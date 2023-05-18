等到「受夠了」就太晚了，為什麼你應該要「定期」面試？

文：林鼎淵

良心建議：「不要等到要轉職的時候才開始面試。」

筆者知道準備面試很煩很累，在有工作的狀態下面試還要請假很違反人性；但我認為這麼做是值得的，在舒適圈待久了，我們容易忘記外面世界的空氣，相信每場面試都有你能學到的東西。

看見自己的盲點

習慣現在的工作模式後，我們通常會選擇自己最有把握的方式來解決問題。

久而久之，我們成長的只有年資，擁有的只有這間公司所需要的技能、以及公司裡面的人脈；如果沒有足夠的外力刺激，我們是看不到自己問題的。

而面試是一個非常棒的機會，因為對方不認識你，所以沒有預設立場；為了確保你是合適的人選，他們問的問題可不會那麼客氣。

在這一來一往的過程中，你更容易看見自己的盲點。

提升自己的表達能力

有些技術儘管我們每天使用，但並不代表我們了解它，有辦法用對方能夠理解的語言表達它。

下面列幾個常見的問題，螢幕面前的你，有辦法清楚明瞭的回答嗎？

可以說明一下最近專案的系統架構嗎？ 在資料庫設計上，你會注重哪些細節？ 過去工作上有遇過哪些挫折，你是如何面對與解決的？

也許你知道每個題目的解答，但如果要用嘴巴說出來卻很容易卡住。

因為表達能力是需要訓練的，否則你陳述的內容會斷斷續續缺乏邏輯體系。

保持危機感

了解自己在其他公司眼中的「市場價值」。

很多人認為自己值得更好的薪水，但在離職後才發現是自己「高估」了。

現在市場的輪動速度相當快，技術也是日新月異；也許你現在能領到高薪，是因為「過去」的市場真的需要這門技術，但這並不代表「現在」的市場依舊需要。

當然公司能給多少薪水也會跟「大環境」有關，如果在景氣不好的時候離職，即使有能力也未必能找到更好的工作。

增加自己的談判籌碼

有些公司在明知你有卓越貢獻的狀態下也不願意加薪，如果對這間公司還有留戀；我的建議絕對不是什麼：加強向上管理能力，或繼續努力總有一天會被發現⋯⋯這一類的廢話，因為這些做法是否有效完全取決於上級的良心。

與其長期投資一個不確定的未來，又將最終決定權交到對方手上，還不如自己主動獲得談判權；如果你成功在其他公司拿到不錯的Offer，不僅可以作為跟公司談判的籌碼，也保留了談判破局的後路。

不過在談判時，筆者建議用比較委婉的方式跟上級溝通，比如：「我不是很在意錢，只是最近剛好遇到了XXX的機會，他開了YYY的薪水讓我了解到自己的市場價值；但比起那些，我更想要留在這間公司跟大家繼續打拼，想了解有沒有調整的空間。」

這是殺手鐧，一間公司用一次就是極限了，即使是暗示也沒有人喜歡被威脅；部分公司會因為這些話給你貼上「不忠」的標籤，絕對要經過謹慎分析與思慮後再使用這招。

受夠了，也太晚了

有些人認為「面試」是一種對公司不忠的表現，但我認為面試是一種「提醒」自己與市場差距的行為。

如果等到「受夠了」才醒悟，那很多時候一切都已經晚了⋯⋯。

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：朱家儀