等到「受夠了」就太晚了，為什麼你應該要「定期」面試？
我們想讓你知道的是
許多人會將在職期間的面試，視為一種對公司不忠的行為，但有些公司就是明知你有卓越貢獻也不願意替你加薪，就是吃定你不會選擇離開⋯⋯定期面試不但保持自己了解就業市場的動態，也為自己與公司的談薪上多一份籌碼。
文：林鼎淵
良心建議：「不要等到要轉職的時候才開始面試。」
筆者知道準備面試很煩很累，在有工作的狀態下面試還要請假很違反人性；但我認為這麼做是值得的，在舒適圈待久了，我們容易忘記外面世界的空氣，相信每場面試都有你能學到的東西。
看見自己的盲點
習慣現在的工作模式後，我們通常會選擇自己最有把握的方式來解決問題。
久而久之，我們成長的只有年資，擁有的只有這間公司所需要的技能、以及公司裡面的人脈；如果沒有足夠的外力刺激，我們是看不到自己問題的。
而面試是一個非常棒的機會，因為對方不認識你，所以沒有預設立場；為了確保你是合適的人選，他們問的問題可不會那麼客氣。
在這一來一往的過程中，你更容易看見自己的盲點。
提升自己的表達能力
有些技術儘管我們每天使用，但並不代表我們了解它，有辦法用對方能夠理解的語言表達它。
下面列幾個常見的問題，螢幕面前的你，有辦法清楚明瞭的回答嗎？
- 可以說明一下最近專案的系統架構嗎？
- 在資料庫設計上，你會注重哪些細節？
- 過去工作上有遇過哪些挫折，你是如何面對與解決的？
也許你知道每個題目的解答，但如果要用嘴巴說出來卻很容易卡住。
因為表達能力是需要訓練的，否則你陳述的內容會斷斷續續缺乏邏輯體系。
保持危機感
了解自己在其他公司眼中的「市場價值」。
很多人認為自己值得更好的薪水，但在離職後才發現是自己「高估」了。
現在市場的輪動速度相當快，技術也是日新月異；也許你現在能領到高薪，是因為「過去」的市場真的需要這門技術，但這並不代表「現在」的市場依舊需要。
當然公司能給多少薪水也會跟「大環境」有關，如果在景氣不好的時候離職，即使有能力也未必能找到更好的工作。
增加自己的談判籌碼
有些公司在明知你有卓越貢獻的狀態下也不願意加薪，如果對這間公司還有留戀；我的建議絕對不是什麼：加強向上管理能力，或繼續努力總有一天會被發現⋯⋯這一類的廢話，因為這些做法是否有效完全取決於上級的良心。
與其長期投資一個不確定的未來，又將最終決定權交到對方手上，還不如自己主動獲得談判權；如果你成功在其他公司拿到不錯的Offer，不僅可以作為跟公司談判的籌碼，也保留了談判破局的後路。
不過在談判時，筆者建議用比較委婉的方式跟上級溝通，比如：「我不是很在意錢，只是最近剛好遇到了XXX的機會，他開了YYY的薪水讓我了解到自己的市場價值；但比起那些，我更想要留在這間公司跟大家繼續打拼，想了解有沒有調整的空間。」
這是殺手鐧，一間公司用一次就是極限了，即使是暗示也沒有人喜歡被威脅；部分公司會因為這些話給你貼上「不忠」的標籤，絕對要經過謹慎分析與思慮後再使用這招。
受夠了，也太晚了
有些人認為「面試」是一種對公司不忠的表現，但我認為面試是一種「提醒」自己與市場差距的行為。
如果等到「受夠了」才醒悟，那很多時候一切都已經晚了⋯⋯。
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：朱家儀
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陽光也可以做公益：一場環境、社會、資產三方共贏的永續投資！
我們想讓你知道的是
太陽人全民電廠深耕能源產業十個年頭，創辦人陳威丞藉由首創的「綠能共享經濟」模式，至今已在臺灣、日本兩地建置超過500座太陽能電廠，與數千位電廠老闆攜手展開一場經濟、環境、社會公益三方共贏的永續投資。
隨著石油、天然氣等化石燃料價格上漲、國際通膨壓力加劇，世界能源貿易板塊也隨之重組，更有國家開始推動綠色能源及能源效率的政策；而今年國際能源總署（IEA）的報告也指出，未來兩年間全球電力將增加約2500TWh，其中98%新增電力由再生能源提供。種種現象明確顯示，永續及能源轉型議題已從眾人關切的世界趨勢，轉為深刻影響產業、政策與經濟的現在進行式。
綠能共享經濟成熟，日常永續行動可以更豐富
若從鉅觀角度思考，能源議題看似與日常相距甚遠，實則不然。當我們回到生活視野──每當社會因能源問題發生災害、通膨等重大動盪時，受影響最深刻的總是平凡生活的人們，甚至是最脆弱的弱勢族群。那麼，身為從石化能源過渡至綠色能源的關鍵一代，除了落實節能生活，我們還能再多做些什麼，創造更永續、多元關懷的社會？
對忙於工作的上班族而言，「投資」就是個既能滿足理財規劃、又兼顧環境永續的參與管道。 除了基金、股票的傳統投資市場，參與近年逐漸成熟、參與門檻低且報酬回收穩定的「綠能共享經濟」其實也是不錯的方法。
全民電廠：經濟、環境、社會公益，三方共贏的永續投資
什麼是「綠能共享經濟」？簡單來說，就是「共享電廠，共創綠能」， 參與者出資認領電廠或太陽能板，太陽人全民電廠（下稱太陽人）提供一條龍的物業管理服務，包辦如廠房建置、機關文件申請、設備維運等電廠大小事。如此一來，就算是毫無太陽能專業知識的上班族，也能藉日常財務管理的方式投入環境永續的行動，參與臺灣的綠能發展，在環境永續及能源轉型過程發揮微薄卻重要的影響。
這項被太陽人稱為「全民電廠」的共享模式，不只運作方式單純且具可循環性，還能在穩定的經濟回饋之外，創造額外的永續效益。民眾只要依循以下三步驟就可以成為全民電廠的老闆： 1.登錄太陽人官網並加入會員； 2.選擇欲認購的電廠（或太陽能板），完成相關設定並付款； 3.完成後，你就能成為電廠老闆，開始定期領取販賣電力的所得。投資期間，投資人能獲得台電保證20年的購電契約，穩定獲得約6~8%的年化投報率（需視電廠位置與當地平均日照時長而定）。
除了長期穩定的資產配置，太陽人也沒有忘記能源與生活的緊密關係。2020年，太陽人將全民電廠穩定收益的特性轉化為支持社會公益永續發展的力量，與數十間社福機構合作，正式啟動「日光循環公益專案」。當每一片屬於日光循環公益專案的太陽能板被認購時，太陽人就會捐獻500元給合作的公益團體，並每月依據投資人設定的「提撥捐獻額度」，再提撥捐獻額度的一半資助公益團體；而另一半則為下一座公益電廠的興建基金，藉此創造公益生生不息的回饋循環。換句話說，投資人獲得被動收益的同時，也就在用日光一點一滴的灌注著弱勢族群，並累積下一個公益機會的誕生，促成整體公眾利益的正向循環，為社會善盡一份心力。
獲得B型企業認證的太陽人全民電廠，一起讓商業成為社會永續的最大公益
太陽人全民電廠自2013年成立以來，已經深耕能源產業十個年頭，日光循環公益專案也邁入第三年，無論是電廠據點規模、綠能效益，或是為社會帶來的公共利益都在不斷擴大。多年間太陽人已在臺灣、日本建置超過500座太陽能電廠，並預估在未來20年間持續產出2.3億度的再生能源，創造將近15億的電力收益為地球減少約1.26億公斤的碳排放，相當於1,761座大安森林公園的碳排放吸收量。
除了永續的企業責任，太陽人也相當關注社會中的弱勢族群，於是也致力推動公益專案，成為勵馨基金會、唐氏症關愛者協會、ARTT台灣動物緊急救援小組、社團法人銀色大門老人福利協會、台灣環境資訊協會、黑潮海洋文教基金會、野灣野生動物保護協會....等數十所不同領域的社福機構的支持者，長期穩定捐助金流，支持臺灣社福活動，將綠色能源化為實質力量，回饋社會中最脆弱的族群。
一路走來，太陽人不只實踐了企業社會責任（CSR）及永續ESG的義務，更秉持著「日本職人技術，台灣在地深耕」的信念，於北中南東各處擴建電廠，為各鄉鎮創造許多長期穩定的工作機會。種種環境、能源、經濟、社福多元共好的行動，也讓太陽人全民電廠於2021年通過B型實驗室（B Lab®）認證，成為「運用商業發揮社會及環境的正面影響力」的B型企業。
能源不只是能源：太陽人全民電廠的永續影響力
「打破再生能源與社會大眾遙不可及的想像」是創辦人陳威丞創立太陽人全民電廠的初衷。一路走來，他運用個人專業與能力，帶領企業用「太陽能」向外擴展，響應ESG永續企業經營及聯合國永續發展目標（SDGs），利用能源創造經濟、社會福利、環境永續的多贏局面。在太陽人全民電廠的努力之下，「能源與日常生活緊密相關」並不只是形而上的概念，而是落實在社會每一處，真真切切的企業永續影響力。