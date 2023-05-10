瓦格納首腦批政府無能、控俄軍臨陣脫逃；德外長面告秦剛：中國在俄烏戰爭保持中立等同挺俄
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歐盟內部正在討論可能對8家中企設限，秦剛提及此事時說，若面臨懲罰性行動，中國也會採取必要回應，以堅定維護中國企業的合法利益。根據《法新社》檢視過的制裁方案文件，歐盟行政部門建議暫停出口敏感技術給8家中企，因為它們涉嫌把這類技術轉賣給俄羅斯。
俄國勝利日，傭兵首腦批政府無能、控俄軍臨陣脫逃
（中央社）俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）9日指控，俄軍一個單位逃離烏克蘭東部巴赫姆特附近的陣地，還痛罵俄國政府沒有能力捍衛國家。
《法新社》報導，普里戈任的影響力已隨莫斯科入侵烏克蘭而大幅提升。近日他釋出一系列影片，嚴厲批評俄國的軍事領導階層。
普里戈任說：「國防部麾下一個單位今天逃離我方一個側翼陣地……使前方暴露於險境。」
普里戈任已揚言，若未能獲得亟需的彈藥，負責打頭陣的瓦格納戰士將在5月10日撤出巴赫姆特（Bakhmut）。
普里戈任還說，士兵臨陣脫逃是因為俄國軍事指揮官們很「愚蠢」，下達「犯罪命令」，「軍人不該因為領導階層的絕對的愚蠢而犧牲。」
普里戈任釋出上述影片之際，正值俄羅斯的「勝利日」（Victory Day），也就是莫斯科慶祝蘇聯在二戰打贏納粹德國的日子。
普里戈任對俄軍發動空前砲轟，指控莫斯科的高階將領企圖「欺騙」總統普亭（Vladimir Putin）關於烏克蘭的戰況。
他表示，如果一切任務都是透過欺騙總司令普亭的方式來執行，那普亭或不滿打輸戰爭的俄國人民終將懲罰這些人。
在烏軍準備發動春季反攻之際，現年61歲的普里戈任9日也質疑克宮保衛國家的能力，並稱烏克蘭「成功」襲擊俄國邊境地區。他在影片中厲聲批評：「為什麼這個政府沒有能力捍衛國家？」
普里戈任公布影片的同時，莫斯科正在紅場（Red Square）舉行盛大的勝利日閱兵，並透過電視在全國播出。
普里戈任反譏，烏克蘭籌備中的攻勢「在地面而不是在電視上」，「目前為止在我國，大家都認為一切必須在電視上搞定。」
俄國媒體幾乎全天候播報俄軍攻擊情況，且還會以絕對正面的角度來美化俄軍的表現。
德外長面告秦剛：面對俄烏戰爭，中國保持中立等同挺俄
德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）9日提醒中國外長秦剛，在烏克蘭戰爭保持「中立」等同於支持俄羅斯，並施壓北京採取更多行動來結束俄烏衝突。
《法新社》報導，貝爾伯克9日在德國柏林（Berlin）與秦剛召開記者會時說：「中立意味支持侵略者，這就是為何我們的指導原則是：明確表達我們跟受害者站在同一方。」
中國則警告歐洲聯盟（EU）勿因俄羅斯而對中國企業祭出制裁，並稱中國將採取行動保護自身利益。
歐盟內部正在討論可能對8家中企設限，秦剛提及此事時說，若面臨懲罰性行動，中國也會採取必要回應，以堅定維護中國企業的合法利益。
歐盟各國代表10日將召開會議，開始討論針對俄羅斯入侵烏克蘭的第11輪制裁。
根據《法新社》檢視過的制裁方案文件，歐盟行政部門建議暫停出口敏感技術給8家中企，因為它們涉嫌把這類技術轉賣給俄羅斯。
歐盟希望嚴格阻止可用於戰場的敏感技術透過第三國轉口至俄羅斯，例如晶片。
美國宣布再提供烏克蘭370億元軍事援助
美國政府9日宣布，將執行提供烏克蘭12億美元（約新台幣370億元）安全援助的新方案，以加強烏克蘭的空防，並提供更多砲彈。
《法新社》報導，美國國防部發布聲明說，這項方案凸顯美國對烏克蘭的持續承諾，將致力加強烏克蘭「重要的近程戰力，包括防空系統和彈藥，同時著眼長久建立烏克蘭部隊捍衛領土和遏阻俄羅斯侵略行動的能力。」
上述計畫將由「烏克蘭安全援助倡議」（Ukraine Security Assistance Initiative, USAI）提供資金。美國總統拜登（Joe Biden）政府得以利用這些經費向國防業者採購軍備，而非動用美國的庫存品。
美國官員說，烏克蘭將獲得155公釐榴彈砲彈藥、反無人機彈藥，以及衛星照片和多種訓練資金。
國會和白宮正在辯論避免國家債務違約的方法，許多共和黨人要求大幅削減國內支出，以換取提高債務上限。
然而，兩黨都堅稱將支持繼續向烏國提供援助，包括共和黨籍眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）和共和黨籍參議院領袖麥康諾（Mitch McConnell）。
新聞來源
延伸閱讀
- 《華爾街日報》：美歐盼中國助俄烏止戰；俄軍承諾提供彈藥，瓦格納集團暫不撤出巴赫姆特
- 烏克蘭春季大反攻在即：烏軍將從哪裡進攻？俄國做了那些防禦？
- 中國兩分鐘內在聯合國投票的微妙變化，代表習近平要放棄普亭了嗎？
- 習近平、澤倫斯基通話，中國欲形塑全球角色斡旋俄烏，專家：演給歐洲看的地緣政治秀
- 中國需要俄羅斯構建新國際秩序，普亭絕對不能輸掉烏克蘭戰爭
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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一次救援一個孩子，直到每人都有亁淨水可喝！
我們想讓你知道的是
每年有140萬人死於與水、環境衛生和個人衛生不良有關的疾病。全球仍有6億兒童缺乏安全管理的飲用水，11億兒童缺乏安全管理的衛生設施，這些孩子需要大家的幫助，一起加入救援行動，一次救援一個孩子，直到每個孩子都有亁淨水可喝！
現今世界上每四人當中就有一人，即20億人，缺乏安全飲用水；每年有140萬人死於與水、環境衛生和個人衛生不良有關的疾病。全球仍有6億兒童缺乏安全管理的飲用水，11億兒童缺乏安全管理的衛生設施，6.89億兒童缺乏基本衛生服務，1.49億兒童仍然被迫露天排便，不安全用水，環境衛生和個人衛生（WASH）仍然每天造成約1,000名5歲以下兒童死亡，這和我們認知的世界完全不同，更是我們不能坐視不顧的殘酷現實。
世界展望會身為發展中國家最大的非政府乾淨水提供者，承諾在2021-2025年間將投入至少10億美元，供應乾淨水給全球1,500萬人，每10秒就讓世界多一個人獲得乾淨水，以防止水媒疾病和死亡的傳播。
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