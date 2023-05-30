西洋梨或蘋果型身材？五招打擊腹部脂肪拒當「小腹人」

文：白映俞醫師

平常腹部再怎麼平坦，都還是會有一層脂肪，不過如果腹部脂肪太多，我們會開玩笑說好像是圍了一圈游泳圈。腹部脂肪並不只是皮下脂肪而已，還包含了圍繞在器官周邊，像是肝臟、小腸、大腸的脂肪，我們稱為內臟脂肪。

我們確實需要一些內臟脂肪當成器官的緩衝保護墊，然而這層保護墊也不能太厚。在與健康指標有關的方面，腹部脂肪和其他處的脂肪並不相同，因為腹部脂肪愈多，腰圍愈寬，與高血壓、心血管疾病、糖尿病、失智、癌症（尤其是乳癌與大腸癌）的發生就愈有關係。也就是說，少了腹部那層游泳圈，不僅是看起來好看，而是真的能讓人更長壽。

西洋梨或蘋果型？

比較好理解的方式，可以先區分「西洋梨的身材」或「蘋果型的身材」。講到蘋果型的身材，代表脂肪大部分都堆積在腹部；而西洋梨的身材則代表比較是胖在髖部以及大腿處。許多女性在年輕的時候，可能會抱怨自己的身材過於西洋梨，穿褲子不好看；然而等到年紀漸長，尤其進入停經之後，就發現自己愈來愈容易堆積腹部脂肪，這時手腳好像瘦了，然而肚子愈來愈明顯。而男生呢，則可能在中年就開始出現啤酒肚這樣的蘋果型身材。

Photo Credit: 照護線上

平常我們用來判斷體重的標準是身體質量指數BMI，但由於內臟脂肪對身體健康至關重要，我們除了BMI之外，還要了解腰圍。有些人即使體重落在正常的BMI數值，但當腹部堆積太多脂肪時，罹患血管疾病及代謝症候群的風險還是比較高的。（請看：外表騙人，內臟脂肪過多的「偷肥族」）

如果你不太確定自己的腹部脂肪是多是少，可以拿起捲尺量一下腰圍。在台灣，目前若男性腰圍超過90公分，女性腰圍超過80公分，就是超標囉。

蘋果型不好嗎？

蘋果型的身材代表腹部脂肪的增加，與我們攝取熱量總量、肌肉比率、和年齡都有關係。

當你吃進去的熱量大於身體耗用的熱量，體重就會上升。而且隨著年齡增長，肌肉量下降，脂肪比例增加，也因此基礎代謝率下降，就更難維持健康體重。缺乏雌激素後，脂肪更容易堆積在腹部。而當當腹部脂肪太多，我們就需要擔心，這些脂肪不僅是堆積在皮下，而是堆積在腹部深處的器官旁，也就是內臟脂肪太多了。

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重點是，這些腹部內臟脂肪並不是那麼安安靜靜地待在肚子裡，它們會製造各種化學分子，來干擾影響身體的內分泌功能。這也是為什麼內臟脂肪愈多，愈容易引發糖尿病、高血壓、心血管疾病及癌症的原因。（這些習慣有毒！堆積頑固腹部脂肪的壞習慣）

一個人的內臟脂肪多不多，當然還是會與基因遺傳有關，不過也和生活型態習習相關，尤其是一個人的活動程度有關。因此，想要減少腹部脂肪，務必要從幾件事情下手：運動、飲食、睡眠、控制酒精攝取與壓力排解。

五招打擊腹部脂肪

1. 多運動、多活動

既然腹部脂肪會影響到荷爾蒙的分泌，那我們就要靠著運動來對荷爾蒙分泌帶來正面的影響。運動後肌肉分泌的肌肉激素能影響脂肪的代謝，並促進脂肪分解，尤其是增加內臟脂肪的分解。而且，運動後能改變肝臟利用脂肪酸的情況，才不會繼續一直堆積內臟脂肪。

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那說到縮減腹部脂肪的運動，你或許以為就是要動肚子。不，並不是一定要鍛鍊核心的運動才能夠減少腹部脂肪。想要減掉腹部脂肪，不必每天做捲腹、棒式、或各種核心練習。只要整體運動量夠，就能夠達到增肌減脂的效果，只要運動量夠，都是適合的運動。

通常我們說得運動量要夠，代表幾乎每天都至少運動三十到六十分鐘左右，其中一星期至少有兩天是選擇鍛鍊肌力的阻力訓練，以維持住肌肉的質量。而大家不用強求說一定要做運動做到氣喘吁吁，累得半死的程度，大多數的研究認為，在運動來說，「頻率」與「維持時間長短」會比「強度」來得更重要。所以堅持每天都動個三十分鐘，就是個很好的開始。

另外，增加整體活動量也很重要，多以走路、爬樓梯來取代坐車、坐電梯，也能帶來縮減腹部脂肪的好處。

2. 低碳高纖維，減糖少加工

沒有哪一種飲食特別能夠讓你出現腹部六塊肌，想要168間歇性斷食可以，想要低碳飲食可以，想要高蛋白飲食也可以，只要整體來講能讓人體重下降的話，通常肚子都會瘦到。

而從研究看來，低碳飲食的效果可能會比低脂飲食來得好，但過程中記得要攝取足量的膳食纖維，每天從豆類、蔬菜、水果、全穀類等原型食物攝取10克的水溶性纖維，可以增加腹部飽足感，進而減少內臟脂肪。減少添加額外精緻糖與飽和脂肪的食品，不要喝糖飲。選購食物之前，記得看一下標示，看看標示中飽和脂肪與糖份的含量，才能當個聰明的消費者。

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整體來說，如果你每天要過著計算卡路里的生活，一定會很容易累，很容易放棄飲食控制。但如果你的大方向對了，知道哪些東西對身體不好，盡量遠離高糖分、高油脂、高鹽分等「有問題的加工食品」，而朝向高纖、多蛋白質的原型食物，就能見效。關於這部分，可以參考「安心吃，輕鬆變健康–地中海飲食」，養成正確的飲食選擇。

3. 睡眠充足

在研究發現，每晚睡足六到七個小時的人，在五年之後其內臟脂肪會少於每天睡不足五個小時的人。所以睡眠充足能幫忙身體運作地更順暢良好，萬一常常有睡眠困擾，無論是睡不著，容易醒，或是太過淺眠，都需要尋求醫療幫助。

4. 注意酒精攝取