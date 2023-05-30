西洋梨或蘋果型身材？五招打擊腹部脂肪拒當「小腹人」
我們想讓你知道的是
腰圍粗絕對不是關心身材的人才要擔心的事，這些腹部內臟脂肪並不是那麼安安靜靜地待在肚子裡，它們會製造各種化學分子，來干擾影響身體的內分泌功能。這也是為什麼內臟脂肪愈多，愈容易引發糖尿病、高血壓、心血管疾病及癌症的原因。
文：白映俞醫師
平常腹部再怎麼平坦，都還是會有一層脂肪，不過如果腹部脂肪太多，我們會開玩笑說好像是圍了一圈游泳圈。腹部脂肪並不只是皮下脂肪而已，還包含了圍繞在器官周邊，像是肝臟、小腸、大腸的脂肪，我們稱為內臟脂肪。
我們確實需要一些內臟脂肪當成器官的緩衝保護墊，然而這層保護墊也不能太厚。在與健康指標有關的方面，腹部脂肪和其他處的脂肪並不相同，因為腹部脂肪愈多，腰圍愈寬，與高血壓、心血管疾病、糖尿病、失智、癌症（尤其是乳癌與大腸癌）的發生就愈有關係。也就是說，少了腹部那層游泳圈，不僅是看起來好看，而是真的能讓人更長壽。
西洋梨或蘋果型？
比較好理解的方式，可以先區分「西洋梨的身材」或「蘋果型的身材」。講到蘋果型的身材，代表脂肪大部分都堆積在腹部；而西洋梨的身材則代表比較是胖在髖部以及大腿處。許多女性在年輕的時候，可能會抱怨自己的身材過於西洋梨，穿褲子不好看；然而等到年紀漸長，尤其進入停經之後，就發現自己愈來愈容易堆積腹部脂肪，這時手腳好像瘦了，然而肚子愈來愈明顯。而男生呢，則可能在中年就開始出現啤酒肚這樣的蘋果型身材。
平常我們用來判斷體重的標準是身體質量指數BMI，但由於內臟脂肪對身體健康至關重要，我們除了BMI之外，還要了解腰圍。有些人即使體重落在正常的BMI數值，但當腹部堆積太多脂肪時，罹患血管疾病及代謝症候群的風險還是比較高的。（請看：外表騙人，內臟脂肪過多的「偷肥族」）
如果你不太確定自己的腹部脂肪是多是少，可以拿起捲尺量一下腰圍。在台灣，目前若男性腰圍超過90公分，女性腰圍超過80公分，就是超標囉。
蘋果型不好嗎？
蘋果型的身材代表腹部脂肪的增加，與我們攝取熱量總量、肌肉比率、和年齡都有關係。
當你吃進去的熱量大於身體耗用的熱量，體重就會上升。而且隨著年齡增長，肌肉量下降，脂肪比例增加，也因此基礎代謝率下降，就更難維持健康體重。缺乏雌激素後，脂肪更容易堆積在腹部。而當當腹部脂肪太多，我們就需要擔心，這些脂肪不僅是堆積在皮下，而是堆積在腹部深處的器官旁，也就是內臟脂肪太多了。
重點是，這些腹部內臟脂肪並不是那麼安安靜靜地待在肚子裡，它們會製造各種化學分子，來干擾影響身體的內分泌功能。這也是為什麼內臟脂肪愈多，愈容易引發糖尿病、高血壓、心血管疾病及癌症的原因。（這些習慣有毒！堆積頑固腹部脂肪的壞習慣）
一個人的內臟脂肪多不多，當然還是會與基因遺傳有關，不過也和生活型態習習相關，尤其是一個人的活動程度有關。因此，想要減少腹部脂肪，務必要從幾件事情下手：運動、飲食、睡眠、控制酒精攝取與壓力排解。
五招打擊腹部脂肪
1. 多運動、多活動
既然腹部脂肪會影響到荷爾蒙的分泌，那我們就要靠著運動來對荷爾蒙分泌帶來正面的影響。運動後肌肉分泌的肌肉激素能影響脂肪的代謝，並促進脂肪分解，尤其是增加內臟脂肪的分解。而且，運動後能改變肝臟利用脂肪酸的情況，才不會繼續一直堆積內臟脂肪。
那說到縮減腹部脂肪的運動，你或許以為就是要動肚子。不，並不是一定要鍛鍊核心的運動才能夠減少腹部脂肪。想要減掉腹部脂肪，不必每天做捲腹、棒式、或各種核心練習。只要整體運動量夠，就能夠達到增肌減脂的效果，只要運動量夠，都是適合的運動。
通常我們說得運動量要夠，代表幾乎每天都至少運動三十到六十分鐘左右，其中一星期至少有兩天是選擇鍛鍊肌力的阻力訓練，以維持住肌肉的質量。而大家不用強求說一定要做運動做到氣喘吁吁，累得半死的程度，大多數的研究認為，在運動來說，「頻率」與「維持時間長短」會比「強度」來得更重要。所以堅持每天都動個三十分鐘，就是個很好的開始。
另外，增加整體活動量也很重要，多以走路、爬樓梯來取代坐車、坐電梯，也能帶來縮減腹部脂肪的好處。
2. 低碳高纖維，減糖少加工
沒有哪一種飲食特別能夠讓你出現腹部六塊肌，想要168間歇性斷食可以，想要低碳飲食可以，想要高蛋白飲食也可以，只要整體來講能讓人體重下降的話，通常肚子都會瘦到。
而從研究看來，低碳飲食的效果可能會比低脂飲食來得好，但過程中記得要攝取足量的膳食纖維，每天從豆類、蔬菜、水果、全穀類等原型食物攝取10克的水溶性纖維，可以增加腹部飽足感，進而減少內臟脂肪。減少添加額外精緻糖與飽和脂肪的食品，不要喝糖飲。選購食物之前，記得看一下標示，看看標示中飽和脂肪與糖份的含量，才能當個聰明的消費者。
整體來說，如果你每天要過著計算卡路里的生活，一定會很容易累，很容易放棄飲食控制。但如果你的大方向對了，知道哪些東西對身體不好，盡量遠離高糖分、高油脂、高鹽分等「有問題的加工食品」，而朝向高纖、多蛋白質的原型食物，就能見效。關於這部分，可以參考「安心吃，輕鬆變健康–地中海飲食」，養成正確的飲食選擇。
3. 睡眠充足
在研究發現，每晚睡足六到七個小時的人，在五年之後其內臟脂肪會少於每天睡不足五個小時的人。所以睡眠充足能幫忙身體運作地更順暢良好，萬一常常有睡眠困擾，無論是睡不著，容易醒，或是太過淺眠，都需要尋求醫療幫助。
4. 注意酒精攝取
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10大南投農會伴手禮【上篇】
我們想讓你知道的是
南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的前5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
1. 信義鄉農會
推薦人氣伴手禮：雙金迎百紀念酒禮盒
紀念酒堅守台灣工藝核心價值，兩個鄰近的台灣在地產因為價值觀的結合，終於開花結果。其酸甜適口，不徐不燥的特性像是氣質美少女。是梅子夢工廠產品中擁有信義鄉婦女溫柔特性的代表酒品。信義鄉地處偏遠，物質生活不便讓許多外鄉女子不敢下嫁信義鄉，所以勇敢嫁到信義鄉的女性多半擁有著過人的毅力、溫柔與感性。不拘泥於形而外的物質，只為與伴侶長相廝守、共同奮鬥。酒液的酸甜口感，像極了堅毅愛情的前段；果肉香甜的溫暖後勁，則有如長相廝守努力下生命中所產生的心靈富足。金牌的狂野與柔水透過堅守台灣在地工藝的「添興窯」陶藝，創作結合，讓百年的歡慶更加具台灣精神，與看見台灣工藝的核心價值。
成分：金牌柔水釀造酒、黃梅、砂糖
容量：375毫升
售價：1580元
2. 魚池鄉農會
推薦人氣伴手禮：典藏紅茶禮盒
典藏禮盒的設計係以茶業改良場魚池分場為發想，以一棟帶著濃厚英國風的錫蘭式建築物為主體。外圍分別由紅茶之父「新井耕吉郎」揭開魚池鄉紅茶的製程和發展歷史；象徵了921之後魚池紅茶產業復甦的橄欖樹；以及年輕茶農遠眺日月潭，呈現出將魚池鄉紅茶帶入新頁的意象。盒內採用紙漿塑糢將本會產品撐起，整體形象磅然大氣又不失環保之本意。
「台茶18號－紅玉」茶業改良場以台灣山茶與緬甸大葉種Burma選育，歷經五十餘年育種試驗，所選育適作紅茶之優良品種。茶湯水色艷紅上層戴著黃金環，散發出淡淡之薄荷加肉桂香，滋味醇厚。夏茶具收斂性，茶湯入口後，會有些微澀的感覺，但會逐漸化開而回甘，且會持續一段時間。此乃茶多酚含量高，經全發酵後，轉化成茶黃質及茶紅質，有豐富內涵之呈現。此種迷人之香氣及滋味，即源自於原生種台灣山茶，曾被紅茶專家讚譽為「台灣紅」、「台灣香」，足可代表台灣紅茶與眾多世界知名紅茶爭鋒，是極為獨特之品種。
「阿薩姆紅茶」1936年，日本人在魚池鄉日月潭畔之貓囒山設立「魚池紅茶試驗支所」，並自印度引進阿薩姆茶種，發展紅茶產業 ，亦曾在倫敦拍賣會中名列頂級，也是日本天皇的御用珍品，民國四十年至六十年間，更是台灣農產品外銷主力。茶湯水色深紅，滋味濃郁甘醇帶有天然的麥芽香；除單獨飲用外，亦適合加入鮮奶調製成奶茶，茶湯轉成琥珀色，茶香中伴隨著奶香，「色」「香」「味」俱佳，且冷、熱飲用各有不同之風味。
成分：紅玉茶葉、阿薩姆紅茶茶葉
容量：75g*2罐
售價：1600元
3. 水里鄉農會
推薦人氣伴手禮：佐梅香三入組
水里鄉隸屬南投三大青梅產區之一，知名度雖不如信義鄉，但因鄉內梅樹大多改良為矮樹品種以便採收，也因此更方便遊客近距離欣賞拍照，故成為部落客所熱愛的「賞梅秘境」。
水里鄉內擁有上安、郡坑、新山、興隆、永興、玉峰、車埕、新興等八大梅園社區。由於青梅擁有「一月賞梅、四月採梅」的特質，梅樹在不同季節展現不同的風情。產季初期的青梅熟度較低，適合做脆梅；清明之後青梅熟度較高、風味鮮明，適合做Q梅、梅酒或梅醋。產期初期青梅梅果小顏色較青，後期果實大但顏色些微轉黃。水里鄉農會依據青梅不同產期之特性推出系列商品，讓您品味不同的酸甜與青澀的滋味。
成分：熟梅藏香酒+烏梅魯醬+蜂蜜梅醋
容量：250ml*3瓶
售價：690元
4. 竹山鎮農會
推薦人氣伴手禮：杉林溪烏龍組（參等獎）
竹山鎮，舊稱「林圯埔」，隸屬於中華民國臺灣南投縣，位於該縣西南隅，地處濁水溪南岸、清水溪東岸，因清代曾為雲林縣縣治，而有「前山第一城」之稱，並因地理位置與歷史文化等因素，至今仍與斗六市關係密切，是臺灣僅次於花蓮縣玉里鎮的面積第二大鎮，亦為南投縣之觀光旅遊聖地。位於竹山鎮的杉林溪烏龍茶，因受高海拔自然環境條件之賜，日夜溫差大，茶菁平均生長期超過五十五天以上，故其葉片肥厚、柔軟、內涵豐富，經茶農精心研製，控制適當發酵，所製成之成茶，呈現獨特之高山茶特色風味，外觀勻整富有光澤，茶湯金黃、透明度佳、香氣幽雅、滋味甘醇。
成分：茶葉
容量：600公克／盒
售價：2500元
5. 中寮鄉農會
推薦人氣伴手禮：中寮肉桂茶
中寮鄉為傳統農村形態，早年因香蕉輸日而盛極一時，現今農田零星分佈，以栽種龍眼、竹筍、香蕉、柑桔等作物為主。中寮鄉所產龍眼肉質飽含水份屬於上品，每當八月生產期枝繁葉茂、結果纍纍，待產季過後將生過剩的龍眼烘焙製成龍眼乾，滋補養頻，廣受消費者喜愛。近來，中寮鄉農會更積極投入藥用植物的栽種及藥膳食補的推行，並多次舉辦藥膳料理品嚐 、促銷及講習等，致力為農民尋得另一個農業新機，而「 農特產展售中心」的成立，提供農民更多元的銷售管道，其中龍眼加工品、肉桂茶、桂圓紅棗茶、明日葉茶包等，為目前積極推廣之農特產品。中寮肉桂茶，由南投的好山好水所孕育，生長在無環境污染的肉桂森林，天然養成、健康、安全、優質，其茶湯入喉甘潤甜美，香味濃郁。是來中寮遊客，必買之伴手禮。
成分：肉桂茶包
容量：3公克*20入／盒
售價：280元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。