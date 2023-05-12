「第一島鏈」戰略：拜登重新串連亞洲盟友，中國將如何突圍？
我們想讓你知道的是
台灣周邊一年有175萬架民航機通過、歐洲－東北亞海運佔全球26%，印太海運佔全球60%，而日本92%及韓國65%能源需經過台海與南海。因此，菲律賓與美國的合作補上了第一島鏈的完整防線，成為新月形的圍堵網。
美國總統拜登（Joe Biden）上台後持續美國在印太地區的軍事部署，以「結盟」各國為其外交主戰略。其中，在西太平洋的「第一島鏈」與菲律賓、日本、韓國及台灣等盟友的軍事合作，近日持續受到全球關注。
輿論關心的是，拜登能否成功串連第一島鏈，嚇阻北京在台海發動戰爭。而對中國來說，解放軍如何突破第一島鏈的封鎖，在區域間與美國抗衡是現在軍事部署的重要核心。
在美國多年來提倡「島鏈戰略」用以牽制北京的美國海軍戰爭學院海洋策略教授詹姆斯・霍爾姆斯（James R. Holmes）接受《BBC中文》採訪時稱，現在美軍部署的的情況類似於冷戰初期的態勢。
他解釋，當時西方的政治和軍事領導人利用島嶼地理、盟友關係和軍事技術的結合來阻礙共產主義在亞洲沿海南北向的或近海和西太平洋之間東西向的活動，而現在「回到了海上戰略領域的未來」。
他個人同意以「威懾」（deterrance）作為美國在第一島鏈的戰術： 「 無人願意戰爭，但我們（美國）基本上只是希望北京按照大家都同意的遊戲規則玩國際外交遊戲。 」
台灣智庫「國防安全研究院」研究員蘇紫雲則認為，最近美國在菲律賓新增的四個可進駐基地分別面向南海和台灣，在距離台灣最近的巴斯可島（Basco），菲律賓陸戰隊配置了印度提供的布拉莫斯（BrahMos）超音速反鑒飛彈，搭配美國的海馬斯炮兵火箭。若戰爭爆發，可與台灣的雄風飛彈封鎖巴士海峽阻絕解放軍進入台灣東岸。蘇紫雲告訴記者說，說到底「第一島鏈議題，核心是中共由陸權走向海權，其實是威權與民主兩種體制之競爭」。
「第一島鏈」戰略
所謂「第一島鏈」 （The First Island Chain）即從北太平洋千島群島開始，向南經日本，台灣，菲律賓到加里曼丹島等在西太平洋的島嶼。1950年代北韓戰爭爆發，後來擔任美國國務卿的杜勒斯在1951年提出在海上遏制共產主義蘇聯和中國的島鏈，被視為這一戰略的開端。
但是，當下中國的軍事力量早不可同日而語， 美國能否連結盟友，借此遏阻解放軍往印太區域的移動？
霍爾姆斯認為，太平洋上各大島嶼連結的島鏈，提供了美國及盟友絕佳的戰略地理空間以抵禦中國解放軍往太平洋移動。
但解放軍的軍力持續增強，中國航母「山東號」最近甚至穿越了第一島鏈，接近美軍陸戰隊駐點的關島周遭海域。因此，美國如何能夠串連相關盟友，牽制解放軍在太平洋上的軍事擴張成為主要問題。
霍爾姆斯又說，美軍在1991年菲律賓皮納圖博火山（Pinatubo Volcano）爆發後撤離基地，30年後「重返」菲律賓，使得美軍開始接近南海「灰色地帶」的衝突區域，增強美軍支持馬尼拉以及該地區潛在的其他軍事伙伴的能力，「特別是越南」。
此外，在島鏈北端，與美軍合作緊密的日本自衛隊正加強在沖繩群島的防禦工作。譬如，美國的海軍陸戰隊正在部署能夠沿島鏈移動的沿海軍團，而這些部隊配備了傳感器和反艦防空武器：「你可以說自衛隊是站崗的哨兵，而美國海軍陸戰隊是機動部隊，可以在人民解放軍試圖突圍時支撐沿線的薄弱環節。」
美國軍方人士對於通過強化第一島鏈抵禦中國的信心，是以拜登在重新連結戰略伙伴的工作為背景。
今年4月，馬尼拉同意開放四個新據點給美軍使用，引發國際關注及北京強烈抗議。4月底，拜登與韓國總統尹錫悅在華府達成協議，並首次同意開放美國核潛艇部署在韓國，這是1983年以來的第一次，但也引發中國外交部公開批評美國製造區域緊張。
有分析稱，美韓協議除了應對北韓的核威脅之外，也劍指北京。加以日韓領袖正在首爾碰面，雙方會前表示，盼望兩國過去不夠好的外交關係能夠「破冰」，加深在印太區域的軍事外交合作等。許多分析因此認為，這些都能證實美國正在串連第一島鏈各國。
蘇紫雲告訴BBC，台灣周邊一年有175萬架民航機通過、歐洲－東北亞海運佔全球26%，印太海運佔全球60%。此外，日本92%及韓國65%能源需經過台海與南海：「因此，菲律賓與美國的合作補上了第一島鏈的完整防線，成為新月形的圍堵網。」
台灣的角色
處在島鏈中心點的台灣，當年冷戰期間麥克阿瑟當年稱為島鏈上「不沉的航空母艦」。哈德森智庫（Hudson Institute）非常駐資深研究員長尾賢（Satoro Nagao）告訴BBC，美國最近在島鏈的種種部署及串連，重點其實都是在遏止解放軍在台灣東部，亦即西太平洋一帶部署軍隊。
長尾賢解釋，台灣軍方在東部的彈藥和其他軍武的部署非常短缺，「如果解放軍能在台灣太平洋一側長期部署兵力下來，那麼台灣民眾將失去防衛信心。北京也有操控台灣輿論的可能性，譬如操縱台灣對於解放軍部署在一側的恐懼，中國就可以和平吞併台灣。」
此外，以防禦角度來看，台灣自己如何不成為島鏈破口，也是關鍵。
台灣海軍新江艦前艦長呂禮詩告訴記者，當務之急是美、日、台、菲間如何透過「共通作業能力」（interoperability），建立「共同作戰圖像」（Common Operational Picture, COP）或「共同戰術圖像」（Common Tactical Picture, CTP），這是阻抗解放軍海空戰力向第二島鏈投射的重中之重。
Tags：
當這個世界越轉越快，心態和腳步的調整也要加緊跟上， 擁抱千禧世代精神，迎接世界變化！
我們想讓你知道的是
誕生於1980年到2000年之間的千禧世代在出生、成長直到成年的過程中，面對了許多獨特的挑戰。
千禧世代生活在網路、全球化、創新科技的時代，在他們出生、成長直到成年的過程中，其實面對了許多上一代人沒有經歷過的獨特挑戰！而面對殘酷的世界，更需要留給自己多一些時間，好好陪伴自己與自己對話。
樂當斜槓青年！他人眼中的缺點，也是致勝關鍵
在生活中、工作上，越來越頻繁的與各種文化、人種接觸交流，地球村早已不是口號，而是發生在身邊的日常。千禧世代的人們，是這波文化浪潮中首當其衝的一群人，也因爲這樣，千禧世代需要能夠靈活地面對挑戰和轉變；「斜槓青年」是許多千禧世代的工作選擇，也是他們嚮往的人生，他們之所以選擇斜槓，是爲了追求更自由的、現代的、多元的、自我風格的生活型態！
千禧世代擁有較高的自我意識，因為他們知道自己想要的是什麼，所以會更主動跨領域學習，對收到的任務也會提出許多不同的見解，發揮獨有的個人特質與專長。
面對上一世代的舊標準看待現在的年輕人，千禧世代要學會善用創新思維，把他人認爲的「缺點」，轉化爲自己獨有的價值，不斷成長和進步。
當虛擬社交成日常，更要把時間留給自己！
生長於高度數位化的時代，千禧世代的他們享受到了科技進步帶來的種種好處，例如網路的興起、便利的交通、更多元快速的金融或教育服務等等，每天上網、打開社交媒體APP已經成了他們生活中不可或缺的一部分。
當然，社交媒體給了他們更多的便利，讓他們可以輕鬆地與朋友、家人和同事保持聯繫，分享生活的點滴，地域的限制也就此打破。在社交媒體上分享是他們表達自己和展示自己的方式之一！但是，你知道嗎？社交媒體也有可能會讓他們產生焦慮、比較心理和時間浪費等問題，這些都會對自己的生活產生負面影響。過度使用社交媒體可能會影響自己的睡眠質量，而不良的飲食習慣也會對身體和心理健康產生負面影響。因此需要學會保持良好的作息和飲食習慣，這樣才能夠讓自己的身體和心理健康保持良好的狀態。
在眼花繚亂的社群貼文面前，他們意識到自己的真實感受和需要，開始學會尊重和優先滿足自己的需求，不一味地取悅他人，甚至犧牲自己。給自己正向的評價和鼓勵，不要過分自責或自我批評，學會給自己獎勵，可以是一個小小的禮物、一個放鬆的假期、一個美食晚餐等，讓自己感受到被重視和愛。
對投資理財抱持保守觀念沒關係，先投資自己吧！
在現代經濟環境中，千禧世代面臨著越來越多的經濟挑戰。為了克服這些挑戰，投資自己是一個非常重要的策略。
投資自己並不一定意味著必須投入大量的金錢。相反，透過進修、學習新技能和知識、培訓以及建立人脈關係等方式，激發你的創造力和想像力。嘗試建立積極的思維方式可以讓自己更樂觀、自信和充滿希望，從而激勵自己追求夢想和目標。有意識地培養自我管理和自我控制能力可以更好地掌握自己的情緒和行為，從而更好地應對挑戰和壓力。
選擇投資自己的時間和精力，往更好的自己邁進，不僅滿足當前職場的要求，在競爭激烈的市場中更具競爭力，也能保持自己的獨立性和自主性。
接踵而來的挑戰，重視使命感，共好是願景！
環境的變化往往是不可逆的，在地球資源即將用盡、自然破壞規模越來越大的今天，千禧世代的他們必須正視問題，並且積極找出面對氣候變遷、自然災害和生態破壞的解決方案。
隨著公衆的期望在改變，比起其他世代，千禧世代不會選擇對文化差異、性別平等和族群歧視等社會議題視而不見，而是勇於表現自己的社會價值觀，他們更在意環保，更有社會責任感。
利己也利他的時代正在來臨，根據一項名為《全球千禧研究》的調查，該研究採訪了全球數萬名年輕人，結果顯示千禧世代希望對社會產生積極影響，並且他們普遍傾向於支持與自己價值觀一致的企業。
千禧世代的他們需要面對許多複雜的挑戰，也因此發展出許多正向的特質，比起坐在辦公室抱怨，千禧世代更願意起身改變。屬於千禧世代的你，其實並不孤單，中國人壽早已做好萬全準備，隨時接住你的目標和需求，並希望能夠陪伴著你們一起實現這些夢想，你的願望，我來陪練。