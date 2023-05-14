2023/05/14,
藝文

外套被惡意塞進馬桶：學生時代的廣末涼子並非校花，而是集體霸凌的對象

外套被惡意塞進馬桶：學生時代的廣末涼子並非校花，而是集體霸凌的對象
Photo Credit：尖端出版 提供

我們想讓你知道的是

原先班上有一位經常被同學們開玩笑的對象，因為一次廣末涼子為那名被嘲笑的同學出頭，隔天被霸凌的主角就變成了她。班上的老大帶頭無視廣末涼子，把她當作空氣，讓廣末涼子只好每節下課都跑到走廊避風頭。只是，廣末涼子的息事寧人並沒有讓事態好轉，反而讓其他人變本加厲......

文字整理：林君玶

廣末涼子15歲便踏入演藝圈，戲劇、廣告拍不停，曾被譽為「日本最忙女高中生」。大家或許以為學生時代的廣末涼子，是人見人愛的校花，不過，她在近期發布的新書《廣末涼子散文集》中透露，國中一年級時曾經遭到全班集體霸凌，回憶過往，彷彿身陷在黑夜之中。

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Photo Credit：尖端出版 提供

書中寫到，原先班上有一位經常被同學們開玩笑的對象，因為一次廣末涼子為那名被嘲笑的同學出頭，隔天被霸凌的主角就變成了她。班上的老大帶頭無視廣末涼子，把她當作空氣，讓廣末涼子只好每節下課都跑到走廊避風頭。

只是，廣末涼子的息事寧人並沒有讓事態好轉，反而讓其他人變本加厲。

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Photo Credit：尖端出版 提供

一次全校集合的活動結束後，廣末發現自己原本掛在椅背上的制服外套不見了，最後校方在發現外套是被人惡意塞進廁所的馬桶後，通知了廣末的母親到學校了解情況。當時的廣末因為讓父母擔心，心裡非常過意不去，這件事也讓樂觀的她無法再繼續用「算了啦」來安慰自己。

廣末涼子回想起當時的日子，形容彷彿是深陷在黑夜之中，但因為某日一位同學主動與她說話，從此兩人友誼升溫，漸漸成為最要好的閨密。如今，即使廣末涼子已年過四十，只要回到故鄉就一定會與中學好友見面，廣末涼子表示「毫無疑問地，是她拯救了我」。

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廣末涼子在新書《廣末涼子散文集「廣末的思考地圖 幸福的樣子」》中，透過60則喜愛的經典語錄，寫下自身做為一位演員、一位母親、一位女性的想法，以及這二十幾年一路走來的秘辛。

關於女神的內心祕密，以及未曾公開的過往，都能在她花了兩年時間撰寫的新書中找到，《廣末涼子散文集「廣末的思考地圖 幸福的樣子」》繁體中文版將於5/8日推出，首刷附上廣末涼子用中文寫給台灣讀者的獨家感謝卡，若你是廣末涼子長久以來的粉絲，就絕對不能錯過這個收藏的機會。

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本文經every little d授權轉載，原文刊載於此
原標題：外套被惡意塞進馬桶：學生時代的廣末涼子並非校花，而是集體霸凌的對象

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九


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