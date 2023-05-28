《樂來越愛電影配樂》：片尾曲分為Ending Music & Ending Credits，二者有何不同？

文：Sherry Shieh 謝世嫻

故事結局，發光發熱的時刻

我看電影最喜歡的就是片頭曲和片尾曲，因為從這兩處可以很明顯地看出配樂家的用心、細心與功力。像《樂來越愛你》那樣一氣呵成的歌舞片頭曲，幾乎可以保證接下來的劇情一定是精彩可期。雖然也有例外，有時候片頭曲做得很好，結果電影卻很沉悶？但這就是片尾曲發光發熱的時刻了！

俗話說，好的開始就是成功的一半，就算中間爛掉了，沒關係，只要收尾收得高潮迭起或令人流連忘返，觀眾依然會開心買單、口耳相傳。因為人的記憶力雖短，但總是有兩個地方他們永遠不會忘記：第一印象和最後印象。這也是為什麼片尾 very very important了，因為成也片尾，敗也片尾啊！

片尾曲分兩種：「Ending Music」&「Ending Credits」

這篇所講的片尾曲分成兩種：第一種是「Ending Music」，也就是電影結束前的最後一首音樂（我把這個部分留到最後說明）。第二種是片尾「Ending Credits」，也就是字幕上去所播放的音樂。

通常Ending Credits會有幾種做法：

完全沒出現在電影裡但是和電影中的主旋律相似或延伸的流行歌曲，例如：《007》、《鐵達尼號》、《阿凡達》（Avatar）、《神鬼戰士》。 和片頭曲一樣旋律的延伸音樂。例如：《樂來越愛你》（La La Land）。 和主題曲一樣的音樂，但是稍有延伸或用不同的樂器編制。例如：《似曾相識》、《辛德勒的名單》。 曾經出現在電影中段、不是主題曲的音樂。例如：《傲慢與偏見》（Pride & Prejudice）2005年版。 全新的片尾曲（無唱歌）。

高潮迭起，精彩落幕！Ending Music的做法

好萊塢電影一貫的模式是高潮落在電影3/4 或4/5，然後簡潔收尾，但有幾部電影是「高潮＝結尾」，一氣呵成貫徹到底，也是我認為更高明的處理方式。 以下三部電影的結局可以看出配樂家與剪輯師說故事的功力：

1. 《黑天鵝》

圖片來源：《黑天鵝》劇照

這是我個人看過最長的片尾曲，柴可夫斯基的《天鵝湖》原汁原味在最後這二十分鐘濃縮一曲呈現。當娜塔莉．波曼（Natalie Portman）戲中飾演的角色終於成為《天鵝湖》的女主角時，她的精神分裂與幻想症也同時爆發。整部電影，女主角不斷地努力練舞，為了《天鵝湖》的雙主角練到發瘋還不自知，到最後一幕成功在望，卻因看到假想敵而憤怒刺傷對方，沒想到一回神過來，才發現她其實是刺進自己的腹裡。在《天鵝湖》最高潮的結尾音樂，她從高處一落而下。

作曲家克林特．曼塞爾（Clint Mansell）非常實驗，他圍繞在柴可夫斯基《天鵝湖》的配樂編制，有股後現代俄國音樂的味道。樂器方面以電子音樂、鼓樂、鋼琴、實體音響聲效等，來代表主角的真實與幻覺。由單一小提琴奏出《黑天鵝》的主題曲，並以「刮」弦方式奏出，令人雞皮疙瘩。

在詮釋分不清的真實與幻象中，音樂不時以電子音效衝破《天鵝湖》的古典美景，有時以尖叫聲、譏笑聲、風聲、車離遠去、破銅爛鐵（打擊樂器）代表女主角看到的異象與聽到的雜音；若少了電子音效的實驗，這部電影 便無法如此成功地遊走在「美麗」與「邪惡」境界。

最極端的對比，在一段以鋼琴彈奏整段淒美的《天鵝湖》，卻在尾聲以尖銳玻璃聲劃破，並予一股孤寂鬼魂的咆哮聲悵然離去。後起的音樂盒奏起純潔無瑕的《天鵝湖》。最成功的是全劇尾端：在女主角完美演出卻淌血垂死時，《天鵝湖》的管弦樂團同時到達最龐大的音響，真是一齣天衣無縫的完美高潮收尾，令人看到激動忘我。

2. 《教父 III》

圖片來源：《教父 III》

在電影最後一幕，教父看著兒子登台演出《鄉村騎士》（Cavalleria rusticana），而不知包廂外正針對他展開一連串暗殺行動。歌劇結束後，教父一行人走出歌劇院，愛女卻不小心被誤殺，痛哭欲絕的教父抱起女兒，螢幕馬上轉到他年輕時所愛過的3個女人（第一任老婆、第二任老婆和女兒），白髮蒼蒼的教父的在西西里島安老，在歌劇的最後一個音符，他手中的橘子落下，倒地死去。這裡的片尾曲一氣呵成，但是不像《黑天鵝》往高潮爬去，反而是用一種隱性退出的方式結束教父的一生。

3. 《進擊的鼓手》

電影尾聲，男主角受老師邀請做出表演，卻沒想到老師對他報仇，故意給錯曲目，讓他在台上出洋相。他羞愧地走出舞台，卻又在最後一刻不甘心地折返，他拿起鼓棒決定跟老師對尬。在音樂尾聲，老師的雙手不斷提升，而他的 Solo跟著激昂，曾經是敵人的兩人，在音樂最後1秒達到完美高潮，全片在鼓樂的最後一響瞬間落幕！

其他還有太多太多成功的片尾案例，若要寫完可能得出另一本書了！你有什麼特別印象深刻的片尾曲嗎？下次看電影時，記得一定要看到最後才打分數呦！

書籍介紹

本文摘錄自《樂來越愛電影配樂：鋼琴家導聆，愛上15位超凡大師的永恆旋律》，原點出版

作者：Sherry Shieh 謝世嫻

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Photo Credit：原點

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航