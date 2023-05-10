轉發IG限動抽30萬！砸錢系YouTuber先驅，斥資兩億翻拍真人版《魷魚遊戲》的MrBeast有多狂？
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為什麼那麼多人在動態轉發一個外國人照片的貼文？他其實是訂閱人數破億的YouTuber「MrBeast」，5月8日他在發文表示，「今天是我的生日，我要送出五萬美元（約150萬台幣）給我的五位粉絲，每個人可分到一萬美元（約30萬台幣）」。但要獲得抽獎資格是有條件的......
文：林依榕
你的IG限時動態也被一位外國人洗版了嗎？擁有1.51億人訂閱YouTuber「MrBeast」，5/8生日當天在IG上表示，在72小時內將抽出五位粉絲每人分送一萬美元（約30萬台幣）現金，但是有附帶兩個資格條件。
消息曝光後，掀起全球社群平台上一陣瘋狂分享轉載，連台灣人也都搶著當幸運兒。MrBeast到底是誰？他是如何竄紅崛起的呢？
人人轉發有機會！生日砸錢慶生，150萬紅包限時抽送五粉絲
一位頭戴鴨舌帽、身穿藍色T恤、黑色短褲，周遭隨處可見一綑一綑的美金，手中還抱著一大箱鈔票外國人的照片，5/8至今依然在全球許多人的IG限時動態被轉傳。
發生什麼事了？該名外國人其實是訂閱人數破億的YouTuber「MrBeast」，5/8當天他在IG上發出貼文表示，「今天是我的生日，我要送出五萬美元（約150萬台幣）給我的五位粉絲，每個人可分到一萬美元（約30萬台幣）」。
MrBeast開出條件說明，只要有追蹤他且將該則IG貼文分享到限時動態，並在該貼文留言區標註一名朋友，72小時內就有機會獲獎。他提醒，假如最後被選到的幸運兒被查出沒有追蹤MrBeast帳號，那麼一萬美元也等於被沒收、取消資格，另外住在紐約的人也不具備抽獎資格。
海量留言狂洗版面，破千萬網友轉發：求求老天爺
截至5月9日下午3點20分，該篇貼文已經累績超過1706萬人點擊愛心、2045萬人留言，MrBeast的IG追蹤粉絲目前來到3723萬人，仍舊不斷上飆中。
眾多網友留言表示，「拜託抽到我！」、「假如我得到這筆錢，我會幫助我爸爸心臟手術所需費用」、「自己的生日還貢獻獎金！真的是好男人」，從海量留言數可見得全世界都在轉發該篇發錢訊息。
MrBeast是誰？「砸錢系」YouTuber先驅，年收登上富比世前40名
MrBeast本名吉米．唐納森（Jimmy Donaldson），2012年13歲便開始當起YouTuber，2017年為慶祝10萬訂閱發布了慶祝影片，沒想到意外爆紅，訂閱數也就自此飆升、人氣居高不下；至今，MrBeast的YouTube頻道已經有1.51億名訂閱者，同時也是史上第二位拿到YouTube紅鑽石獎牌的個人創作者。
綜合媒體報導，MrBeast之後轉向高成本影片製作風格，每部影片幾乎破一億次觀看數，也為他帶來許多贊助、廠商合作商機。
2021年Netflix影集《魷魚遊戲》爆紅，MrBeast更斥資兩億元翻拍真人版《魷魚遊戲》，不僅冠軍能得到約1268萬台幣的現金，其餘被淘汰的455為參賽者，依然能獲得約三萬到30萬台幣不等的獎金。
雖然花錢不手軟，但是MrBeast光靠每年影片，就能獲得相當16億元台幣分潤，天價的年收入也讓他登上了富比世名人財富榜前40名。
不過MrBeast也致力於慈善事業，更將事業拓展至漢堡店、零食品牌，他曾表示一心只想製作好影片、雇用團隊發展事業之餘幫助更多的人，不管賺了多少錢、事業多成功，都不會想要買豪宅、開跑車或過上奢侈的物質生活。
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原標題：拜託抽到我！台灣人搶當MrBeast的幸運兒 72hr內150萬要送人，他是誰？曾砸2億翻拍真人《魷魚遊戲》
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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永續發展如何走？PGE太平洋綠能以農地種電推動能源自給，讓太陽能與環境共好成為可能
我們想讓你知道的是
致力於綠電的PGE太平洋綠能，面對全球永續發展的目標與在地糧食危機的多重挑戰，團隊如何以實際行動與不屈不撓的精神，在台灣這片土地上播下綠色種子？
天色漸暗，一部南下的車輛奔馳在鄉間道路上，眼前所見除了綠油油的稻田外，一個彎腰蜷曲的身影引起了注意。「後來我們都稱她作林阿姨，」太平洋綠能董事長鄭旭捷分享，創業初期與林阿姨有著深厚革命情感，回首這一路上耕耘在這片土地的努力，更讓鄭旭捷與團隊記憶猶新。
談到2050年淨零碳排的全球目標，可說是無人不知，各國政府與產業也針對此一遠景努力尋求各式解決方案。太平洋綠能就透過與在地農民攜手合作，提供全方位太陽能服務，以農地種電的方式，創造與環境、土地永續共生的乾淨電力來源。
從糧食危機到電磁波，鼓吹農地種電的道路上障礙不斷
把鏡頭拉回到林阿姨身上。鄭旭捷回憶，當時他們想了解在地農民生活，停下車主動與林阿姨打招呼，嘗試理解她在務農上的現況與挑戰。
林阿姨説台灣因氣候變遷，農作物收成不穩定性提高導致利潤不彰，更因農村人口年紀老化，讓農地維護更加困難，若無適當整理農地，對未來耕作也會有影響，而且在與PGE團隊洽談期間又遇上林阿姨的先生因務農而受傷，導致農耕期遇上了困難，也加速林阿姨想轉型的決心。而林阿姨沒說的是，農民一年辛勤耕種的收入不到20萬，再扣除成本所剩無幾，這讓鄭旭捷不斷思索該如何透過農地種電的方式協助向林阿姨這樣的農民們改善生活。
不過要說服這些視農地為己出的農夫們擁抱這個新商業模式談何容易，「糧食危機、電磁波還有未來農地走向等都要釋疑。」鄭旭捷細數當時林阿姨身邊周遭友人們的疑惑，特別是在即將簽約的這一刻雜音仍不斷浮現，好在這一切都在團隊悉心解說下迎刃而解。
以糧食危機來說，多數人都會認為將農地改成太陽能用地將減少可種植面積，但從已揭露的統計數據發現，目前國內共計80萬公頃的農地，其中有三分之一面臨長期休耕或廢耕，若以2025年再生能源佔比15%的短期目標來看，僅需不到兩萬公頃就能完成，需要的面積量更是休耕及廢耕農地的一成不到，尚不至於造成糧食危機，但是能源自給卻迫在眉睫。
「國內能源自給率僅有2%」鄭旭捷提到，我們花大把資金購買能源供大家使用，為何不將這些資源留在這塊土地進行建設，不只能提升能源自給率，也可創造更多在地團隊發展，更重要的是我們將在能源議題上有更多話語權、不再受制於人，產業發展也能更符合淨零碳排趨勢具有競爭力。
至於農民們擔心的電磁波，鄭旭捷表示當時團隊以吹風機、手機等電子產品作為比較，透過精密儀器讓數據說話，檢測出其他電子產品的電磁波數值相較太陽能系統高出許多，反倒建議農民們更應該注意日常3C產品的使用；且太陽能板運作時幾乎沒有噪音產生的特性，也讓農民們非常驚艷，也願意勇於一試農地種電，希望能為地方農業找到新契機。
綠電永續的心法，調整呼吸讓土地生生不息
然而，農地種電最大的挑戰仍在於如何建置及完成後的維護。對此，太平洋綠能總經理張家偉以第一線經驗，分享團隊如何打造真正落實永續的太陽能案場。
針對基礎設施，太平洋綠能源堅持在不破壞野生動物棲息地前提下，設計生態友善格柵，同時也讓圍籬間保持一定距離，「這些規劃都是為了讓原生物種依舊能自在地移動。」張家偉説在他們的案場裡遇見野兔、穿山甲一點都不稀奇，就連保育類動物的石虎都是神秘嘉賓。
此外，太平洋綠能提供給地主一站式太陽能板建置服務，從案場開發、文件申請到安裝施工等，甚至後續維修皆是。張家偉表示，太平洋綠能和地主一簽就是20年，租賃期間對於土地養護、修剪雜草都由太平洋綠能悉心照顧；除拒絕使用除草劑，更以雜草作為有機肥料創造農地正向生態循環，即便未來不再做為太陽能發電使用，依舊能回歸農作物生產之列。
在這些年的努力下，太平洋綠能也樹立業界典範，讓外界看到種電亦能同時維護案場與土地保育。鄭旭捷說他相信台灣能創造出生態、農業及光電三方共贏，更希望從根本面實現遠景，期待政策與法規的改革讓農地種電申請能以土地容許申請即可，無需額外進行土地使用變更，確保農民未來仍有機會重新拿回土地、再次進行耕作，且太平洋綠能也師法日本農電共生的案例，藉由架高太陽能板技法和太陽能溫室等技術，在提升土地效益同時亦能實現能源自給，為農民與土地盡到永續循環的責任。
宣揚永續綠電的價值，積極尋求更多跨界合作機會
經過這些年的努力，越來越多農民、地主和企業主看著太平洋綠能打造的案場與提供的服務，開始擁抱這個新商業模式，對鄭旭捷及團隊來說倍感欣慰。
「台灣真的是一座美麗的寶島」鄭旭捷感性地說，正因這塊孕育自己成長的土地是如此的珍貴，讓他認為不只是要繼續強化國人對於環保、用電的意識，「我們更不會停止對這塊土地永續發展的責任與腳步。」
羅馬不是一天造成，一路走來如何與民眾溝通太陽能的價值，也讓鄭旭捷與團隊感受到必須以教育者身份在台灣社會推動太陽能的認識與了解，這項任務刻不容緩。因此除以案場實例於農地進行示範，同時也在各國中小校園案場舉行環境綠能教育講座推廣，以期能替未來再生能源的落實鋪路。而鄭旭捷也透露。太平洋綠能也轉投資提供電動車充電服務的新創團隊EVOASIS，擴大對能源的想像與永續可能性，更希望能在不久的將來激盪出更多火花。