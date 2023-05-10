郭辦指BNT合約抬頭釀疫苗採購破局，衛福部公開文件沒用「獨立」字眼，總統府促停止政治操作

公開疾管署與郭台銘洽談時序，周志浩：絕無耽擱

（中央社）BNT疫苗採購受關注，衛福部次長周志浩今（10）日公開疾管署與鴻海創辦人郭台銘洽談完整時序，他說，當時彼此不分晝夜逐條檢視，爭取對台灣有利合約，強調沒有耽擱與拖延。

鴻海創辦人郭台銘近日批評總統府阻擋疫苗採購，郭台銘辦公室昨（9）日深夜甚至發布聲明，政府與德國BNT公司的採購合約遭取消，是因政府堅持名稱所致，BNT疫苗採購再次成為外界關注焦點，衛福部今天上午緊急舉行記者會說明。

Photo Credit: 中央社 BNT疫苗採購受關注，衛福部10日上午舉行記者會，衛福部次長周志浩（圖）公開疾管署與鴻海創辦人郭台銘洽談的完整時序，他表示，當時彼此不分晝夜逐條檢視，爭取對台灣有利合約，強調沒有耽擱與拖延。

周志浩今天在記者會說，2022年5月28日起，陸續有民間機構表達採購疫苗強烈意願，當時指揮中心記者會表態歡迎地方、企業備妥相關資料，向衛福部食藥署提出申請，5月29日郭台銘在臉書發文，表示一定會委託合格廠商申請500萬劑BNT疫苗，中央流行疫情指揮中心前指揮官陳時中當初有提醒廠商，都是接觸國家。

周志浩說，鴻海永齡基金會在6月1日向食藥署提出申請，隔天陳時中接獲通知，親赴郭台銘家拜訪，當時郭台銘提到希望政府授權，因為疫苗廠一般都會要求政府書面同意；6月3日律師提供專業意見，如授權書完整性、條件是否有利國家等，同時回應支援事項。

周志浩表示，鴻海集團當初非常心急，6月10日提出希望48小時內得到是否同意輸入答覆，同天台積電代表也向中央表達願意捐贈500萬劑疫苗，提出契約架構，希望政府提出意向書，才能跟廠商進一步接洽，衛福部食藥署6月12日同意專案進口，但部分條件沒有備齊需補件，包括原廠供貨穩定等。

周志浩回憶，當天談得很愉快，郭台銘也很客氣，表達希望大家一起努力，鴻海捐贈的心意非常堅定。但後續交由律師檢視調整後，發現鴻海、台積電提供的意向書，兩邊寫法有出入，兩方面的措辭條件應相同，6月16日郭台銘遞交資料，從鴻海自行辦理輸入，改為疾管署輸入、處理後續過程。

周志浩說，6月16日BNT大股東致函郭台銘，說明原則上只賣疫苗給政府，隔天鴻海對由疾管署處理滿意，鴻海提出意向書調整，也希望跟台積電整合，6月18日總統蔡英文接見鴻海、台積電等，6月19日成立鴻海、台積電工作小組，6月23日舉行第2次會議時，慈濟基金會也向食藥署提出申請。

周志浩表示，第3次會議在6月25日舉行，已經取得共識，意向書文字敲定完成，同時簽字交給捐贈廠商，隔天中央視訊表達感謝慈濟對社會貢獻，6月28日慈濟基金會拜會指揮中心，接下來開了很多次工作小組會議，7月6日已經有鴻海等團體提出捐贈稅務問題，希望和政府討論、協力解決。

周志浩說，各方討論幾乎在7月11日就完成，台積電、鴻海永齡基金會當時都完成簽字，也解決跟疫苗廠商採購問題，慈濟因起步較慢，所以7月21日才完成文件簽署。日期跳動不是沒有做事，當時討論合約草案，也跟對方律師交換意見談判，常常需將意見帶回重寫，「當時是每天都在處理。」

圖片來源：疾管署提供

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郭辦指BNT合約抬頭釀疫苗破局，衛福部公開文件：沒用獨立字眼

（中央社）鴻海創辦人郭台銘辦公室昨（9）日深夜表示，政府與BNT廠商簽約，因抬頭問題破局。衛福部以不違反保密條款為前提，今天公開4份BNT合約，揭露契約書上已簽署的抬頭欄位。

郭台銘辦公室昨天深夜發布聲明指政府與德國BNT公司的疫苗採購合約遭取消，是因政府堅持名稱所致。BNT疫苗採購再次成為外界關注焦點，衛福部今天上午緊急舉行記者會，公開企業捐贈意向書、企業採購合約、企業捐贈合約、疾管署和BNT破局採購合約。

針對郭台銘辦公室聲明指出民進黨堅持與BNT協議對外公告必須寫「獨立的台灣政府」（Independent Government of Taiwan），當時擔任疾管署長的衛福部次長周志浩在記者會表示，簽署意向書名稱寫的是他的名字，他是代表中華民國，括號台灣政府，名稱很清楚。後續鴻海、台積電與慈濟3家民間捐贈者簽署採購合約也寫得很清楚，捐給台灣疾病管制署，也沒有獨立台灣字眼。

周志浩表示，當初由政府與BNT洽談時，協商尾聲，雙方對於合約內容、職稱都沒有意見，對方出現意見是在新聞稿內容。

周志浩說，BNT疫苗2020年8月20日就開始談，期間除政府與其來往外，也有其他代理廠商洽談過，但都沒成功，直到2020年11月11日視訊會談，BNT藥廠終於在2020年12月31日提供最終版本合約內容，經雙方確認同意。

指揮中心2021年1月6日呈報行政院核定購買，以電子郵件回覆簽署過合約掃描檔案，並回傳BNT藥廠。雙方因「保密協定」在2021年1月7日討論公布採購成功的新聞稿披露限制，進行意見交換，台灣也提供原本擬定好的新聞稿。

2021年1月8日下午4時53分，衛福部根據BNT藥廠要求調整新聞稿，對方也確認過且對新聞稿沒意見。周志浩說，不料同天晚上9時多，BNT藥廠又改口，突然要求調整新聞稿中的「我國」兩字，希望改為「台灣」。

周志浩強調，衛福部疾管署從善如流在1月9日下午2時多將新聞稿內容改為「台灣」。BNT藥廠在2021年1月15日卻突然要求重新評估疫苗量、調整時程，合約時程就是這樣延後，從此沒有接到回信，深感遺憾。

圖片來源：疾管署提供

陳時中：政府沒擋疫苗購買，別讓好事變不好回憶

（中央社）鴻海創辦人郭台銘表示「總統曾派代表要求不能買疫苗」。前衛福部長陳時中今天受訪駁斥，強調絕對沒有阻擋，政府出很大的力量要讓疫苗購買順利，不要為了選舉讓好事情變成不好的回憶。