速協助採購國際認證的優良疫苗讓人民能夠施打。
郭辦表示，疫苗是醫療產品，郭台銘要採購，當然要取得政府的授權與同意，然而過程當中政府再三的技術性拖延。郭辦指出，會開始準備詳細資料，事實會證明一切。
疾管署：郭台銘辦公室聲明非事實，衛福部將公開BNT採購契約抬頭
（中央社）鴻海集團創辦人郭台銘辦公室昨天深夜表示，政府與德國BNT公司的疫苗採購合約遭取消是因政府堅持名稱所致。對此，衛福部疾管署今天凌晨發布新聞稿澄清，上述言論並非事實。
媒體日前報導，指稱郭台銘早知私人無法購買COVID-19疫苗，卻仍將買不到責任甩給政府。
郭台銘辦公室對此昨晚發布聲明指出，民進黨堅持與BNT協議對外公告須寫「獨立的台灣政府」（Independent Government of Taiwan），由於代理商Fosun（中國上海復星製藥）無法接受，交易被迫取消。
對此，疾管署今天凌晨發布新聞稿說明，政府於2021年1月與德國BNT公司所洽定的採購合約中，簽署代表為Taiwan Centers for Disease Control, Ministry of Health and Welfare, the Representative Agency of the Republic of China （Taiwan） （衛生福利部疾病管制署）。
疾管署指出，並沒有要求使用Independent Government of Taiwan等文字，絕無意識形態考量。衛福部將在不違反保密條款為前提，揭露契約書上已簽署的抬頭欄位，以正視聽。
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一次救援一個孩子，直到每人都有亁淨水可喝！
我們想讓你知道的是
每年有140萬人死於與水、環境衛生和個人衛生不良有關的疾病。全球仍有6億兒童缺乏安全管理的飲用水，11億兒童缺乏安全管理的衛生設施，這些孩子需要大家的幫助，一起加入救援行動，一次救援一個孩子，直到每個孩子都有亁淨水可喝！
現今世界上每四人當中就有一人，即20億人，缺乏安全飲用水；每年有140萬人死於與水、環境衛生和個人衛生不良有關的疾病。全球仍有6億兒童缺乏安全管理的飲用水，11億兒童缺乏安全管理的衛生設施，6.89億兒童缺乏基本衛生服務，1.49億兒童仍然被迫露天排便，不安全用水，環境衛生和個人衛生（WASH）仍然每天造成約1,000名5歲以下兒童死亡，這和我們認知的世界完全不同，更是我們不能坐視不顧的殘酷現實。
世界展望會身為發展中國家最大的非政府乾淨水提供者，承諾在2021-2025年間將投入至少10億美元，供應乾淨水給全球1,500萬人，每10秒就讓世界多一個人獲得乾淨水，以防止水媒疾病和死亡的傳播。
因為兒童是整個社區的變革推動者，世界展望會更專注透過在學校提供乾淨水及衛生設施，每天就讓世界多3間學校有乾淨水可用，改變了許多兒童的生活，特別是相對弱勢的女童。
根據肯亞疾管局的研究，在學校推行水資源計劃一年後，家庭開始處理安全用水量增加了2.5倍，學童的缺課率降低了26%。
世界展望會的水資源計畫往往是因地置宜的；安裝在拖車上的重型鑽井機用於鑽探較深的井，小型鑽井機則以較低成本鑽探淺的井。太陽能幫浦的機械井，用於大型社區的高出水量井。在有地表水源的地方，封蓋保護及處理過的山泉水，可透過接管引水至社區。集雨設施則使用於提供民生用水給學校和衛生站使用。世界展望會通常會根據合適的水源及設施，以供水給附近的學校及衛生站。
世界展望會特別重視永續的水資源方案，訓練當地人作為維修技工，採用整合的社區參與模式，即便世界展望會結束當地的服務而離開，社區居民還是可以持續地管理這些設施，讓供水設施能持續不斷的運作。
全球頂尖的水資源研究機構一 北卡羅來納大學水資源研究所，在迦納阿夫拉姆平原地區進行一項獨立研究，針對520個社區中1,470個供水設施進行檢查，世界展望會自1985年以來持續在當地設置水井。其中展望會所設置的水井，有近80%在20年後仍然持續運作良好，主要就是因為採用社區參與的模式。
研究顥示水資源委員會的設立並收取水費是供水設施能永續運作的重要原因。 因為以上的措施有助於訓練當地人成為維修技工，特別是在抽水幫浦故障時能立即予以修復。研究結果同時顥示，非展望會所設置的水井，其功能性每五年會減少10% ，反之世界展望會的水井則不會因時間長而降低使用功能。
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全世界有近6億兒童缺乏乾淨水，但其實我們只要省下一點點錢，讓世界展望會透過集資的力量，在缺水的地方建造供水設施，如太陽能/機械幫浦井，手動幫浦井，接管引水等，每10秒就可以讓世界上多一個人從此有乾淨水可以使用。讓我們一次救援一個孩子，直到每個孩子都有亁淨水可喝！ https://wvtaiwan.com/807Ud