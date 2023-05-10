轉發IG限動抽30萬！砸錢系YouTuber先驅，斥資兩億翻拍真人版《魷魚遊戲》的MrBeast有多狂？

文：林依榕

你的IG限時動態也被一位外國人洗版了嗎？擁有1.51億人訂閱YouTuber「MrBeast」，5/8生日當天在IG上表示，在72小時內將抽出五位粉絲每人分送一萬美元（約30萬台幣）現金，但是有附帶兩個資格條件。

消息曝光後，掀起全球社群平台上一陣瘋狂分享轉載，連台灣人也都搶著當幸運兒。MrBeast到底是誰？他是如何竄紅崛起的呢？

人人轉發有機會！生日砸錢慶生，150萬紅包限時抽送五粉絲

一位頭戴鴨舌帽、身穿藍色T恤、黑色短褲，周遭隨處可見一綑一綑的美金，手中還抱著一大箱鈔票外國人的照片，5/8至今依然在全球許多人的IG限時動態被轉傳。

截圖自Instagram

發生什麼事了？該名外國人其實是訂閱人數破億的YouTuber「MrBeast」，5/8當天他在IG上發出貼文表示，「今天是我的生日，我要送出五萬美元（約150萬台幣）給我的五位粉絲，每個人可分到一萬美元（約30萬台幣）」。

MrBeast開出條件說明，只要有追蹤他且將該則IG貼文分享到限時動態，並在該貼文留言區標註一名朋友，72小時內就有機會獲獎。他提醒，假如最後被選到的幸運兒被查出沒有追蹤MrBeast帳號，那麼一萬美元也等於被沒收、取消資格，另外住在紐約的人也不具備抽獎資格。

海量留言狂洗版面，破千萬網友轉發：求求老天爺

截至5月9日下午3點20分，該篇貼文已經累績超過1706萬人點擊愛心、2045萬人留言，MrBeast的IG追蹤粉絲目前來到3723萬人，仍舊不斷上飆中。

眾多網友留言表示，「拜託抽到我！」、「假如我得到這筆錢，我會幫助我爸爸心臟手術所需費用」、「自己的生日還貢獻獎金！真的是好男人」，從海量留言數可見得全世界都在轉發該篇發錢訊息。

MrBeast是誰？「砸錢系」YouTuber先驅，年收登上富比世前40名

MrBeast本名吉米．唐納森（Jimmy Donaldson），2012年13歲便開始當起YouTuber，2017年為慶祝10萬訂閱發布了慶祝影片，沒想到意外爆紅，訂閱數也就自此飆升、人氣居高不下；至今，MrBeast的YouTube頻道已經有1.51億名訂閱者，同時也是史上第二位拿到YouTube紅鑽石獎牌的個人創作者。

綜合媒體報導，MrBeast之後轉向高成本影片製作風格，每部影片幾乎破一億次觀看數，也為他帶來許多贊助、廠商合作商機。

2021年Netflix影集《魷魚遊戲》爆紅，MrBeast更斥資兩億元翻拍真人版《魷魚遊戲》，不僅冠軍能得到約1268萬台幣的現金，其餘被淘汰的455為參賽者，依然能獲得約三萬到30萬台幣不等的獎金。

雖然花錢不手軟，但是MrBeast光靠每年影片，就能獲得相當16億元台幣分潤，天價的年收入也讓他登上了富比世名人財富榜前40名。

不過MrBeast也致力於慈善事業，更將事業拓展至漢堡店、零食品牌，他曾表示一心只想製作好影片、雇用團隊發展事業之餘幫助更多的人，不管賺了多少錢、事業多成功，都不會想要買豪宅、開跑車或過上奢侈的物質生活。

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原標題：拜託抽到我！台灣人搶當MrBeast的幸運兒 72hr內150萬要送人，他是誰？曾砸2億翻拍真人《魷魚遊戲》

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航