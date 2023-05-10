2023/05/10,
政治

環境部升格，前環保署長魏國彥：終於正名；立委盼政院設自然資源整合治理小組

環境部升格，前環保署長魏國彥：終於正名；立委盼政院設自然資源整合治理小組
立法院9日三讀環境部組織法，環保署長張子敬表示，這個過程對環保工作很重要，對於未來環境保護的推動、修法或策略上的調整會有更大的空間。中央社記者張雄風攝 112年5月9日

我們想讓你知道的是

魏國彥告訴《中央社》記者，之前很多人會認為環保署等同於健保署、消防署，屬於三級機關，但其實在原本的組織架構下，環保署本來就等同於部的位階，因此現在應該說終於「正名」為環境部。

環境部升格，立委盼政院設自然資源整合治理小組

（中央社）立法院會9日三讀通過環境部組織法。民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰說，歷經20多年討論，環保署終於升格為環境部，也希望行政院成立自然資源整合治理小組，進行跨部會分工與協力，克服過去事權分散的斷點。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗接受《中央社》記者訪問表示，國民黨支持環保署升格為環境部，但希望未來涉及跨部會整合議題時，行政院要跳出來溝通協調；更重要的，環境部升格後會有很多職位，希望政府用人要看專業、不要看顏色。

立法院會9日三讀通過環境部組織法，規定行政院為辦理環境業務特設環境部，並明定9大掌理事項，包括環境影響評估、空氣品質及水體品質保護等，並設立氣候變遷署等4個次級機關。

此案完成立法程序後，洪申翰登記發言表示，這次組改，水土林等自然資源治理未放入環境部，讓許多關注環境議題的民眾感到失望，因此他密集和行政院、各部會及民間生態專業人士討論，希望促成一個自然資源整合永續治理機制，盡力克服過去事權分散的斷點。

洪申翰表示，這部分的推動有階段性成果，民進黨團以附帶決議，要求行政院成立「自然資源整合治理小組」，納入相關水土林等自然資源的主管機關，訂定上位治理方針，並指派政務委員定期召集小組運作與工作會議，以及由合適的幕僚單位協助規劃與執行。

洪申翰說，會這樣做，就是要將各類自然資源的永續治理整合起來，進行跨部會的分工與協力，呼籲行政院跟相關部會加快腳步，盡速建立自然資源整合永續治理機制。

台灣民眾黨立委吳欣盈說，過去20年，行政院提出的組改是環境資源部，但這次卻改為環境部，而台灣民眾黨的主張為，因應氣候變遷調適，要整合氣水土林資源，才是完整的解決方案；民眾黨團提出附帶決議，要求各部會強化跨部會協調機制，完善環境部組織法三讀通過後的配套措施。

時代力量立法院黨團副總召陳椒華呼籲，環境部升格後，更應加強水庫集水區的環境，包括土壤、地表水、地下水等水質及土壤成分檢測，建立水庫集水區及河川流域的環境背景值資料庫，才能有完整的水土環境資訊。

曾銘宗受訪表示，考量2050淨零排放及氣候變遷極端化等重大挑戰，關係到2300萬人能否呼吸新鮮空氣、160萬家企業的未來生存發展，因此國民黨支持環保署升格為環境部。

曾銘宗指出，不過，未來在執行面上還有很多挑戰，希望環境部要繼續加油，而且當涉及跨部會整合時，行政院要跳出來溝通協調；此外，環境部升格後，未來會有很多職位，希望政府用人要看專業、不要看顏色，才有辦法面對淨零排放、氣候極端化等重大挑戰。

張子敬：環境部三讀，推動環保、修法有更大空間

（中央社）立法院9日三讀環境部組織法。環保署長張子敬坦言「情緒算是有點激動」，這個過程對環保工作很重要；對於未來環境保護的推動，修法或策略上的調整會有更大的空間。

立法院會9日三讀通過環境部組織法，規定行政院為辦理環境業務特設環境部，並明定9大掌理事項，包括環境影響評估、空氣品質及水體品質保護等，並設立氣候變遷署等4個次級機關。

張子敬9日接受媒體聯訪時表示，他從畢業就做環保相關工作，環保署自76年成立起，就從地方環保局調到環保署。

張子敬坦言，9日環境部終於通過，情緒算是有點激動，這個過程對環保工作很重要。

張子敬感謝總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌、現任行政院長陳建仁的支持，9日通過真的要感謝各黨派立委、各界支持。更重要的是環保署的員工，大家在崗位上把事情做好，才能獲得支持，突破以往環資部沒辦法突破的困境。

就環境部來說，張子敬提到，目標就是想要整體（含次級單位）一起成立，會積極進行相關的籌備工作；對於未來環境保護的推動，修法或策略上的調整會有更大的空間，長期沒辦法解決的問題，能有效的處理。

張子敬說，其實內部討論也曾將目標設定在今年8月22日，讓今年的「署慶變部慶」，但確切的時間，因為有廳設調整、裝修，也必須要等長官核定，都會儘快處理。

環境部三讀，前環保署長魏國彥：終於正名

（中央社）立法院9日三讀通過環境部組織法。前環保署長魏國彥說，其實環保署一直等同「部」的位階，終於正名；前環保署副署長蔡鴻德說，希望在有更多經費及人力後，環境部能做更多事。

立法院會三讀通過環境部組織法，規定行政院為辦理環境業務特設環境部，並明定9大掌理事項，包括環境影響評估、空氣品質及水體品質保護等，並設立氣候變遷署等4個次級機關。

魏國彥告訴《中央社》記者，之前很多人會認為環保署等同於健保署、消防署，屬於三級機關，但其實在原本的組織架構下，環保署本來就等同於部的位階，因此現在應該說終於「正名」為環境部。

蔡鴻德告訴《中央社》記者，聽到消息，「滿開心的」，期許環保署成為環境部後，能有更多的人力、經費去做更多的事，如氣候變遷及資源循環等，這都是很急迫的事。

蔡鴻德並提到，這次設置國家環境研究院，包含氣候風險的研究、如何因應調適等，在面對極端氣候能夠加速準備。

環保署升格環境部大事記

（中央社）立法院9日三讀通過環境部組織法，行政院環境保護署將升格為環境部，下屬機關設有4署1院，以提升環境治理效能，並處理氣候變遷等相關政策，力拚今年底正式掛牌。


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