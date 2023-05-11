阿薩德政權重回阿拉伯聯盟——回顧敘利亞的12年內戰
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12年的內戰令敘利亞人民飽受苦難。除了流血傷亡以外，該國戰前總人口的一半以上已經逃離家園。約680萬人國內游離失所，超過200萬人生活在難民營，缺乏基本的生活資源。另外有600萬人是境外的難民或尋求避難者。鄰國黎巴嫩、約旦和土耳其收容了其中530萬，但是已難於應付這場近代歷史中最大規模的難民潮。
因為殘酷鎮壓民主抗議並引發內戰而被逐出阿拉伯國家聯盟（Arab League）的敘利亞，時隔12年後於本周正式重返這一影響力巨大的地區聯盟。
此舉是大馬士革與阿拉伯地區各國政府關係解凍的又一證據。
敘利亞的阿盟成員國資格恢復，意味著敘利亞總統巴沙爾・阿薩德（Bashar al-Assad）可以出席本月稍後於沙烏地阿拉伯舉行的聯盟峰會。
英美對這一舉動表示批評。
美國國務院一名發言人稱，敘利亞不值得被恢復成員國資格，但是美國支持阿拉伯聯盟致力於解決敘利亞危機的長遠目標。
英國外交、聯邦及發展事務國務大臣阿哈默德勳爵（Lord Ahmad）表示，英國仍然「反對與阿薩德政權接觸」，指阿薩德仍在繼續「扣押、虐待及殺害無辜的敘利亞人」。
敘利亞外交部一份聲明稱，已經接收到阿盟的決定，並呼籲阿拉伯世界加強合作。
22個成員國中有13國的外交官較早前在開羅進行了會議，決定恢復敘利亞的阿盟成員國資格。
代表們強調有必要結束敘利亞內戰，以及由此而來的難民偷渡及毒品走私問題。
BBC在去年曾報導，敘利亞越發嚴重的貧窮問題以及缺少工作機會的狀況，令很多人轉而進行毒品交易。
埃及、沙烏地阿拉伯、黎巴嫩、約旦和伊拉克等國將會組成委員會，幫助敘利亞實現相關目標。
阿拉伯聯盟秘書長艾哈邁德・阿布烏爾・蓋特（Ahmed Aboul Gheit）表示，此舉是「逐步」解決敘利亞危機進程的開始。
他強調，有關決定並不意味著阿拉伯國家將恢復與敘利亞的外交關係，因為這將取決於每一個國家各自獨立的決定。
根據聯合國估計，敘利亞內戰已經造成超過30萬平民死亡，超過10萬被扣押或者失蹤。
內戰前的總人口約有一半，即2100萬人被迫無家可歸，當中有些在敘利亞境內游離失所，有些則逃往國外成為難民。
在西北部由反叛武裝控制的伊德利卜，失去家園的敘利亞人表示，他們對阿拉伯聯盟的決定感到震驚。
「阿拉伯領袖們沒有幫助我們，讓我們離開那些令我們受苦的營地，而是為那個手上沾了我們的血的罪犯和殺人犯洗白，」《法新社》引述一名男子說。
另一名男子則說，阿盟將會付出「最慘重的代價」。
阿薩德在俄羅斯的幫助下於2015年開始奪回國家的控制權，迫使鄰國開始考慮一個有阿薩德存在的未來。
今年2月土耳其與敘利亞發生毀滅性的地震災害後，阿盟加快了與敘利亞重修關係的步伐。
本周較早前，伊朗總統易卜拉欣・萊希（Ebrahim Raisi）拜訪阿薩德——一些分析人士指該次到訪給阿拉伯各國施加了額外壓力，將敘利亞帶回組織。
此前，埃及與沙烏地阿拉伯外長分別到訪過敘利亞，後者亦與突尼西亞全面恢復了外交關係。
敘利亞外長近日也到訪過幾個阿拉伯國家，作為推動加強外交的一個舉措。
英美等西方國家近日則明確表示，不會與阿薩德總統的政府恢復關係。
背景回顧：漫長的敘利亞內戰
12年前一場和平抗議敘利亞總統的示威演變成全面內戰，致使近50萬人死亡，亦將多個國家捲入這場漫長的危機當中。
戰爭源起
2000年，巴沙爾接替父親哈菲茲・阿薩德（Hafez al-Assad）成為敘利亞總統。在危機爆發前的這段時間，敘利亞民眾已對高失業率、腐敗以及政治自由被剝奪的狀況怨聲載道。
2011年，南部城市德拉爆發民主示威，思潮蔓延至鄰近國家，掀起一連串反對威權統治者的運動。
全國各地抗議者要求總統巴沙爾・阿薩德下台，敘利亞政府則動用武力鎮壓異見和示威者，反政府人士和他們的支持者先是拾起武器自衛，之後逐漸演變成驅逐各地政府維穩安全部隊的行動。
阿薩德將此形容為「外國支持的恐怖主義」，誓言將強力鎮壓，衝突逐漸令全國陷入內戰。
數以百計的反叛武裝組織在全國湧現，內戰很快超出敘利亞叛軍對抗阿薩德政權的範疇，外國勢力也開始介入，通過提供資金、武器甚至戰鬥人員。
隨著局勢混亂，伊斯蘭國（IS）、基地組織（al-Qaeda）等有自己政治目的的穆斯林聖戰組織也相繼加入，令當時將這些組織視為重大威脅的國際社會越發擔憂敘利亞局勢。
此外，敘利亞國內希望獲得自治權但是未有向阿薩德政府軍開戰的庫德族人，也成為這場內戰中的又一個因素。
死傷無數
聯合國人權辦公室在去年估算，2011年3月至2021年3月間，死於敘利亞衝突的平民約為306887人——相當於該國戰前總人口的1.5%。
聯合國指，當中有143350人是通過多個訊息源逐一統計而來，有詳細的死者個人訊息，另外有163537宗死亡是通過統計推算技術估算得來，並估計有27126名死者是兒童。
聯合國官員指，上述死亡人數是「戰爭行動的直接結果」，此外有大量平民由於沒有獲得醫療、糧食和乾淨水源等基本人道資源而死亡的，則未算在內。
總部位於英國的監察機構敘利亞人權觀察組織（SOHR）至2023年3月共錄得503064人死亡。
多國介入
阿薩德政府的主要支持者是俄羅斯和伊朗，而土耳其、西方大國以及幾個阿拉伯海灣國家則不同程度地支持反叛武裝。
- 俄羅斯——戰前已在敘利亞設立軍事基地，2015年發動空襲支援阿薩德政府。這一行動起到關鍵作用，令內戰局勢轉向對政府軍有利的局面。俄軍聲稱僅襲擊「恐怖分子」，但活動人士指導俄軍經常殺害主根據反叛軍和平民。
- 伊朗——外界相信它派出了數百人的部隊支援，並向阿薩德提供了數十億美元資助。
- 黎巴嫩真主黨運動、伊拉克、阿富汗及葉門——外界相信主要來自這些勢力的什葉派穆斯林武裝也加入了敘利亞軍隊的戰鬥。
- 英、美、法——三國一開始曾向他們認為的「溫和」叛軍組織提供武器，但是在反對派的聖戰武裝取得優勢之後，它們提供的支持開始以非致命武器為主。
- 美國領導的盟軍也從2014年起向敘利亞實施空襲，以幫助一個名為「敘利亞民主力量」（SDF）的庫爾德和阿拉伯武裝聯盟奪取「伊斯蘭國」組織佔領的東北部土地，同時阻止「伊斯蘭國」組織重建勢力。
- 土耳其——反叛武裝的主要支持者，但是其主要焦點集中在限制敘利亞庫爾德人武裝人民保護部隊（YPG）的壯大，將之視為土耳其境內庫爾德反叛組織的外延。土耳其軍隊與敘利亞反叛武裝合作奪取了敘利亞北部邊境的地帶，並介入阻止了政府軍全面進攻叛軍的主要陣地伊德利卜。
- 沙烏地阿拉伯——主要在戰爭初期致力於對抗伊朗的影響力，向叛軍提供武器和財政支援。在拒絕與阿薩德接觸超過10年後，沙烏地現在要討論如何將敘利亞重新納入阿拉伯世界。
- 以色列——該國擔憂伊朗的介入會幫助真主黨及其他什葉派武裝，於是越來越多地發動空襲以阻撓它們。
敘利亞遭受重創
12年的內戰令敘利亞人民飽受苦難。
除了流血傷亡以外，該國戰前總人口的一半以上已經逃離家園。約680萬人國內游離失所，超過200萬人生活在難民營，缺乏基本的生活資源。
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先研究人的需求，再講求能量平衡：透過空間佈置，創造適合自己的真正好風水
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江名萱老師以多年研究風水的成果，加上觀看居家、辦公空間風水的經驗，給正要買房裝潢、或想要調整居家空間的讀者們一些建議。現在就跟著江老師一起找出適合自己的風水，讓生活與工作都能更愉快舒適。
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天、地、人、時的最佳平衡
「一個好的風水方法，加上完整的事先規劃，就是創造最佳空間的重點。」江老師強調。所謂好的風水方法，指的是追本溯源。「風水是一個流傳千年的學問，而這一切，都濃縮在一本《青囊經》中。後代對《青囊經》的註釋、拆解，甚至其他所謂風水學的著作，可能都慢慢地背離原意，甚至往玄幻、迷信的方向偏離。所以如果真的要理解風水、利用風水，就必須回到經典，才能真正的認識風水是什麼，也才能更好地利用這門學問。」對江老師來說，一個好的風水師，應該要以經典中的知識，來掌握風水對人和空間的影響，進一步去設計、利用、活化這個空間中的所有條件，引入外部環境的旺氣，才能真正創造出一個適合人居住，或者辦公、做生意的所在。
「我們家是三代同堂，所以當初在設計的時候， 讓三代可以和和氣氣、快快樂樂地住在同個屋簷下，就是我的優先考量。」考慮到每個人生活的習慣有所不同，家庭生活中不可或缺的，就是完善的公共空間以及私人空間，無論多少人住在一起，都應該做到讓彼此可以輕鬆相聚，又能保留各自隱私。「長輩的需求和兒孫輩的需求絕對不一樣，如果空間規劃沒有考慮到這一點，就會造成生活上的種種不便，進而影響情緒。而居住環境對人來說，又是一個重要的『充電』場所，電沒充飽，人當然沒有精力去工作、唸書，甚至心平靜氣的跟人相處，所有的問題就是都從這裡跑出來。」
對江老師來說，風水的重點之一，在於讓每一個人可以各司其職、各在其位，當人被放在正確的位置上，便自然而然地心情愉快、充滿動力，即使遇到挫折和問題，也能以更從容、積極的態度去面對解決。「風水沒有什麼玄秘，就是讓人在一個空間中，能夠感到舒適、自在，而這個空間也可以帶動能量的流動，讓人和宇宙、天地、山川等等外部空間和諧相處。」
掌握風水原理，為自己創造出合宜的居住空間
江老師除了分享自己在規劃居住空間中的考量之外，也提供了一些非常實用的建議，給現在正準備買房、佈置住家的人一些參考。「大多數人在購屋的時候，其實並不擁有建築權——這個權力被建商掌握，所以你不太能決定整個屋子的坐向、格局，也不太能決定每一個空間的大小。」江老師說道。但是，一個好的風水師，並不會將這些無解的條件視為問題，反而會懂得善加利用外部環境的條件，截長補短，將旺氣引入家中。「因為當我們在觀看風水，並不是只看這間屋子，包括整個周邊環境，甚至整個城市的地形地貌，都要納入考量。」江老師強調。
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同樣的，在居住空間的裝修過程中，也必須從使用者的需求出發，「有了這個前提，你的佈置就會是為你而服務，從家具擺設、顏色搭配、燈光照明等，一切都能安放得恰如其分，進而創造出舒適、和諧並充滿活力的生活空間。」江老師也提到，如果可以的話，盡可能避免過於狹窄、擁擠的空間布置，因為這樣就等於從根本上阻斷了空氣、光線等能量在空間中流動的可能性。同時，使用者也應該要用心維持居住空間的清潔、清爽感，這是保持良好風水的關鍵，也能幫助使用者提升幸福感和生活品質。
好位置？壞位置！先別急著下定論
現代人生活中最常活動的空間，除了住家之外，大概就是辦公室了。「從老闆的角度來看，他在這個辦公室中的位置風水，必須要符合他可以領導所有員工、追求成就、業績興盛的目標。上班族也是一樣，你的座位，就是你的『統御空間』，你需要的就是一個可以為你帶來業績、和人溝通無礙的風水設計。」在辦公室中，每一個座位的風水，同樣也應該參考整體空間，甚至外部環境所帶來的影響。「比方坐在辦公室門口好了，這樣不好嗎？或許並不見得。從能量的角度來看，整個辦公室中窗戶的位置、門的位置，甚至空調的位置，這些會帶來空氣、光線流動的要素，是不是能夠和你的座位形成一個很好的能量行進路線，進而創造出一個舒適、有效率的工作環境，就比坐在哪裡還要重要。」
除此之外，開店、做生意的場所，當然也會有相對應合適的風水安排。「有時候在同一條路上的一排商店中，看起來幾乎是同樣的條件，為什麼有些店家可以長長久久，有些店家卻是常常更新，這是因為在風水上來說，即使是同一條路上，每一間店所在的位置還是非常不一樣。」江老師解釋，地球就像是一塊巨大的磁鐵，從南北極延伸出來的磁力線，對地球上的每一方空間都有非常細緻的影響。而這個磁力的分佈，其實和風水羅盤上的二十四山互相呼應。「所以一個好的風水師在看方位的時候，他看的不僅僅只是方向，而是這個地點和地球如何互相關聯，再搭配其他地理條件，甚至樓層的高度，去規劃出一個空間的風水設計。」江老師補充。
「尊天之道，以奪天光催富貴；鑿人之性，以積德業照前程；法地之理，以得地靈出人傑。」江老師希望能夠提醒大家：所謂的風水，必須先瞭解自己的需求和狀態，選定一處空間之後，以完整的設計和預先規劃，將天地間的自然能量，透過現代裝潢佈置，有效率且穩定的導入空間中，進而為使用者帶來平順的生活、暢旺的事業發展。也因此，在江老師的風水觀中，風水是一個很有系統的、科學的工程，沒有無謂的禁忌，只有順應天地能量、實用性和美學的設計，讓風水成為一種助力，為空間的主人所服務。
希望大家在建立基礎的風水觀之後，更能理解和善用風水學的原理，再加上平時累積做好倫理道德規範，為自己創造出一個良好的空間，帶來正面的能量和運勢，讓生活和工作都能更加美好、充實。