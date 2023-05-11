聯準會5月升息恐怕不是最終章，從鮑爾記者會發言為美國下半年經濟局勢把脈
我們想讓你知道的是
美國物價下跌的速度比預期緩慢，雖有銀行倒閉情事發生，但這是「必要之惡」。謠言反而是美國金融市場最大的危機。失業率仍創歷史新低，勞動市場仍然緊俏，市場對聯準會5月是最後一次升息的預期，可能遭受挑戰。
時序進入5月，2023年也過了三分之一。這四個月的時間，世界發生了許多事件。這幾起事件引起金融市場的波動，也引起輿論對聯準會（Fed）利率決策不同看法。
5月3日Fed升息1碼，聯邦資金利率來到5.00％～5.25％區間。現在市場關心的是，這會不會是這波升息戲碼的最後一幕？
本文將從Fed主席鮑爾5月3日記者會的問題中，整理出幾個層面分析美國的「通貨膨脹」、「景氣衰退」、「債務上限」與「銀行倒閉」，試圖為美國下半年經濟局勢，釐清一條脈絡。
通貨膨脹結束了？
2023年開始，美國政府改變CPI計算方式，調整若干消費品項的權重，使今（2023）年CPI預測產生些許變化，還好對於原先預測的趨勢沒有太大更動。筆者更新原先的預測值如圖一：
美國CPI趨勢還是維持筆者去年預測：「上半年下滑，下半年平穩」的基調。我們從預測值可以看出，在今年第二季，CPI有比較明顯的下降幅度。到了第三、四季，維持在2.0％至3.0％區間，雖未進入2％目標區，也維持在一定的低水位，物價沒有「連續不斷的上漲」，就可以稱通膨結束了。
至於俄烏戰爭結束會不會讓原油、穀物、原物料價格回到戰前、疫情前的水準？筆者認為很難。除非發生如2008年這般規模的金融海嘯，景氣大幅衰退，引發2009年通貨緊縮（Deflation），否則物價是「回不去了」。
5月升息可能不是最後一幕，6月還有外一章
彭博社（Bloomberg）記者Michael McKee詢問Fed主席鮑爾今年是否「降息」，鮑爾斬釘截鐵說「不會」。雖然華爾街對景氣衰退與否爭論不休，銀行倒閉時有所聞，但失業率降至歷史低點，鮑爾有理由不降息。
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我們想讓你知道的是
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