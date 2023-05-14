《蝴蝶100生活史全圖鑑》：鳳蝶類幼蟲遭受攻擊時，會從頭部伸出「臭角」讓敵人知難而退
我們想讓你知道的是
若在家中種盆柑橘類大盆栽，以鄉下、郊外地區來說，六種鳳蝶中，大概半數以上的雌蝶都會不請自來產下卵粒；就算住在空氣汙染嚴重的都市，本種仍可能偶爾賞光；再不濟，也有無尾鳳蝶充當最低保障名額。
文：張永仁
黑鳳蝶 Papilio protenor protenor / 鳳蝶科 Papilionidae
在台灣分布極廣的黑鳳蝶，雖有於都市高樓陽台產卵繁殖的紀錄，但主要的棲息環境仍以山區為主。雄蝶除穿梭於各類蜜源花叢外，也經常在溪邊溼地逗留吸水。一般喜愛在溼地吸水的雄蝶，往往無法抗拒尿騷味的誘惑；因此若在原本已有蝴蝶出沒的溪谷溼地上留下尿液，各類逐臭之夫便會陸續前來報到，本種當然也會湊上一腳，而且由於物以類聚的本能，牠和同屬間翅膀底色漆黑的近緣種，很快就混棲在一起享用難得的尿水大餐。
本種翅膀底色黑色；雄蝶下翅表面前緣有一段白色橫紋，腹面外緣和肛角附近散生一些橙色系弦月紋。雌蝶翅膀底色較淡；下翅表面無白紋，肛角有一個較明顯的橙色環紋；腹面橙色斑較雄蝶發達。
小檔案
- 展翅寬：80∼90mm
- 發生期：春至秋季，以蛹越冬。
- 習 性：常在山區林緣、路旁花叢間吸食花蜜，雄蝶常群聚於溪谷溼地吸水。
- 分 布：平地至中海拔山區
- 近似種：台灣鳳蝶雄蝶翅表略帶藍色之金屬光澤，下翅無白色橫紋；大鳳蝶雄蝶下翅表面有放射狀淡藍色條紋，上下翅腹面基部有橙紅斑。
生活史
幼蟲食草：柑橘類栽培種植物與食茱萸、賊仔樹、飛龍掌血、雙面刺等多屬的芸香科植物
鳳蝶類幼蟲有一個共同的特色，就是當牠們遭受騷擾攻擊時，會馬上從頭部後方體內伸出一對肉質的「臭角」，並散發一股來自食草植物的特定腥臭味，希冀藉此讓天敵知難而退。
而幼蟲食草為柑橘類栽培種植物的鳳蝶，台灣有六種，並且都是鳳蝶屬的常見種；若在家中種盆柑橘類大盆栽，以鄉下、郊外地區來說，六種鳳蝶中，大概半數以上的雌蝶都會不請自來產下卵粒；就算住在空氣汙染嚴重的都市，本種仍可能偶爾賞光；再不濟，也有無尾鳳蝶充當最低保障名額。
本種卵直徑約1.5mm，和同屬近緣種都呈淡黃色球形，近孵化時則出現不規則的褐色系受精斑。幼蟲四齡以前亦偽裝成鳥糞，尾端白斑大而明顯；終齡幼蟲擁有近似種間最大的假眼紋，體側各有二道黑褐色斜紋，在體背中央左右相連。蛹體長約38mm，頭部前方角突呈V字形尖銳後彎。
書籍介紹
本文摘錄自《蝴蝶100生活史全圖鑑》，遠流出版
作者：張永仁
- momo網路書店
- Readmoo讀墨電子書
- Pubu電子書城結帳時輸入TNL83，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）
- 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。
一本為入門者量身打造的全方位蝴蝶野外觀察手冊
15周年修訂新版
．八大類形態辨識最常見百種蝴蝶
．卵、幼蟲、蛹到成蟲完整生活史
．全書近千張精彩生態暨標本攝影
．附【幼生期野外快速辨識圖錄】
台灣擁有三百多種各類蝴蝶，其中約三分之一是平地至低海拔地區，普遍分布或常見的種類。本書選介當中體型較大、外觀較醒目的最常見100種，予以深入而詳盡的解說。
為了方便讀者查詢，本圖鑑依最易觀察的外觀特徵，設計了「形態大類辨識法」，將全書所收錄的蝶種分為八大類。而每種蝴蝶皆以跨頁的篇幅來介紹，內容分為成蟲與生活史兩大部分。
在成蟲辨識上，以雌、雄個體翅膀兩面標本照，搭配重點拉線註記，加上現場生態攝影，提供正確且快速的鑑定指南；而生活史則呈現每種蝴蝶從卵、幼蟲、蛹到成蟲的完整圖像，並有幼生期各階段相關說明，期使讀者對其蛻變成長過程，有全面的認識。書後並附有「蝴蝶幼生期野外快速辨識圖錄」，依照外觀形態上較明顯可見的特徵，提供卵、終齡幼蟲及蛹的分類查詢辨識，隨時進行觀察比對。
★新版全面校訂、更新補充資訊。尺寸放大，重新編排。書封全新設計，圖片品質提升。閱讀查找更加悅目流暢。
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
永續發展如何走？PGE太平洋綠能以農地種電推動能源自給，讓太陽能與環境共好成為可能
我們想讓你知道的是
致力於綠電的PGE太平洋綠能，面對全球永續發展的目標與在地糧食危機的多重挑戰，團隊如何以實際行動與不屈不撓的精神，在台灣這片土地上播下綠色種子？
天色漸暗，一部南下的車輛奔馳在鄉間道路上，眼前所見除了綠油油的稻田外，一個彎腰蜷曲的身影引起了注意。「後來我們都稱她作林阿姨，」太平洋綠能董事長鄭旭捷分享，創業初期與林阿姨有著深厚革命情感，回首這一路上耕耘在這片土地的努力，更讓鄭旭捷與團隊記憶猶新。
談到2050年淨零碳排的全球目標，可說是無人不知，各國政府與產業也針對此一遠景努力尋求各式解決方案。太平洋綠能就透過與在地農民攜手合作，提供全方位太陽能服務，以農地種電的方式，創造與環境、土地永續共生的乾淨電力來源。
從糧食危機到電磁波，鼓吹農地種電的道路上障礙不斷
把鏡頭拉回到林阿姨身上。鄭旭捷回憶，當時他們想了解在地農民生活，停下車主動與林阿姨打招呼，嘗試理解她在務農上的現況與挑戰。
林阿姨説台灣因氣候變遷，農作物收成不穩定性提高導致利潤不彰，更因農村人口年紀老化，讓農地維護更加困難，若無適當整理農地，對未來耕作也會有影響，而且在與PGE團隊洽談期間又遇上林阿姨的先生因務農而受傷，導致農耕期遇上了困難，也加速林阿姨想轉型的決心。而林阿姨沒說的是，農民一年辛勤耕種的收入不到20萬，再扣除成本所剩無幾，這讓鄭旭捷不斷思索該如何透過農地種電的方式協助向林阿姨這樣的農民們改善生活。
不過要說服這些視農地為己出的農夫們擁抱這個新商業模式談何容易，「糧食危機、電磁波還有未來農地走向等都要釋疑。」鄭旭捷細數當時林阿姨身邊周遭友人們的疑惑，特別是在即將簽約的這一刻雜音仍不斷浮現，好在這一切都在團隊悉心解說下迎刃而解。
以糧食危機來說，多數人都會認為將農地改成太陽能用地將減少可種植面積，但從已揭露的統計數據發現，目前國內共計80萬公頃的農地，其中有三分之一面臨長期休耕或廢耕，若以2025年再生能源佔比15%的短期目標來看，僅需不到兩萬公頃就能完成，需要的面積量更是休耕及廢耕農地的一成不到，尚不至於造成糧食危機，但是能源自給卻迫在眉睫。
「國內能源自給率僅有2%」鄭旭捷提到，我們花大把資金購買能源供大家使用，為何不將這些資源留在這塊土地進行建設，不只能提升能源自給率，也可創造更多在地團隊發展，更重要的是我們將在能源議題上有更多話語權、不再受制於人，產業發展也能更符合淨零碳排趨勢具有競爭力。
至於農民們擔心的電磁波，鄭旭捷表示當時團隊以吹風機、手機等電子產品作為比較，透過精密儀器讓數據說話，檢測出其他電子產品的電磁波數值相較太陽能系統高出許多，反倒建議農民們更應該注意日常3C產品的使用；且太陽能板運作時幾乎沒有噪音產生的特性，也讓農民們非常驚艷，也願意勇於一試農地種電，希望能為地方農業找到新契機。
綠電永續的心法，調整呼吸讓土地生生不息
然而，農地種電最大的挑戰仍在於如何建置及完成後的維護。對此，太平洋綠能總經理張家偉以第一線經驗，分享團隊如何打造真正落實永續的太陽能案場。
針對基礎設施，太平洋綠能源堅持在不破壞野生動物棲息地前提下，設計生態友善格柵，同時也讓圍籬間保持一定距離，「這些規劃都是為了讓原生物種依舊能自在地移動。」張家偉説在他們的案場裡遇見野兔、穿山甲一點都不稀奇，就連保育類動物的石虎都是神秘嘉賓。
此外，太平洋綠能提供給地主一站式太陽能板建置服務，從案場開發、文件申請到安裝施工等，甚至後續維修皆是。張家偉表示，太平洋綠能和地主一簽就是20年，租賃期間對於土地養護、修剪雜草都由太平洋綠能悉心照顧；除拒絕使用除草劑，更以雜草作為有機肥料創造農地正向生態循環，即便未來不再做為太陽能發電使用，依舊能回歸農作物生產之列。
在這些年的努力下，太平洋綠能也樹立業界典範，讓外界看到種電亦能同時維護案場與土地保育。鄭旭捷說他相信台灣能創造出生態、農業及光電三方共贏，更希望從根本面實現遠景，期待政策與法規的改革讓農地種電申請能以土地容許申請即可，無需額外進行土地使用變更，確保農民未來仍有機會重新拿回土地、再次進行耕作，且太平洋綠能也師法日本農電共生的案例，藉由架高太陽能板技法和太陽能溫室等技術，在提升土地效益同時亦能實現能源自給，為農民與土地盡到永續循環的責任。
宣揚永續綠電的價值，積極尋求更多跨界合作機會
經過這些年的努力，越來越多農民、地主和企業主看著太平洋綠能打造的案場與提供的服務，開始擁抱這個新商業模式，對鄭旭捷及團隊來說倍感欣慰。
「台灣真的是一座美麗的寶島」鄭旭捷感性地說，正因這塊孕育自己成長的土地是如此的珍貴，讓他認為不只是要繼續強化國人對於環保、用電的意識，「我們更不會停止對這塊土地永續發展的責任與腳步。」
羅馬不是一天造成，一路走來如何與民眾溝通太陽能的價值，也讓鄭旭捷與團隊感受到必須以教育者身份在台灣社會推動太陽能的認識與了解，這項任務刻不容緩。因此除以案場實例於農地進行示範，同時也在各國中小校園案場舉行環境綠能教育講座推廣，以期能替未來再生能源的落實鋪路。而鄭旭捷也透露。太平洋綠能也轉投資提供電動車充電服務的新創團隊EVOASIS，擴大對能源的想像與永續可能性，更希望能在不久的將來激盪出更多火花。