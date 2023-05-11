2023/05/11,
社會

台中捷運事故死者林淑雅老師長期關注人權，曾任原轉會委員、國際特赦組織理事長，各界哀悼不捨

台中捷運事故死者林淑雅老師長期關注人權，曾任原轉會委員、國際特赦組織理事長，各界哀悼不捨
台灣西藏人權連線臉書

我們想讓你知道的是

台中捷運事故造成1死10傷，其中唯一的死者為靜宜大學教授林淑雅；林長期熱心參與公共事務，關注原住民權利運動、人權、環保和冤案議題等，消息傳出後包括學校的學生和許多曾共事的夥伴都不敢相信也難以接受，直呼人生無常，但也不該這樣離開。

昨（10）日台中捷運的工安事故，唯一死者證實是靜宜大學法律系助理教授林淑雅，享年52歲。林淑雅是第2屆總統府「原住民族歷史正義與轉型正義委員會」的委員，國際特赦組織台灣分會理事長；長期關注人權、冤案與原住民族轉型正義。罹難消息傳出後，不少在人權團體、環保團體和原住民朋友都十分震驚，感嘆意外來得太突然；總統蔡英文也表達哀悼之意，希望淑雅老師安息、一路好走。

長期關注原住民權利運動，主筆「致習近平先生書」

財團法人原住民族文化事業基金會今天在臉書致哀指出，在原住民族公共事務領域，林淑雅有相當分量的資歷，包含曾經歷總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會、台灣原住民族政策協會理事等，並且參與過原住民族委員會的訴願審議委員會委員、人權工作小組委員、法規會委員、「新憲原住民族專章小組」成員。

原文會提到，林淑雅曾於2000年出版《第一民族－台灣原住民族運動的憲法意義》，透過對憲法基本權利理論與政府組織的重新解析，指出「原住民族集體權利」與「原住民族區域自治」理念的可能性及其制度方向。

原文會感念林淑雅留下許多研究著作和各項行動參與，對於近代的原住民族權利運動與社會發展，有相當重要的地位與付出貢獻；強調她是原住民族永遠的朋友。

曾任財團法人原住民族文化事業基金會監察人的伍杜．米將在得知消息時也在臉書上表達不捨，直言「聽聞噩耗，在辦公室哭了起來！」並放上一段林淑雅曾在原轉會發言的影片。

民進黨原住民立委伍麗華在臉書表示，不知道該怎麼形容內心的失落，林淑雅是位難得的好人。伍麗華提到，中國國家主席習近平2019年發表告台灣同胞書40週年談話，提到「不放棄武力統一」的非和平宣告，引發台灣輿論反彈，當時原住民轉型正義委員們，決定以一篇「致習近平先生書」回應中國，這篇文章當時引發熱烈迴響。

伍麗華說，這篇堪當傳世經典的佳作，主筆就是林淑雅，雖然她也提供意見，但林淑雅的好文采，讓整篇論述豐隆植入人心、感動許多人，大受好評，但林淑雅堅持不要告訴別人是其主筆，而說「就是大家一起寫的」。

民進黨立委蔡培慧也在臉書上貼上兩人合照，表示「實在無法接受」，回想二十幾年前兩人都在擔任國會助理，一起參與讀書會，探討議題政策法律；與林淑雅在校園漫步討論台灣意識、人權議題；當農陣觸及許多議題法律層面，有她的專業知識。甚至在就學、就業、社會運動及從政過程，快撐不下去，她理性解析，穩住陣腳。如今卻天人永隔。

國際特赦組織台灣分會也發文悼念林淑雅，形容她是「一位溫暖與堅持的人權捍衛者」，至今仍無法相信她以這樣的方式離開這個世界，並指出林淑雅長期關注並積極參與各種人權議題，為那些被邊緣化和壓迫的社群發聲，其努力和奉獻也帶來了實質性的影響和改變，「妳的離去是我們極大的損失，但我們將永遠懷念妳的精神和貢獻。」「願淑雅的靈魂在和平中安息，並讓我們以她的名字為榮。」

地球公民基金會執行長蔡中岳昨天深夜也在臉書感嘆，「人生無常，但也不應該是這樣結束」。地球公民基金會也在臉書發文「紀念地球公民的夥伴─林淑雅老師」。細數從早期的蘇花高建設、東海岸開發，到近年的礦業修法、亞泥案以及諸多與原住民土地相關的議題，林淑雅總是微笑而堅毅地不吝陪伴，從日常討論、倡議發聲到實際參與行動一路同行。

地球公民基金會表示，林淑雅是運動者、研究者、教育者，她堅定務實地透過不同角色實踐理念，為台灣公共知識分子樹立令人敬佩的典範。地球公民也弔念林淑雅，感謝她一路同行地守護台灣的土地、環境、人權與民主。

環境權保障基金會也發文表示，林淑雅是他們的董事長，不僅是優秀的法律學者，更是台灣資深的人權與原住民族運動工作者。她對於各項人權議題無私的長期投入，是台灣當代人權工作者最好的範式。

靜宜大學同事學生震驚不捨

林淑雅在靜宜大學的同事黃國超教授也在臉書上沈痛表示，興富發，殺死的不是一個靜宜大學林姓助理教授而已。殺死的，是一個原住民族運動的堅實夥伴，是西藏人權的堅實夥伴，是台灣環境人權的堅實夥伴，是賽德克族、碩士學位學程的發起人跟最重要夥伴，是陪伴司馬庫打櫸木事件的好夥伴，是尖石鄉、是知本光電案，是阿里山，是一堆原住民部落無償求助的好夥伴。

黃國超表示，「我知道你不敢開山路，但再高的部落你都沒少去過，在台灣、在不丹、在澳洲、在加拿大，在國際好多地方的高山農夫。都有你的朋友。而你是學法律的，不是人類學家。」他表示，88風災後，一個法律學者，在靜宜開設了災難與原住民社會發展的課程，不論修課人數多寡，拉著學生去來吉住宿、上課。去現場傾聽，以身作則教導學生，什麼叫做土地主人，所有的重建規劃，應該坐下來細心的溝通討論，清楚需要，而不是外來者本位。

這個社會，不知道興富發殺死的是一個最早在學校引進帶學生寫卡片，呼應國際特赦組織釋放良心犯的好老師。長期推動人權思考，司法改革運動的教育工作者。是溫柔有耐心，面對各種狀況學生的好老師。殺死的，是挺身擔任學校異議社團指導、原住民學生社團指導的好老師。是正向鼓勵學生，指點學生迷津的好老師。是支持學生反服冒，反迫遷，一起在現場陪伴學生的好老師，是法律系學生高評價的好老師。


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