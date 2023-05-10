立院三讀環保署升格為環境部，掌環評等9大事項，設氣候變遷署等4次級機關與國家環境研究院
我們想讓你知道的是
環境部將成立，最受關注的所屬機關是職掌碳費的「氣候變遷署」及管理廢棄物的「資源循環署」，如何徵收碳費、訂定資源循環促進費等，此2單位正如火如荼研擬子法或著手修法。
立院三讀環保署升格為環境部，掌環評等9大事項
（中央社）立法院會9日三讀通過環境部組織法，規定行政院為辦理環境業務特設環境部，並明定9大掌理事項，包括環境影響評估、空氣品質及水體品質保護等，並設立氣候變遷署等4個次級機關。
立法院司法及法制、社會福利及衛生環境委員會聯席會議3月22日初審通過環境部組織法草案等案，但就環保署升格後的名稱、掌理事項，及次級機關及其業務等關鍵條文保留。全案須交由黨團協商。
環保署當時所提書面報告指出，為加速完善台灣因應氣候變遷法制與組織、強化廢棄物處理設施調度與管理、統合事業廢棄物再利用管理事權、提升環境品質與政府效能等，因此規劃行政院環境保護署改制為環境部。
報告中也說明未來環境部的組織架構，除下設綜合規劃司、環境保護司、大氣環境司、水質保護司、監測資訊司等5個業務司，也要設立氣候變遷署、資源循環署、化學物質管理署、環境管理署等4個次級（三級）機關。
立法院5月3日進行黨團協商，經在場立委討論後，先前聯席會議的保留條文均達成共識；全案9日在立法院會處理時，在場立委並未提出異議，因此三讀通過。
關於環境部9大掌理事項，三讀通過條文規定，所屬機關辦理溫室氣體減量與氣候變遷調適、廢棄物清除處理、資源循環、化學物質管理及災害預防應變、環境管理及執法、土壤及地下水污染整治的督導、協調及推動。
掌理事項中也包括，所屬機構辦理環境治理、氣候變遷及資源循環的研究、檢測、鑑識、認證機構管理及人力發展的督導、協調及推動；環境影響評估、綠生活轉型、環保產品管理、公害糾紛處理、環境保護許可管理的政策規劃、法規研擬、推動、執行及督導等。
此外，環境部掌理事項，也包括環境政策、制度的綜合規劃、法規研擬、推動及督導；環境檢驗測定；空氣品質保護、空氣污染防制；水體品質保護、飲用水水質管理；環境品質監測與預報的政策規劃、整合、推動、執行及督導等。
至於環境部的4個次級機關，三讀條文規定，分別是氣候變遷署、資源循環署、化學物質管理署、環境管理署。
其中，資源循環署的業務是規劃與執行廢棄物源頭減量、資源回收與循環利用及事業廢棄物清除處理事項；環境管理署則為規劃與執行環境管理與執法、一般廢棄物清除處理、環境衛生管理、土壤及地下水污染整治事項。
此外，環境部置部長一人，特任；政務次長2人，職務比照簡任第14職等；常務次長1人，職務列簡任第14職等。
環境部設氣候變遷等4署，特設國家環境研究院培育人才
（中央社）立法院會9日三讀通過環境部組織法等案，環境部將設4署1院，即氣候變遷署、資源循環署、化學物質管理署、環境管理署，以及國家環境研究院。
4署分別負責氣候變遷、資源循環、化學物質管理及環境執法等項目；國家環境研究院則以環境治理研究、檢測認證、培育人才、環境教育等為主軸。
立法院會9日稍早三讀通過環境部組織法，規定環境部設4個次級機關：氣候變遷署、資源循環署、化學物質管理署、環境管理署。院會隨後也處理這4個次級（三級）機關的組織法草案，全數三讀通過。
關於環境部氣候變遷署的9大掌理事項，三讀條文規定，因應氣候變遷政策與法規的規劃、研擬、推動、執行及監督；淨零排放路徑與國家階段管制目標政策的規劃、推動、執行及協調；溫室氣體減量政策與法規的規劃、研擬、推動、執行及監督；氣候變遷調適政策的規劃、推動、執行及協調。
掌理事項也包括，溫室氣體盤查、碳定價與交易制度、法規的規劃、研擬、推動及執行；氣候變遷國際公約與國際事務的參與、協調及推動；氣候變遷減緩、調適技術應用的規劃及推動；溫室氣體管理基金的收支、保管及運用；其他有關氣候變遷事項。
資源循環署負責永續消費與生產、提升資源使用效率及加值化處理廢棄物等，包含現行「廢棄物清理法」修法，未來將更名為「資源循環促進法」，皆為循環署業務。
化學物質管理署則全面管理台灣運作的化學物質，由源頭延伸至邊境，並進行跨部會管理法規的執行調和，進一步建立產官學完整合作化學危害應變體系等；環境管理署主責環境執法、管理一般廢棄物重大處理設施等。
此外，立法院會9日也三讀通過國家環境研究院組織法，規定環境部為辦理環境研究、檢測、鑑識、認證機構管理及人力發展業務，特設國家環境研究院。
至於國家環境研究院的掌理事項，三讀條文規定，其中包括氣候變遷的科學、風險、調適與溫室氣體減量政策的研究發展及衝擊影響評估；資源循環及回收處理利用的研究發展；環境污染流布、風險分析及污染治理的研究發展；環境保護與教育、氣候變遷因應人員的培訓、認證及管理等。
另外，國家環境研究院設有氣候變遷研究中心，專責研究氣候變遷及溫室氣體減量、循環資源技術及風險與衝擊影響等項目。
環境部整裝上路，徵收碳費、推動資源循環成重點
（中央社記者張雄風台北9日電）環境部將成立，最受關注的所屬機關是職掌碳費的「氣候變遷署」及管理廢棄物的「資源循環署」，如何徵收碳費、訂定資源循環促進費等，此2單位正如火如荼研擬子法或著手修法。
因應近年全球溫室氣體減量趨勢、台灣預計2024年開徵碳費，行政院環保署在拚升格為環境部的同時，世界地球日（4月22日）舉行氣候變遷署籌備處揭牌，提前做準備，就是著眼於各界對於減碳的迫切需求。
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，在南投13鄉鎮中，約有70座農場，每個農場皆有其特色，不少觀光休閒農場的特色尤其讓人「意遊未盡」。以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等地區之休閒農場，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於台中中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。南投農場散落於13鄉鎮中，約有70座農場，每個農場皆有其特色，以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等南投地區農場，供遊客參考。
信義鄉
南投農業區 - 自強愛國休閒農業區
「自強愛國休閒農業區」位於南投縣信義鄉西北方，鄰近東埔溫泉區、八通關古道、玉山國家公園，周邊旅遊資源豐富，幅員遼闊。農業區面積達2,000餘公頃，涵蓋區域包括烏松崙森林休閒區、崁腳寮葡萄休閒區、風櫃斗梅園區、牛稠坑景觀生態區及坪瀨溪流生態區。區域內有坪瀨溪、刺蔥林溪與陳有蘭溪等溪流，水資源豐富孕育豐富的農產品和生態資源，最著名的農產品即為青梅和青梅加工品，果粒碩大且多汁；而崁腳寮生產的葡萄的品質也深受消費者肯定，另外，風櫃斗的梅花遠近馳名，每到梅花季，即可見到滿山滿谷的梅花和人群。無論賞花、採果、踏青、生態探索……等多元遊程，都吸引許多遊客多次造訪！
地址：南投縣信義鄉綠美巷20號
【鄰近景點】
東埔溫泉區
八通關古道
玉山國家公園
【農業與伴手禮】
青梅、梅子果釀、葡萄、時蔬、柿子
【交通方式】
國道3號下名間交流道，左轉台3線往名間方向，再接 台16線往集集、水里方向，於水里接台21線往信義 至88.6公里處信義分局前右轉，循投59線前行即可 達愛國村、自強村。
南投農場 - 天山嶺有機農場
「天山嶺有機農場」位於南投縣水里鄉，為當地農民添來伯所創立。農場內種植多種水果，遊客到農場可以預約一日或二日農夫農事體驗，由添來伯帶您認識農場，種花、採果、體驗農事，欣賞田園之美，一同認識食物的源頭，學會珍惜感恩。中午在添來伯家，用早上採收的蔬果入菜，一起料理做羹湯；午後探訪蜜蜂生態的家，品嘗蜂蜜和果茶，購買香醇好喝的蜂蜜、百香果、葡萄禮盒。爾後回到添來伯的百年老屋，其為古早磚瓦建築，依山勢而建，群山環繞，樹影扶疏，水澗山嵐，是一處避暑放鬆的好地方！百年古厝前有一大草皮，添來伯說，常有遊客指定來露營，因其地勢高無光害，晚上躺在草皮上，欣賞無盡星空，美不勝收！
地址：南投縣信義鄉上安村水信路3段75巷6號
【鄰近景點】
信義鄉農會
丹大溫泉
夫妻樹
【農業與伴手禮】
蜂蜜、百香果、高麗菜、絲瓜
【交通方式】
由水里鄉沿著新中橫公路往信義東埔、玉山方向，經過水里鄉郡坑村、上安村即可抵達，水里鄉至此約15公里。
竹山鎮
南投農場 - 富州休閒農場
「富州休閒農場」位於竹山鎮北方，原是濁水溪沖積下的平原，古稱「溪州仔」。土壤肥沃，富含礦物質，形成得天獨厚栽種農作物的最佳環境，故有「富庶之州」的美名。為求農業資源的永續，提供國人享受田園之樂，富州藉著「休閒農業生產之經濟價值，得以保有經濟弱勢的農地、綠地資源之永續利用」的理想，發展休閒農業，並藉由研發竹製自行車連結在地文化產業，打造四季綠色自行車道，讓遊客更能體驗，生命、生活，生產、生態等四生共榮的「農業之旅」。享受在地美景美食之餘，亦能體會珍惜自然之美。
地址：南投縣竹山鎮集山路一段324號
【鄰近景點】
紫南宮
竹山文化園區
車籠埔斷層園區
竹山菸葉館
【農業與伴手禮】
竹炭片、竹醋液、蕃薯餅、地瓜餅、養生茶、杉林溪茶
【交通方式】
行駛國道3號下竹山交流道，左轉經過秀傳醫院遇三岔路口往右走台3丙線往集集、水里方向行駛，經過7-11社寮門市再行駛4K處富州巷口左轉。
南投農場 - 天野休閒農場
「天野休閒農場」位於竹山鎮，近紫南宮。成立於民國96年，擁有廣闊的青草藥園，種植約200科別、1200個藥草品種，農場內設有藥草老師，教導遊客藥草相關知識。農場內附設「天野養生餐廳」，主要接待團客。餐廳主打「藥膳養生料理」，健康養生無負擔。園區內門市部，主要販售各類青草藥乾品、加工製品與其他農作物；農場參觀不收門票，創辦人沈金順表示，成立農場目的，是為了要推廣藥用植物的正確觀念；另一方面，常有新聞傳出民眾誤食、誤用某些植物導致中毒的案例，以至於讓青草藥背負許多誤解，他也期待透過藥園的宣導推廣，能讓社會大眾了解青草藥的益處，進而能正確地善用青草藥。
地址：南投縣竹山鎮延正里1鄰集山路二段591-8號
【鄰近景點】
紫南宮
竹山文化園區
車籠埔斷層園區
竹山菸葉館
【農業與伴手禮】
白花蝶豆、月桃、金錢草
【交通方式】
走國道三號，下竹山交流道後再往台三線竹山方向走一公里迴轉，即可到達天野休閒農場。
鹿谷鄉
南投農場 - 小半天休閒農業區
「小半天休閒農業區」位於南投縣鹿谷鄉，幅員遼闊約有286.71公頃，涵蓋竹林村、竹豐村，和雅村小半天休閒農業區等三個村落。海拔從200至1,500公尺。農作物擁有「三金」美名：綠金「茶葉」、黃金「竹筍」、黑金「竹炭」。農業區內水池林地維持良好無污染，故生態資源豐富：螢火蟲、昆蟲、鳥類及保育類藍腹鷴等，在此還可以白天觀雲海、晚上看星空。由於本地區之地理環境特性屬多山少平原的地形，大多數的居民群聚而定。區內有武岫休閒農場、43家合法民宿與13家餐飲業者，94年獲選全國最美麗社區。多樣化的生態遊程、具特色的在地美食料理，使小半天休閒農業區常是回訪客首選之一。
地址：南投縣鹿谷鄉光復路174-7號
【鄰近景點】
德興瀑布
長源圳生態步道
孟宗竹林古戰場
大崙山觀光茶園
【農業與伴手禮】
冬筍、長年菜、山芹菜、竹管茶餅、竹炭鹹蛋
【交通方式】
北上及南下於中二高竹山交流道下，右轉台3線省道至南下2.4公里處，左轉保甲路再左轉151縣道往鹿谷溪頭方向（9公里），經鹿谷廣興7-11後右轉往小半天休閒農業區。
南投農場 - 武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，初期以經營茶業為生，農場擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近十年來由茶業轉型，集合國內產、官、學界努力精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道……等活動，冀望到此一遊的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。農場內特製的「武岫孟宗竹炭」燒製係以四年生以上的孟宗竹為材料，採用高溫炭化技術，歷時十多天，以傳統窯手工精心燒製而成（並非一般機械燒材油方式），所生產之孟宗竹炭堅持高品質，其衍生的竹炭用品，健康且實用性高，是每個遊客必買的伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
【鄰近景點】
半天橋
長源圳生態步道
大石公
石馬公園
【農業與伴手禮】
竹炭手工精油皂、竹醋液、武岫竹炭、炭好茶
【交通方式】
走國道3號（中二高）下竹山交流道，台3線右轉，縣道151甲-左轉，往鹿谷方向，接151縣道，往小半天方向，接竹林村方向即可到達。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。