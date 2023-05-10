加拿大、中國互逐外交官，莊文浩事件始末為何？中加多年外交齟齬一次看懂

中國驅逐加拿大外交官報復，杜魯道：不會接受恫嚇

（中央社）加拿大8日決定驅逐一名中國外交官，中國隨即驅逐加國外交官報復，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）昨（9）日表示，加國不會接受中方的恫嚇。

《路透社》報導，杜魯道在首都渥太華告訴記者：「我們知道有報復行動，但我們不會接受恫嚇，而將繼續採取一切必要作為，確保加拿人免於受到外國干擾。」

他又說：「我們決定我方必須採取負責任的作法傳達非常明確的訊息，即我們不會接受外國的干擾行徑，不論他們接下來作何抉擇，我們都不會接受恫嚇。」

因中國駐加拿大領事官員趙巍參與威脅加拿大國會議員莊文浩（Michael Chong）及其親人，加拿大宣布驅逐趙巍。中國在數小時後即宣布採取報復行動，將加拿大駐上海總領事館一名外交官指為「不受歡迎人物」，要求其於13日前離開中國。

有專家表示，繼華為財務長孟晚舟事件後，這次驅逐外交官是加中關係進一步惡化的例證。

Photo Credit: GettyImages 加拿大8日決定驅逐一名中國外交官，中國隨即驅逐加國外交官報復。

加拿大中國互逐外交官，莊文浩事件始末一次看

（中央社）莊文浩事件引發中國與加拿大互逐外交官，兩國關係再現危機。事件起因於加媒揭露，加拿大眾議員莊文浩在香港親屬遭中方威脅，且有中國駐加使領館人員涉入，但全案已被加國情報單位掌握。

綜合《星島日報》等媒體報導，隸屬加拿大保守黨的華裔聯邦眾議員莊文浩，1971年生於安大略省溫莎市（Windsor），父親是1952年移居加拿大的香港移民，母親是荷蘭移民，兩人當時在加國分別擔任醫師及護士。

2004年，年僅33歲的莊文浩首次當選聯邦眾議員；2006年並曾擔任體育部長及政府間事務部長；2016年5月，莊文浩曾宣布參選保守黨黨魁，但未當選；目前則擔任保守黨影子內閣外長，也是眾議院加中關係特別委員會副主席。

2021年2月，莊文浩發起議案連署，直指中國對待維吾爾等少數民族的手段是「種族滅絕」行為，獲得加拿大眾議院以壓倒性多數通過。同年3月，加拿大與英國、美國就新疆問題制裁中國後，中國外交部宣布反制措施，莊文浩被列為制裁對象。

根據中方制裁內容，莊文浩被禁止入境中國大陸及香港、澳門，並禁止中國公民及機構與莊文浩進行商業交易或往來。事後，莊文浩在英國廣播公司（BBC）中文專訪中說：「我視（中國的）制裁為一個榮譽的標記」。

今（2023）年5月1日，加拿大《環球郵報》披露，根據加拿大安全情報局內部文件及知情人士透露，有中國駐加領事官員對莊文浩及其在香港的親屬實施威脅，並指莊文浩在發起上述新疆人權議案後即被中國當局鎖定，目的是要透過對付莊文浩「殺一儆百」，阻嚇其他人跟進採取反中立場。

此事曝光後，震撼加拿大各界，不但掀起強烈不滿及反中情緒，政壇更質疑總理杜魯道領導的加拿大政府為何不當機立斷處理中方人員？且將此事足足隱瞞2年不公布？

中國駐加拿大大使館則對這項報導發表聲明，聲稱這「純屬別有用心的政治操弄」，中方對此表示強烈不滿，堅決反對。

莊文浩4日對此表示，加拿大安全情報局已向他通報這一情況。他在聲明中說：「與許多加拿大人一樣，我在海外有親戚。（中國）針對這些親屬得以恐嚇和脅迫本土加拿大人，是嚴重的國家威脅」。

加拿大外長趙美蘭（Melanie Joly）4日表示，已經召見中國駐加拿大大使叢培武，就莊文浩在香港家屬遭騷擾等相關指控表達不滿，並表示加國正考慮驅逐中國外交官。

中國駐加大使館則發布新聞稿聲稱，中國「一貫奉行不干涉別國內政原則」，中方外交領事官員「一向恪守有關國際公約和中加領事協定，依法履職」。加拿大個別政客和媒體「為撈取政治私利和博人眼球，出於意識形態偏見，大肆操弄涉華議題，肆意攻擊抹黑中國」。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，如果加方「執意挑釁，我們堅決奉陪到底」。

加拿大東部時間5月8日，加國正式宣布中國駐多倫多領事趙巍為「不受歡迎的人」，限期離境。中國方面則在昨天上午宣布採取對等反制措施，將加拿大駐上海總領館領事甄逸慧列為「不受歡迎的人」。

針對驅逐趙巍，莊文浩表示，加拿大方面多年以前就應該採取類似（驅逐）行動了，自己的事件不是特例，很多其他的華裔加拿大人有類似遭遇。

Photo Credit: GettyImages 加拿大保守黨議員莊文浩

加拿大與中國多年外交齟齬一次看懂，自孟晚舟事件起關係惡化

（中央社）加拿大8日下令驅逐曾試圖恐嚇加國議員的中國外交官趙巍，中國隨即以牙還牙，要求加國駐上海總領館的一名外交官限期離境。這也成為渥太華和北京爭端的最新一起事件。

《法新社》報導，兩國關係惡化的開端，可追溯到5年前。

加拿大逮捕孟晚舟

中加關係於2018年12月開始惡化。當時加拿大警方應美國政府司法互助要求，逮捕在溫哥華轉機的華為公司財務長孟晚舟。她遭控藉由誤導華為和出售伊朗電信設備子公司星通（Skycom）間關係，來詐欺匯豐銀行（HSBC）和其他銀行。孟晚舟也是這間中國電信巨擘創辦人任正非的女兒。

在努力避免被引渡至美國期間，現任華為輪值董事長的孟晚舟被軟禁在溫哥華近3年。

Photo Credit: 中新社提供 via 中央社 圖為2020年12月7日 ，孟晚舟離開溫哥華家中赴法院出庭。

中國逮捕康明凱和史佩弗

孟晚舟被捕數天後，中國拘留加國前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Spavor），以作為報復。

北京被控利用這2人進行「人質外交」，以迫使渥太華釋放孟晚舟。

在與美國檢方達成協議後，孟晚舟於2021年9月獲准返回中國。