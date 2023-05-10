土耳其總統大選倒數：艾爾多安執政20年社會極化更保守，進入第二輪投票可能性高

土耳其總統選舉倒數，兩強進入第二輪投票可能性高

（中央社）土耳其大選進入倒數最後一週決勝週，競選連任的總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）與在野陣營共主基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）陷入激戰，民調顯示兩強都難以獲得過半選票。土耳其建國百年迎來的選舉，料將進入第二輪延長賽。

土耳其本月14日將舉行總統及國會大選，外界分析這場選戰決定土耳其更趨保守極權或擁抱普世價值，呈現「民主阿伯」基里達歐魯與掌權長達20年的艾爾多安兩強對峙的格局。

兩人行程滿檔，無不使出渾身解數進行最後衝刺以確保拿下過半選票，避免進入第二輪延長賽。不過，民調顯示，由於其他爭總統大位的候選人將瓜分票源，艾爾多安及基里達歐魯恐怕都無法獲得過半選票。

如果沒有任何總統候選人獲得半數選票，第二輪投票將於5月28日登場，這將是土耳其2017年新總統制上路以來，首度有總統選舉進入第二輪決選。

在野陣營高階官員表示，雖然大多數人認為國家上下的資源都供艾爾多安差遣，但他們對基里達歐魯獲勝仍抱持審慎樂觀態度。基里達歐魯上週告訴英國《金融時報》（Financial Times），他預計投票過程基本上是自由的，但不信任土耳其最高選舉委員會。

他並示警，如果艾爾多安輸了，土耳其最高選舉委員會可能會出手干預。

伊斯坦堡經濟研究諮詢公司分析師塞爾丘基（Can Selçuki）說，過去20年裡，艾爾多安首度不是以領先之姿開打選戰，「所以在野陣營需要鞏固自己的支持，這次是艾爾多安必須積極搶票。」

位於首都安卡拉的土耳其經濟政策研究基金會（TEPAV）分析師柯魯（Selim Koru）表示，雖然很難預測第二輪的選民行為，但國會投票結果可能會發揮作用。

艾爾多安所屬政黨正義與發展黨（AK Party）與極端民族主義盟黨民族行動黨（MHP）組成「人民聯盟」，並掌握國會。國會選舉民調顯示，以基里達歐魯為首的在野陣營落後「人民聯盟」。

柯魯說，如果「人民聯盟」拿下國會多數，將給艾爾多安一劑強心針，「艾爾多安的勝利之路真的不可能是靠首輪得勝，那是不切實際的。」他需要在第一輪贏得國會多數，然後在第二輪時向選民表明：「票投給我，否則我們將有個分裂政府。」

隨著選戰更趨白熱化，各政黨搶攻搖擺省麥新（Mersin）的力道也越來越強。2018年總統選舉中，艾爾多安及主要競爭對手共和人民黨（CHP）候選人殷斯（Muharrem Ince）在麥新省幾乎獲得相同票數，凸顯麥新對14日選舉的重要性。

麥新市中心一家肉店老闆塔塔（Serdar Tatar）曾投票支持正義發展黨。如今他改變心意，部分原因是他在這個年通膨率為43.7％的國家面臨財務困境。

塔塔說，「沒有榮景，富人越富，下層階級被壓垮。我會投給基里達歐魯。」

對經濟狀況感到不滿的並不只有塔塔。選舉即將到來之際，許多土耳其家庭都因失控的通膨率苦苦掙扎，這也是艾爾多安陷入苦戰的主因之一。

艾爾多安同黨的議員候選人亞克托克（Firdevs Aktürk）則為政府的非正統經濟政策辯護。她日前赴麥新蔬果攤拜票，與老闆及顧客握手。她說，土耳其的問題與其他國家的問題沒有太大差異，現在世界上所有國家都有經濟危機，「我們的總統正在親自發布（如何改善經濟）的公告。他未來會宣布更多。」

艾爾多安執政20年，土耳其經濟起落社會極化更保守

角逐連任的土耳其總統艾爾多安叱吒政壇20年，土耳其經濟曾亮眼成長，數百萬人脫貧；但如今通膨飆升，他逆風堅持低利率，高通膨及高物價壓垮民眾。世俗派批評他「越活越回去」，摧毀世俗民主；保守陣營讚他是「受壓迫者或無聲者之聲」。

艾爾多安出身微寒，曾在街頭賣檸檬水及芝麻餅貼補家用，踏入政壇前夢想成為一名職業足球運動員。他1994年當選伊斯坦堡市長，2003年出任總理首度當權，2014年成為總統，3年後又成功推動修憲擴權的公投。

換句話說，這位海岸防衛隊員之子走了20多年政治路終於攀上頂峰，宣告土耳其正式進入一人統治局面。

艾爾多安掌權的第一個10年，土耳其與非法庫德工人黨（Kurdistan Workers Party, PKK）直接談判，蒙面的婦女入大學就讀，土耳其可說是走入歷史上最開放的時期。

數週前才砲火猛烈攻擊國內同性戀、雙性戀、跨性別和酷兒（LGBTQ）群體、固保守派票倉的領導人，掌權之初也曾允許同性戀驕傲遊行在他眼皮下舉行。土耳其還是「歐洲理事會女性暴力與家庭暴力防治公約」（俗稱伊斯坦堡公約）的首波簽署國。

與民眾最切身相關的是，了解民間疾苦的艾爾多安帶領土耳其走出經濟困境，全速衝刺大型基礎設施計畫以推進現代化。中產階級因此擴大，數百萬人脫貧，這一向是艾爾多安鐵桿支持者最感念、最常掛在嘴邊的政績，也是艾爾多安每回打選戰的必備神主牌。

不過，2013年如分水嶺，一切在同年5月變調。當時民眾反對在伊斯坦堡中心塔克辛廣場（Taksim Square）旁的哲吉公園（Gezi Park）興建購物中心，小型示威成為燎原野火，抗議活動延燒全國。艾爾多安不但沒有訴諸和解及對話，反而重拳打壓，手也深入媒體，迄今土耳其約90％的媒體都掌握在政府或其支持者手中。