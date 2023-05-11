曾稱中國新疆政策就是「種族滅絕」，維族移民二代進軍日本國會
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維吾爾裔日本人英利阿麗菲亞日前成功入主日本國會，成為首位該族裔的國會議員。作為維裔日本人、女性、移民二代，她如何看待自己的身份認同？又是如何走入國會殿堂？DW整理她一路到從政的歷程。
文：鄭仲嵐
「沒有其他方式能描述，這就是一場種族滅絕，我確實相信是種族滅絕，作為一名前聯合國官員，我也明白種族滅絕是非常沉重的詞，我不會輕易使用，我們也不應該輕易使用。」
新當選的維吾爾裔日本議員英利阿麗菲亞（Arfiya Eri）2022年接受美媒專訪時強調，她研究過維吾爾地區，也有聯合國背景，觀察新疆2016年的發展之後，她非常謹慎地使用「種族滅絕」來形容這種「最嚴重的暴行」。
日本在4月23日的地方大選暨五席國會議員補選（四席眾議院與一席參議院）中，自民黨取得四席大勝。其中，英利阿麗菲亞的當選，吸引不少人目光。
她的雙親來自中國新疆維吾爾自治區，當地許多人權問題至今仍是世界關注的焦點。在當選後的謝票行程中，面對日媒詢問對於自己的身份認同時，英利回答：「我一直以來都認為自己就是個日本人。」
但談及自己的外國血統，她也認為應該創造一個讓所有在日本落地生根的人，更容易生活的多元社會。她說：「作為國會議員，我會以日本的人權外交為軸心，在維吾爾問題上切實地努力處理。」
首次進入國會後，英利阿麗菲亞走入自己的辦公室內，凝視許久後與媒體表示：「其實我的心情很沈重，責任很大。遠方眺望就是國會了，我感覺到自己站在民主主義的正中央。」
英利在這次的選戰中原本不被看好，主因是該選區本來是自民黨薗浦健太郎的地盤，然而薗浦隨後因違法政治獻金問題引咎辭職，原先該區被認為將被在野黨給拿下，然而當地的保守階層仍然實力雄厚，最後僅以高出3個百分點的得票率險勝對手，成功入主國會。
原先英利的知名度不高，包括首相岸田文雄、自民黨副總裁麻生太郎、數位大臣河野太郎等紛紛多次前來輔選拉票，最終一刻持續拉抬聲勢，才讓英利脫穎而出。綜觀英利的職業生涯，在從政前的她也是相當優秀的外交與金融菁英。
北九州市童年
現年34歲的英利阿麗菲亞，1988年出生於福岡縣北九州市戸畑區，雙親都來自中國新疆維吾爾自治區，父親是維吾爾族、母親則是烏茲別克族。
小時候英利阿麗菲亞就在北九州市成長，至今仍說得一口流利北九州腔日語。父親對她嚴厲，告訴她：「妳是女孩子，但什麼都做得到喔」，母親則是來到日本後持續以留學生身份努力唸書，融入日本生活。父母在日本辛勤地身影給了英利阿麗菲亞很大影響。
在北九州市讀到小學四年級時，英利一家人因為父親調職的關係，舉家搬到中國上海，英利也轉到當地國際學校。然而，小時候只會說日語的英利，也面臨到文化障礙，因此她在這段期間加強學習英語跟中文。而在前往上海後的1999年，英利一家人也正式歸化為日本國籍。
升上中學後，住在上海的英利開始關心當地的貧富差距過大的問題。走在上海繁華林立的高樓中，一個轉角就是相當貧困的區域，讓她感到吃驚。後來在她個人網站上，她也寫下「為什麼同是人類，只因為出生地與境遇的不同，生活環境就會產生如此大的變化？」在中學時期，英利即展現出自身對社會的關懷。
中美兩國求學歷程
2006年，英利又因為父親調職的緣故，進入廣州的國際學校讀高中，與多國籍學生生活多年對英利的國際觀相當有幫助。除了英文說得相當好之外，她也擅長與各國同學討論國際議題、甚至是日本歷史問題等，最後還被選為日本人學生會的會長。
她曾自述：「我自己對於日本人的意識與立場等相當有自覺及理解，在恪守此點的同時，我很希望能做讓日本與世界能相互連結的事。」青少年時期在中國的求學經歷，讓英利對文化衝突、貧富差距與國際交流等有了豐富體驗。
上了大學後，英利前往美國華盛頓特區的喬治城大學就讀，專攻外交政策學，該學府也是世界上一等一的政治外交研究機構。英利在當地接受高知識洗禮外，也在學生組織上展現自己的強項，陸續擔任過留學生會會長、中亞會會長、宿舍寮長等。
此時，英利也將研究重點放在父母的家鄉——新疆維吾爾族自治區。在大學時她即以「烏魯木齊的消費文化與現代維吾爾族認同考究」等為題寫論文，並受到高度讚賞後獲得收錄出版。隨後她則是一路進入該大學研究所攻讀碩士，直到2012年畢業。
日本在2011年3月，發生史上最嚴重的三一一大地震災情。當時人在國外的英利看到慘重的災情，發現自己對日本的慘事無法幫上忙的無力感，讓她決定回到日本貢獻一己之力。2012年7月，英利考入國家中央銀行的日本銀行，希望能替日本經濟復甦與穩定金融系統等幫上忙。
期間，英利也曾前往三一一大地震災區的宮城縣做經濟調查與地方銀行實地考察，也憑藉自己優秀英語能力，擔任國際經融會議的助手。當中她發現，日本人工作雖然勤勞誠懇，但是在國際會議上卻少有日本人坐上高位，讓她萌生想去國際舞台展現日本人領導能力的一面。
於是，英利再度考上日本外務省的年輕人派遣制度資格，於2016年7月前往聯合國工作。在聯合國工作期間，英利歷經多個單位，有一陣子也負責亞洲太平洋事務，從聯合國改革、和平進程、安全保障、人權問題，到烏克蘭危機的對應等，讓她在國際事務面上有著長足的歷練。
從聯合國返鄉參政
在2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，英利也開始思索自己能否回日本家鄉貢獻。她在自己網站上表示「儘管日本作為少數和平民主國家之一而得天獨厚，但是實質上的多樣性和國民的聲音尚未在政治中得到反饋，成為一種危機。」至此，英利心中開始有了參加選舉的念頭。
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉等地區之南投地區農場、休閒農業區，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於臺灣中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
國姓鄉
南投休閒農業區 - 糯米橋休閒農業區
糯米橋休閒農業區位於國姓鄉北港村，是一處位於山區的客家小農村，區內有許多特色景點，如縣定古蹟糯米橋、「看見台灣」的百年茄苳老樹、音樂水車、 打石文化園區、當地信仰中心「碧雲宮」、松柏崙步道、 眉冷山步道、芙蓉瀑布等，適合全家一同出遊。四季宜人的氣候也孕育許多優質農產，有國姓咖啡、香茅、 檸檬、芭樂、絲瓜、橄欖及冷泉米等，讓人吃的安心、健康。當然，來這裡更要享受悠遊慢活，糯米橋休閒農業區內內有多家休閒農場、渡假民宿、特色餐廳與咖啡館。團體遊客亦可事先預約區內景點導覽解說服務與產業體驗活動，如香茅香皂體驗、咖啡沖泡體驗、咖啡烘豆體驗、葉拓T恤、檸檬醋體驗、冷泉米包裝體驗、爆米香體驗、季節性採果等，寓教於樂、回憶滿滿。非常推薦您來糯米橋休閒農業區旅遊與夜宿，親山樂水之餘， 也能身歷其境感受客家庄多元的產業文化與夜晚的寧靜星空之美。
地址：南投縣國姓鄉北港村北原路50號（糯米橋休閒農業區促進協會）
【鄰近景點】
糯米橋
茄苳神木老樹
芙蓉瀑布
【農業與伴手禮】
冷泉米、香茅精油、國姓咖啡、橄欖
【交通方式】
由國道3號轉國道6號下國姓交流道，轉往國姓方向沿著省道台14線（中潭公路）前行，於柑仔林左轉接往133縣道，經過國姓市區於長流加油站右轉接省道台21線，約十分鐘車程即可到達「糯米橋休閒農業區」。
（南下）
走國道一號至南屯交流道下，接中彰快速道路，再接國道三號往南投、草屯方向，至草屯交流道下經台 14 線道往國姓鄉再接台 21 線至北港村糯米橋休閒農業區。
（北上）
走國道三號至草屯交流道下，經台 14 線道往國姓鄉，再接台 21 線至北港村糯米橋休閒農業區。
南投休閒農業區 - 福龜休閒農業區
福龜村名源自於境內最大聚落「龜仔頭」之首字，加上吉言佳字「福」而成。福龜村為草屯鎮進入國姓鄉的首經之地，居民以客家人居多。土地利用早年以旱田為主，但在福龜圳開鑿之後，紛紛轉作高經濟價值作物。「福龜休閒農業區」地點在南投縣國姓鄉福龜村，位於台14線通往埔里、日月潭中點，處烏溪南岸緊鄰烏溪畔，景色優美宜人，內有水圳生態步道、環村自行車 道，不管是騎車、散步都能欣賞區內的山林綠野風光，還可眺望遠處的九九峰，自然天成的景觀令人身心舒暢。除外，更透過休閒農業的深度，將本區塑造為生態、產業、生活之田園樂活區。
地址：南投縣國姓鄉中正路一段206-5號（福龜休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
阿嬤洗衣墩
橋聳雲天
北玄宮
【農業與伴手禮】
檸檬、草莓、木瓜、砂糖橘、枇杷、蜜棗、咖啡
【交通方式】
1. 國道3號轉國道6號，國姓交流道下台 14 線，即抵達福龜休閒農業區。
2. 高鐵台中站搭乘南投客運往埔里，轉日月潭線(不經國道6號) ，於福龜站下車
3. 台中火車站搭乘南投客運、全航客運往埔里 (不經國道6號) ，於福龜站下車。
埔里鎮
南投休閒農業區 - 桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，台21線往日月潭方向途中。921地震後，當地居民攜手重建，結合在地豐富的農業和生態，加強社區營造，創造出多元的自然觀光旅程，深受遊客喜愛。透過在地導覽，可觀賞社區內蝴蝶、青蛙、蜻蜓、豆娘、鳥類、螢火蟲、野生植物…等。「桃米休閒農業區」除串聯當地商家、景點，並與暨南大學合作，加強觀光資源開發與行銷，多次榮獲政府機關表揚，成為農村再造典範。
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號（桃米休閒農業區推展協會）
【鄰近景點】
桃米親水公園
暨南大學
紙教堂
妮娜巧克力城堡
【農業與伴手禮】
茭白筍、桃米筍干、醬筍、百香果
【交通方式】
國道3號214k接國道6號，國道6號29k下愛蘭交流道，往日月潭方向行駛，於台21線51k右轉（全家便利商店），即可抵達。
南投農場 - 台一生態休閒農場
「台一生態休閒農場」位於南投縣埔里鎮，園區廣大。園區以自然教育生態為主軸，近年來增加多設施，如蝴蝶園、昆蟲生態館、水上花園餐廳、花屋、光合廣場、仙人掌生態區、押花生活館……等主題場域；較特別的是，園區還設置全台唯一的「花神廟」，一旁還有「花神許願池」供遊客許願，許願成功花仙子還會贈送你一個小驚喜。園區門票分為純欣賞風景與折抵消費（飲食或採果），是情侶、親子旅遊的好去處。
【鄰近景點】
埔里觀光酒廠
台灣地理中心碑
台光香草園
埔里鯉魚潭
【農業與伴手禮】
百香果、果醋、香蕉果乾、柿子果乾、草莓果乾
【交通方式】
從南部或北部前往：國道三號於霧峰系統214K接國道六號，至埔里終點端處出口下，左轉台14線往霧社方向，下出口約3分鐘即可抵達。
從東部前往：花蓮太魯閣入山往合歡山方向行駛，經清境農場、霧社、奧萬大國家森林遊樂區，接台14線西行下山沿著指標即可到達。
魚池鄉
南投休閒農業區 - 大雁休閒農業區
「大雁休閒農業區」位於魚池鄉大雁村，為知名日月潭紅茶產地。921地震後，當地居民投入重建與社區營造工作，推廣紅茶種植，經多年的改良和推廣，魚池鄉的紅玉紅茶、紅韻紅茶、阿薩姆紅茶、蜜香紅茶已遠近馳名，深獲國內外消費者認可。到大雁休閒農業區，除了可以品嘗紅茶料理、體驗捏陶外，亦可登上金龍山頂欣賞壯闊雲海美景，當地也有許多民宿供住宿，可以趁此遠離塵囂，好好放鬆沉澱再出發。
地址：南投縣魚池鄉大雁村大雁巷42-2號（大雁休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
金龍山
大雁茶園風光
靈龍護庄
澀水森林步道水上瀑布
【農業與伴手禮】
香菇、蘭花與紅茶、陶藝品
【交通方式】
（南下）
國道3號接國道6號，至愛蘭交流道下（接台14往埔里），埔里（接台21線）往魚池方向，經過大雁隧道後，於54.5公里處依指標轉進投66-1鄉道，即可進入大雁澀水社區。
（北上）
國道3號至竹山交流道下左轉往社寮轉往集集方向，接新台16線經集集、水里再接台131線（或台21線經日月潭）至魚池鄉，即可進入大雁澀水區。
南投休閒農業區 - 大林休閒農業區
「大林休閒農業區」位於魚池鄉大林村，原是典型的農業聚落。在近幾年休閒旅遊興盛的帶動下，開始轉型朝向觀光產業發展，包括民宿、餐飲、農場、 農特產開發販售等，提供給遊客更豐富的賞玩服務。 本區屬於日月潭國家風景區轄內，不難想見此處山水的迷人之處，而知名的遊樂園九族文化村就位於本區的中心位置，更具備吸引遊客到訪的優勢資源。除了美麗風光與設備完善的園區外，純樸農村的風貌，更讓遊客有機會體驗貼近自然的休閒樂趣。 多元的農村景觀與自然生態，植物原始林相完整，還有台港特有種「桃實百日青」的國寶級樹種，蝶類、鳥類、蟬類、甲蟲等種類繁多。這裡不僅可以觀賞蘭花及參觀菇園，更有世界虹吸式咖啡大賽得到亞軍的優質咖啡，歡迎您來細細品嘗！
地址：南投縣魚池鄉大林村金天巷8號（大林休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
日月潭
九族文化村
向山遊客中心
文武廟
【農業與伴手禮】
紅茶、紅茶梅、懷古茶簍、香菇、咖啡、蘭花
【交通方式】
（南下）
國道3號接國道6號，在愛蘭交流道下（接台14往埔里），埔里（接台21線）往魚池、九族方向。
（北上）
走國道三號至竹山交流道下左轉往社寮、集集方向接台16線經集集、水里，接投131線至魚池（或台21線經日月潭）、九族。
南投休閒農業區 -日月潭頭社活盆地休閒農業區
頭社活盆地休閒農業區位於南投縣魚池鄉台21線上、水里與日月潭之間，為日月潭環潭公路的入口，亦屬國家風景區轄內。在行政區上包括武登村與頭社村， 共同組成的一個近橢圓形的盆地，是個小而美、小而豐富的精緻休閒農業區。本區原本為邵族部落的居住地，「頭社」即來自於原住民，後來居民以漢人為主， 在本區仍可看到原住民及漢族拓墾的文化遺跡。至於「活盆地」則是因為本區由較淺的湖泊區域淤積而成，加上特有的泥炭土層豐富的含水量，讓整個盆地底似乎有點晃動，猶如活著一般。豐富多樣的自然美景，加上人文歷史的資產，以及傳統農業與村莊的純樸美感，頭社活盆地是個適合盤桓數日的休閒旅遊區域，尤其便利的交通與鄰近日月潭風景區的特點，更推薦您把這兒當成深度體驗南投風情的核心據點！
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷46號（日月潭頭社活盆地休閒農業區促進會）
【鄰近景點】
日月潭
九族文化村
向山遊客中心
文武廟
【農業與伴手禮】
紅茶、香菇
【交通方式】
（南下）
國道 3 號→國道 6 號→愛蘭交流道下→台 14 線往埔里→台 21 線往 日月潭→經商店區、水社壩及水社隧道→日月潭頭社活盆地休閒農業區。
（北上）
國道 3 號→名間交流道下→左轉台 3 線往集集、水里→台 16 線至 水里後右轉往蛇窯→台 21 線往日月潭→日月潭頭社活盆地休閒農業區。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。