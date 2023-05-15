帶領中重度特殊生的特教老師更容易有倦怠感，該如何克服及規劃職涯？
我們想讓你知道的是
教師在師培的過程當中，被灌輸要以學生為最重要的考量，任何的作為，都不脫學生的福祉。這樣的想法自然是符合教育理念與脈絡的，只是我若從職涯工作的觀點來思考，我覺得一個教師在工作上，如果「永遠只想著學生與教學」，那對職涯是一種枷鎖，這也等同把自己的一切，加諸在他人的身上。
這個議題其實可以廣義看做教師職業倦怠，只是帶領中重度特生的特教老師，其職業倦怠應該會比其他教師來得更早、更重。我回憶自己的職涯過程，這種倦怠大約出現在工作第5-7年左右。出現的時間也會因人而異，所以先不論倦怠感的出現時間，我認為在現今的社會工作，每個行業必然有其倦怠的階段，這種感受對工作者來說是相當真實的。
要談論倦怠感，那必然需要先討論教師的成就感為何，當一個老師成就感漸低，倦怠感也就隨之而來。所以我們或許可以說，保持教師職業的成就感，就是是克服倦怠感最好的方法。
但觀察現今工作上的「躺平文化」，對某些人來說，每個月看著薪水固定入袋就是工作的成就，這也是非常理想的。所以，我並沒有想要鼓吹教師應該要有多大的道德感、教育愛、要有多認真。整體看來，這也不過就是一份「工作」。所以，從工作的本身來探討這個議題，我覺得是比較正確的。也就是說，如果薪資就能維持教師工作的成就感，那問題就單純了。
我自己也遭遇過這樣的倦怠期，幾經打聽發現大家多多少少都有類似的症狀，只是程度輕重而已，所以，我就整理了一點自己的經驗跟想法，與跟我有類似困擾的夥伴一起分享。
教師工作的成就感
屏除薪資待遇不談，我探索自己的職涯經歷還有觀察現場後，大致把教師工作的成就感區分為以下幾種：
1.追求卓越的教學技術
一般而言，追求卓越的教學技術是教師是被賦予最重要的的自我責任感，也是能提高教師成就感的基本方式。新手老師在進入職場，都需要經過這個階段。教師可以參加各種研討會、工作坊、線上課程等活動，以學習最新的教學方法和技術。我們還可以通過觀察其他教師的課堂，分享教學經驗，並獲得回饋建議。身為教師，透過不斷學習和實踐，提升教學技術，從而獲得成就感。
但我回顧自己的經驗，有時候身為教師我們，會過度執著於「卓越的教學技術」，因而開始追求「華麗的技巧」還有嶄新的「教育產業新創名詞」，如果在這個階段沒有自我意識，很容易就會變成為了教而「教」，但完全忽略了學生的「學」的教師工作型態。
2.感受教室內的權力感
教師在教學過程中，可以擁有一定程度的權威和控制力，也因有這些東西，教育學生才變得可能。這種權威感和控制力可以讓教師感到自信和滿足，從而增強成就感。教師可以嚴格管理教室秩序、制定規則甚至是懲罰措施，也能對學生進行正向的鼓勵和認可，以此來建立自己在學生心目中的權威形象。這種權威感和控制力同時也是教師工作中的一種責任感，讓教師感到自己對學生負有責任，並且能夠有效地影響學生的學習和成長。
然而，這同時也是教師職業最可怕的地方，這樣的特性，很容易讓教師活在自己的時空裡與社會脫節，甚至產生「教師大頭症後群」。因為在教室的結構保護下，學生較少質疑教師的言論，會讓老師以為自己所知道的都是正確的，也因為每年教授的科目與內容，甚至會產生「這個領域也不過就是這樣」的錯覺。時日一久，沉浸於教師權威的人，會開始變得自以為是、驕傲自大，更極端一點，甚至因此羞辱與傷害學生的人格。
3.拓展教育工作的邊界
教師教育工作的範圍，基本上就在學校的場域之內，因此學校場域被視為教師教育工作的邊界。教師除了可以在教學中獲得成就感，當在教學工作稍有餘裕的時候，會參與社區活動、擔任校園領導職務、參與教育政策制定等方式，拓展教育工作的邊界，增加自己的影響力和貢獻度。利用這樣的方式，你會開始感受到自己對學生和教育系統產生的影響和貢獻，從而增強成就感。此外，拓展教育工作的邊界，教師還可以獲得更多的社交網絡和資源，進一步滿足自己的職業發展和成長需要。
這類型的成就感，其實也是我在職業後期逐漸感受到的，比起上面兩類型的成就感，拓展教育工作邊界帶給我的感受也越來越強烈。拓展教育工作的邊界，我個人覺得是非常有意義的事情。然而，積極拓展教育工作邊界確實也存有風險的一面，因為教師要離開自己的舒適圈，一不小心你可能會受到更多的挫折感。但是我認為，「將自己的教育使命感轉換為拓展教育工作的邊界動能」，這件事情確實是有挑戰的價值，所獲得的成就感，也較能讓作為自己留任教育職場的能量之一。
隨著教師職涯的階段，我想應該會有不同成就感的來源，但我會提醒自己，不要過度追求卓越的技術，也不可沉迷於教室的權力感，應該要積極努力地思考如何拓展教育工作的邊界。
特教老師職業倦怠的可能因素
帶領中重度身心障礙的特教老師，其實會比一般教師更容易出現倦怠感，其中之一的理由是教學缺少回饋感，教師教學回饋感會直接跟學生的反應有關聯，當你辛苦準備了課程，但是台下學生毫無反應，教師會有深刻的挫敗感。而這就是中重度特教班的日常生活，一堂課往往只有教師、助理老師彼此相互對話，如果該班的學生需求過大，老師又不太愛講話，幾乎整天都沒有互動的聲音，但偏偏學生又不是故意沒有反應，特教老師也就會容易糾結在是不是自己的課程過於無趣，因而有強烈的挫敗感。
第二，難以看到學生的進步。中重度特生的學習速度是非常緩慢的，常常一個概念需要學習半年甚至到一年的時間，有時放個長假回來，學生就全部忘光了。學生也因為認知能力限制，有很多的教學方法，教師幾乎沒辦法在課程當中使用，而從另一個極端來說，因為學生障礙類別過多，課程上幾乎要提供完全不同的教學方式，這樣的教學工作份量極重，而回饋感極低。
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陽光也可以做公益：一場環境、社會、資產三方共贏的永續投資！
我們想讓你知道的是
太陽人全民電廠深耕能源產業十個年頭，創辦人陳威丞藉由首創的「綠能共享經濟」模式，至今已在臺灣、日本兩地建置超過500座太陽能電廠，與數千位電廠老闆攜手展開一場經濟、環境、社會公益三方共贏的永續投資。
隨著石油、天然氣等化石燃料價格上漲、國際通膨壓力加劇，世界能源貿易板塊也隨之重組，更有國家開始推動綠色能源及能源效率的政策；而今年國際能源總署（IEA）的報告也指出，未來兩年間全球電力將增加約2500TWh，其中98%新增電力由再生能源提供。種種現象明確顯示，永續及能源轉型議題已從眾人關切的世界趨勢，轉為深刻影響產業、政策與經濟的現在進行式。
綠能共享經濟成熟，日常永續行動可以更豐富
若從鉅觀角度思考，能源議題看似與日常相距甚遠，實則不然。當我們回到生活視野──每當社會因能源問題發生災害、通膨等重大動盪時，受影響最深刻的總是平凡生活的人們，甚至是最脆弱的弱勢族群。那麼，身為從石化能源過渡至綠色能源的關鍵一代，除了落實節能生活，我們還能再多做些什麼，創造更永續、多元關懷的社會？
對忙於工作的上班族而言，「投資」就是個既能滿足理財規劃、又兼顧環境永續的參與管道。 除了基金、股票的傳統投資市場，參與近年逐漸成熟、參與門檻低且報酬回收穩定的「綠能共享經濟」其實也是不錯的方法。
全民電廠：經濟、環境、社會公益，三方共贏的永續投資
什麼是「綠能共享經濟」？簡單來說，就是「共享電廠，共創綠能」， 參與者出資認領電廠或太陽能板，太陽人全民電廠（下稱太陽人）提供一條龍的物業管理服務，包辦如廠房建置、機關文件申請、設備維運等電廠大小事。如此一來，就算是毫無太陽能專業知識的上班族，也能藉日常財務管理的方式投入環境永續的行動，參與臺灣的綠能發展，在環境永續及能源轉型過程發揮微薄卻重要的影響。
這項被太陽人稱為「全民電廠」的共享模式，不只運作方式單純且具可循環性，還能在穩定的經濟回饋之外，創造額外的永續效益。民眾只要依循以下三步驟就可以成為全民電廠的老闆： 1.登錄太陽人官網並加入會員； 2.選擇欲認購的電廠（或太陽能板），完成相關設定並付款； 3.完成後，你就能成為電廠老闆，開始定期領取販賣電力的所得。投資期間，投資人能獲得台電保證20年的購電契約，穩定獲得約6~8%的年化投報率（需視電廠位置與當地平均日照時長而定）。
除了長期穩定的資產配置，太陽人也沒有忘記能源與生活的緊密關係。2020年，太陽人將全民電廠穩定收益的特性轉化為支持社會公益永續發展的力量，與數十間社福機構合作，正式啟動「日光循環公益專案」。當每一片屬於日光循環公益專案的太陽能板被認購時，太陽人就會捐獻500元給合作的公益團體，並每月依據投資人設定的「提撥捐獻額度」，再提撥捐獻額度的一半資助公益團體；而另一半則為下一座公益電廠的興建基金，藉此創造公益生生不息的回饋循環。換句話說，投資人獲得被動收益的同時，也就在用日光一點一滴的灌注著弱勢族群，並累積下一個公益機會的誕生，促成整體公眾利益的正向循環，為社會善盡一份心力。
獲得B型企業認證的太陽人全民電廠，一起讓商業成為社會永續的最大公益
太陽人全民電廠自2013年成立以來，已經深耕能源產業十個年頭，日光循環公益專案也邁入第三年，無論是電廠據點規模、綠能效益，或是為社會帶來的公共利益都在不斷擴大。多年間太陽人已在臺灣、日本建置超過500座太陽能電廠，並預估在未來20年間持續產出2.3億度的再生能源，創造將近15億的電力收益為地球減少約1.26億公斤的碳排放，相當於1,761座大安森林公園的碳排放吸收量。
除了永續的企業責任，太陽人也相當關注社會中的弱勢族群，於是也致力推動公益專案，成為勵馨基金會、唐氏症關愛者協會、ARTT台灣動物緊急救援小組、社團法人銀色大門老人福利協會、台灣環境資訊協會、黑潮海洋文教基金會、野灣野生動物保護協會....等數十所不同領域的社福機構的支持者，長期穩定捐助金流，支持臺灣社福活動，將綠色能源化為實質力量，回饋社會中最脆弱的族群。
一路走來，太陽人不只實踐了企業社會責任（CSR）及永續ESG的義務，更秉持著「日本職人技術，台灣在地深耕」的信念，於北中南東各處擴建電廠，為各鄉鎮創造許多長期穩定的工作機會。種種環境、能源、經濟、社福多元共好的行動，也讓太陽人全民電廠於2021年通過B型實驗室（B Lab®）認證，成為「運用商業發揮社會及環境的正面影響力」的B型企業。
能源不只是能源：太陽人全民電廠的永續影響力
「打破再生能源與社會大眾遙不可及的想像」是創辦人陳威丞創立太陽人全民電廠的初衷。一路走來，他運用個人專業與能力，帶領企業用「太陽能」向外擴展，響應ESG永續企業經營及聯合國永續發展目標（SDGs），利用能源創造經濟、社會福利、環境永續的多贏局面。在太陽人全民電廠的努力之下，「能源與日常生活緊密相關」並不只是形而上的概念，而是落實在社會每一處，真真切切的企業永續影響力。