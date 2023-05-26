家事法庭上沒有輸贏的攻防戰，父母的角力成為孩子最痛的難題

文：許馨月（勵馨基金會媒體組組長）

「他說謊！」法庭之外，那是朝心中對社會正義最後的吶喊。深深擔心那象徵公平的天秤最後向另一方傾斜。

「他怎麼可以說謊？！明明是他先動手，竟然還說是我先推他的。他怎麼可以說謊？」走出法庭外，庭雯（化名）一下子失去了重心，跌坐在庭外的椅子上，聽見對方在法庭上的答辯，她無法接受，對於下一步如何爭取扶養費和孩子的監護權頓時失去了盤算。

2012年6月，台灣開始實行《家事事件法》，為台灣傳統認為法不入家門的觀念帶來再一次的變革。透過國家制定法律規範，來解決家庭中難以由成員處理的家庭關係，家事法庭踏進台灣原有法律文化未曾預計涉足的家內事務的範疇。

根據司法院統計，2021年全台灣有14萬9千起家事案件。每一次的開庭和判決，都很可能影響著一段婚姻的走向、一個家庭關係的發展。然而每一扇的家門背後，擁有著形形色色的家庭樣貌、關係與情結，又如何是一項法條或一紙判決可以化解的？

「一個婚姻，短則幾年，長則十幾二十年， 家庭裡需要梳理的東西太多了。」勵馨基金會新北分事務所法院服務資深社工盧芷儀說，在面對來到新北地方法院諮詢櫃台的求助民眾，有著家庭關係中待處理的各式難題。「如果是家暴事件，我們會陪對方討論是否要申請保護令、怎整理證據和開庭的是先準備，以及人身安全的討論等；如果是家事事件，範圍就很廣，從離婚、監護權、扶養費，諮詢類型就很多元。」她說，很多人當開始想要離婚，就會打電話或臨櫃諮詢，在那時候服務就開始了。

儘管民眾因為不同的原因前來求助，但家暴事件和家事事件時常相互關聯。「許多婦女可能是因為家暴相關服務的需求來的，但她的訴求可能是離婚或爭取監護權，那在法律上諮詢和討論的面向就會更多。」在新北地方法院有八年服務經驗的社工游姿珉說。隨著服務對象需求的改變，所需要的資源和專業知能就不同。而為在刑事法庭和家事法庭上，無論在司法程序和審理邏輯上都有一定程度的差異。

從她背後看到一整個家庭與社會

每一個婦女的需求各異，背後的家庭關係與狀況都不盡相同，如何從制式法規中，陪伴婦女看到最適合的選擇，就十分需要專業的社會工作者，陪著眼前的求助者，從法庭走進家庭；從法律規範走入家庭脈絡。

「有些家庭可能只是一時之間，因為資源的缺乏，導致家庭功能一時卡住了，這時候只要適時提供資源，也許就不會走到訴請離婚這一步。」盧芷儀說，社工會從求助婦女的意願、能力和未來規劃做評估，「進到法律後，每一 個審理和判決都會影響到家庭的關係。」

評估也包括是否有意願繼續維持婚姻關係，如果有意願，社工如何協助服務對象找到與另一半更好的溝通方式，或者如果再次遇到衝突，當事人又該如何敏感到可能發生的衝突，並有能力將傷害降低或減緩。倘若決定要離婚、爭取孩子的監護權，社工也會和婦女評估她的經濟能力，是否有辦法獨立生活並且撫養孩子，進而規劃出最適合婦女採取的行動計畫和時間點。「我們希望能在討論評估中，讓婦女知道自己想要的是什麼樣的關係，以及真正在乎的是什麼。」

「到現在，還是有許多婦女不認為離婚是可以的，因為覺得自己沒有權利帶走孩子。」新北分事務所的法院服務社工朱淑齡，更多時候從一個婦女身上，看見她馱負著配偶、家族，甚至整個傳統社會的價值觀。她說，「這時候婦女的弱勢，不只來自於先生或家庭，而是我們認同的文化。」

面對長期處於弱勢處境的婦女，朱淑齡會鼓勵婦女說出自己的感受和需求，「在家暴事件中，暴力是很主觀的。而在家事事件中，我認為關係的感受也是很主觀的。今天旁人看起來並不是什麼大的衝突，只要當事人覺得沒辦法繼續維持婚姻，我們就會陪伴她盤點可用的資源。」包括免費的法律資源，以及可以採取哪些維護自身和孩子權益的法律行動等等，社工會陪她寫訴狀、整理證據等等，讓婦女拿回本來的權利和力量，有機會做出不一樣的選擇。

無處不關乎權力與性別

有些婦女用盡全力踏出家庭中陳舊的權力關係。推開地方法院的大門，她可能進到一個更龐大的權力系統。

法院裡隨處可見高聳的大門，而進到法庭內，位置最高、幾階之上的法官席，與之相對的是平地而起的證人席。一眼望去，法庭之上的權力關係不言而喻。法院與法庭權威的印象深植人心。「一般人進到司法體系都會感到緊張或有壓力，會覺得我可以拒絕司法人員嗎？也會覺得自己不能拒絕調解委員提出的建議或所說的話。而勵馨法院服務的工作有一個重點，就是透過各種說明和工作方法，讓她知道她其實是有權利的，以及她可以如何行使這些權利。」游姿珉說。

「法院服務做的不只是法律的告知，更多時候是回到社會工作的本質，做的是助人的工作。」朱淑齡說，除了熟稔法律相關專業知識，法院服務社工更多時候陪伴服務的家庭、婦女和孩子，在陌生的法院環境、艱澀的法律條文之間，面臨家庭關係和生活方式的改變，依舊能在家庭與自己的需求間平衡，並找到適合的方式經營家庭與親子關係。「目的還是陪伴他們回到自己想要的關係裡頭。」她認為，緩衝夫妻雙方憤怒的情緒衝擊、孩子的關係修復，以及降低訴訟過程中攻防帶來家庭內部的撕裂，更是法院服務的重點。

家事法庭上沒有輸贏的攻防戰