《留白工作法》：大腦灰質愛「白色空間」，科學證實「策略性停頓」有利於表現

文：茱麗葉．方特（Juliet Funt）

大腦灰質愛白色空間

科學已經證實，暫停有利於表現。

亞當．葛薩利（Adam Gazzaley）是得獎的舊金山神經科學家，他協助我了解，為什麼在工作日定期中斷活動，事實上極度必要且威力驚人。我們在執行複雜的密集任務時，如果不給大腦時間恢復，將導致認知疲勞（cognitive fatigue），耗損大腦有限的資源，對表現造成負面影響。大腦中的額葉負責控制最高層次的認知與執行功能，但研究顯示額葉特別容易受到認知疲勞的影響。少了額葉的執行功能，我們便無法有效提出策略、熟練執行複雜的計畫。亞當談到，依據研究結果來看，若要有效解決認知耗損的問題，唯一的已知方法，就是讓大腦休息一下。

在每日的行程中排出白色空間，額葉將有機會重振旗鼓，帶來更有效率的神經處理流程，提升生產力。此外，白色空間也能帶來更多創意。若要一針見血地解決問題，基本條件是連結我們目前的思考與先前的經驗，而負責執行的額葉將需要與大腦的記憶區進行溝通。然而，要是缺乏自由思考的時間，心智疲勞與認知過載經常會打斷大腦這兩區的溝通。

大腦的磁振造影（MRI）掃描顯示出，在我們安靜停頓的期間，大腦的預設神經網絡（大腦的執行中心）其實忙得不亦樂乎——其相關活動與洞見、反省、記憶、創意有關。策略性停頓會讓我們過載的大腦，有機會進行新鮮洞見所需的心智聯想，刺激創意，讓自己文思泉湧——我們拿掉了堵住噴水口的障礙。

此外，我們還知道，休息是休哪種息，同樣也很重要。伊利諾大學與喬治梅森大學的研究人員，觀察近一百位辦公室員工的休息習慣。研究對象寫了十個工作天的日誌，記錄午休後感到的工作壓力程度、休息時做了哪些事，以及在一日尾聲的疲憊程度。

研究人員把休息時的活動分成「放鬆類」（例如做白日夢或伸展操）、「營養類」（抓一包零食）、「社交類」（和同事聊天）、「認知類」（讀信或收信、社群媒體），其中只有放鬆活動與社交活動有好處。休息時從事認知活動，反而會讓疲勞程度雪上加霜。原因大概是我們試圖重振心智流程，但那些活動會動用許多相同的心智流程。從神經科學到認知流程、再到創意，各領域的研究一再顯示，停頓的確能讓我們處於更理想的工作狀態。

我們馬上就會看到，休息能增強表現，太大的時間壓力則是毒藥。哈佛商學院教授泰瑞莎．艾默伯（Teresa Amabile）發現，火燒屁股能讓人一鼓作氣完成任務，感到有如神助，但如果大腦有更多反思空間、處於低度到中度的時間壓力時，成果的品質會更為理想。泰瑞莎總結這方面的研究：「整體而言，人們不認為自己有足夠的時間完成工作，更別說要發揮創意，達到理想中的創新程度。」

白色空間「不是」什麼

策略性停頓的期間，實際上會發生什麼事？答案是很多事，包括測試概念、質疑假設、站在客觀立場、重啟身心、讓點子有空間冒出來。然而，我們對彈性的開放時間感到陌生，不確定那是什麼感覺。以下是幾個和白色空間長得很像的概念，但不是白色空間。我們先排除這幾件事，縮小範圍。你可以把每一種相像、但不相同的情況，想成是不同版本的公園遛狗。

白色空間不是冥想。對心智來講，冥想基本上是紀律性的體驗。冥想的時候，你選擇一個專注點，例如口訣、蠟燭、一個字或你的呼吸，你會溫和鼓勵心智不斷回到那個專注點。心思跑掉時（一分鐘會發生千百萬次），你不苛責自己，而是重新把注意力引導回來。換言之，小狗（我們的心智）拴著繩子。狗兒開始亂跑的時候，我們輕聲說：「回來。」

白色空間不是思緒漫遊（mind wandering），思緒漫遊通常是非意志體驗。除了罕見的研究場景之外，平時並不是我們選擇這種事，而是這種事發生在我們身上。你的神智經常未經允許就跑走。你明明坐在桌前打重要的報告，突然間，砰！你在eBay查電鍋多少錢。怎麼會跑到那？你通常真的不知道。思緒漫遊就像是你的狗趁你在買冰淇淋時掙脫繩子跑走，你過了一會兒才嚇一跳，狗怎麼跑到對面了。

最後一種相近的概念是覺察（mindfulness，又譯「正念」）。覺察和白色空間很像，但和冥想一樣，主要仰賴某種指示。覺察是把所有的注意力和精神完全只放在一件事情上，例如感官刺激、對話或任務。覺察是當我們穿越公園時，狗兒深深注意到身旁的每一件事。在感官高度敏感的情況下，牠清楚聽見鳥兒啾啾叫，聞到椒鹽捲餅攤散發誘人的熱氣。狗兒（我們的心智）全神貫注，沉浸於當下這一刻。

覺察和冥想的基本假設都是心智應該被溫和地引導。我們教導心智與打擾我們的念頭建立新關係。保持覺察或冥想時，如果冒出念頭，我們會注意到這個念頭，但不予理會。有些人會把念頭想像成是飄來的浮雲，接著想像它們飄走，或是像泡沫一樣破掉，不管念頭往哪裡跑，我們不跟上。

區別就在這兒。如果是白色空間，我們跟著念頭走。點子去哪，我們去哪，無拘無束。小狗可以在沒有繩子的情況下跑過公園。我們的心智以最大的自由探索、伸展與恢復。

運用暫停

科學與常識告訴我們，休息和放鬆注意力可以提振精神、增強創意與問題解決能力。這樣的中場休息有四種形式：