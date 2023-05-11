台中捷運事故死者林淑雅老師長期關注人權，曾任原轉會委員、國際特赦組織理事長，各界哀悼不捨

昨（10）日台中捷運的工安事故，唯一死者證實是靜宜大學法律系助理教授林淑雅，享年52歲。林淑雅是第2屆總統府「原住民族歷史正義與轉型正義委員會」的委員，國際特赦組織台灣分會理事長；長期關注人權、冤案與原住民族轉型正義。罹難消息傳出後，不少在人權團體、環保團體和原住民朋友都十分震驚，感嘆意外來得太突然；總統蔡英文也表達哀悼之意，希望淑雅老師安息、一路好走。

長期關注原住民權利運動，主筆「致習近平先生書」

財團法人原住民族文化事業基金會今天在臉書致哀指出，在原住民族公共事務領域，林淑雅有相當分量的資歷，包含曾經歷總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會、台灣原住民族政策協會理事等，並且參與過原住民族委員會的訴願審議委員會委員、人權工作小組委員、法規會委員、「新憲原住民族專章小組」成員。

原文會提到，林淑雅曾於2000年出版《第一民族－台灣原住民族運動的憲法意義》，透過對憲法基本權利理論與政府組織的重新解析，指出「原住民族集體權利」與「原住民族區域自治」理念的可能性及其制度方向。

原文會感念林淑雅留下許多研究著作和各項行動參與，對於近代的原住民族權利運動與社會發展，有相當重要的地位與付出貢獻；強調她是原住民族永遠的朋友。

曾任財團法人原住民族文化事業基金會監察人的伍杜．米將在得知消息時也在臉書上表達不捨，直言「聽聞噩耗，在辦公室哭了起來！」並放上一段林淑雅曾在原轉會發言的影片。

民進黨原住民立委伍麗華在臉書表示，不知道該怎麼形容內心的失落，林淑雅是位難得的好人。伍麗華提到，中國國家主席習近平2019年發表告台灣同胞書40週年談話，提到「不放棄武力統一」的非和平宣告，引發台灣輿論反彈，當時原住民轉型正義委員們，決定以一篇「致習近平先生書」回應中國，這篇文章當時引發熱烈迴響。

伍麗華說，這篇堪當傳世經典的佳作，主筆就是林淑雅，雖然她也提供意見，但林淑雅的好文采，讓整篇論述豐隆植入人心、感動許多人，大受好評，但林淑雅堅持不要告訴別人是其主筆，而說「就是大家一起寫的」。

民進黨立委蔡培慧也在臉書上貼上兩人合照，表示「實在無法接受」，回想二十幾年前兩人都在擔任國會助理，一起參與讀書會，探討議題政策法律；與林淑雅在校園漫步討論台灣意識、人權議題；當農陣觸及許多議題法律層面，有她的專業知識。甚至在就學、就業、社會運動及從政過程，快撐不下去，她理性解析，穩住陣腳。如今卻天人永隔。

國際特赦組織台灣分會也發文悼念林淑雅，形容她是「一位溫暖與堅持的人權捍衛者」，至今仍無法相信她以這樣的方式離開這個世界，並指出林淑雅長期關注並積極參與各種人權議題，為那些被邊緣化和壓迫的社群發聲，其努力和奉獻也帶來了實質性的影響和改變，「妳的離去是我們極大的損失，但我們將永遠懷念妳的精神和貢獻。」「願淑雅的靈魂在和平中安息，並讓我們以她的名字為榮。」

地球公民基金會執行長蔡中岳昨天深夜也在臉書感嘆，「人生無常，但也不應該是這樣結束」。地球公民基金會也在臉書發文「紀念地球公民的夥伴─林淑雅老師」。細數從早期的蘇花高建設、東海岸開發，到近年的礦業修法、亞泥案以及諸多與原住民土地相關的議題，林淑雅總是微笑而堅毅地不吝陪伴，從日常討論、倡議發聲到實際參與行動一路同行。

地球公民基金會表示，林淑雅是運動者、研究者、教育者，她堅定務實地透過不同角色實踐理念，為台灣公共知識分子樹立令人敬佩的典範。地球公民也弔念林淑雅，感謝她一路同行地守護台灣的土地、環境、人權與民主。

環境權保障基金會也發文表示，林淑雅是他們的董事長，不僅是優秀的法律學者，更是台灣資深的人權與原住民族運動工作者。她對於各項人權議題無私的長期投入，是台灣當代人權工作者最好的範式。

靜宜大學同事學生震驚不捨

林淑雅在靜宜大學的同事黃國超教授也在臉書上沈痛表示，興富發，殺死的不是一個靜宜大學林姓助理教授而已。殺死的，是一個原住民族運動的堅實夥伴，是西藏人權的堅實夥伴，是台灣環境人權的堅實夥伴，是賽德克族、碩士學位學程的發起人跟最重要夥伴，是陪伴司馬庫打櫸木事件的好夥伴，是尖石鄉、是知本光電案，是阿里山，是一堆原住民部落無償求助的好夥伴。

黃國超表示，「我知道你不敢開山路，但再高的部落你都沒少去過，在台灣、在不丹、在澳洲、在加拿大，在國際好多地方的高山農夫。都有你的朋友。而你是學法律的，不是人類學家。」他表示，88風災後，一個法律學者，在靜宜開設了災難與原住民社會發展的課程，不論修課人數多寡，拉著學生去來吉住宿、上課。去現場傾聽，以身作則教導學生，什麼叫做土地主人，所有的重建規劃，應該坐下來細心的溝通討論，清楚需要，而不是外來者本位。

這個社會，不知道興富發殺死的是一個最早在學校引進帶學生寫卡片，呼應國際特赦組織釋放良心犯的好老師。長期推動人權思考，司法改革運動的教育工作者。是溫柔有耐心，面對各種狀況學生的好老師。殺死的，是挺身擔任學校異議社團指導、原住民學生社團指導的好老師。是正向鼓勵學生，指點學生迷津的好老師。是支持學生反服冒，反迫遷，一起在現場陪伴學生的好老師，是法律系學生高評價的好老師。