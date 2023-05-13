【國際新聞圖輯】黑人遊民遭白人勒頸致死、韓國男童剃度出家三週
我們想讓你知道的是
美國公共衛生命令《第42條法案》結束，移民將能再次提出庇護申請，美墨邊境也迎來成千上萬的移民潮。部份共和黨人士預測，未來3個月將有超過100萬人抵達邊境。4歲的厄瓜多女童賈尼娜是尋求庇護的民眾之一。賈尼娜的父親表示，他們花了六個星期從厄瓜多來到美墨邊境。途中，他們在墨西哥與其他100多名移民一起被綁架，被墨西哥政府營救之後才得以平安來到邊境。
過去這一週，國際上發生了許多大小事，5月6日，英國舉行加冕儀式，正式確認新國王為查爾斯三世。不只英國民眾見證新國王戴上王冠，世界各國領導人也到場觀禮。然而典禮當天爆發的反王權遊行，加上民調顯示，民眾對王室的重視程度來到史上最低，都讓外界開始反思，王室在現代社會是否還有存在的必要。
此外，中國與加拿大在這週互逐外交官，兩國關係持續惡化；美國總統拜登（Joe Biden）也與參眾議院領袖進行債務上限談判，試圖避免債務違約與全球金融危機。本週國際上還有發生哪些事呢？用這些精彩照片，一次掌握。
5月7日，俄國士兵在莫斯科舉行閱兵演練，為5月9日的俄國「勝利日」（Victory Day）做準備。俄國「勝利日」是紀念蘇聯在二戰擊敗納粹的節日，約有1萬名軍人參加紅場閱兵。
俄國總統普亭（Vladimir Putin）在「勝利日」發表演說，將俄烏戰爭與二戰相比。他表示：「只有俄羅斯仍然忠於二戰的成就，而西方卻忘記了誰打敗了納粹。」如今一場針對俄國的「真正戰爭」正再次展開，西方正試圖摧毀俄國。
雖然烏克蘭是前蘇聯加盟國，不過烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）為了向俄國抗議，已提交法案至國會，提議烏克蘭改為5月8日紀念二戰勝利，9日則改為慶祝「歐洲日」。
5月8日，紐約民眾發起抗議，替在地鐵中遭勒頸致死的非裔男子尼利（Jordan Neely）聲援，要求警方逮捕殺死尼利的兇手。多名聲援者，包括一名記者在抗議中遭警方逮捕。尼利為患有精神疾病的遊民，因經常在地鐵車廂，模仿已故藝人麥可傑克森（Michael Jackson）為人所知。5月1日，他在地鐵車廂疑似騷擾其他乘客後，遭到一名白人男子勒頸致死。
此事件引發紐約多項棘手議題，包括對患有精神疾病遊民的管控、市民搭乘地鐵時的安全隱憂，等問題的討論。此外，事件牽扯的種族議題，也是群眾號召示威抗議的主因。
5月9日，為慶祝「佛誕日」的到來，韓國首爾曹溪寺舉行孩童剃度，及短期出家受戒儀式，數名兒童被佛教僧侶剃光頭，替為期三週的僧侶生活做準備。
「佛誕日」是慶祝佛教創始人釋迦牟尼佛誕生的日子，亞洲許多國家都會在當天舉行盛大的節慶儀式，許多非教徒也會一同參與。韓國今（2023）年的佛誕節為5月27日，這天，韓國佛寺廟和街道會掛滿花燈，佛教徒與普通善信都會前往「曹溪寺」，參與宗教活動。在節慶的三週前，曹溪寺會舉辦童僧短期出家活動，邀請孩童出家三週，體驗僧侶生活。
5月9日，巴基斯坦前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）因涉嫌貪腐被該國反腐敗部隊逮捕，並拘留在首都伊斯蘭馬巴德的法院，引發其支持者不滿，並在巴國數個城市發起抗議，造成警民衝突。至少一人在示威中喪生，政府隨後封鎖網路、關閉私立學校，也警告伊姆蘭汗的支持者，若繼續抗爭滋事，政府將採取更嚴厲的手段平息動亂。
巴國國會在去（2022）年4月通過不信任案罷免伊姆蘭汗之後，伊姆蘭汗一直在為今年的競選做準備，他也表示此次政府對他的逮捕是出於「政治動機」。
以巴衝突不斷升溫，5月10日，巴勒斯坦武裝團體對以色列發動空襲，以國軍方表示，武裝團體在當晚共發射469枚火箭彈及砲彈，其中153枚遭以國攔截，其餘多半落在寬闊地區。
遭空襲後，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）下令對巴勒斯坦發動新一輪反擊空襲，成功擊斃伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）的指揮官。伊斯蘭聖戰組織在這一週共有四名指揮官身亡。雖然以色列聲稱空襲行動為精準打擊，但仍傳出有巴勒斯坦平民傷亡。
5月11日，蘇丹政府軍與準軍事團體「快速支援部隊」（Rapid Support Forces），結束蘇丹內戰停火七日的協議。雖然交戰雙方協議停火，但蘇丹國內仍頻繁傳出有衝突發生。
5月10日，蘇丹首都喀土穆和南部一座城市爆發了激烈衝突，迫使更多人踏上危險的旅程，穿越該國邊境前往安全國家。國際移民組織（IOM）表示，蘇丹難民數在這一週增加一倍以上，目前共有70萬人流離失所，光這一週就增加了34萬人。
5月12日，限制邊境移民申請的美國公共衛生命令《第42條法案》（Title 42）結束，移民將能再次提出庇護申請，美墨邊境也迎來成千上萬的移民潮。部份共和黨人士預測，未來三個月將有超過100萬人抵達邊境。
四歲的厄瓜多女童賈尼娜（Janina）是尋求庇護的民眾之一。賈尼娜的父親表示，他們花了六個星期從厄瓜多來到美墨邊境。途中，他們在墨西哥與其他100多名移民一起被綁架，被墨西哥政府營救之後才得以平安來到邊境。
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：翁世航
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陽光也可以做公益：一場環境、社會、資產三方共贏的永續投資！
我們想讓你知道的是
太陽人全民電廠深耕能源產業十個年頭，創辦人陳威丞藉由首創的「綠能共享經濟」模式，至今已在臺灣、日本兩地建置超過500座太陽能電廠，與數千位電廠老闆攜手展開一場經濟、環境、社會公益三方共贏的永續投資。
隨著石油、天然氣等化石燃料價格上漲、國際通膨壓力加劇，世界能源貿易板塊也隨之重組，更有國家開始推動綠色能源及能源效率的政策；而今年國際能源總署（IEA）的報告也指出，未來兩年間全球電力將增加約2500TWh，其中98%新增電力由再生能源提供。種種現象明確顯示，永續及能源轉型議題已從眾人關切的世界趨勢，轉為深刻影響產業、政策與經濟的現在進行式。
綠能共享經濟成熟，日常永續行動可以更豐富
若從鉅觀角度思考，能源議題看似與日常相距甚遠，實則不然。當我們回到生活視野──每當社會因能源問題發生災害、通膨等重大動盪時，受影響最深刻的總是平凡生活的人們，甚至是最脆弱的弱勢族群。那麼，身為從石化能源過渡至綠色能源的關鍵一代，除了落實節能生活，我們還能再多做些什麼，創造更永續、多元關懷的社會？
對忙於工作的上班族而言，「投資」就是個既能滿足理財規劃、又兼顧環境永續的參與管道。 除了基金、股票的傳統投資市場，參與近年逐漸成熟、參與門檻低且報酬回收穩定的「綠能共享經濟」其實也是不錯的方法。
全民電廠：經濟、環境、社會公益，三方共贏的永續投資
什麼是「綠能共享經濟」？簡單來說，就是「共享電廠，共創綠能」， 參與者出資認領電廠或太陽能板，太陽人全民電廠（下稱太陽人）提供一條龍的物業管理服務，包辦如廠房建置、機關文件申請、設備維運等電廠大小事。如此一來，就算是毫無太陽能專業知識的上班族，也能藉日常財務管理的方式投入環境永續的行動，參與臺灣的綠能發展，在環境永續及能源轉型過程發揮微薄卻重要的影響。
這項被太陽人稱為「全民電廠」的共享模式，不只運作方式單純且具可循環性，還能在穩定的經濟回饋之外，創造額外的永續效益。民眾只要依循以下三步驟就可以成為全民電廠的老闆： 1.登錄太陽人官網並加入會員； 2.選擇欲認購的電廠（或太陽能板），完成相關設定並付款； 3.完成後，你就能成為電廠老闆，開始定期領取販賣電力的所得。投資期間，投資人能獲得台電保證20年的購電契約，穩定獲得約6~8%的年化投報率（需視電廠位置與當地平均日照時長而定）。
除了長期穩定的資產配置，太陽人也沒有忘記能源與生活的緊密關係。2020年，太陽人將全民電廠穩定收益的特性轉化為支持社會公益永續發展的力量，與數十間社福機構合作，正式啟動「日光循環公益專案」。當每一片屬於日光循環公益專案的太陽能板被認購時，太陽人就會捐獻500元給合作的公益團體，並每月依據投資人設定的「提撥捐獻額度」，再提撥捐獻額度的一半資助公益團體；而另一半則為下一座公益電廠的興建基金，藉此創造公益生生不息的回饋循環。換句話說，投資人獲得被動收益的同時，也就在用日光一點一滴的灌注著弱勢族群，並累積下一個公益機會的誕生，促成整體公眾利益的正向循環，為社會善盡一份心力。
獲得B型企業認證的太陽人全民電廠，一起讓商業成為社會永續的最大公益
太陽人全民電廠自2013年成立以來，已經深耕能源產業十個年頭，日光循環公益專案也邁入第三年，無論是電廠據點規模、綠能效益，或是為社會帶來的公共利益都在不斷擴大。多年間太陽人已在臺灣、日本建置超過500座太陽能電廠，並預估在未來20年間持續產出2.3億度的再生能源，創造將近15億的電力收益為地球減少約1.26億公斤的碳排放，相當於1,761座大安森林公園的碳排放吸收量。
除了永續的企業責任，太陽人也相當關注社會中的弱勢族群，於是也致力推動公益專案，成為勵馨基金會、唐氏症關愛者協會、ARTT台灣動物緊急救援小組、社團法人銀色大門老人福利協會、台灣環境資訊協會、黑潮海洋文教基金會、野灣野生動物保護協會....等數十所不同領域的社福機構的支持者，長期穩定捐助金流，支持臺灣社福活動，將綠色能源化為實質力量，回饋社會中最脆弱的族群。
一路走來，太陽人不只實踐了企業社會責任（CSR）及永續ESG的義務，更秉持著「日本職人技術，台灣在地深耕」的信念，於北中南東各處擴建電廠，為各鄉鎮創造許多長期穩定的工作機會。種種環境、能源、經濟、社福多元共好的行動，也讓太陽人全民電廠於2021年通過B型實驗室（B Lab®）認證，成為「運用商業發揮社會及環境的正面影響力」的B型企業。
能源不只是能源：太陽人全民電廠的永續影響力
「打破再生能源與社會大眾遙不可及的想像」是創辦人陳威丞創立太陽人全民電廠的初衷。一路走來，他運用個人專業與能力，帶領企業用「太陽能」向外擴展，響應ESG永續企業經營及聯合國永續發展目標（SDGs），利用能源創造經濟、社會福利、環境永續的多贏局面。在太陽人全民電廠的努力之下，「能源與日常生活緊密相關」並不只是形而上的概念，而是落實在社會每一處，真真切切的企業永續影響力。