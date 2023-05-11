中國與塔克辛家族的淵源：祖宗、商業利益及政治鬥爭的庇護所

泰國國會大選將於5月14日進行，是泰國2017年新憲法通過後的第二次全國大選。隨著發動2014年政變的「三P集團」（總理帕拉育、副總理巴威、内政部長阿努彭）瓦解的消息甚囂塵上，加上經歴過2020抗爭運動、主張求變的年青世代紛紛投入「首投族」行列，外界普遍預料兩個「反政變派」的為泰黨、前進黨很有機會在這次選舉中受惠。相對樂觀的評論分析估計，如果為泰黨與前進黨能在下議院選舉中橫掃376席，奪得上下議院議席總數過半，便能夠把共同協定的總理人選推上寶座。1即使不足過半議席，為泰黨仍可利用「三P集團」分裂的優勢，利誘個別有軍方背景的政黨加入聯盟。

對局外人而言，這場選舉的最大看點應該是總理候選人的名單，因為當中再出現一個久違的姓氏：欽那瓦（Shinawatra），亦即前總理塔克辛．欽那瓦（Thaksin Shinawatra）的姓氏。今年2月，為泰黨不負衆望，宣布提名民望高企的貝東丹（亦稱翁盈，Paetongtarn Shinawatra）——亦即塔克辛的么女——角逐總理一職。直至目前為止，貝東丹的支持度都是衆多候選人中排名最高的人選之一（註：根據泰國國立管理學院最新一波民調（4月24-28日）顯示，支持度一直居於榜首的貝東丹首次落後於前進黨黨魁皮塔），加上為泰黨在國會的雄厚實力，有較大本錢成為下任總理。假如為泰黨能夠執政，而且保皇勢力不加阻撓的話，那貝東丹將會是繼父親塔克辛、姑姑盈拉（Yingluck Shinawatra）之後，第三位姓氏欽那瓦的總理，亦是塔克辛家族的第四人（還有貝東丹的姑丈頌猜·旺沙瓦）。

從2001年塔克辛踏進總理府一刻開始，泰國的政治局勢似乎不曾擺脱他的影子。無論是在選戰中氣勢逼人的為泰黨，以及該黨推舉的總理候選人，甚或是保皇勢力千方百計要對付的對象，都與塔克辛本人有關，彷似泰國政壇始終沒法走出「塔克辛VS.軍隊及保皇派」的惡性循環。

有趣的是，即使塔克辛（及其家人）在泰國政局有重要地位，外界較少關心他們的國際關係觀，亦較少對比塔克辛與其他泰國總理的政策方針異同。本文主力針對塔克辛的中國脈絡，透過塔克辛擔任總理前後與中國的互動，嘗試勾勒出中泰之間的複雜關係，希望能夠在官方「血濃於水」的論述下，帶出其他層面的互動。

廣東梅州市：塔克辛家族的根

説到塔克辛和中國的關係，一定要追溯到塔克辛曾祖輩丘春盛一代。清末時期，丘春盛從今日廣東省梅州市豐順縣隨同家人遷居到暹羅，從事承包賭博税及貿易商隊，並在清邁扎根。由於清邁在1910年才完全合併入暹羅版圖之中，直到1921年連接曼谷的鐵路項目完成前，在清邁經商的人多使用傳統路線，與雲南、西雙版納、撣邦的商人往來，為欽那瓦家族事業奠下基礎。塔克辛的祖父開始利用這套網絡發展絲業，更因為姻親關係成功把業務拓展到米業、建築、及地産行業，在50年代已把欽那瓦家族打造成清邁數一數二的望族。

根據學者Chris Baker及Pasuk Phongpaichit的記載，塔克辛的祖父輩態度與一般在泰國落地生根的「洛真」（意思：華人與泰人的子女）一樣，不見得他們有十分強烈的國族意識，誓要闖出名堂之後衣錦還鄉不可的心態。2反而，他們家族接受「泰化」政策的規定，棄用本來華人的「丘」姓，改用泰人的「欽那瓦」，迎合當地「泛泰主義」情緒下所設定的遊戲規則。塔克辛的母親尹迪（Yindee Ramingwong）同樣是客家人，她反而曾經在二戰期間與娘家在梅州待過兩年，與中國的淵源可能比塔克辛的父親諾特（Lert Shinawatra）更深。

塔克辛擔任總理後，時刻強調自己泰國華裔的身分去合理化泰國與中國的友好關係。塔克辛在2001年履行職務後，便接受中國總理朱鎔基邀請訪華，是他就任總理後東協成員國以外的首個外訪國家。在塔克辛五年的總理生涯中，中國更近乎成為他毎年一次的訪問地點（2001年先後到訪中國及香港、2003-05年毎年一次訪問中國）。3在其後多次的訪華行程中，塔克辛大談自己的華裔身分。2005年，在中國總理温家寶陪同下，塔克辛帶同女兒進行了一連三日的「尋根問祖之旅」，重返梅州眉縣瞻仰母親在二戰時期居住過的故居。塔克辛在不同場合的訪談中，更高舉「中泰一家親」的論述，呼應著七十年代末開始普及的「血濃於水」和「中泰是兄弟」的論調。4即使塔克辛和妹妹盈拉遭自行流亡海外，都不忘回鄉探親。

中國市場與塔克辛的經濟策略