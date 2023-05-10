2023泰國大選：投入政治就能改變成真嗎？那些嘗試撼動傳統政治的年輕激進派們
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綽號「冰兒」的拉恰諾，是前進黨眾多年輕的理想主義參選人之一，而該黨在本屆大選中深獲年輕選民的支持。前進黨的參選人們，透過參與主流政治，期盼這次選舉能終結軍事政變、街頭抗議與民主承諾落空的循環。同時前進黨也倡議改革君主制，因此受到各方矚目。
在曼谷一處普通的郊區，一家擁擠的店屋裏面，一小群志願者正滿腔熱血地分裝傳單，為每天如同禮儀一般的拉票活動做凖備。
這是前進黨（Move Forward Party）位於曼谷曼磅區（Bang Bon）租金再便宜不過的競選總部。前進黨是本月舉行的泰國大選中最激進的一個參選政黨。
在他們中間踱步的是泰國議會候選人，綽號「冰兒」的拉恰諾（Rukchanok Srinork）。這位28歲，精力充沛的女子，不時在刷她的社群媒體頁面。冰兒的團隊買來了便宜的自行車，過去幾星期一直在酷熱之下接觸曼磅大街小巷的居民。
冰兒是前進黨眾多年輕的理想主義參選人之一，他們透過參與主流政治，期盼這次選舉能終結軍事政變、街頭抗議與民主承諾落空的循環。這個國家過去20年一直被困在這樣的循環當中。
前進黨其實是未來前進黨（Future Forward Party）的繼承者，那是5年前在泰國政治舞台上橫空出世的一個政黨。
未來前進黨參加了2014年軍事政變推翻民選政府之後軍政府首次允許的選舉。它當時很新鮮，許諾為泰國政治結構帶來徹底的改革，包括限制武裝部隊權力，同時悄悄地倡議改革君主制——這話題可是個絕對禁忌。
朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）安全與國際問題研究所的提棣楠博士（Dr Thitinan Pongsudhirak）說：「他們的政綱基本上就是要從當權者手中取回泰國的未來。在這個世紀，年輕人被迫生活於一個敗給無止境循環的國家——我們經歷了兩次政變、兩部新憲法、法院連串解散政黨的判決。我想年輕人群厭倦這樣的局面，而未來前進黨在這種情緒下應運而生。」
在2019年大選中，該政黨一舉拿下議會第三大份額席位，震驚保守派。泰國由軍官、高級官僚與法官組成的保皇建制派網絡就像過去一樣處理這潛在威脅——憲法法院頒令解散未來前進黨，禁止其領袖參政。該黨失去將近三分之一議員，取而代之的前進黨成為國家議會中孤獨的反對聲音。
即便如此，前進黨最近幾周在民意調查中的支持度再次攀升，讓對手們都警惕了起來。許多民調甚至稱，該黨既上鏡又口齒伶俐的黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）是熱門的首相人選。
這股聲望在改變著冰兒和她的自行車志願者兵團在曼磅的認受程度。傳統上，曼磅是對手政黨下一個強有力的家族傳統的領地，如今民眾對這群年輕人到底能提供些什麼深感興趣，就連老居民都在議論著泰國有多需要大刀闊斧的改變。
冰兒本人便是這政治地貌改變的集中體現。她承認自己曾經是死硬的保皇派，曾為軍事政變歡呼喝彩，還仰慕政變的領導者——至今仍在擔任總理的帕拉育將軍（Gen Prayuth Chan-ocha）。
冰兒說：「我想我做這一切，部分原因是羞於曾經是鼓勵政變的一群，那是對7000萬人犯下的罪行。我當時同意這樣做，以為這對國家來說是正確的答案。但後來我問自己：這都是怎樣發生的？這個國家怎可能支持一場瘋狂的政變？這時候我taa sawang了。」
「Taa Sawang」直譯是「睜大了眼」，年輕泰國人用這個詞語來形容自己如何在昔日的禁忌話題上得到啟蒙，尤其是有關王室的話題。2020年未來前進黨被禁，數以百萬計求變心切的年輕選民瞬間被剝奪權利。在由此引發的大規模示威中，這個詞語成為了口號。
這場運動雖然最終被當局利用嚴苛的大不敬罪（lese majeste；又譯冒犯君主罪）來瓦解，但它打破禁忌，首次公開呼籲讓王室權力與財政受人民問責。3年後，前進黨支持王室改革的政綱似乎不再讓人民錯愕，越來越多泰國人似乎願意支持該黨更廣泛的改革訴求。
別號「葡萄乾」的鐘提查（Chonthicha "Lookkate" Jangrew）則走過了相反的道路。她的「Taa Sawang」時刻早了許多，發生在她的求學時期。
在2014年讓冰兒歡呼雀躍的那場政變中，鐘提查是少數甘願冒著被逮捕風險，抗議政變的異議人士之一。她還參與了2020年針對王室，規模更大的示威。但她如今決定放棄活動人士的生活，代表前進黨競選國家議會。她說：「我相信要達成我們想要的改革，我們既要在街頭上做工作，也得在議會內做工作。」
她在曼谷市外巴吞他尼府（Pathum Thani）爭取選民支持的說辭與眾不同。她告訴群眾：「我背負著28條刑事控罪。」這其中兩項是大不敬罪，每項最高可被判處15年徒刑。「但這說明我有多無畏無懼，當我看到我們國家有什麼事情必須發生，我能勇敢地講出來。」
年長選民似乎也受到她的年輕和誠懇所感動。在她出現的這座菜市場上，幾乎誰都說他們喜歡前進黨，因為他們代表著變革，會信守承諾。
縱然前進黨引起了一陣騷動，沒多少人相信他們能贏得籌組政府所需的足夠議席。選舉制度經過修改後，比上屆選舉對他們更不利。再者，泰國是個老齡化社會，26歲以下選民——前進黨的天然支持者——佔全體選民不到15%。
但要是該黨當前的支持率飆漲能堅持到投票當天，他們或有能力躋身聯合政府，或是成為強有力的反對聲音。那麼一道無可避免的問題便會浮現：建制派會否到他們的議會外手段軍火庫裏找辦法，再次廢改革派的武功？
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉篇
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南投縣觀光資源豐富，在南投13鄉鎮中，約有70座農場，每個農場皆有其特色，不少觀光休閒農場的特色尤其讓人「意遊未盡」。以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等地區之休閒農場，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於台中中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。南投農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，約有70座農場，每個農場皆有其特色，以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
信義鄉
南投休閒農業區 - 自強愛國休閒農業區
「自強愛國休閒農業區」位於南投縣信義鄉西北方，鄰近東埔溫泉區、八通關古道、玉山國家公園，周邊旅遊資源豐富，幅員遼闊。農業區面積達2,000餘公頃，涵蓋區域包括烏松崙森林休閒區、崁腳寮葡萄休閒區、風櫃斗梅園區、牛稠坑景觀生態區及坪瀨溪流生態區。區域內有坪瀨溪、刺蔥林溪與陳有蘭溪等溪流，水資源豐富孕育豐富的農產品和生態資源，最著名的農產品即為青梅和青梅加工品，果粒碩大且多汁；而崁腳寮生產的葡萄的品質也深受消費者肯定，另外，風櫃斗的梅花遠近馳名，每到梅花季，即可見到滿山滿谷的梅花和人群。無論賞花、採果、踏青、生態探索……等多元遊程，都吸引許多遊客多次造訪！
地址：南投縣信義鄉綠美巷20號
【鄰近景點】
東埔溫泉區
八通關古道
玉山國家公園
【農業與伴手禮】
青梅、梅子果釀、葡萄、時蔬、柿子
【交通方式】
國道3號下名間交流道，左轉台3線往名間方向，再接 台16線往集集、水里方向，於水里接台21線往信義 至88.6公里處信義分局前右轉，循投59線前行即可 達愛國村、自強村。
竹山鎮
南投農場 - 天野休閒農場
「天野休閒農場」位於竹山鎮，近紫南宮。成立於民國96年，擁有廣闊的青草藥園，種植約200科別、1200個藥草品種，農場內設有藥草老師，教導遊客藥草相關知識。農場內附設「天野養生餐廳」，主要接待團客。餐廳主打「藥膳養生料理」，健康養生無負擔。園區內門市部，主要販售各類青草藥乾品、加工製品與其他農作物；農場參觀不收門票，創辦人沈金順表示，成立農場目的，是為了要推廣藥用植物的正確觀念；另一方面，常有新聞傳出民眾誤食、誤用某些植物導致中毒的案例，以至於讓青草藥背負許多誤解，他也期待透過藥園的宣導推廣，能讓社會大眾了解青草藥的益處，進而能正確地善用青草藥。
地址：南投縣竹山鎮延正里1鄰集山路二段591-8號
【鄰近景點】
紫南宮
竹山文化園區
車籠埔斷層園區
竹山菸葉館
【農業與伴手禮】
白花蝶豆、月桃、金錢草
【交通方式】
走國道三號，下竹山交流道後再往台三線竹山方向走一公里迴轉，即可到達天野休閒農場。
鹿谷鄉
南投農場 - 小半天休閒農業區
「小半天休閒農業區」位於南投縣鹿谷鄉，幅員遼闊約有286.71公頃，涵蓋竹林村、竹豐村，和雅村小半天休閒農業區等三個村落。海拔從200至1,500公尺。農作物擁有「三金」美名：綠金「茶葉」、黃金「竹筍」、黑金「竹炭」。農業區內水池林地維持良好無污染，故生態資源豐富：螢火蟲、昆蟲、鳥類及保育類藍腹鷴等，在此還可以白天觀雲海、晚上看星空。由於本地區之地理環境特性屬多山少平原的地形，大多數的居民群聚而定。區內有武岫休閒農場、43家合法民宿與13家餐飲業者，94年獲選全國最美麗社區。多樣化的生態遊程、具特色的在地美食料理，使小半天休閒農業區常是回訪客首選之一。
地址：南投縣鹿谷鄉光復路174-7號
【鄰近景點】
德興瀑布
長源圳生態步道
孟宗竹林古戰場
大崙山觀光茶園
【農業與伴手禮】
冬筍、長年菜、山芹菜、竹管茶餅、竹炭鹹蛋
【交通方式】
北上及南下於中二高竹山交流道下，右轉台3線省道至南下2.4公里處，左轉保甲路再左轉151縣道往鹿谷溪頭方向（9公里），經鹿谷廣興7-11後右轉往小半天休閒農業區。
南投農場 - 武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，初期以經營茶業為生，農場擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近十年來由茶業轉型，集合國內產、官、學界努力精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道……等活動，冀望到此一遊的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。農場內特製的「武岫孟宗竹炭」燒製係以四年生以上的孟宗竹為材料，採用高溫炭化技術，歷時十多天，以傳統窯手工精心燒製而成（並非一般機械燒材油方式），所生產之孟宗竹炭堅持高品質，其衍生的竹炭用品，健康且實用性高，是每個遊客必買的伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
【鄰近景點】
半天橋
長源圳生態步道
大石公
石馬公園
【農業與伴手禮】
竹炭手工精油皂、竹醋液、武岫竹炭、炭好茶
【交通方式】
走國道3號（中二高）下竹山交流道，台3線右轉，縣道151甲-左轉，往鹿谷方向，接151縣道，往小半天方向，接竹林村方向即可到達。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。