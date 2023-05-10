2023/05/10,
健康

國健署調查：14.39％大專生過去一個月曾「單次喝酒6杯以上」

國健署調查：14.39％大專生過去一個月曾「單次喝酒6杯以上」
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

根據國民飲食指標手冊建議，男性每日不超過1罐啤酒或相當於20g酒精量，女性不超過半罐啤酒或相當於10g酒精量，如果是準備懷孕、懷孕期間或正在哺乳的女性，為了胎兒的健康，請千萬不要喝酒。

（中央社）飲酒過量有害身體健康，衛生福利部國民健康署昨（9）日公布最新大專校院學生健康行為調查，過去30天內曾經一次喝6杯酒或6杯以上者，高達14.3％，逾7成是因為朋友聚餐飲酒。

國健署發布新聞稿指出，依據國健署111年大專校院學生健康行為調查，大專生過去30天內飲酒率由109年44.2％降至111年38.45％；過去30天內飲酒過量率（曾經一次喝6杯或6杯以上的酒），由109年20％降至111年14.39％。

根據統計，大專生過去一年曾飲酒率為67.76％，過去30天內飲酒率為38.45％，值得注意的是，大專生過去30天內飲酒過量（曾經一次喝6杯或6杯以上酒）比率達14.39％，男性高於女性，分別為16.42％及12.61％。

至於喝酒場合，以朋友聚會居多、占72.79％，接著依序為家人團聚、占41.1％，覺得開心、占23.46％，想犒賞自己、占21.59％。

衛福部表示，世界衛生組織（WHO）指出，酒精是一種具有毒性和精神作用的成癮性物質，許多研究指出，酒精對中樞神經系統、消化系統及心血管系統有毒性作用，且酒精飲料中所含的乙醇被國際癌症研究機構（IARC）歸類為第一類致癌物質，會抑制免疫力，增加罹患傳染病的風險，包含結核病、愛滋病。

根據國民飲食指標手冊建議，男性每日不超過1罐啤酒或相當於20g酒精量，女性不超過半罐啤酒或相當於10g酒精量，如果是準備懷孕、懷孕期間或正在哺乳的女性，為了胎兒的健康，請千萬不要喝酒。另外，為了避免兒童及青少年接觸酒精飲料，請家長務必做好榜樣，不讓孩子接觸到酒或酒精飲品，也不要在孩子面前喝酒。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。