帶領中重度特殊生的特教老師更容易有倦怠感，該如何克服及規劃職涯？

這個議題其實可以廣義看做教師職業倦怠，只是帶領中重度特生的特教老師，其職業倦怠應該會比其他教師來得更早、更重。我回憶自己的職涯過程，這種倦怠大約出現在工作第5-7年左右。出現的時間也會因人而異，所以先不論倦怠感的出現時間，我認為在現今的社會工作，每個行業必然有其倦怠的階段，這種感受對工作者來說是相當真實的。

要談論倦怠感，那必然需要先討論教師的成就感為何，當一個老師成就感漸低，倦怠感也就隨之而來。所以我們或許可以說，保持教師職業的成就感，就是是克服倦怠感最好的方法。

但觀察現今工作上的「躺平文化」，對某些人來說，每個月看著薪水固定入袋就是工作的成就，這也是非常理想的。所以，我並沒有想要鼓吹教師應該要有多大的道德感、教育愛、要有多認真。整體看來，這也不過就是一份「工作」。所以，從工作的本身來探討這個議題，我覺得是比較正確的。也就是說，如果薪資就能維持教師工作的成就感，那問題就單純了。

我自己也遭遇過這樣的倦怠期，幾經打聽發現大家多多少少都有類似的症狀，只是程度輕重而已，所以，我就整理了一點自己的經驗跟想法，與跟我有類似困擾的夥伴一起分享。

教師工作的成就感

屏除薪資待遇不談，我探索自己的職涯經歷還有觀察現場後，大致把教師工作的成就感區分為以下幾種：

1.追求卓越的教學技術

一般而言，追求卓越的教學技術是教師是被賦予最重要的的自我責任感，也是能提高教師成就感的基本方式。新手老師在進入職場，都需要經過這個階段。教師可以參加各種研討會、工作坊、線上課程等活動，以學習最新的教學方法和技術。我們還可以通過觀察其他教師的課堂，分享教學經驗，並獲得回饋建議。身為教師，透過不斷學習和實踐，提升教學技術，從而獲得成就感。

但我回顧自己的經驗，有時候身為教師我們，會過度執著於「卓越的教學技術」，因而開始追求「華麗的技巧」還有嶄新的「教育產業新創名詞」，如果在這個階段沒有自我意識，很容易就會變成為了教而「教」，但完全忽略了學生的「學」的教師工作型態。

2.感受教室內的權力感

教師在教學過程中，可以擁有一定程度的權威和控制力，也因有這些東西，教育學生才變得可能。這種權威感和控制力可以讓教師感到自信和滿足，從而增強成就感。教師可以嚴格管理教室秩序、制定規則甚至是懲罰措施，也能對學生進行正向的鼓勵和認可，以此來建立自己在學生心目中的權威形象。這種權威感和控制力同時也是教師工作中的一種責任感，讓教師感到自己對學生負有責任，並且能夠有效地影響學生的學習和成長。

然而，這同時也是教師職業最可怕的地方，這樣的特性，很容易讓教師活在自己的時空裡與社會脫節，甚至產生「教師大頭症後群」。因為在教室的結構保護下，學生較少質疑教師的言論，會讓老師以為自己所知道的都是正確的，也因為每年教授的科目與內容，甚至會產生「這個領域也不過就是這樣」的錯覺。時日一久，沉浸於教師權威的人，會開始變得自以為是、驕傲自大，更極端一點，甚至因此羞辱與傷害學生的人格。

3.拓展教育工作的邊界

教師教育工作的範圍，基本上就在學校的場域之內，因此學校場域被視為教師教育工作的邊界。教師除了可以在教學中獲得成就感，當在教學工作稍有餘裕的時候，會參與社區活動、擔任校園領導職務、參與教育政策制定等方式，拓展教育工作的邊界，增加自己的影響力和貢獻度。利用這樣的方式，你會開始感受到自己對學生和教育系統產生的影響和貢獻，從而增強成就感。此外，拓展教育工作的邊界，教師還可以獲得更多的社交網絡和資源，進一步滿足自己的職業發展和成長需要。

這類型的成就感，其實也是我在職業後期逐漸感受到的，比起上面兩類型的成就感，拓展教育工作邊界帶給我的感受也越來越強烈。拓展教育工作的邊界，我個人覺得是非常有意義的事情。然而，積極拓展教育工作邊界確實也存有風險的一面，因為教師要離開自己的舒適圈，一不小心你可能會受到更多的挫折感。但是我認為，「將自己的教育使命感轉換為拓展教育工作的邊界動能」，這件事情確實是有挑戰的價值，所獲得的成就感，也較能讓作為自己留任教育職場的能量之一。

隨著教師職涯的階段，我想應該會有不同成就感的來源，但我會提醒自己，不要過度追求卓越的技術，也不可沉迷於教室的權力感，應該要積極努力地思考如何拓展教育工作的邊界。

特教老師職業倦怠的可能因素

帶領中重度身心障礙的特教老師，其實會比一般教師更容易出現倦怠感，其中之一的理由是教學缺少回饋感，教師教學回饋感會直接跟學生的反應有關聯，當你辛苦準備了課程，但是台下學生毫無反應，教師會有深刻的挫敗感。而這就是中重度特教班的日常生活，一堂課往往只有教師、助理老師彼此相互對話，如果該班的學生需求過大，老師又不太愛講話，幾乎整天都沒有互動的聲音，但偏偏學生又不是故意沒有反應，特教老師也就會容易糾結在是不是自己的課程過於無趣，因而有強烈的挫敗感。

第二，難以看到學生的進步。中重度特生的學習速度是非常緩慢的，常常一個概念需要學習半年甚至到一年的時間，有時放個長假回來，學生就全部忘光了。學生也因為認知能力限制，有很多的教學方法，教師幾乎沒辦法在課程當中使用，而從另一個極端來說，因為學生障礙類別過多，課程上幾乎要提供完全不同的教學方式，這樣的教學工作份量極重，而回饋感極低。