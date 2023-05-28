《樂來越愛電影配樂》：片尾曲分為Ending Music & Ending Credits，二者有何不同？
我們想讓你知道的是
好萊塢電影一貫的模式是高潮落在電影3/4 或4/5，然後簡潔收尾，但有幾部電影是「高潮＝結尾」，一氣呵成貫徹到底，也是我認為更高明的處理方式。 以下3部電影的結局可以看出配樂家與剪輯師說故事的功力：
文：Sherry Shieh 謝世嫻
故事結局，發光發熱的時刻
我看電影最喜歡的就是片頭曲和片尾曲，因為從這兩處可以很明顯地看出配樂家的用心、細心與功力。像《樂來越愛你》那樣一氣呵成的歌舞片頭曲，幾乎可以保證接下來的劇情一定是精彩可期。雖然也有例外，有時候片頭曲做得很好，結果電影卻很沉悶？但這就是片尾曲發光發熱的時刻了！
俗話說，好的開始就是成功的一半，就算中間爛掉了，沒關係，只要收尾收得高潮迭起或令人流連忘返，觀眾依然會開心買單、口耳相傳。因為人的記憶力雖短，但總是有兩個地方他們永遠不會忘記：第一印象和最後印象。這也是為什麼片尾 very very important了，因為成也片尾，敗也片尾啊！
片尾曲分兩種：「Ending Music」&「Ending Credits」
這篇所講的片尾曲分成兩種：第一種是「Ending Music」，也就是電影結束前的最後一首音樂（我把這個部分留到最後說明）。第二種是片尾「Ending Credits」，也就是字幕上去所播放的音樂。
通常Ending Credits會有幾種做法：
- 完全沒出現在電影裡但是和電影中的主旋律相似或延伸的流行歌曲，例如：《007》、《鐵達尼號》、《阿凡達》（Avatar）、《神鬼戰士》。
- 和片頭曲一樣旋律的延伸音樂。例如：《樂來越愛你》（La La Land）。
- 和主題曲一樣的音樂，但是稍有延伸或用不同的樂器編制。例如：《似曾相識》、《辛德勒的名單》。
- 曾經出現在電影中段、不是主題曲的音樂。例如：《傲慢與偏見》（Pride & Prejudice）2005年版。
- 全新的片尾曲（無唱歌）。
高潮迭起，精彩落幕！Ending Music的做法
好萊塢電影一貫的模式是高潮落在電影3/4 或4/5，然後簡潔收尾，但有幾部電影是「高潮＝結尾」，一氣呵成貫徹到底，也是我認為更高明的處理方式。 以下三部電影的結局可以看出配樂家與剪輯師說故事的功力：
1. 《黑天鵝》
這是我個人看過最長的片尾曲，柴可夫斯基的《天鵝湖》原汁原味在最後這二十分鐘濃縮一曲呈現。當娜塔莉．波曼（Natalie Portman）戲中飾演的角色終於成為《天鵝湖》的女主角時，她的精神分裂與幻想症也同時爆發。整部電影，女主角不斷地努力練舞，為了《天鵝湖》的雙主角練到發瘋還不自知，到最後一幕成功在望，卻因看到假想敵而憤怒刺傷對方，沒想到一回神過來，才發現她其實是刺進自己的腹裡。在《天鵝湖》最高潮的結尾音樂，她從高處一落而下。
作曲家克林特．曼塞爾（Clint Mansell）非常實驗，他圍繞在柴可夫斯基《天鵝湖》的配樂編制，有股後現代俄國音樂的味道。樂器方面以電子音樂、鼓樂、鋼琴、實體音響聲效等，來代表主角的真實與幻覺。由單一小提琴奏出《黑天鵝》的主題曲，並以「刮」弦方式奏出，令人雞皮疙瘩。
在詮釋分不清的真實與幻象中，音樂不時以電子音效衝破《天鵝湖》的古典美景，有時以尖叫聲、譏笑聲、風聲、車離遠去、破銅爛鐵（打擊樂器）代表女主角看到的異象與聽到的雜音；若少了電子音效的實驗，這部電影 便無法如此成功地遊走在「美麗」與「邪惡」境界。
最極端的對比，在一段以鋼琴彈奏整段淒美的《天鵝湖》，卻在尾聲以尖銳玻璃聲劃破，並予一股孤寂鬼魂的咆哮聲悵然離去。後起的音樂盒奏起純潔無瑕的《天鵝湖》。最成功的是全劇尾端：在女主角完美演出卻淌血垂死時，《天鵝湖》的管弦樂團同時到達最龐大的音響，真是一齣天衣無縫的完美高潮收尾，令人看到激動忘我。
2. 《教父 III》
在電影最後一幕，教父看著兒子登台演出《鄉村騎士》（Cavalleria rusticana），而不知包廂外正針對他展開一連串暗殺行動。歌劇結束後，教父一行人走出歌劇院，愛女卻不小心被誤殺，痛哭欲絕的教父抱起女兒，螢幕馬上轉到他年輕時所愛過的3個女人（第一任老婆、第二任老婆和女兒），白髮蒼蒼的教父的在西西里島安老，在歌劇的最後一個音符，他手中的橘子落下，倒地死去。這裡的片尾曲一氣呵成，但是不像《黑天鵝》往高潮爬去，反而是用一種隱性退出的方式結束教父的一生。
3. 《進擊的鼓手》
電影尾聲，男主角受老師邀請做出表演，卻沒想到老師對他報仇，故意給錯曲目，讓他在台上出洋相。他羞愧地走出舞台，卻又在最後一刻不甘心地折返，他拿起鼓棒決定跟老師對尬。在音樂尾聲，老師的雙手不斷提升，而他的 Solo跟著激昂，曾經是敵人的兩人，在音樂最後1秒達到完美高潮，全片在鼓樂的最後一響瞬間落幕！
其他還有太多太多成功的片尾案例，若要寫完可能得出另一本書了！你有什麼特別印象深刻的片尾曲嗎？下次看電影時，記得一定要看到最後才打分數呦！
書籍介紹
本文摘錄自《樂來越愛電影配樂：鋼琴家導聆，愛上15位超凡大師的永恆旋律》，原點出版
作者：Sherry Shieh 謝世嫻
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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加熱加味菸成菸害防制破口？菸防團體與立委籲伸張程序正義
我們想讓你知道的是
各界期待的菸害防治法新法上路，其主要目的是禁電子煙和納管加熱菸，以保障國人身心健康。然而，在新法實施兩個月後，其是否有效執行、法規是否存在漏洞，以及政府的風險評估機制是否準備好了等問題，都遭到反菸團體及立委的質疑。
5月31日將迎來世界無菸日，而台灣菸害防制法新法甫於今年3月22日上路施行，正式禁止電子煙與未經指定菸品健康風險評估審查之加熱菸。新法迄今推動超過2個月，爭議卻不斷，不只跨黨派立委、民間菸害防制聯盟及家長與教育團體等，皆質疑為何違法新興菸品仍在實體與網路商店上隨處可見，就連國健署也於日前坦承，違規件數並未因新法上路而明確下降，且稽查懲處對象有相當高比例是未成年人。此外，儘管違法攜帶加熱菸入境最高可罰500萬元，關務署卻發現走私情形異常熱絡，光今年1到4月海關就一共查獲違法菸品1055件，也逼得國健署不斷呼籲民眾不要以身試法。
但這些亂象並非就地合法就能解決，民間菸防團體直言，加味菸禁令至今不見蹤影，以及國健署審查指定菸品之辦法名稱具誤導性、亦無明確機制，皆讓人懷疑本應保障國人，特別是青少年身心健康的新法，是否真能達到修法初衷、落實執法？立委們也表達擔憂，認為違法菸品四處流竄，國健署與地方衛生局是否有稽查人力與資源不足，導致取締準則混亂的情形發生？
因此董氏基金會、台灣菸害防制暨戒菸衛教學會、愛兒親師家長協會、全國家長會長會長聯盟等「台灣拒菸聯盟」團體代表，日前出席國民黨立委林為洲召開的「亂象頻傳？法規漏洞？審查黑箱？拒絕護航加熱菸成『健康菸』」記者會，即提出請求衛環委員會吳玉琴、邱泰源兩位召委，將已經公告的加熱菸上市評估辦法備查案排入審查，才有機會為守護台灣年輕人的健康進行亡羊補牢、並立即公告實施加味菸禁止條例等訴求。
新興菸品違法交易頻傳？家長團體：稽查成效不彰，罔顧青少年健康
在落實執法方面，立委林為洲指出，現行法規中明確規範，任何未經健康風險評估的產品都屬於違法，不能進行銷售或宣傳。然而，目前政府的取締行動僅止於象徵性地針對幾個大型網路平台。台灣拒菸聯盟指出，目前在實體店、代購網站及個人平台等處，依然可以看到相當熱絡的違法電子煙與加熱菸交易。
全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「人力不足，是導致取締與稽查成效不彰的原因之一，建議可考慮採用鼓勵民眾檢舉的方法，例如給予檢舉獎金，重賞之下必有勇夫，相信全民都會願意一起為防止電子煙違法交易、保護我們的青少年而努力。」時代力量立委陳椒華則認為，既然新興菸品管理現在依法有據，問題就落在國健署是否嚴格執法？鑒於新興菸品使用者以年輕族群為大宗，是否有與教育部、學校攜手合作，落實新興菸品菸害防制的教育宣傳？
加味菸禁令為菸商預留漏洞？立委、民團齊聲呼籲國健署應清楚說明
反菸團體抨擊國健署為開放加熱菸，不只使用嚴重誤導性的「健康風險評估審查」一詞，連在禁止加味菸上，也僅禁止花香、果香、巧克力、薄荷等四種口味，但根據國健署在108年公布的資料指出，菸商申請菸品添加口味已達1200餘種。對此，立委林為洲質疑是否為菸商預留漏洞？台灣拒菸聯盟也質疑，為何加味菸禁令特別給予業者18個月的緩衝期，明顯有別於母法規定，有違反程序正義之嫌。
林為洲也在記者會上點出，新興菸品最吸引年輕族群的地方，就是口味新穎，現在國健署說加熱菸已可送指定菸品風險評估審查，又遲遲不肯公告加味菸禁令，是不是要讓加熱菸的加味菸彈有可趁之機？他呼籲國健署應明確承諾，加味菸禁令公布前或公布後的緩衝期間，都拒審加味加熱菸彈。陳椒華在受訪時則表示，國健署應該檢討為何加味菸緩衝期一事，受到各方反彈？堅持18個月，是有什麼特別考量？為什麼不能跟菸品包裝警示圖文的緩衝期一樣，公告後1年上路？她表示將去文國健署，要求說明。
菸防法配套尚不齊備，有賴社會大眾、菸防團體、立院共同監督
菸防團體不只擔憂指定菸品的風險評估審查不完備，黃正銘理事長更在記者會中強調，早已多次要求中央一定要盡快啟動新興菸品的吸菸行為及公共衛生影響之本土研究與追蹤資料，但至今仍未收到任何回應，讓人相當憂心。立委陳椒華也認為，既然決定開放加熱菸，政府應該積極投入相關研究，以利進行指定菸品的風險評估，建議衛福部可以和國衛院展開研究計畫的合作。
菸防法既已上路，又該如何監督？反菸團體認為，立委們可依據立院職權行使法，將有違反或牴觸法律規定疑慮的指定菸品審查辦法，由立院備審改為送交衛環委員會審查，而非便宜行事、讓漏洞百出的制度默默運行下去。針對爭議法規、行政命令，台灣過去就有類似做法，像是2020年開放萊豬的行政命令，就由備審改為朝野聯席審查、2022年兵役延長案，也有由從查照改為審查的呼聲。
身為時代力量立院黨團副總召的陳椒華也提到，近期的再生醫療法，也是因為醫療改革、病友權益團體、醫學法規學界、在野黨團齊聲表達疑慮，才讓政府暫緩表決，顯見法律就算通過，不代表社會各界就應停止關注議題。她很感謝民團一直代替國健署來謹慎把關菸防法，時代力量也會持續關心執法情形，並要求衛福部建置菸品相關之流行病學調查資料庫。她認為，「只有當民眾真正理解菸品對健康的危害，我們才能從源頭降低國人對菸的需求，從而達到防治菸害的目的。」