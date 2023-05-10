防範中國侵犯？菲律賓推行校園軍事訓練計畫引發學生團體不滿
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現任總統馬可仕曾表示，菲律賓應恢復校園的強制性後備訓練以抵禦中國，相關法案目前也在參議院中審議，但卻引起學生團體的不滿，認為強制性的軍事訓練會增加學生遭受暴力的風險。
據《日經新聞》報導，菲律賓總統小馬可仕曾表示，校園應恢復強制性的預備役軍官訓練團（Reserve Officers' Training Corps，以下簡稱ROTC）以抵禦中國侵犯。小馬可仕於2022年上任後，該國政策走向親美路線，近期也多次與美方進行軍事合作，並多次強調與中國發生衝突的可能性。
在先前的民調裡，總共有78%的民眾贊成恢復ROTC的制度，認為軍事訓練可以教導年輕人「學習紀律和責任感」，並「培訓學生，讓他們做好保衛國家的準備。」
但ROTC相關法條卻引起眾多學生領袖與團體抗議，聖托馬斯大學（The University of Santo Tomas ）現任學生會主席Nathan Agustin表示：「官員說ROTC是為了民族主義和紀律，但為什麼不改進大學生的社區服務計劃，而是退回到對學生有害的『過時』傳統呢？」
ROTC每週進行一到兩次的訓練，一次則長達數小時。在訓練中教導大學生學習軍事生存，包含練習步槍操作、步兵作戰和近距離格鬥。
學生團體對ROTC的抵抗源於過去在訓練中頻傳的暴力事件，包含2001年3月，一名學生Mark Welson Chu在校園刊物中公開批評ROTC組織內部的貪腐及虐待後遭謀殺，他的死激起了全菲律賓的憤怒，促使政府在隔年將學校的軍事訓練列為選修而非必修項目。
前任總統杜特蒂在執政初期也曾提出恢復大學生強制執行ROTC的計畫，但該計劃最後以失敗告終。
如今，ROTC相關法案目前正在參議院審議，主要推動該法案的議員Ronald dela Rosa曾表示，與其讓學生花那麼多時間在TikTok上，還不如讓他們接受軍事訓練保衛國家，並在一篇聲明中強調：「如果我們沒有做好準備，我們的國家很容易被接管，不能等到戰爭狀態才有行動。」
針對他的立場，學生團體則回應政府應該要找其他不危及年輕人的方式來保衛國家。
此外，學生團體也曾多次舉辦示威活動表達美國與菲律賓軍事合作的不滿。今年4月，更有兩名大學生因參與在美國駐馬尼拉大使館的遊行遭警方逮捕，該場遊行抗議美菲兩國在呂宋島北部以及巴拉望省和安蒂克省舉辦的聯合軍演。
菲律賓大學社會學教授Sarah Raymundo則認為，強制軍事訓練的回歸並非為了抵擋中國侵犯，而是政府為了打擊批評者而擴充軍隊所採取的對策，以扼殺「合法的異議」。
此外，ROTC遭學生反對的原因，除了暴力風險，還有整個計畫的高額費用。
菲律賓獨立媒體《Rappler》指出，實施強制性ROTC的總估計預算為612億披索（新台幣336.69億台幣），該筆金費等同於建造24,480間教室的花費。
激進青年組織Anakbayan的全國主席Jeann Miranda便批評，與其實施ROTC計劃，政府應該為教育撥款，並表示：「比起增加教室來改善教育，政府選擇教導年輕人壓制同儕。」
與此同時，青年團體表示，政府應該做的是加強國民服務培訓計劃，培訓計畫包含後備軍官訓練隊、公民福利培訓服務、掃盲培訓服務等不同選項，以便學生可以選擇最適合自己的計劃。
新聞來源：
- Philippine students fear 'campus militarization（日經新聞）
- Mandatory ROTC bill: What we know so far（Rappler）
- 8 in 10 Pinoys support mandatory ROTC（Philstar）
- Two youth activists who participated in a rally at US Embassy in Manila arrested（INQUIRER）
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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一次救援一個孩子，直到每人都有亁淨水可喝！
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