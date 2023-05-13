【國際新聞圖輯】黑人遊民遭白人勒頸致死、韓國男童剃度出家三週

過去這一週，國際上發生了許多大小事，5月6日，英國舉行加冕儀式，正式確認新國王為查爾斯三世。不只英國民眾見證新國王戴上王冠，世界各國領導人也到場觀禮。然而典禮當天爆發的反王權遊行，加上民調顯示，民眾對王室的重視程度來到史上最低，都讓外界開始反思，王室在現代社會是否還有存在的必要。

此外，中國與加拿大在這週互逐外交官，兩國關係持續惡化；美國總統拜登（Joe Biden）也與參眾議院領袖進行債務上限談判，試圖避免債務違約與全球金融危機。本週國際上還有發生哪些事呢？用這些精彩照片，一次掌握。

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5月7日，俄國士兵在莫斯科舉行閱兵演練，為5月9日的俄國「勝利日」（Victory Day）做準備。俄國「勝利日」是紀念蘇聯在二戰擊敗納粹的節日，約有1萬名軍人參加紅場閱兵。

俄國總統普亭（Vladimir Putin）在「勝利日」發表演說，將俄烏戰爭與二戰相比。他表示：「只有俄羅斯仍然忠於二戰的成就，而西方卻忘記了誰打敗了納粹。」如今一場針對俄國的「真正戰爭」正再次展開，西方正試圖摧毀俄國。

雖然烏克蘭是前蘇聯加盟國，不過烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）為了向俄國抗議，已提交法案至國會，提議烏克蘭改為5月8日紀念二戰勝利，9日則改為慶祝「歐洲日」。

畫面中流血的男子為聲援尼利的民眾｜Photo Credit: GettyImages

5月8日，紐約民眾發起抗議，替在地鐵中遭勒頸致死的非裔男子尼利（Jordan Neely）聲援，要求警方逮捕殺死尼利的兇手。多名聲援者，包括一名記者在抗議中遭警方逮捕。尼利為患有精神疾病的遊民，因經常在地鐵車廂，模仿已故藝人麥可傑克森（Michael Jackson）為人所知。5月1日，他在地鐵車廂疑似騷擾其他乘客後，遭到一名白人男子勒頸致死。

此事件引發紐約多項棘手議題，包括對患有精神疾病遊民的管控、市民搭乘地鐵時的安全隱憂，等問題的討論。此外，事件牽扯的種族議題，也是群眾號召示威抗議的主因。

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5月9日，為慶祝「佛誕日」的到來，韓國首爾曹溪寺舉行孩童剃度，及短期出家受戒儀式，數名兒童被佛教僧侶剃光頭，替為期三週的僧侶生活做準備。

「佛誕日」是慶祝佛教創始人釋迦牟尼佛誕生的日子，亞洲許多國家都會在當天舉行盛大的節慶儀式，許多非教徒也會一同參與。韓國今（2023）年的佛誕節為5月27日，這天，韓國佛寺廟和街道會掛滿花燈，佛教徒與普通善信都會前往「曹溪寺」，參與宗教活動。在節慶的三週前，曹溪寺會舉辦童僧短期出家活動，邀請孩童出家三週，體驗僧侶生活。

伊姆蘭汗的支持者｜Photo Credit: GettyImages

5月9日，巴基斯坦前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）因涉嫌貪腐被該國反腐敗部隊逮捕，並拘留在首都伊斯蘭馬巴德的法院，引發其支持者不滿，並在巴國數個城市發起抗議，造成警民衝突。至少一人在示威中喪生，政府隨後封鎖網路、關閉私立學校，也警告伊姆蘭汗的支持者，若繼續抗爭滋事，政府將採取更嚴厲的手段平息動亂。

巴國國會在去（2022）年4月通過不信任案罷免伊姆蘭汗之後，伊姆蘭汗一直在為今年的競選做準備，他也表示此次政府對他的逮捕是出於「政治動機」。

以色列攔截巴勒斯坦火箭砲畫面｜Photo Credit: GettyImages

以巴衝突不斷升溫，5月10日，巴勒斯坦武裝團體對以色列發動空襲，以國軍方表示，武裝團體在當晚共發射469枚火箭彈及砲彈，其中153枚遭以國攔截，其餘多半落在寬闊地區。

遭空襲後，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）下令對巴勒斯坦發動新一輪反擊空襲，成功擊斃伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）的指揮官。伊斯蘭聖戰組織在這一週共有四名指揮官身亡。雖然以色列聲稱空襲行動為精準打擊，但仍傳出有巴勒斯坦平民傷亡。

一名撤離人員抱著嬰兒搭上前往阿拉伯聯合大公國的飛機｜Photo Credit: GettyImages

5月11日，蘇丹政府軍與準軍事團體「快速支援部隊」（Rapid Support Forces），結束蘇丹內戰停火七日的協議。雖然交戰雙方協議停火，但蘇丹國內仍頻繁傳出有衝突發生。

5月10日，蘇丹首都喀土穆和南部一座城市爆發了激烈衝突，迫使更多人踏上危險的旅程，穿越該國邊境前往安全國家。國際移民組織（IOM）表示，蘇丹難民數在這一週增加一倍以上，目前共有70萬人流離失所，光這一週就增加了34萬人。

厄瓜多移民賈尼娜｜Photo Credit: GettyImages

5月12日，限制邊境移民申請的美國公共衛生命令《第42條法案》（Title 42）結束，移民將能再次提出庇護申請，美墨邊境也迎來成千上萬的移民潮。部份共和黨人士預測，未來三個月將有超過100萬人抵達邊境。

四歲的厄瓜多女童賈尼娜（Janina）是尋求庇護的民眾之一。賈尼娜的父親表示，他們花了六個星期從厄瓜多來到美墨邊境。途中，他們在墨西哥與其他100多名移民一起被綁架，被墨西哥政府營救之後才得以平安來到邊境。

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：翁世航