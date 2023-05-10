環境部升格，前環保署長魏國彥：終於正名；立委盼政院設自然資源整合治理小組
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魏國彥告訴《中央社》記者，之前很多人會認為環保署等同於健保署、消防署，屬於三級機關，但其實在原本的組織架構下，環保署本來就等同於部的位階，因此現在應該說終於「正名」為環境部。
環境部升格，立委盼政院設自然資源整合治理小組
（中央社）立法院會9日三讀通過環境部組織法。民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰說，歷經20多年討論，環保署終於升格為環境部，也希望行政院成立自然資源整合治理小組，進行跨部會分工與協力，克服過去事權分散的斷點。
國民黨立法院黨團總召曾銘宗接受《中央社》記者訪問表示，國民黨支持環保署升格為環境部，但希望未來涉及跨部會整合議題時，行政院要跳出來溝通協調；更重要的，環境部升格後會有很多職位，希望政府用人要看專業、不要看顏色。
立法院會9日三讀通過環境部組織法，規定行政院為辦理環境業務特設環境部，並明定9大掌理事項，包括環境影響評估、空氣品質及水體品質保護等，並設立氣候變遷署等4個次級機關。
此案完成立法程序後，洪申翰登記發言表示，這次組改，水土林等自然資源治理未放入環境部，讓許多關注環境議題的民眾感到失望，因此他密集和行政院、各部會及民間生態專業人士討論，希望促成一個自然資源整合永續治理機制，盡力克服過去事權分散的斷點。
洪申翰表示，這部分的推動有階段性成果，民進黨團以附帶決議，要求行政院成立「自然資源整合治理小組」，納入相關水土林等自然資源的主管機關，訂定上位治理方針，並指派政務委員定期召集小組運作與工作會議，以及由合適的幕僚單位協助規劃與執行。
洪申翰說，會這樣做，就是要將各類自然資源的永續治理整合起來，進行跨部會的分工與協力，呼籲行政院跟相關部會加快腳步，盡速建立自然資源整合永續治理機制。
台灣民眾黨立委吳欣盈說，過去20年，行政院提出的組改是環境資源部，但這次卻改為環境部，而台灣民眾黨的主張為，因應氣候變遷調適，要整合氣水土林資源，才是完整的解決方案；民眾黨團提出附帶決議，要求各部會強化跨部會協調機制，完善環境部組織法三讀通過後的配套措施。
時代力量立法院黨團副總召陳椒華呼籲，環境部升格後，更應加強水庫集水區的環境，包括土壤、地表水、地下水等水質及土壤成分檢測，建立水庫集水區及河川流域的環境背景值資料庫，才能有完整的水土環境資訊。
曾銘宗受訪表示，考量2050淨零排放及氣候變遷極端化等重大挑戰，關係到2300萬人能否呼吸新鮮空氣、160萬家企業的未來生存發展，因此國民黨支持環保署升格為環境部。
曾銘宗指出，不過，未來在執行面上還有很多挑戰，希望環境部要繼續加油，而且當涉及跨部會整合時，行政院要跳出來溝通協調；此外，環境部升格後，未來會有很多職位，希望政府用人要看專業、不要看顏色，才有辦法面對淨零排放、氣候極端化等重大挑戰。
張子敬：環境部三讀，推動環保、修法有更大空間
（中央社）立法院9日三讀環境部組織法。環保署長張子敬坦言「情緒算是有點激動」，這個過程對環保工作很重要；對於未來環境保護的推動，修法或策略上的調整會有更大的空間。
立法院會9日三讀通過環境部組織法，規定行政院為辦理環境業務特設環境部，並明定9大掌理事項，包括環境影響評估、空氣品質及水體品質保護等，並設立氣候變遷署等4個次級機關。
張子敬9日接受媒體聯訪時表示，他從畢業就做環保相關工作，環保署自76年成立起，就從地方環保局調到環保署。
張子敬坦言，9日環境部終於通過，情緒算是有點激動，這個過程對環保工作很重要。
張子敬感謝總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌、現任行政院長陳建仁的支持，9日通過真的要感謝各黨派立委、各界支持。更重要的是環保署的員工，大家在崗位上把事情做好，才能獲得支持，突破以往環資部沒辦法突破的困境。
就環境部來說，張子敬提到，目標就是想要整體（含次級單位）一起成立，會積極進行相關的籌備工作；對於未來環境保護的推動，修法或策略上的調整會有更大的空間，長期沒辦法解決的問題，能有效的處理。
張子敬說，其實內部討論也曾將目標設定在今年8月22日，讓今年的「署慶變部慶」，但確切的時間，因為有廳設調整、裝修，也必須要等長官核定，都會儘快處理。
環境部三讀，前環保署長魏國彥：終於正名
（中央社）立法院9日三讀通過環境部組織法。前環保署長魏國彥說，其實環保署一直等同「部」的位階，終於正名；前環保署副署長蔡鴻德說，希望在有更多經費及人力後，環境部能做更多事。
立法院會三讀通過環境部組織法，規定行政院為辦理環境業務特設環境部，並明定9大掌理事項，包括環境影響評估、空氣品質及水體品質保護等，並設立氣候變遷署等4個次級機關。
魏國彥告訴《中央社》記者，之前很多人會認為環保署等同於健保署、消防署，屬於三級機關，但其實在原本的組織架構下，環保署本來就等同於部的位階，因此現在應該說終於「正名」為環境部。
蔡鴻德告訴《中央社》記者，聽到消息，「滿開心的」，期許環保署成為環境部後，能有更多的人力、經費去做更多的事，如氣候變遷及資源循環等，這都是很急迫的事。
蔡鴻德並提到，這次設置國家環境研究院，包含氣候風險的研究、如何因應調適等，在面對極端氣候能夠加速準備。
環保署升格環境部大事記
（中央社）立法院9日三讀通過環境部組織法，行政院環境保護署將升格為環境部，下屬機關設有4署1院，以提升環境治理效能，並處理氣候變遷等相關政策，力拚今年底正式掛牌。
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先研究人的需求，再講求能量平衡：透過空間佈置，創造適合自己的真正好風水
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江名萱老師以多年研究風水的成果，加上觀看居家、辦公空間風水的經驗，給正要買房裝潢、或想要調整居家空間的讀者們一些建議。現在就跟著江老師一起找出適合自己的風水，讓生活與工作都能更愉快舒適。
風水強調順勢而為、師法自然，相信可以利用天地間的自然能量，來改善居家、工作的環境，進而讓生活在其中的人們，感到平靜、和諧、愉快，運勢也能隨之開闊順暢。而在一個空間中，除了既有的方位之外，外部環境的條件、內部的裝潢佈置如何達到能量的相輔相成、和諧共好，也是落實風水哲學的面向之一。
天、地、人、時的最佳平衡
「一個好的風水方法，加上完整的事先規劃，就是創造最佳空間的重點。」江老師強調。所謂好的風水方法，指的是追本溯源。「風水是一個流傳千年的學問，而這一切，都濃縮在一本《青囊經》中。後代對《青囊經》的註釋、拆解，甚至其他所謂風水學的著作，可能都慢慢地背離原意，甚至往玄幻、迷信的方向偏離。所以如果真的要理解風水、利用風水，就必須回到經典，才能真正的認識風水是什麼，也才能更好地利用這門學問。」對江老師來說，一個好的風水師，應該要以經典中的知識，來掌握風水對人和空間的影響，進一步去設計、利用、活化這個空間中的所有條件，引入外部環境的旺氣，才能真正創造出一個適合人居住，或者辦公、做生意的所在。
「我們家是三代同堂，所以當初在設計的時候， 讓三代可以和和氣氣、快快樂樂地住在同個屋簷下，就是我的優先考量。」考慮到每個人生活的習慣有所不同，家庭生活中不可或缺的，就是完善的公共空間以及私人空間，無論多少人住在一起，都應該做到讓彼此可以輕鬆相聚，又能保留各自隱私。「長輩的需求和兒孫輩的需求絕對不一樣，如果空間規劃沒有考慮到這一點，就會造成生活上的種種不便，進而影響情緒。而居住環境對人來說，又是一個重要的『充電』場所，電沒充飽，人當然沒有精力去工作、唸書，甚至心平靜氣的跟人相處，所有的問題就是都從這裡跑出來。」
對江老師來說，風水的重點之一，在於讓每一個人可以各司其職、各在其位，當人被放在正確的位置上，便自然而然地心情愉快、充滿動力，即使遇到挫折和問題，也能以更從容、積極的態度去面對解決。「風水沒有什麼玄秘，就是讓人在一個空間中，能夠感到舒適、自在，而這個空間也可以帶動能量的流動，讓人和宇宙、天地、山川等等外部空間和諧相處。」
掌握風水原理，為自己創造出合宜的居住空間
江老師除了分享自己在規劃居住空間中的考量之外，也提供了一些非常實用的建議，給現在正準備買房、佈置住家的人一些參考。「大多數人在購屋的時候，其實並不擁有建築權——這個權力被建商掌握，所以你不太能決定整個屋子的坐向、格局，也不太能決定每一個空間的大小。」江老師說道。但是，一個好的風水師，並不會將這些無解的條件視為問題，反而會懂得善加利用外部環境的條件，截長補短，將旺氣引入家中。「因為當我們在觀看風水，並不是只看這間屋子，包括整個周邊環境，甚至整個城市的地形地貌，都要納入考量。」江老師強調。
當然，在可以控制的範圍內，江老師建議大家要對所選擇的地區有一定的了解，特別是該區的風水地理特徵，是不是能夠創造出良好氣場。同時也要注意選擇遠離污染源、噪音和繁忙交通的地點，「不過，選擇的重點還是要回歸到使用者身上。比方繁忙的交通對於做生意可能是有幫助的，但一個安靜、休息用的住家，可能就並不需要這些。所以並不是交通繁忙不好，而是這個條件對空間以及使用者帶來什麼樣的影響。」在江老師的風水學中，整理好自己的條件，認清空間的屬性，就是創造好風水的第一步。
同樣的，在居住空間的裝修過程中，也必須從使用者的需求出發，「有了這個前提，你的佈置就會是為你而服務，從家具擺設、顏色搭配、燈光照明等，一切都能安放得恰如其分，進而創造出舒適、和諧並充滿活力的生活空間。」江老師也提到，如果可以的話，盡可能避免過於狹窄、擁擠的空間布置，因為這樣就等於從根本上阻斷了空氣、光線等能量在空間中流動的可能性。同時，使用者也應該要用心維持居住空間的清潔、清爽感，這是保持良好風水的關鍵，也能幫助使用者提升幸福感和生活品質。
好位置？壞位置！先別急著下定論
現代人生活中最常活動的空間，除了住家之外，大概就是辦公室了。「從老闆的角度來看，他在這個辦公室中的位置風水，必須要符合他可以領導所有員工、追求成就、業績興盛的目標。上班族也是一樣，你的座位，就是你的『統御空間』，你需要的就是一個可以為你帶來業績、和人溝通無礙的風水設計。」在辦公室中，每一個座位的風水，同樣也應該參考整體空間，甚至外部環境所帶來的影響。「比方坐在辦公室門口好了，這樣不好嗎？或許並不見得。從能量的角度來看，整個辦公室中窗戶的位置、門的位置，甚至空調的位置，這些會帶來空氣、光線流動的要素，是不是能夠和你的座位形成一個很好的能量行進路線，進而創造出一個舒適、有效率的工作環境，就比坐在哪裡還要重要。」
除此之外，開店、做生意的場所，當然也會有相對應合適的風水安排。「有時候在同一條路上的一排商店中，看起來幾乎是同樣的條件，為什麼有些店家可以長長久久，有些店家卻是常常更新，這是因為在風水上來說，即使是同一條路上，每一間店所在的位置還是非常不一樣。」江老師解釋，地球就像是一塊巨大的磁鐵，從南北極延伸出來的磁力線，對地球上的每一方空間都有非常細緻的影響。而這個磁力的分佈，其實和風水羅盤上的二十四山互相呼應。「所以一個好的風水師在看方位的時候，他看的不僅僅只是方向，而是這個地點和地球如何互相關聯，再搭配其他地理條件，甚至樓層的高度，去規劃出一個空間的風水設計。」江老師補充。
「尊天之道，以奪天光催富貴；鑿人之性，以積德業照前程；法地之理，以得地靈出人傑。」江老師希望能夠提醒大家：所謂的風水，必須先瞭解自己的需求和狀態，選定一處空間之後，以完整的設計和預先規劃，將天地間的自然能量，透過現代裝潢佈置，有效率且穩定的導入空間中，進而為使用者帶來平順的生活、暢旺的事業發展。也因此，在江老師的風水觀中，風水是一個很有系統的、科學的工程，沒有無謂的禁忌，只有順應天地能量、實用性和美學的設計，讓風水成為一種助力，為空間的主人所服務。
希望大家在建立基礎的風水觀之後，更能理解和善用風水學的原理，再加上平時累積做好倫理道德規範，為自己創造出一個良好的空間，帶來正面的能量和運勢，讓生活和工作都能更加美好、充實。