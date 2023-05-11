台中捷運事故死者林淑雅老師長期關注人權，曾任原轉會委員、國際特赦組織理事長，各界哀悼不捨
我們想讓你知道的是
台中捷運事故造成1死10傷，其中唯一的死者為靜宜大學教授林淑雅；林長期熱心參與公共事務，關注原住民權利運動、人權、環保和冤案議題等，消息傳出後包括學校的學生和許多曾共事的夥伴都不敢相信也難以接受，直呼人生無常，但也不該這樣離開。
昨（10）日台中捷運的工安事故，唯一死者證實是靜宜大學法律系助理教授林淑雅，享年52歲。林淑雅是第2屆總統府「原住民族歷史正義與轉型正義委員會」的委員，國際特赦組織台灣分會理事長；長期關注人權、冤案與原住民族轉型正義。罹難消息傳出後，不少在人權團體、環保團體和原住民朋友都十分震驚，感嘆意外來得太突然；總統蔡英文也表達哀悼之意，希望淑雅老師安息、一路好走。
長期關注原住民權利運動，主筆「致習近平先生書」
財團法人原住民族文化事業基金會今天在臉書致哀指出，在原住民族公共事務領域，林淑雅有相當分量的資歷，包含曾經歷總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會、台灣原住民族政策協會理事等，並且參與過原住民族委員會的訴願審議委員會委員、人權工作小組委員、法規會委員、「新憲原住民族專章小組」成員。
原文會提到，林淑雅曾於2000年出版《第一民族－台灣原住民族運動的憲法意義》，透過對憲法基本權利理論與政府組織的重新解析，指出「原住民族集體權利」與「原住民族區域自治」理念的可能性及其制度方向。
原文會感念林淑雅留下許多研究著作和各項行動參與，對於近代的原住民族權利運動與社會發展，有相當重要的地位與付出貢獻；強調她是原住民族永遠的朋友。
曾任財團法人原住民族文化事業基金會監察人的伍杜．米將在得知消息時也在臉書上表達不捨，直言「聽聞噩耗，在辦公室哭了起來！」並放上一段林淑雅曾在原轉會發言的影片。
民進黨原住民立委伍麗華在臉書表示，不知道該怎麼形容內心的失落，林淑雅是位難得的好人。伍麗華提到，中國國家主席習近平2019年發表告台灣同胞書40週年談話，提到「不放棄武力統一」的非和平宣告，引發台灣輿論反彈，當時原住民轉型正義委員們，決定以一篇「致習近平先生書」回應中國，這篇文章當時引發熱烈迴響。
伍麗華說，這篇堪當傳世經典的佳作，主筆就是林淑雅，雖然她也提供意見，但林淑雅的好文采，讓整篇論述豐隆植入人心、感動許多人，大受好評，但林淑雅堅持不要告訴別人是其主筆，而說「就是大家一起寫的」。
民進黨立委蔡培慧也在臉書上貼上兩人合照，表示「實在無法接受」，回想二十幾年前兩人都在擔任國會助理，一起參與讀書會，探討議題政策法律；與林淑雅在校園漫步討論台灣意識、人權議題；當農陣觸及許多議題法律層面，有她的專業知識。甚至在就學、就業、社會運動及從政過程，快撐不下去，她理性解析，穩住陣腳。如今卻天人永隔。
國際特赦組織台灣分會也發文悼念林淑雅，形容她是「一位溫暖與堅持的人權捍衛者」，至今仍無法相信她以這樣的方式離開這個世界，並指出林淑雅長期關注並積極參與各種人權議題，為那些被邊緣化和壓迫的社群發聲，其努力和奉獻也帶來了實質性的影響和改變，「妳的離去是我們極大的損失，但我們將永遠懷念妳的精神和貢獻。」「願淑雅的靈魂在和平中安息，並讓我們以她的名字為榮。」
地球公民基金會執行長蔡中岳昨天深夜也在臉書感嘆，「人生無常，但也不應該是這樣結束」。地球公民基金會也在臉書發文「紀念地球公民的夥伴─林淑雅老師」。細數從早期的蘇花高建設、東海岸開發，到近年的礦業修法、亞泥案以及諸多與原住民土地相關的議題，林淑雅總是微笑而堅毅地不吝陪伴，從日常討論、倡議發聲到實際參與行動一路同行。
地球公民基金會表示，林淑雅是運動者、研究者、教育者，她堅定務實地透過不同角色實踐理念，為台灣公共知識分子樹立令人敬佩的典範。地球公民也弔念林淑雅，感謝她一路同行地守護台灣的土地、環境、人權與民主。
環境權保障基金會也發文表示，林淑雅是他們的董事長，不僅是優秀的法律學者，更是台灣資深的人權與原住民族運動工作者。她對於各項人權議題無私的長期投入，是台灣當代人權工作者最好的範式。
靜宜大學同事學生震驚不捨
林淑雅在靜宜大學的同事黃國超教授也在臉書上沈痛表示，興富發，殺死的不是一個靜宜大學林姓助理教授而已。殺死的，是一個原住民族運動的堅實夥伴，是西藏人權的堅實夥伴，是台灣環境人權的堅實夥伴，是賽德克族、碩士學位學程的發起人跟最重要夥伴，是陪伴司馬庫打櫸木事件的好夥伴，是尖石鄉、是知本光電案，是阿里山，是一堆原住民部落無償求助的好夥伴。
黃國超表示，「我知道你不敢開山路，但再高的部落你都沒少去過，在台灣、在不丹、在澳洲、在加拿大，在國際好多地方的高山農夫。都有你的朋友。而你是學法律的，不是人類學家。」他表示，88風災後，一個法律學者，在靜宜開設了災難與原住民社會發展的課程，不論修課人數多寡，拉著學生去來吉住宿、上課。去現場傾聽，以身作則教導學生，什麼叫做土地主人，所有的重建規劃，應該坐下來細心的溝通討論，清楚需要，而不是外來者本位。
這個社會，不知道興富發殺死的是一個最早在學校引進帶學生寫卡片，呼應國際特赦組織釋放良心犯的好老師。長期推動人權思考，司法改革運動的教育工作者。是溫柔有耐心，面對各種狀況學生的好老師。殺死的，是挺身擔任學校異議社團指導、原住民學生社團指導的好老師。是正向鼓勵學生，指點學生迷津的好老師。是支持學生反服冒，反迫遷，一起在現場陪伴學生的好老師，是法律系學生高評價的好老師。
Tags：
永續發展如何走？PGE太平洋綠能以農地種電推動能源自給，讓太陽能與環境共好成為可能
我們想讓你知道的是
致力於綠電的PGE太平洋綠能，面對全球永續發展的目標與在地糧食危機的多重挑戰，團隊如何以實際行動與不屈不撓的精神，在台灣這片土地上播下綠色種子？
天色漸暗，一部南下的車輛奔馳在鄉間道路上，眼前所見除了綠油油的稻田外，一個彎腰蜷曲的身影引起了注意。「後來我們都稱她作林阿姨，」太平洋綠能董事長鄭旭捷分享，創業初期與林阿姨有著深厚革命情感，回首這一路上耕耘在這片土地的努力，更讓鄭旭捷與團隊記憶猶新。
談到2050年淨零碳排的全球目標，可說是無人不知，各國政府與產業也針對此一遠景努力尋求各式解決方案。太平洋綠能就透過與在地農民攜手合作，提供全方位太陽能服務，以農地種電的方式，創造與環境、土地永續共生的乾淨電力來源。
從糧食危機到電磁波，鼓吹農地種電的道路上障礙不斷
把鏡頭拉回到林阿姨身上。鄭旭捷回憶，當時他們想了解在地農民生活，停下車主動與林阿姨打招呼，嘗試理解她在務農上的現況與挑戰。
林阿姨説台灣因氣候變遷，農作物收成不穩定性提高導致利潤不彰，更因農村人口年紀老化，讓農地維護更加困難，若無適當整理農地，對未來耕作也會有影響，而且在與PGE團隊洽談期間又遇上林阿姨的先生因務農而受傷，導致農耕期遇上了困難，也加速林阿姨想轉型的決心。而林阿姨沒說的是，農民一年辛勤耕種的收入不到20萬，再扣除成本所剩無幾，這讓鄭旭捷不斷思索該如何透過農地種電的方式協助向林阿姨這樣的農民們改善生活。
不過要說服這些視農地為己出的農夫們擁抱這個新商業模式談何容易，「糧食危機、電磁波還有未來農地走向等都要釋疑。」鄭旭捷細數當時林阿姨身邊周遭友人們的疑惑，特別是在即將簽約的這一刻雜音仍不斷浮現，好在這一切都在團隊悉心解說下迎刃而解。
以糧食危機來說，多數人都會認為將農地改成太陽能用地將減少可種植面積，但從已揭露的統計數據發現，目前國內共計80萬公頃的農地，其中有三分之一面臨長期休耕或廢耕，若以2025年再生能源佔比15%的短期目標來看，僅需不到兩萬公頃就能完成，需要的面積量更是休耕及廢耕農地的一成不到，尚不至於造成糧食危機，但是能源自給卻迫在眉睫。
「國內能源自給率僅有2%」鄭旭捷提到，我們花大把資金購買能源供大家使用，為何不將這些資源留在這塊土地進行建設，不只能提升能源自給率，也可創造更多在地團隊發展，更重要的是我們將在能源議題上有更多話語權、不再受制於人，產業發展也能更符合淨零碳排趨勢具有競爭力。
至於農民們擔心的電磁波，鄭旭捷表示當時團隊以吹風機、手機等電子產品作為比較，透過精密儀器讓數據說話，檢測出其他電子產品的電磁波數值相較太陽能系統高出許多，反倒建議農民們更應該注意日常3C產品的使用；且太陽能板運作時幾乎沒有噪音產生的特性，也讓農民們非常驚艷，也願意勇於一試農地種電，希望能為地方農業找到新契機。
綠電永續的心法，調整呼吸讓土地生生不息
然而，農地種電最大的挑戰仍在於如何建置及完成後的維護。對此，太平洋綠能總經理張家偉以第一線經驗，分享團隊如何打造真正落實永續的太陽能案場。
針對基礎設施，太平洋綠能源堅持在不破壞野生動物棲息地前提下，設計生態友善格柵，同時也讓圍籬間保持一定距離，「這些規劃都是為了讓原生物種依舊能自在地移動。」張家偉説在他們的案場裡遇見野兔、穿山甲一點都不稀奇，就連保育類動物的石虎都是神秘嘉賓。
此外，太平洋綠能提供給地主一站式太陽能板建置服務，從案場開發、文件申請到安裝施工等，甚至後續維修皆是。張家偉表示，太平洋綠能和地主一簽就是20年，租賃期間對於土地養護、修剪雜草都由太平洋綠能悉心照顧；除拒絕使用除草劑，更以雜草作為有機肥料創造農地正向生態循環，即便未來不再做為太陽能發電使用，依舊能回歸農作物生產之列。
在這些年的努力下，太平洋綠能也樹立業界典範，讓外界看到種電亦能同時維護案場與土地保育。鄭旭捷說他相信台灣能創造出生態、農業及光電三方共贏，更希望從根本面實現遠景，期待政策與法規的改革讓農地種電申請能以土地容許申請即可，無需額外進行土地使用變更，確保農民未來仍有機會重新拿回土地、再次進行耕作，且太平洋綠能也師法日本農電共生的案例，藉由架高太陽能板技法和太陽能溫室等技術，在提升土地效益同時亦能實現能源自給，為農民與土地盡到永續循環的責任。
宣揚永續綠電的價值，積極尋求更多跨界合作機會
經過這些年的努力，越來越多農民、地主和企業主看著太平洋綠能打造的案場與提供的服務，開始擁抱這個新商業模式，對鄭旭捷及團隊來說倍感欣慰。
「台灣真的是一座美麗的寶島」鄭旭捷感性地說，正因這塊孕育自己成長的土地是如此的珍貴，讓他認為不只是要繼續強化國人對於環保、用電的意識，「我們更不會停止對這塊土地永續發展的責任與腳步。」
羅馬不是一天造成，一路走來如何與民眾溝通太陽能的價值，也讓鄭旭捷與團隊感受到必須以教育者身份在台灣社會推動太陽能的認識與了解，這項任務刻不容緩。因此除以案場實例於農地進行示範，同時也在各國中小校園案場舉行環境綠能教育講座推廣，以期能替未來再生能源的落實鋪路。而鄭旭捷也透露。太平洋綠能也轉投資提供電動車充電服務的新創團隊EVOASIS，擴大對能源的想像與永續可能性，更希望能在不久的將來激盪出更多火花。