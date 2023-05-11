曾稱中國新疆政策就是「種族滅絕」，維族移民二代進軍日本國會

文：鄭仲嵐

「沒有其他方式能描述，這就是一場種族滅絕，我確實相信是種族滅絕，作為一名前聯合國官員，我也明白種族滅絕是非常沉重的詞，我不會輕易使用，我們也不應該輕易使用。」

新當選的維吾爾裔日本議員英利阿麗菲亞（Arfiya Eri）2022年接受美媒專訪時強調，她研究過維吾爾地區，也有聯合國背景，觀察新疆2016年的發展之後，她非常謹慎地使用「種族滅絕」來形容這種「最嚴重的暴行」。

日本在4月23日的地方大選暨五席國會議員補選（四席眾議院與一席參議院）中，自民黨取得四席大勝。其中，英利阿麗菲亞的當選，吸引不少人目光。

她的雙親來自中國新疆維吾爾自治區，當地許多人權問題至今仍是世界關注的焦點。在當選後的謝票行程中，面對日媒詢問對於自己的身份認同時，英利回答：「我一直以來都認為自己就是個日本人。」

但談及自己的外國血統，她也認為應該創造一個讓所有在日本落地生根的人，更容易生活的多元社會。她說：「作為國會議員，我會以日本的人權外交為軸心，在維吾爾問題上切實地努力處理。」

首次進入國會後，英利阿麗菲亞走入自己的辦公室內，凝視許久後與媒體表示：「其實我的心情很沈重，責任很大。遠方眺望就是國會了，我感覺到自己站在民主主義的正中央。」

英利在這次的選戰中原本不被看好，主因是該選區本來是自民黨薗浦健太郎的地盤，然而薗浦隨後因違法政治獻金問題引咎辭職，原先該區被認為將被在野黨給拿下，然而當地的保守階層仍然實力雄厚，最後僅以高出3個百分點的得票率險勝對手，成功入主國會。

原先英利的知名度不高，包括首相岸田文雄、自民黨副總裁麻生太郎、數位大臣河野太郎等紛紛多次前來輔選拉票，最終一刻持續拉抬聲勢，才讓英利脫穎而出。綜觀英利的職業生涯，在從政前的她也是相當優秀的外交與金融菁英。

北九州市童年

現年34歲的英利阿麗菲亞，1988年出生於福岡縣北九州市戸畑區，雙親都來自中國新疆維吾爾自治區，父親是維吾爾族、母親則是烏茲別克族。

小時候英利阿麗菲亞就在北九州市成長，至今仍說得一口流利北九州腔日語。父親對她嚴厲，告訴她：「妳是女孩子，但什麼都做得到喔」，母親則是來到日本後持續以留學生身份努力唸書，融入日本生活。父母在日本辛勤地身影給了英利阿麗菲亞很大影響。

在北九州市讀到小學四年級時，英利一家人因為父親調職的關係，舉家搬到中國上海，英利也轉到當地國際學校。然而，小時候只會說日語的英利，也面臨到文化障礙，因此她在這段期間加強學習英語跟中文。而在前往上海後的1999年，英利一家人也正式歸化為日本國籍。

升上中學後，住在上海的英利開始關心當地的貧富差距過大的問題。走在上海繁華林立的高樓中，一個轉角就是相當貧困的區域，讓她感到吃驚。後來在她個人網站上，她也寫下「為什麼同是人類，只因為出生地與境遇的不同，生活環境就會產生如此大的變化？」在中學時期，英利即展現出自身對社會的關懷。

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中美兩國求學歷程

2006年，英利又因為父親調職的緣故，進入廣州的國際學校讀高中，與多國籍學生生活多年對英利的國際觀相當有幫助。除了英文說得相當好之外，她也擅長與各國同學討論國際議題、甚至是日本歷史問題等，最後還被選為日本人學生會的會長。

她曾自述：「我自己對於日本人的意識與立場等相當有自覺及理解，在恪守此點的同時，我很希望能做讓日本與世界能相互連結的事。」青少年時期在中國的求學經歷，讓英利對文化衝突、貧富差距與國際交流等有了豐富體驗。

上了大學後，英利前往美國華盛頓特區的喬治城大學就讀，專攻外交政策學，該學府也是世界上一等一的政治外交研究機構。英利在當地接受高知識洗禮外，也在學生組織上展現自己的強項，陸續擔任過留學生會會長、中亞會會長、宿舍寮長等。

此時，英利也將研究重點放在父母的家鄉——新疆維吾爾族自治區。在大學時她即以「烏魯木齊的消費文化與現代維吾爾族認同考究」等為題寫論文，並受到高度讚賞後獲得收錄出版。隨後她則是一路進入該大學研究所攻讀碩士，直到2012年畢業。

日本在2011年3月，發生史上最嚴重的三一一大地震災情。當時人在國外的英利看到慘重的災情，發現自己對日本的慘事無法幫上忙的無力感，讓她決定回到日本貢獻一己之力。2012年7月，英利考入國家中央銀行的日本銀行，希望能替日本經濟復甦與穩定金融系統等幫上忙。

期間，英利也曾前往三一一大地震災區的宮城縣做經濟調查與地方銀行實地考察，也憑藉自己優秀英語能力，擔任國際經融會議的助手。當中她發現，日本人工作雖然勤勞誠懇，但是在國際會議上卻少有日本人坐上高位，讓她萌生想去國際舞台展現日本人領導能力的一面。

於是，英利再度考上日本外務省的年輕人派遣制度資格，於2016年7月前往聯合國工作。在聯合國工作期間，英利歷經多個單位，有一陣子也負責亞洲太平洋事務，從聯合國改革、和平進程、安全保障、人權問題，到烏克蘭危機的對應等，讓她在國際事務面上有著長足的歷練。

從聯合國返鄉參政

在2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，英利也開始思索自己能否回日本家鄉貢獻。她在自己網站上表示「儘管日本作為少數和平民主國家之一而得天獨厚，但是實質上的多樣性和國民的聲音尚未在政治中得到反饋，成為一種危機。」至此，英利心中開始有了參加選舉的念頭。