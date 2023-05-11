社會福利資源有限，應大量傾斜至嬰幼兒照顧，並盡量降低排富限制
我們想讓你知道的是
社會福利的資源是有限的，必須要慎選分配方式，以確保永續性。因此，在本文中，將提出建議以協助社會福利能夠長期發揮作用，並繼續為社會帶來福祉。
文：陳宏益（優時間銀行雲創辦人）
立法院會5月5日三讀通過《社會福利基本法》，明定社會福利基本方針。社會福利是一個政府需要負責的責任，透過提供基本的福利措施，可以幫助弱勢族群融入社會。然而，社會福利的資源是有限的，必須要慎選分配方式，以確保永續性。因此，在本文中，將提出建議以協助社會福利能夠長期發揮作用，並繼續為社會帶來福祉。
社會福利資源是有限的
近年來，隨著台灣人口老化問題逐漸浮現，社會福利資源的有限性也逐漸成為社會議題之一。
社會福利資源的有限性使得政府必須在有限的預算下，合理分配資源，以幫助相對弱勢的人群，如弱勢家庭、身心障礙者等。然而，年輕世代的經濟資源遠少於戰後嬰兒潮世代，這意味著未來的社會福利資源可能會更加緊張。
目前，台灣的出生率已經不如死亡率，這意味著將來在人口老化的情況下，社會福利資源短缺的問題可能會更加嚴峻。因此，我們必須採取措施來確保有限的社會福利資源能夠更有效地幫助到有需要的人群，並且能夠長期地維持社會福利體系的穩定。
社會福利資源應該大量傾斜至嬰幼兒照顧
鑒於社會福利資源的有限性，我們需要針對不同的人群分配資源，以獲得最大的社會福利效益。按內政部人口統計資料顯示，自2020年開始，台灣的人口結構正式進入「生不如死」階段，亦即出生人數少於死亡人數。
考慮到人口老化問題，大量的社會福利資源應當傾斜至嬰幼兒照顧上，且應盡量降低排富限制。政府可以透過提供更多的生育津貼、育兒津貼甚至幼兒基本津貼等資源協助措施來鼓勵人們生育。這不僅可以幫助降低少子化風險，還可以緩解老年人口增加的社會負擔。
此外，對於家庭而言，若能夠提供更多的照顧措施，如托育措施及資源、托育費用、幼兒園及幼托整合等，也能夠降低家庭的負擔，讓他們更能夠專注於工作和生活，進一步促進社會經濟發展。因此，政府應該把嬰幼兒照顧放在優先考慮的位置，為促進社會福利永續，制定出更加全面的相關政策。
長照社會福利應該要排富
長照福利是社會福利中重要的一環，它提供了對年長者、身體不適或行動不便人士的照顧支援。但由於資源有限，社會福利資源需要更加精準地分配，以確保真正需要的人能夠受益。
按《財訊》報導指出，去（2022）年的遺贈稅總稅收高達576億元，為歷史新高。戰後嬰兒潮世代（1946 ~ 1964年出生者）其實擁有社會很大比例的經濟資源，因此政府應將福利資源優先分配給經濟弱勢的人群，在政策上長照福利應該要排富。在資源有限的情況下，只有這樣才能確保真正需要照顧的人能夠得到支援。
透過排富機制，可以防止有錢人濫用社會福利資源，同時也可以讓更多的資源投入到真正需要的經濟弱勢人群身上，使得福利資源能夠更有效率地運作。另一方面，擁有經濟資源優勢的戰後嬰兒潮世代，可以透過市場機制獲得更好的服務，以增加家庭兩代之間的生活品質，並進而創造出新的產業。
共創幸福永續
在社會福利資源有限的情況下，要實現永續發展需要透過資源的合理分配，尤其是年輕世代所擁有的經濟資源遠少於戰後嬰兒潮的老年世代。
在這個社會福利資源分配的過程中，需要世代之間的社會共融，我們也需要更加注重年輕世代和老年世代之間的互動與交流，以促進彼此之間的理解和支持。此外，對於經濟弱勢的人群，社會福利的分配也應當更為公平和合理，以達到共創幸福永續的目標。
最終，這需要政府、社會團體、企業和個人的共同努力，透過各種形式的合作和創新，實現社會共融和共創幸福永續的目標。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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