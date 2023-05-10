好市多莓果A肝病毒5例疑似個案均陰性，行政院消保處籲好市多11日前提賠償方案

美式賣場好市多進口綜合莓果驗出A肝病毒，衛生福利部今（10）日說明處理情形，說明自4月28日起通報急性A肝個案，有5例曾食用好市多冷凍莓果，檢驗結果均為陰性，將持續監測至6月底。

行政院消保處今日表示，已於該院消費者保護會網頁建置「好市多冷凍莓果污染資訊專區」，提供事件相關資訊。該處簡任消保官則表示，後續將會同食藥署等相關單位，與好市多會面處理求償，呼籲好市多於5月11日前提出賠償方案，避免後續糾紛。

好市多今日須提交檢討報告

（中央社）好市多進口綜合莓檢出A肝病毒，衛福部表示，4月28日起通報急性A肝個案，共5例發病前曾食用好市多冷凍莓果，5例均檢驗陰性、排除急性A肝；好市多今日內須交檢討報告。

好市多莓果風暴，衛福部今日召開記者會說明目前處理情形與後續作為。衛福部次長王必勝表示，A型肝炎病毒不是邊境檢驗常規項目，這次是監控國際食品警訊而主動擴大採檢；至於為何針對高雄，因好市多總公司在高雄，公文與總公司往返再轉給分公司。

Photo Credit: 中央社 好市多莓果驗出A肝病毒，衛福部10日召開記者會說明處理情形與後續作為，食藥署副署長林金富（左起）、食藥署長吳秀梅、衛福部次長王必勝、疾管署副署長羅一鈞與行政院消保處簡任消保官王德明出席。

食藥署長吳秀梅指出，事件發生就找好市多來了解、要求提改善報告，高雄市衛生局也已依《食安法》裁罰新台幣750萬元，並要求業者在調查結果未出爐前，不會開放進口。

給好市多提交報告的期限到何時，王必勝說，先前就告知業者，今天是最後1天。

吳秀梅簡報表示，3月19日收到美國食品藥物管理局（FDA）發送產地墨西哥「冷凍有機草莓」受A肝病毒污染食品回收警訊事件，當天就查詢國內無相同批次產品輸入紀錄，3月20日透過消費者紅綠燈發布國際警訊。

吳秀梅說，食藥署擴大各國莓果產品邊境檢驗A型肝炎病毒，後續在邊境攔截3批產地為智利的問題產品，全數依規定退運或銷毀，沒有流入市面。

食藥署並啟動後市場稽查。吳秀梅表示，4月11日會同高雄市政府衛生局前往好市多總公司稽查及抽驗不同批次的案內產品共5件，好市多公司將同品項的全部產品預防性下架。

民眾憂心染疫風險，疾管署副署長羅一鈞說明，因為是手摘，人工有帶病毒或環境水源遭污染，冷凍不能消滅病毒，但吃下去得病的可能性不高，即使有帶病毒濃度高低、是否染疫過、有沒有打過疫苗等，都會影響染疫風險，如果有吃過，14天內可以評估是否自費接種疫苗必要性。

疾管署表示，自4月28日起已請各縣市衛生局針對急性病毒性A型肝炎通報個案進行疫調時，加問冷凍莓果相關飲食史，並回溯調查今年度本土個案有無冷凍莓果相關飲食史。

截至5月9日上午，共計32例本土確定病例，依疫調結果尚無人曾食用這次事件好市多相關冷凍莓果。另4月28日起通報急性A肝個案，共有5例發病前60天內曾食用好市多冷凍莓果，5例均檢驗陰性、排除急性A肝，將持續監測至6月底。

消保處已設置相關資訊專區網頁，籲好市多11日前提出賠償方案

（中央社）好市多莓果驗出A肝病毒，行政院消保處今日表示，因好市多總公司在高雄，已聯絡高雄消保官會同食藥署等相關單位與好市多會面，希望在5月11日前提出賠償方案。

好市多莓果風暴，衛福部今日召開記者會說明處理情形與後續作為。衛福部次長王必勝表示，莓果相關事件牽涉食藥署、疾管署與消保處，儘管目前觀察到與食用冷凍莓果的關聯性低、風險低，但仍會積極追蹤處理。

行政院消保處簡任消保官王德明表示，已在行政院消費者保護會網頁建置「好市多冷凍莓果污染資訊專區」，提供「科克蘭冷凍三種綜合莓」檢出A肝病毒案最新資訊，消費者可要求退貨、醫療賠償及委由消保團體提團體訴訟。

王德明指出，事件發生後，立即發文全國消保官，若接獲申訴要加速處理，協助消費者求償，目前接獲32件申訴案，另外透過各地方政府消費者保護官管道，要求業者依法賠償相關醫療及疫苗費用。

由於好市多總公司在高雄，王德明說，已聯絡高雄消保官，會同食藥署等相關單位，與好市多會面處理求償，包括簡短報告回收情形、收回條件及後續賠償等，希望等5月11日前作出賠償方案，呼籲好市多儘快提出，以避免後續糾紛。

在團體訴訟部分，王德明強調，已與台灣消保協會及消費者文教基金會這兩大消費者保護團體聯繫，不排除替消費者打團體訴訟，同時函請衛生福利部研議團體訴訟經費補助事宜。

此外，食藥署主動與優良消保團體溝通，若有團體訴訟需求，食品安全保護基金可予以補助。

王德明重申，日後消費者如無法獲得妥適處理，政府將儘速請優良消費者保護團體提起團體訴訟，如欲提起團體訴訟的消費者，請保留相關證據資料，以利後續訴訟進行。

好市多日前進口的「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」，經抽驗檢出A型肝炎病毒陽性，引發各界關注。

外界質疑為何不預防性公告？衛福部長：做法不適當，一定是確認後才公告

（中央社）A肝莓果風波持續延燒，外界質疑為何不在預防性下架時，同步預防性公告。衛福部長薛瑞元今日表示，預防性公告是不太適當的做法，因為如果後來檢驗沒有問題，廠商所受的損失會非常大，一定是確認後才會做公告。

好市多進口的綜合莓果經抽驗檢出A型肝炎病毒陽性，後來進口的冷凍藍莓又在邊境驗出A肝病毒陽性，食藥署因此命好市多將同品項全部產品預防性下架。

立法院社會福利及衛生環境委員會今日審查「社會工作師法部分條文修正草案」，邀請衛福部長薛瑞元列席備詢。