媒體披露郭台銘早知私人無法購買疫苗，郭辦反駁，衛福部將公開BNT採購契約抬頭

王必勝證實BNT電郵是真的,郭台銘早知私人無法買疫苗

(中央社)鴻海創辦人郭台銘昨(9)日批評總統府阻擋疫苗採購,媒體披露BNT大股東原文電郵,郭台銘早知私人無法購買疫苗。前指揮中心指揮官王必勝證實電郵是真的,強調政府始終協助。

據《ETtoday新聞雲》昨晚報導,BNT寄給郭台銘的原文電郵,直接告知「BNT無法出售疫苗給私人部門」。王必勝深夜11時許告訴《中央社》記者,信件中都寫得很清楚,但他要強調這封信是郭台銘主動提供給行政團隊,為何一直不公布,是因為心裡總念著有人願意捐疫苗,後來也捐成了。

「我們秉著良善的心,就不要再去提這些枝枝節節的事了」。王必勝說,但今天郭台銘要指鹿為馬,把事情扭曲抹黑,「我們也沒辦法」,只好把事實公布讓大眾知道,大家一直在說所謂的擋疫苗,其實是因為疫苗廠只會賣給政府,畢竟後面還牽涉到責任問題,所有疫苗廠都只跟政府打交道。

至於後來為何能買成,王必勝說,因為政府在這當中費了很多心血,弄了一個多方合約,能在1個多月內談定就已經是非常不容易的事情,信件確實存在,然而之前都不提的原因就是有買成、有幫到忙,就不要多說什麼。

王必勝晚間也在臉書發文提到,據2021年6月16日BNT大股東給郭台銘的電郵,當時永齡鴻海就知道BNT跟上海復星無法賣疫苗給政府以外的單位。永齡基金會還在6月17日發聲明感謝衛福部,隨後6月18日總統就召見台積電、永齡,全力協助兩個單位繼續購買疫苗。

王必勝文中表示,6月16日被告知私人無法買,6月18日總統及指揮中心仍持續協助,政府協助非常積極,又何來擋疫苗之說。「初選困難可以理解,但造搖抹黑不應該,關公、媽祖都是正向的信仰和力量,祐善驅惡是天道。」

郭台銘早知私人無法買疫苗甩鍋政府?郭辦反駁

(中央社)媒體報導指鴻海創辦人郭台銘早知私人無法購買疫苗,卻仍將買不到的責任甩給政府。郭台銘辦公室晚間表示,民進黨係因堅持採購協議對外公告須寫「獨立的台灣政府」,致交易被迫取消,坐實政府卡BNT疫苗。

鴻海創辦人郭台銘日前表示「總統曾派代表要求不能買疫苗」,總統府7日指出,郭台銘發言是不實指控。郭台銘又於昨日指稱前總統府秘書長李大維曾代總統傳話,要求他不要購買疫苗,也遭李大維兩度否認。

《ETtoday新聞雲》昨天報導指出,獨家取得BNT大股東於2021年6月16日寄給郭台銘的關鍵原文電郵,證明郭台銘早得知私人無法購買疫苗,但仍在2021年6月18日發臉書,將買不到疫苗的責任甩給政府。

ETtoday報導引用一名當年參與疫苗採購的政府人士指出,這封信說明3件事:第一,台灣政府與BNT一度已經簽好約,但因為上海復星的政治杯葛而告終;第二,證實COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)疫苗在EUA階段,只能賣給具有公權力的政府,不能賣給私人企業;第三,不賣疫苗給郭台銘的是BNT,而非蔡英文和台灣政府,沒有人擋疫苗。

對此,郭台銘辦公室晚間發布聲明指出,ETtoady的「獨家」信件,提到民進黨因堅持與BioNTech的協議對外公告時必須寫「獨立的台灣政府」(Independent Government of Taiwan),由於代理商Fosun(中國上海復星製藥)無法接受,交易被迫取消。合約取消是因為民進黨政府堅持將政治置於人民生命之上。

郭辦表示,永齡、鴻海、台積電所組成的疫苗談判小組,簽約名稱是「Republic of China (Taiwan)」,這代表了只要會談判,絕對可以在堅持維護台灣主權及尊嚴的前提下成功採購疫苗。

郭辦指出,固然民進黨政府因為名稱問題,不斷漠視人民迫切需要,一再拖延,但郭台銘仍然多次與政府溝通,用盡全力希望儘速協助採購國際認證的優良疫苗讓人民能夠施打。

郭辦表示,疫苗是醫療產品,郭台銘要採購,當然要取得政府的授權與同意,然而過程當中政府再三的技術性拖延。郭辦指出,會開始準備詳細資料,事實會證明一切。

Photo Credit: 中央社 鴻海集團創辦人郭台銘(前中)

疾管署:郭台銘辦公室聲明非事實,衛福部將公開BNT採購契約抬頭

(中央社)鴻海集團創辦人郭台銘辦公室昨天深夜表示,政府與德國BNT公司的疫苗採購合約遭取消是因政府堅持名稱所致。對此,衛福部疾管署今天凌晨發布新聞稿澄清,上述言論並非事實。

媒體日前報導,指稱郭台銘早知私人無法購買COVID-19疫苗,卻仍將買不到責任甩給政府。

郭台銘辦公室對此昨晚發布聲明指出,民進黨堅持與BNT協議對外公告須寫「獨立的台灣政府」(Independent Government of Taiwan),由於代理商Fosun(中國上海復星製藥)無法接受,交易被迫取消。

對此,疾管署今天凌晨發布新聞稿說明,政府於2021年1月與德國BNT公司所洽定的採購合約中,簽署代表為Taiwan Centers for Disease Control, Ministry of Health and Welfare, the Representative Agency of the Republic of China (Taiwan) (衛生福利部疾病管制署)。

疾管署指出,並沒有要求使用Independent Government of Taiwan等文字,絕無意識形態考量。衛福部將在不違反保密條款為前提,揭露契約書上已簽署的抬頭欄位,以正視聽。