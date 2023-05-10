郭辦指BNT合約抬頭釀疫苗採購破局，衛福部公開文件沒用「獨立」字眼，總統府促停止政治操作
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針對郭台銘辦公室聲明指出民進黨堅持與BNT協議對外公告必須寫「獨立的台灣政府」，當時擔任疾管署長的衛福部次長周志浩在記者會表示，簽署意向書名稱寫的是他的名字，他是代表中華民國，括號台灣政府，名稱很清楚。後續鴻海、台積電與慈濟3家民間捐贈者簽署採購合約也寫得很清楚，捐給台灣疾病管制署，也沒有獨立台灣字眼。
公開疾管署與郭台銘洽談時序，周志浩：絕無耽擱
（中央社）BNT疫苗採購受關注，衛福部次長周志浩今（10）日公開疾管署與鴻海創辦人郭台銘洽談完整時序，他說，當時彼此不分晝夜逐條檢視，爭取對台灣有利合約，強調沒有耽擱與拖延。
鴻海創辦人郭台銘近日批評總統府阻擋疫苗採購，郭台銘辦公室昨（9）日深夜甚至發布聲明，政府與德國BNT公司的採購合約遭取消，是因政府堅持名稱所致，BNT疫苗採購再次成為外界關注焦點，衛福部今天上午緊急舉行記者會說明。
周志浩今天在記者會說，2022年5月28日起，陸續有民間機構表達採購疫苗強烈意願，當時指揮中心記者會表態歡迎地方、企業備妥相關資料，向衛福部食藥署提出申請，5月29日郭台銘在臉書發文，表示一定會委託合格廠商申請500萬劑BNT疫苗，中央流行疫情指揮中心前指揮官陳時中當初有提醒廠商，都是接觸國家。
周志浩說，鴻海永齡基金會在6月1日向食藥署提出申請，隔天陳時中接獲通知，親赴郭台銘家拜訪，當時郭台銘提到希望政府授權，因為疫苗廠一般都會要求政府書面同意；6月3日律師提供專業意見，如授權書完整性、條件是否有利國家等，同時回應支援事項。
周志浩表示，鴻海集團當初非常心急，6月10日提出希望48小時內得到是否同意輸入答覆，同天台積電代表也向中央表達願意捐贈500萬劑疫苗，提出契約架構，希望政府提出意向書，才能跟廠商進一步接洽，衛福部食藥署6月12日同意專案進口，但部分條件沒有備齊需補件，包括原廠供貨穩定等。
周志浩回憶，當天談得很愉快，郭台銘也很客氣，表達希望大家一起努力，鴻海捐贈的心意非常堅定。但後續交由律師檢視調整後，發現鴻海、台積電提供的意向書，兩邊寫法有出入，兩方面的措辭條件應相同，6月16日郭台銘遞交資料，從鴻海自行辦理輸入，改為疾管署輸入、處理後續過程。
周志浩說，6月16日BNT大股東致函郭台銘，說明原則上只賣疫苗給政府，隔天鴻海對由疾管署處理滿意，鴻海提出意向書調整，也希望跟台積電整合，6月18日總統蔡英文接見鴻海、台積電等，6月19日成立鴻海、台積電工作小組，6月23日舉行第2次會議時，慈濟基金會也向食藥署提出申請。
周志浩表示，第3次會議在6月25日舉行，已經取得共識，意向書文字敲定完成，同時簽字交給捐贈廠商，隔天中央視訊表達感謝慈濟對社會貢獻，6月28日慈濟基金會拜會指揮中心，接下來開了很多次工作小組會議，7月6日已經有鴻海等團體提出捐贈稅務問題，希望和政府討論、協力解決。
周志浩說，各方討論幾乎在7月11日就完成，台積電、鴻海永齡基金會當時都完成簽字，也解決跟疫苗廠商採購問題，慈濟因起步較慢，所以7月21日才完成文件簽署。日期跳動不是沒有做事，當時討論合約草案，也跟對方律師交換意見談判，常常需將意見帶回重寫，「當時是每天都在處理。」
郭辦指BNT合約抬頭釀疫苗破局，衛福部公開文件：沒用獨立字眼
（中央社）鴻海創辦人郭台銘辦公室昨（9）日深夜表示，政府與BNT廠商簽約，因抬頭問題破局。衛福部以不違反保密條款為前提，今天公開4份BNT合約，揭露契約書上已簽署的抬頭欄位。
郭台銘辦公室昨天深夜發布聲明指政府與德國BNT公司的疫苗採購合約遭取消，是因政府堅持名稱所致。BNT疫苗採購再次成為外界關注焦點，衛福部今天上午緊急舉行記者會，公開企業捐贈意向書、企業採購合約、企業捐贈合約、疾管署和BNT破局採購合約。
針對郭台銘辦公室聲明指出民進黨堅持與BNT協議對外公告必須寫「獨立的台灣政府」（Independent Government of Taiwan），當時擔任疾管署長的衛福部次長周志浩在記者會表示，簽署意向書名稱寫的是他的名字，他是代表中華民國，括號台灣政府，名稱很清楚。後續鴻海、台積電與慈濟3家民間捐贈者簽署採購合約也寫得很清楚，捐給台灣疾病管制署，也沒有獨立台灣字眼。
周志浩表示，當初由政府與BNT洽談時，協商尾聲，雙方對於合約內容、職稱都沒有意見，對方出現意見是在新聞稿內容。
周志浩說，BNT疫苗2020年8月20日就開始談，期間除政府與其來往外，也有其他代理廠商洽談過，但都沒成功，直到2020年11月11日視訊會談，BNT藥廠終於在2020年12月31日提供最終版本合約內容，經雙方確認同意。
指揮中心2021年1月6日呈報行政院核定購買，以電子郵件回覆簽署過合約掃描檔案，並回傳BNT藥廠。雙方因「保密協定」在2021年1月7日討論公布採購成功的新聞稿披露限制，進行意見交換，台灣也提供原本擬定好的新聞稿。
2021年1月8日下午4時53分，衛福部根據BNT藥廠要求調整新聞稿，對方也確認過且對新聞稿沒意見。周志浩說，不料同天晚上9時多，BNT藥廠又改口，突然要求調整新聞稿中的「我國」兩字，希望改為「台灣」。
周志浩強調，衛福部疾管署從善如流在1月9日下午2時多將新聞稿內容改為「台灣」。BNT藥廠在2021年1月15日卻突然要求重新評估疫苗量、調整時程，合約時程就是這樣延後，從此沒有接到回信，深感遺憾。
陳時中：政府沒擋疫苗購買，別讓好事變不好回憶
（中央社）鴻海創辦人郭台銘表示「總統曾派代表要求不能買疫苗」。前衛福部長陳時中今天受訪駁斥，強調絕對沒有阻擋，政府出很大的力量要讓疫苗購買順利，不要為了選舉讓好事情變成不好的回憶。
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，在南投13鄉鎮中，約有70座農場，每個農場皆有其特色，不少觀光休閒農場的特色尤其讓人「意遊未盡」。以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等地區之休閒農場，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於台中中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。南投農場散落於13鄉鎮中，約有70座農場，每個農場皆有其特色，以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等南投地區農場，供遊客參考。
信義鄉
南投農業區 - 自強愛國休閒農業區
「自強愛國休閒農業區」位於南投縣信義鄉西北方，鄰近東埔溫泉區、八通關古道、玉山國家公園，周邊旅遊資源豐富，幅員遼闊。農業區面積達2,000餘公頃，涵蓋區域包括烏松崙森林休閒區、崁腳寮葡萄休閒區、風櫃斗梅園區、牛稠坑景觀生態區及坪瀨溪流生態區。區域內有坪瀨溪、刺蔥林溪與陳有蘭溪等溪流，水資源豐富孕育豐富的農產品和生態資源，最著名的農產品即為青梅和青梅加工品，果粒碩大且多汁；而崁腳寮生產的葡萄的品質也深受消費者肯定，另外，風櫃斗的梅花遠近馳名，每到梅花季，即可見到滿山滿谷的梅花和人群。無論賞花、採果、踏青、生態探索……等多元遊程，都吸引許多遊客多次造訪！
地址：南投縣信義鄉綠美巷20號
【鄰近景點】
東埔溫泉區
八通關古道
玉山國家公園
【農業與伴手禮】
青梅、梅子果釀、葡萄、時蔬、柿子
【交通方式】
國道3號下名間交流道，左轉台3線往名間方向，再接 台16線往集集、水里方向，於水里接台21線往信義 至88.6公里處信義分局前右轉，循投59線前行即可 達愛國村、自強村。
南投農場 - 天山嶺有機農場
「天山嶺有機農場」位於南投縣水里鄉，為當地農民添來伯所創立。農場內種植多種水果，遊客到農場可以預約一日或二日農夫農事體驗，由添來伯帶您認識農場，種花、採果、體驗農事，欣賞田園之美，一同認識食物的源頭，學會珍惜感恩。中午在添來伯家，用早上採收的蔬果入菜，一起料理做羹湯；午後探訪蜜蜂生態的家，品嘗蜂蜜和果茶，購買香醇好喝的蜂蜜、百香果、葡萄禮盒。爾後回到添來伯的百年老屋，其為古早磚瓦建築，依山勢而建，群山環繞，樹影扶疏，水澗山嵐，是一處避暑放鬆的好地方！百年古厝前有一大草皮，添來伯說，常有遊客指定來露營，因其地勢高無光害，晚上躺在草皮上，欣賞無盡星空，美不勝收！
地址：南投縣信義鄉上安村水信路3段75巷6號
【鄰近景點】
信義鄉農會
丹大溫泉
夫妻樹
【農業與伴手禮】
蜂蜜、百香果、高麗菜、絲瓜
【交通方式】
由水里鄉沿著新中橫公路往信義東埔、玉山方向，經過水里鄉郡坑村、上安村即可抵達，水里鄉至此約15公里。
竹山鎮
南投農場 - 富州休閒農場
「富州休閒農場」位於竹山鎮北方，原是濁水溪沖積下的平原，古稱「溪州仔」。土壤肥沃，富含礦物質，形成得天獨厚栽種農作物的最佳環境，故有「富庶之州」的美名。為求農業資源的永續，提供國人享受田園之樂，富州藉著「休閒農業生產之經濟價值，得以保有經濟弱勢的農地、綠地資源之永續利用」的理想，發展休閒農業，並藉由研發竹製自行車連結在地文化產業，打造四季綠色自行車道，讓遊客更能體驗，生命、生活，生產、生態等四生共榮的「農業之旅」。享受在地美景美食之餘，亦能體會珍惜自然之美。
地址：南投縣竹山鎮集山路一段324號
【鄰近景點】
紫南宮
竹山文化園區
車籠埔斷層園區
竹山菸葉館
【農業與伴手禮】
竹炭片、竹醋液、蕃薯餅、地瓜餅、養生茶、杉林溪茶
【交通方式】
行駛國道3號下竹山交流道，左轉經過秀傳醫院遇三岔路口往右走台3丙線往集集、水里方向行駛，經過7-11社寮門市再行駛4K處富州巷口左轉。
南投農場 - 天野休閒農場
「天野休閒農場」位於竹山鎮，近紫南宮。成立於民國96年，擁有廣闊的青草藥園，種植約200科別、1200個藥草品種，農場內設有藥草老師，教導遊客藥草相關知識。農場內附設「天野養生餐廳」，主要接待團客。餐廳主打「藥膳養生料理」，健康養生無負擔。園區內門市部，主要販售各類青草藥乾品、加工製品與其他農作物；農場參觀不收門票，創辦人沈金順表示，成立農場目的，是為了要推廣藥用植物的正確觀念；另一方面，常有新聞傳出民眾誤食、誤用某些植物導致中毒的案例，以至於讓青草藥背負許多誤解，他也期待透過藥園的宣導推廣，能讓社會大眾了解青草藥的益處，進而能正確地善用青草藥。
地址：南投縣竹山鎮延正里1鄰集山路二段591-8號
【鄰近景點】
紫南宮
竹山文化園區
車籠埔斷層園區
竹山菸葉館
【農業與伴手禮】
白花蝶豆、月桃、金錢草
【交通方式】
走國道三號，下竹山交流道後再往台三線竹山方向走一公里迴轉，即可到達天野休閒農場。
鹿谷鄉
南投農場 - 小半天休閒農業區
「小半天休閒農業區」位於南投縣鹿谷鄉，幅員遼闊約有286.71公頃，涵蓋竹林村、竹豐村，和雅村小半天休閒農業區等三個村落。海拔從200至1,500公尺。農作物擁有「三金」美名：綠金「茶葉」、黃金「竹筍」、黑金「竹炭」。農業區內水池林地維持良好無污染，故生態資源豐富：螢火蟲、昆蟲、鳥類及保育類藍腹鷴等，在此還可以白天觀雲海、晚上看星空。由於本地區之地理環境特性屬多山少平原的地形，大多數的居民群聚而定。區內有武岫休閒農場、43家合法民宿與13家餐飲業者，94年獲選全國最美麗社區。多樣化的生態遊程、具特色的在地美食料理，使小半天休閒農業區常是回訪客首選之一。
地址：南投縣鹿谷鄉光復路174-7號
【鄰近景點】
德興瀑布
長源圳生態步道
孟宗竹林古戰場
大崙山觀光茶園
【農業與伴手禮】
冬筍、長年菜、山芹菜、竹管茶餅、竹炭鹹蛋
【交通方式】
北上及南下於中二高竹山交流道下，右轉台3線省道至南下2.4公里處，左轉保甲路再左轉151縣道往鹿谷溪頭方向（9公里），經鹿谷廣興7-11後右轉往小半天休閒農業區。
南投農場 - 武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，初期以經營茶業為生，農場擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近十年來由茶業轉型，集合國內產、官、學界努力精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道……等活動，冀望到此一遊的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。農場內特製的「武岫孟宗竹炭」燒製係以四年生以上的孟宗竹為材料，採用高溫炭化技術，歷時十多天，以傳統窯手工精心燒製而成（並非一般機械燒材油方式），所生產之孟宗竹炭堅持高品質，其衍生的竹炭用品，健康且實用性高，是每個遊客必買的伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
【鄰近景點】
半天橋
長源圳生態步道
大石公
石馬公園
【農業與伴手禮】
竹炭手工精油皂、竹醋液、武岫竹炭、炭好茶
【交通方式】
走國道3號（中二高）下竹山交流道，台3線右轉，縣道151甲-左轉，往鹿谷方向，接151縣道，往小半天方向，接竹林村方向即可到達。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。