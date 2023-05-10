《紐約時報》：北京長峰醫院火災29死暴露中國養老體系缺陷，官僚主義迫使民營醫院選擇地下護理

（中央社）北京長峰醫院火災造成29死，引發各界關注，《紐約時報》報導事故暴露中國養老體系缺陷；專家表示，因官僚主義的要求，造成想要滿足老年人護理需求的民營醫院選擇了地下運作。

民營的北京長峰醫院4月18日中午發生火災，造成29人死亡，傷亡規模近年少有，引發各界關注。中國最高人民檢察院5月6日更表示，為依法嚴厲打擊危害安全生產刑事犯罪、保護人民群眾生命財產安全，對北京長峰醫院重大火災事故案掛牌督辦。

《紐約時報》中文網8日報導，這家位於北京南部的醫院宣傳自己專門治療血管腫瘤，但是這場造成至少29人死亡的火災中，許多受害者是接受護理的失能老年人，其中一些人在這家私立醫院待了幾個月甚至幾年，儘管該醫院沒有提供長期老年護理的許可。

當地官員正在調查長峰醫院是否非法提供長期老年人護理。一些從大火中逃生的人告訴中國媒體，一些病人行動不便可能是造成大量死亡的原因之一。

這篇報導引述中國《澎湃新聞》報導，有位長峰醫院病人的親屬說明年邁的父親因為腦溢血導致失能，從去年夏天開始就住在那裡；報導提到還有一位76歲的老人，已失去行動能力，一直住在那裡。

據報導，親屬們說，他們選擇這家醫院是因為它能夠為他們的失能親人提供醫療服務。相比之下，中國的養老院很少，甚至不提供醫療服務。

報導指出，這暴露出中國老齡人口醫護問題，預計2040年將有4億人超過60歲，占總人口的近30%。但中國醫療資源並沒有跟上；根據官方統計數據，截至2020年底，只有大約800萬個養老院或老年護理床位。

報導說，醫療機構首先要獲得提供護理服務的許可，但這個過程因官僚主義的要求和缺乏訓練有素的工作人員變得複雜。因此，一些想要滿足老年人護理需求的民營醫院選擇了地下運作。

紐約大學研究中國老齡化問題的全球健康教授吳蓓表示，私立醫院有很多動機去利用未得到滿足的長期醫療護理需求。因為這可能是一個潛在的創收來源，促使私立醫院在某種程度上會認為，可以為這些失能老年人提供護理。

新加坡南洋理工大學研究老齡化問題的教授陸貞元則認為「這只是冰山一角」，類似的地下護理案例可能還有很多。但「如果這方面有市場，政府想做什麼？」

陸貞元指出，與許多國家一樣，中國嚴重缺乏受過老年患者照護訓練的工作人員；監管醫療和護理的政府部門是分開的，關於整合計畫，意圖雖好，但在現實中，這確實很難實施。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺