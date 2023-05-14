2023/05/14,
動物

《蝴蝶100生活史全圖鑑》：鳳蝶類幼蟲遭受攻擊時，會從頭部伸出「臭角」讓敵人知難而退

《蝴蝶100生活史全圖鑑》：鳳蝶類幼蟲遭受攻擊時，會從頭部伸出「臭角」讓敵人知難而退
Photo Credit：遠流

我們想讓你知道的是

若在家中種盆柑橘類大盆栽，以鄉下、郊外地區來說，六種鳳蝶中，大概半數以上的雌蝶都會不請自來產下卵粒；就算住在空氣汙染嚴重的都市，本種仍可能偶爾賞光；再不濟，也有無尾鳳蝶充當最低保障名額。

文：張永仁

黑鳳蝶 Papilio protenor protenor / 鳳蝶科 Papilionidae

在台灣分布極廣的黑鳳蝶，雖有於都市高樓陽台產卵繁殖的紀錄，但主要的棲息環境仍以山區為主。雄蝶除穿梭於各類蜜源花叢外，也經常在溪邊溼地逗留吸水。一般喜愛在溼地吸水的雄蝶，往往無法抗拒尿騷味的誘惑；因此若在原本已有蝴蝶出沒的溪谷溼地上留下尿液，各類逐臭之夫便會陸續前來報到，本種當然也會湊上一腳，而且由於物以類聚的本能，牠和同屬間翅膀底色漆黑的近緣種，很快就混棲在一起享用難得的尿水大餐。

本種翅膀底色黑色；雄蝶下翅表面前緣有一段白色橫紋，腹面外緣和肛角附近散生一些橙色系弦月紋。雌蝶翅膀底色較淡；下翅表面無白紋，肛角有一個較明顯的橙色環紋；腹面橙色斑較雄蝶發達。

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小檔案

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  • 展翅寬：80∼90mm
  • 發生期：春至秋季，以蛹越冬。
  • 習　性：常在山區林緣、路旁花叢間吸食花蜜，雄蝶常群聚於溪谷溼地吸水。
  • 分　布：平地至中海拔山區
  • 近似種：台灣鳳蝶雄蝶翅表略帶藍色之金屬光澤，下翅無白色橫紋；大鳳蝶雄蝶下翅表面有放射狀淡藍色條紋，上下翅腹面基部有橙紅斑。

生活史

幼蟲食草：柑橘類栽培種植物與食茱萸、賊仔樹、飛龍掌血、雙面刺等多屬的芸香科植物

鳳蝶類幼蟲有一個共同的特色，就是當牠們遭受騷擾攻擊時，會馬上從頭部後方體內伸出一對肉質的「臭角」，並散發一股來自食草植物的特定腥臭味，希冀藉此讓天敵知難而退。

而幼蟲食草為柑橘類栽培種植物的鳳蝶，台灣有六種，並且都是鳳蝶屬的常見種；若在家中種盆柑橘類大盆栽，以鄉下、郊外地區來說，六種鳳蝶中，大概半數以上的雌蝶都會不請自來產下卵粒；就算住在空氣汙染嚴重的都市，本種仍可能偶爾賞光；再不濟，也有無尾鳳蝶充當最低保障名額。

本種卵直徑約1.5mm，和同屬近緣種都呈淡黃色球形，近孵化時則出現不規則的褐色系受精斑。幼蟲四齡以前亦偽裝成鳥糞，尾端白斑大而明顯；終齡幼蟲擁有近似種間最大的假眼紋，體側各有二道黑褐色斜紋，在體背中央左右相連。蛹體長約38mm，頭部前方角突呈V字形尖銳後彎。

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終齡幼蟲（體長可達50mm）
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幼蟲伸出臭角自衛
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褐色型蛹（側面）
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綠色型蛹（背面）
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剛羽化的♀

書籍介紹

本文摘錄自《蝴蝶100生活史全圖鑑》，遠流出版

作者：張永仁

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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