好市多莓果A肝病毒5例疑似個案均陰性，行政院消保處籲好市多11日前提賠償方案

我們想讓你知道的是
民眾憂心染疫風險，疾管署副署長羅一鈞說明，因為是手摘，人工有帶病毒或環境水源遭污染，冷凍不能消滅病毒，但吃下去得病的可能性不高，即使有帶病毒濃度高低、是否染疫過、有沒有打過疫苗等，都會影響染疫風險，如果有吃過，14天內可以評估是否自費接種疫苗必要性。
美式賣場好市多進口綜合莓果驗出A肝病毒，衛生福利部今（10）日說明處理情形，說明自4月28日起通報急性A肝個案，有5例曾食用好市多冷凍莓果，檢驗結果均為陰性，將持續監測至6月底。
行政院消保處今日表示，已於該院消費者保護會網頁建置「好市多冷凍莓果污染資訊專區」，提供事件相關資訊。該處簡任消保官則表示，後續將會同食藥署等相關單位，與好市多會面處理求償，呼籲好市多於5月11日前提出賠償方案，避免後續糾紛。
好市多今日須提交檢討報告
（中央社）好市多進口綜合莓檢出A肝病毒，衛福部表示，4月28日起通報急性A肝個案，共5例發病前曾食用好市多冷凍莓果，5例均檢驗陰性、排除急性A肝；好市多今日內須交檢討報告。
好市多莓果風暴，衛福部今日召開記者會說明目前處理情形與後續作為。衛福部次長王必勝表示，A型肝炎病毒不是邊境檢驗常規項目，這次是監控國際食品警訊而主動擴大採檢；至於為何針對高雄，因好市多總公司在高雄，公文與總公司往返再轉給分公司。
食藥署長吳秀梅指出，事件發生就找好市多來了解、要求提改善報告，高雄市衛生局也已依《食安法》裁罰新台幣750萬元，並要求業者在調查結果未出爐前，不會開放進口。
給好市多提交報告的期限到何時，王必勝說，先前就告知業者，今天是最後1天。
吳秀梅簡報表示，3月19日收到美國食品藥物管理局（FDA）發送產地墨西哥「冷凍有機草莓」受A肝病毒污染食品回收警訊事件，當天就查詢國內無相同批次產品輸入紀錄，3月20日透過消費者紅綠燈發布國際警訊。
吳秀梅說，食藥署擴大各國莓果產品邊境檢驗A型肝炎病毒，後續在邊境攔截3批產地為智利的問題產品，全數依規定退運或銷毀，沒有流入市面。
食藥署並啟動後市場稽查。吳秀梅表示，4月11日會同高雄市政府衛生局前往好市多總公司稽查及抽驗不同批次的案內產品共5件，好市多公司將同品項的全部產品預防性下架。
民眾憂心染疫風險，疾管署副署長羅一鈞說明，因為是手摘，人工有帶病毒或環境水源遭污染，冷凍不能消滅病毒，但吃下去得病的可能性不高，即使有帶病毒濃度高低、是否染疫過、有沒有打過疫苗等，都會影響染疫風險，如果有吃過，14天內可以評估是否自費接種疫苗必要性。
疾管署表示，自4月28日起已請各縣市衛生局針對急性病毒性A型肝炎通報個案進行疫調時，加問冷凍莓果相關飲食史，並回溯調查今年度本土個案有無冷凍莓果相關飲食史。
截至5月9日上午，共計32例本土確定病例，依疫調結果尚無人曾食用這次事件好市多相關冷凍莓果。另4月28日起通報急性A肝個案，共有5例發病前60天內曾食用好市多冷凍莓果，5例均檢驗陰性、排除急性A肝，將持續監測至6月底。
消保處已設置相關資訊專區網頁，籲好市多11日前提出賠償方案
（中央社）好市多莓果驗出A肝病毒，行政院消保處今日表示，因好市多總公司在高雄，已聯絡高雄消保官會同食藥署等相關單位與好市多會面，希望在5月11日前提出賠償方案。
好市多莓果風暴，衛福部今日召開記者會說明處理情形與後續作為。衛福部次長王必勝表示，莓果相關事件牽涉食藥署、疾管署與消保處，儘管目前觀察到與食用冷凍莓果的關聯性低、風險低，但仍會積極追蹤處理。
行政院消保處簡任消保官王德明表示，已在行政院消費者保護會網頁建置「好市多冷凍莓果污染資訊專區」，提供「科克蘭冷凍三種綜合莓」檢出A肝病毒案最新資訊，消費者可要求退貨、醫療賠償及委由消保團體提團體訴訟。
王德明指出，事件發生後，立即發文全國消保官，若接獲申訴要加速處理，協助消費者求償，目前接獲32件申訴案，另外透過各地方政府消費者保護官管道，要求業者依法賠償相關醫療及疫苗費用。
由於好市多總公司在高雄，王德明說，已聯絡高雄消保官，會同食藥署等相關單位，與好市多會面處理求償，包括簡短報告回收情形、收回條件及後續賠償等，希望等5月11日前作出賠償方案，呼籲好市多儘快提出，以避免後續糾紛。
在團體訴訟部分，王德明強調，已與台灣消保協會及消費者文教基金會這兩大消費者保護團體聯繫，不排除替消費者打團體訴訟，同時函請衛生福利部研議團體訴訟經費補助事宜。
此外，食藥署主動與優良消保團體溝通，若有團體訴訟需求，食品安全保護基金可予以補助。
王德明重申，日後消費者如無法獲得妥適處理，政府將儘速請優良消費者保護團體提起團體訴訟，如欲提起團體訴訟的消費者，請保留相關證據資料，以利後續訴訟進行。
好市多日前進口的「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」，經抽驗檢出A型肝炎病毒陽性，引發各界關注。
外界質疑為何不預防性公告？衛福部長：做法不適當，一定是確認後才公告
（中央社）A肝莓果風波持續延燒，外界質疑為何不在預防性下架時，同步預防性公告。衛福部長薛瑞元今日表示，預防性公告是不太適當的做法，因為如果後來檢驗沒有問題，廠商所受的損失會非常大，一定是確認後才會做公告。
好市多進口的綜合莓果經抽驗檢出A型肝炎病毒陽性，後來進口的冷凍藍莓又在邊境驗出A肝病毒陽性，食藥署因此命好市多將同品項全部產品預防性下架。
立法院社會福利及衛生環境委員會今日審查「社會工作師法部分條文修正草案」，邀請衛福部長薛瑞元列席備詢。
Tags：
當這個世界越轉越快，心態和腳步的調整也要加緊跟上， 擁抱千禧世代精神，迎接世界變化！
我們想讓你知道的是
誕生於1980年到2000年之間的千禧世代在出生、成長直到成年的過程中，面對了許多獨特的挑戰。
千禧世代生活在網路、全球化、創新科技的時代，在他們出生、成長直到成年的過程中，其實面對了許多上一代人沒有經歷過的獨特挑戰！而面對殘酷的世界，更需要留給自己多一些時間，好好陪伴自己與自己對話。
樂當斜槓青年！他人眼中的缺點，也是致勝關鍵
在生活中、工作上，越來越頻繁的與各種文化、人種接觸交流，地球村早已不是口號，而是發生在身邊的日常。千禧世代的人們，是這波文化浪潮中首當其衝的一群人，也因爲這樣，千禧世代需要能夠靈活地面對挑戰和轉變；「斜槓青年」是許多千禧世代的工作選擇，也是他們嚮往的人生，他們之所以選擇斜槓，是爲了追求更自由的、現代的、多元的、自我風格的生活型態！
千禧世代擁有較高的自我意識，因為他們知道自己想要的是什麼，所以會更主動跨領域學習，對收到的任務也會提出許多不同的見解，發揮獨有的個人特質與專長。
面對上一世代的舊標準看待現在的年輕人，千禧世代要學會善用創新思維，把他人認爲的「缺點」，轉化爲自己獨有的價值，不斷成長和進步。
當虛擬社交成日常，更要把時間留給自己！
生長於高度數位化的時代，千禧世代的他們享受到了科技進步帶來的種種好處，例如網路的興起、便利的交通、更多元快速的金融或教育服務等等，每天上網、打開社交媒體APP已經成了他們生活中不可或缺的一部分。
當然，社交媒體給了他們更多的便利，讓他們可以輕鬆地與朋友、家人和同事保持聯繫，分享生活的點滴，地域的限制也就此打破。在社交媒體上分享是他們表達自己和展示自己的方式之一！但是，你知道嗎？社交媒體也有可能會讓他們產生焦慮、比較心理和時間浪費等問題，這些都會對自己的生活產生負面影響。過度使用社交媒體可能會影響自己的睡眠質量，而不良的飲食習慣也會對身體和心理健康產生負面影響。因此需要學會保持良好的作息和飲食習慣，這樣才能夠讓自己的身體和心理健康保持良好的狀態。
在眼花繚亂的社群貼文面前，他們意識到自己的真實感受和需要，開始學會尊重和優先滿足自己的需求，不一味地取悅他人，甚至犧牲自己。給自己正向的評價和鼓勵，不要過分自責或自我批評，學會給自己獎勵，可以是一個小小的禮物、一個放鬆的假期、一個美食晚餐等，讓自己感受到被重視和愛。
對投資理財抱持保守觀念沒關係，先投資自己吧！
在現代經濟環境中，千禧世代面臨著越來越多的經濟挑戰。為了克服這些挑戰，投資自己是一個非常重要的策略。
投資自己並不一定意味著必須投入大量的金錢。相反，透過進修、學習新技能和知識、培訓以及建立人脈關係等方式，激發你的創造力和想像力。嘗試建立積極的思維方式可以讓自己更樂觀、自信和充滿希望，從而激勵自己追求夢想和目標。有意識地培養自我管理和自我控制能力可以更好地掌握自己的情緒和行為，從而更好地應對挑戰和壓力。
選擇投資自己的時間和精力，往更好的自己邁進，不僅滿足當前職場的要求，在競爭激烈的市場中更具競爭力，也能保持自己的獨立性和自主性。
接踵而來的挑戰，重視使命感，共好是願景！
環境的變化往往是不可逆的，在地球資源即將用盡、自然破壞規模越來越大的今天，千禧世代的他們必須正視問題，並且積極找出面對氣候變遷、自然災害和生態破壞的解決方案。
隨著公衆的期望在改變，比起其他世代，千禧世代不會選擇對文化差異、性別平等和族群歧視等社會議題視而不見，而是勇於表現自己的社會價值觀，他們更在意環保，更有社會責任感。
利己也利他的時代正在來臨，根據一項名為《全球千禧研究》的調查，該研究採訪了全球數萬名年輕人，結果顯示千禧世代希望對社會產生積極影響，並且他們普遍傾向於支持與自己價值觀一致的企業。
千禧世代的他們需要面對許多複雜的挑戰，也因此發展出許多正向的特質，比起坐在辦公室抱怨，千禧世代更願意起身改變。屬於千禧世代的你，其實並不孤單，中國人壽早已做好萬全準備，隨時接住你的目標和需求，並希望能夠陪伴著你們一起實現這些夢想，你的願望，我來陪練。