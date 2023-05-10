加拿大、中國互逐外交官，莊文浩事件始末為何？中加多年外交齟齬一次看懂
我們想讓你知道的是
加拿大8日下令驅逐曾試圖恐嚇加國議員的中國外交官趙巍，中國隨即以牙還牙，要求加國駐上海總領館的一名外交官限期離境。這也成為渥太華和北京爭端的最新一起事件。《法新社》報導，兩國關係惡化的開端，可追溯到5年前。
中國驅逐加拿大外交官報復，杜魯道：不會接受恫嚇
（中央社）加拿大8日決定驅逐一名中國外交官，中國隨即驅逐加國外交官報復，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）昨（9）日表示，加國不會接受中方的恫嚇。
《路透社》報導，杜魯道在首都渥太華告訴記者：「我們知道有報復行動，但我們不會接受恫嚇，而將繼續採取一切必要作為，確保加拿人免於受到外國干擾。」
他又說：「我們決定我方必須採取負責任的作法傳達非常明確的訊息，即我們不會接受外國的干擾行徑，不論他們接下來作何抉擇，我們都不會接受恫嚇。」
因中國駐加拿大領事官員趙巍參與威脅加拿大國會議員莊文浩（Michael Chong）及其親人，加拿大宣布驅逐趙巍。中國在數小時後即宣布採取報復行動，將加拿大駐上海總領事館一名外交官指為「不受歡迎人物」，要求其於13日前離開中國。
有專家表示，繼華為財務長孟晚舟事件後，這次驅逐外交官是加中關係進一步惡化的例證。
加拿大中國互逐外交官，莊文浩事件始末一次看
（中央社）莊文浩事件引發中國與加拿大互逐外交官，兩國關係再現危機。事件起因於加媒揭露，加拿大眾議員莊文浩在香港親屬遭中方威脅，且有中國駐加使領館人員涉入，但全案已被加國情報單位掌握。
綜合《星島日報》等媒體報導，隸屬加拿大保守黨的華裔聯邦眾議員莊文浩，1971年生於安大略省溫莎市（Windsor），父親是1952年移居加拿大的香港移民，母親是荷蘭移民，兩人當時在加國分別擔任醫師及護士。
2004年，年僅33歲的莊文浩首次當選聯邦眾議員；2006年並曾擔任體育部長及政府間事務部長；2016年5月，莊文浩曾宣布參選保守黨黨魁，但未當選；目前則擔任保守黨影子內閣外長，也是眾議院加中關係特別委員會副主席。
2021年2月，莊文浩發起議案連署，直指中國對待維吾爾等少數民族的手段是「種族滅絕」行為，獲得加拿大眾議院以壓倒性多數通過。同年3月，加拿大與英國、美國就新疆問題制裁中國後，中國外交部宣布反制措施，莊文浩被列為制裁對象。
根據中方制裁內容，莊文浩被禁止入境中國大陸及香港、澳門，並禁止中國公民及機構與莊文浩進行商業交易或往來。事後，莊文浩在英國廣播公司（BBC）中文專訪中說：「我視（中國的）制裁為一個榮譽的標記」。
今（2023）年5月1日，加拿大《環球郵報》披露，根據加拿大安全情報局內部文件及知情人士透露，有中國駐加領事官員對莊文浩及其在香港的親屬實施威脅，並指莊文浩在發起上述新疆人權議案後即被中國當局鎖定，目的是要透過對付莊文浩「殺一儆百」，阻嚇其他人跟進採取反中立場。
此事曝光後，震撼加拿大各界，不但掀起強烈不滿及反中情緒，政壇更質疑總理杜魯道領導的加拿大政府為何不當機立斷處理中方人員？且將此事足足隱瞞2年不公布？
中國駐加拿大大使館則對這項報導發表聲明，聲稱這「純屬別有用心的政治操弄」，中方對此表示強烈不滿，堅決反對。
莊文浩4日對此表示，加拿大安全情報局已向他通報這一情況。他在聲明中說：「與許多加拿大人一樣，我在海外有親戚。（中國）針對這些親屬得以恐嚇和脅迫本土加拿大人，是嚴重的國家威脅」。
加拿大外長趙美蘭（Melanie Joly）4日表示，已經召見中國駐加拿大大使叢培武，就莊文浩在香港家屬遭騷擾等相關指控表達不滿，並表示加國正考慮驅逐中國外交官。
中國駐加大使館則發布新聞稿聲稱，中國「一貫奉行不干涉別國內政原則」，中方外交領事官員「一向恪守有關國際公約和中加領事協定，依法履職」。加拿大個別政客和媒體「為撈取政治私利和博人眼球，出於意識形態偏見，大肆操弄涉華議題，肆意攻擊抹黑中國」。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，如果加方「執意挑釁，我們堅決奉陪到底」。
加拿大東部時間5月8日，加國正式宣布中國駐多倫多領事趙巍為「不受歡迎的人」，限期離境。中國方面則在昨天上午宣布採取對等反制措施，將加拿大駐上海總領館領事甄逸慧列為「不受歡迎的人」。
針對驅逐趙巍，莊文浩表示，加拿大方面多年以前就應該採取類似（驅逐）行動了，自己的事件不是特例，很多其他的華裔加拿大人有類似遭遇。
加拿大與中國多年外交齟齬一次看懂，自孟晚舟事件起關係惡化
（中央社）加拿大8日下令驅逐曾試圖恐嚇加國議員的中國外交官趙巍，中國隨即以牙還牙，要求加國駐上海總領館的一名外交官限期離境。這也成為渥太華和北京爭端的最新一起事件。
《法新社》報導，兩國關係惡化的開端，可追溯到5年前。
- 加拿大逮捕孟晚舟
中加關係於2018年12月開始惡化。當時加拿大警方應美國政府司法互助要求，逮捕在溫哥華轉機的華為公司財務長孟晚舟。她遭控藉由誤導華為和出售伊朗電信設備子公司星通（Skycom）間關係，來詐欺匯豐銀行（HSBC）和其他銀行。孟晚舟也是這間中國電信巨擘創辦人任正非的女兒。
在努力避免被引渡至美國期間，現任華為輪值董事長的孟晚舟被軟禁在溫哥華近3年。
- 中國逮捕康明凱和史佩弗
孟晚舟被捕數天後，中國拘留加國前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Spavor），以作為報復。
北京被控利用這2人進行「人質外交」，以迫使渥太華釋放孟晚舟。
在與美國檢方達成協議後，孟晚舟於2021年9月獲准返回中國。
Tags：
一次救援一個孩子，直到每人都有亁淨水可喝！
我們想讓你知道的是
每年有140萬人死於與水、環境衛生和個人衛生不良有關的疾病。全球仍有6億兒童缺乏安全管理的飲用水，11億兒童缺乏安全管理的衛生設施，這些孩子需要大家的幫助，一起加入救援行動，一次救援一個孩子，直到每個孩子都有亁淨水可喝！
現今世界上每四人當中就有一人，即20億人，缺乏安全飲用水；每年有140萬人死於與水、環境衛生和個人衛生不良有關的疾病。全球仍有6億兒童缺乏安全管理的飲用水，11億兒童缺乏安全管理的衛生設施，6.89億兒童缺乏基本衛生服務，1.49億兒童仍然被迫露天排便，不安全用水，環境衛生和個人衛生（WASH）仍然每天造成約1,000名5歲以下兒童死亡，這和我們認知的世界完全不同，更是我們不能坐視不顧的殘酷現實。
世界展望會身為發展中國家最大的非政府乾淨水提供者，承諾在2021-2025年間將投入至少10億美元，供應乾淨水給全球1,500萬人，每10秒就讓世界多一個人獲得乾淨水，以防止水媒疾病和死亡的傳播。
因為兒童是整個社區的變革推動者，世界展望會更專注透過在學校提供乾淨水及衛生設施，每天就讓世界多3間學校有乾淨水可用，改變了許多兒童的生活，特別是相對弱勢的女童。
根據肯亞疾管局的研究，在學校推行水資源計劃一年後，家庭開始處理安全用水量增加了2.5倍，學童的缺課率降低了26%。
世界展望會的水資源計畫往往是因地置宜的；安裝在拖車上的重型鑽井機用於鑽探較深的井，小型鑽井機則以較低成本鑽探淺的井。太陽能幫浦的機械井，用於大型社區的高出水量井。在有地表水源的地方，封蓋保護及處理過的山泉水，可透過接管引水至社區。集雨設施則使用於提供民生用水給學校和衛生站使用。世界展望會通常會根據合適的水源及設施，以供水給附近的學校及衛生站。
世界展望會特別重視永續的水資源方案，訓練當地人作為維修技工，採用整合的社區參與模式，即便世界展望會結束當地的服務而離開，社區居民還是可以持續地管理這些設施，讓供水設施能持續不斷的運作。
全球頂尖的水資源研究機構一 北卡羅來納大學水資源研究所，在迦納阿夫拉姆平原地區進行一項獨立研究，針對520個社區中1,470個供水設施進行檢查，世界展望會自1985年以來持續在當地設置水井。其中展望會所設置的水井，有近80%在20年後仍然持續運作良好，主要就是因為採用社區參與的模式。
研究顥示水資源委員會的設立並收取水費是供水設施能永續運作的重要原因。 因為以上的措施有助於訓練當地人成為維修技工，特別是在抽水幫浦故障時能立即予以修復。研究結果同時顥示，非展望會所設置的水井，其功能性每五年會減少10% ，反之世界展望會的水井則不會因時間長而降低使用功能。
透過台灣民眾集資的力量，只要捐款1,000元，即可參與協力建造手動幫浦井，幫助居民取得乾淨水源，讓家庭天天都有乾淨水可喝，並降低孩童腹瀉的風險。也提供乾淨的水源給附近醫療設施，讓醫護人員經常洗手並保持設施和儀器的清潔，以便更好地照顧孕產婦及新生兒健康。
全世界有近6億兒童缺乏乾淨水，但其實我們只要省下一點點錢，讓世界展望會透過集資的力量，在缺水的地方建造供水設施，如太陽能/機械幫浦井，手動幫浦井，接管引水等，每10秒就可以讓世界上多一個人從此有乾淨水可以使用。讓我們一次救援一個孩子，直到每個孩子都有亁淨水可喝！ https://wvtaiwan.com/807Ud