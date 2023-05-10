威脅「炸毀台積電」就能阻止中共犯台？美國學者：不必要且可能適得其反
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美國學者指出，拿摧毀台灣最著名的產業、台灣人最引以為傲的台積電來討論，無疑是給中國共產黨宣傳機器的一份大禮，中國正利用這樣的機會散播「美國將台灣當作美中競爭的棋子」，有利削弱台灣人民的信心，並希望台灣民眾支持那些「願意透過談判默許中國要求」的政治人物。
美國眾議員莫頓（Seth Moulton）日前在論壇上建議向中國威脅炸毀台積電、以嚇阻中共犯台，受到台灣在野黨的抨擊，連美國學者也不認同，有學者就警告，這樣的威脅論不僅無用，也可能適得其反，削弱台灣人對美國的信心，可能支持願意和中國談判妥協的政治人物。
美國最有影響力的外交政策智庫「美國外交關係協會」（Council on Foreign Relations）9日刊登專文，針對近日美國政治人物以「炸毀台積電」威嚇中國的作法提出見解，由智庫研究員塞克斯（David Sacks）撰寫；塞克斯專攻美中關係、美台關係、中國外交政策，曾在美國對外關係研究上擔任總統特別助理。
塞克斯在文章中直指，近年來一些人主張美國應計劃摧毀台灣的晶圓廠，一方面嚇阻中國犯台，另方面是為確保若台灣不幸被併吞，台灣的半導體產業不會落入中國手中，塞克斯稱這樣的想法誇大了半導體在台海局勢的重要性、對半導體產業有根本上的誤解，並且可能被中國用來助長台灣民眾對美國的不信任，削弱台灣人民抵抗中國入侵的決心。
「炸毀台積電」是怎麼被提出來當作一種戰略？
塞克斯指出，2021年美國戰略學者麥金尼（Jared M. McKinney）和哈里斯（Peter Harris）於美國陸軍戰爭學院期刊《戰爭要素》（Parameters）發布一篇論文，指出為了嚇阻中國入侵，美國和台灣應制定具針對性的焦土戰略計劃，讓武力奪取台灣失去吸引力，同時維護成本高昂。該文建議以世界上最重要、同時也是中國最主要的供應商台積電作為威脅，將最具成效。
而這樣的建議也在美國前白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）近期的演說中被再次提出。根據報導，歐布萊恩將摧毀台積電與法國向納粹德國投降後，英國選擇擊沉友軍法國的海軍艦隊這樣的「艱難決定」相提並論。
塞克斯在文章中以三點反駁此論述。他首先指出，這樣的威脅論述誇大了半導體對中國決策者的重要性，「中國奪取台灣的野心早於半導體（發光發熱之前）；就算台灣還處於貧窮的農業社會，中國仍決心達成（併吞）的政治目標。」
塞克斯認為中國選擇武力犯台，將是不計經濟代價；就算台灣半導體可能被摧毀，這樣的假設也不會讓北京當局有所顧忌，因此毀滅台灣晶圓廠的計畫，「不會增強威嚇力」。
塞克斯寫道，第二點，摧毀台灣最著名的產業、台灣人最引以為傲的台積電，這樣的討論無疑是給中國共產黨宣傳機器的一份大禮。2023年2月，中國官媒放話拜登政府有所謂的「毀台計劃」，中國外交部長秦剛也在3月的一場記者會上反問，「為什麼美國一邊口口聲聲說維護地區和平穩定，一邊卻暗地裡制定了所謂『摧毀台灣』的計劃？」
塞克斯警告，中國正利用這樣的機會散播「美國不是值得信賴的夥伴」、「美國和台灣的利益不一致」、「美國將台灣當作美中競爭的棋子」這樣的言論，這有利削弱台灣人民的信心，並希望台灣民眾支持那些願意透過談判默許中國要求的政治人物，而「需要毀台，才能救台」的觀念可能也會削弱台灣人民抵抗入侵的意願。
文中的第三點，塞克斯認為也是最重要的一點，是摧毀台灣的晶圓廠完全沒必要，「因為美國不需要透過武力就能讓中國無法取得台灣的晶片」，如果中國併吞台灣，美國政府能禁止應用材料（Applied Materials）、科林研發（Lam Research）和柯磊（KLA）這些美國半導體設備供應商，繼續支持台灣生產晶片；塞克斯指出，矽晶圓片上的材料或者檢測驅動晶片瑕疵的工具，大部分仍在美國製造，中國就算得到台積電，但沒有美國提供的設備，仍無法在此行業中與美國競爭。
賽克斯認為美國在重建國內半導體產業上可以做的努力很多，但討論炸毀台灣晶圓廠的計劃是不必要的，而且會適得其反。
炸台積電論述被做成抖音影片，吳釗燮稱是中國認知作戰
賽克斯的擔憂已經發生，莫頓「炸毀台積電」的談話內容已經透過剪接、附上中文字幕做成抖音影片，在推特上廣為流傳；雖然在完整對話中，莫頓只是針對提高對中國威嚇的一個建議，他自己也稱「這不一定是最好的戰略」、「台灣人當然不會喜歡這個主意」，但在去脈絡的抖音影片中，莫頓的言論聽起來符合美國要炸毀台積電那樣的陰謀論。
台灣外交部長吳釗燮今日赴立法院外交國防委員會備詢前，被媒體問及此事，吳釗燮也指出，「這個就是中國對台灣進行的認知作戰」，強調如果去看莫頓講的前言後語，對此事的看法會有所不同。
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核稿編輯：羅元祺
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一次救援一個孩子，直到每人都有亁淨水可喝！
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