中國與塔克辛家族的淵源：祖宗、商業利益及政治鬥爭的庇護所
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對於近代泰國政治來說，雖然塔克辛家族在政壇有重要地位，但外界較少關心他們的國際關係觀。塔克辛的祖籍來自中國廣東梅州，本文主力針對塔克辛的中國脈絡，透過塔克辛擔任總理前後與中國的互動，嘗試勾勒出中泰之間的複雜關係，希望能夠在官方「血濃於水」的論述下，帶出其他層面的互動。
泰國國會大選將於5月14日進行，是泰國2017年新憲法通過後的第二次全國大選。隨著發動2014年政變的「三P集團」（總理帕拉育、副總理巴威、内政部長阿努彭）瓦解的消息甚囂塵上，加上經歴過2020抗爭運動、主張求變的年青世代紛紛投入「首投族」行列，外界普遍預料兩個「反政變派」的為泰黨、前進黨很有機會在這次選舉中受惠。相對樂觀的評論分析估計，如果為泰黨與前進黨能在下議院選舉中橫掃376席，奪得上下議院議席總數過半，便能夠把共同協定的總理人選推上寶座。1即使不足過半議席，為泰黨仍可利用「三P集團」分裂的優勢，利誘個別有軍方背景的政黨加入聯盟。
對局外人而言，這場選舉的最大看點應該是總理候選人的名單，因為當中再出現一個久違的姓氏：欽那瓦（Shinawatra），亦即前總理塔克辛．欽那瓦（Thaksin Shinawatra）的姓氏。今年2月，為泰黨不負衆望，宣布提名民望高企的貝東丹（亦稱翁盈，Paetongtarn Shinawatra）——亦即塔克辛的么女——角逐總理一職。直至目前為止，貝東丹的支持度都是衆多候選人中排名最高的人選之一（註：根據泰國國立管理學院最新一波民調（4月24-28日）顯示，支持度一直居於榜首的貝東丹首次落後於前進黨黨魁皮塔），加上為泰黨在國會的雄厚實力，有較大本錢成為下任總理。假如為泰黨能夠執政，而且保皇勢力不加阻撓的話，那貝東丹將會是繼父親塔克辛、姑姑盈拉（Yingluck Shinawatra）之後，第三位姓氏欽那瓦的總理，亦是塔克辛家族的第四人（還有貝東丹的姑丈頌猜·旺沙瓦）。
從2001年塔克辛踏進總理府一刻開始，泰國的政治局勢似乎不曾擺脱他的影子。無論是在選戰中氣勢逼人的為泰黨，以及該黨推舉的總理候選人，甚或是保皇勢力千方百計要對付的對象，都與塔克辛本人有關，彷似泰國政壇始終沒法走出「塔克辛VS.軍隊及保皇派」的惡性循環。
有趣的是，即使塔克辛（及其家人）在泰國政局有重要地位，外界較少關心他們的國際關係觀，亦較少對比塔克辛與其他泰國總理的政策方針異同。本文主力針對塔克辛的中國脈絡，透過塔克辛擔任總理前後與中國的互動，嘗試勾勒出中泰之間的複雜關係，希望能夠在官方「血濃於水」的論述下，帶出其他層面的互動。
廣東梅州市：塔克辛家族的根
説到塔克辛和中國的關係，一定要追溯到塔克辛曾祖輩丘春盛一代。清末時期，丘春盛從今日廣東省梅州市豐順縣隨同家人遷居到暹羅，從事承包賭博税及貿易商隊，並在清邁扎根。由於清邁在1910年才完全合併入暹羅版圖之中，直到1921年連接曼谷的鐵路項目完成前，在清邁經商的人多使用傳統路線，與雲南、西雙版納、撣邦的商人往來，為欽那瓦家族事業奠下基礎。塔克辛的祖父開始利用這套網絡發展絲業，更因為姻親關係成功把業務拓展到米業、建築、及地産行業，在50年代已把欽那瓦家族打造成清邁數一數二的望族。
根據學者Chris Baker及Pasuk Phongpaichit的記載，塔克辛的祖父輩態度與一般在泰國落地生根的「洛真」（意思：華人與泰人的子女）一樣，不見得他們有十分強烈的國族意識，誓要闖出名堂之後衣錦還鄉不可的心態。2反而，他們家族接受「泰化」政策的規定，棄用本來華人的「丘」姓，改用泰人的「欽那瓦」，迎合當地「泛泰主義」情緒下所設定的遊戲規則。塔克辛的母親尹迪（Yindee Ramingwong）同樣是客家人，她反而曾經在二戰期間與娘家在梅州待過兩年，與中國的淵源可能比塔克辛的父親諾特（Lert Shinawatra）更深。
塔克辛擔任總理後，時刻強調自己泰國華裔的身分去合理化泰國與中國的友好關係。塔克辛在2001年履行職務後，便接受中國總理朱鎔基邀請訪華，是他就任總理後東協成員國以外的首個外訪國家。在塔克辛五年的總理生涯中，中國更近乎成為他毎年一次的訪問地點（2001年先後到訪中國及香港、2003-05年毎年一次訪問中國）。3在其後多次的訪華行程中，塔克辛大談自己的華裔身分。2005年，在中國總理温家寶陪同下，塔克辛帶同女兒進行了一連三日的「尋根問祖之旅」，重返梅州眉縣瞻仰母親在二戰時期居住過的故居。塔克辛在不同場合的訪談中，更高舉「中泰一家親」的論述，呼應著七十年代末開始普及的「血濃於水」和「中泰是兄弟」的論調。4即使塔克辛和妹妹盈拉遭自行流亡海外，都不忘回鄉探親。
中國市場與塔克辛的經濟策略
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉篇
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南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等地區之休閒農場，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於台中中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。南投農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，有許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
信義鄉
南投休閒農業區 - 自強愛國休閒農業區
「自強愛國休閒農業區」位於南投縣信義鄉西北方，鄰近東埔溫泉區、八通關古道、玉山國家公園，周邊旅遊資源豐富，幅員遼闊。農業區面積達2,000餘公頃，涵蓋區域包括烏松崙森林休閒區、崁腳寮葡萄休閒區、風櫃斗梅園區、牛稠坑景觀生態區及坪瀨溪流生態區。區域內有坪瀨溪、刺蔥林溪與陳有蘭溪等溪流，水資源豐富孕育豐富的農產品和生態資源，最著名的農產品即為青梅和青梅加工品，果粒碩大且多汁；而崁腳寮生產的葡萄的品質也深受消費者肯定，另外，風櫃斗的梅花遠近馳名，每到梅花季，即可見到滿山滿谷的梅花和人群。無論賞花、採果、踏青、生態探索……等多元遊程，都吸引許多遊客多次造訪！
地址：南投縣信義鄉綠美巷20號
【鄰近景點】
東埔溫泉區
八通關古道
玉山國家公園
【農業與伴手禮】
青梅、梅子果釀、葡萄、時蔬、柿子
【交通方式】
國道3號下名間交流道，左轉台3線往名間方向，再接 台16線往集集、水里方向，於水里接台21線往信義 至88.6公里處信義分局前右轉，循投59線前行即可 達愛國村、自強村。
竹山鎮
南投農場 - 天野青草葯園休閒農場
「天野青草葯園休閒農場」位於竹山鎮，近紫南宮。成立於民國96年，擁有廣闊的青草藥園，種植約200科別、1200個藥草品種，農場內設有藥草老師，教導遊客藥草相關知識。農場內附設「天野養生餐廳」，主要接待團客。餐廳主打「藥膳養生料理」，健康養生無負擔。園區內門市部，主要販售各類青草藥乾品、加工製品與其他農作物；農場參觀不收門票，創辦人沈金順表示，成立農場目的，是為了要推廣藥用植物的正確觀念；另一方面，常有新聞傳出民眾誤食、誤用某些植物導致中毒的案例，以至於讓青草藥背負許多誤解，他也期待透過藥園的宣導推廣，能讓社會大眾了解青草藥的益處，進而能正確地善用青草藥。
地址：南投縣竹山鎮延正里1鄰集山路二段591-8號
【鄰近景點】
紫南宮
竹山文化園區
車籠埔斷層園區
竹山菸葉館
【農業與伴手禮】
白花蝶豆、月桃、金錢草
【交通方式】
走國道三號，下竹山交流道後再往台三線竹山方向走一公里迴轉，即可到達天野青草葯園休閒農場。
鹿谷鄉
南投休閒農業區 - 小半天休閒農業區
「小半天休閒農業區」位於南投縣鹿谷鄉，幅員遼闊約有286.71公頃，涵蓋竹林村、竹豐村，和雅村小半天休閒農業區等三個村落。海拔從200至1,500公尺。農作物擁有「三金」美名：綠金「茶葉」、黃金「竹筍」、黑金「竹炭」。農業區內水池林地維持良好無污染，故生態資源豐富：螢火蟲、昆蟲、鳥類及保育類藍腹鷴等，在此還可以白天觀雲海、晚上看星空。由於本地區之地理環境特性屬多山少平原的地形，大多數的居民群聚而定。區內有武岫休閒農場、43家合法民宿與13家餐飲業者，94年獲選全國最美麗社區。多樣化的生態遊程、具特色的在地美食料理，使小半天休閒農業區常是回訪客首選之一。
地址：南投縣鹿谷鄉光復路174-7號
【鄰近景點】
德興瀑布
長源圳生態步道
孟宗竹林古戰場
大崙山觀光茶園
【農業與伴手禮】
冬筍、長年菜、山芹菜、竹管茶餅、竹炭鹹蛋
【交通方式】
北上及南下於中二高竹山交流道下，右轉台3線省道至南下2.4公里處，左轉保甲路再左轉151縣道往鹿谷溪頭方向（9公里），經鹿谷廣興7-11後右轉往小半天休閒農業區。
南投農場 - 武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，初期以經營茶業為生，農場擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近十年來由茶業轉型，集合國內產、官、學界努力精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道……等活動，冀望到此一遊的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。農場內特製的「武岫孟宗竹炭」燒製係以四年生以上的孟宗竹為材料，採用高溫炭化技術，歷時十多天，以傳統窯手工精心燒製而成（並非一般機械燒材油方式），所生產之孟宗竹炭堅持高品質，其衍生的竹炭用品，健康且實用性高，是每個遊客必買的伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
【鄰近景點】
半天橋
長源圳生態步道
大石公
石馬公園
【農業與伴手禮】
竹炭手工精油皂、竹醋液、武岫竹炭、炭好茶
【交通方式】
走國道3號（中二高）下竹山交流道，台3線右轉，縣道151甲-左轉，往鹿谷方向，接151縣道，往小半天方向，接竹林村方向即可到達。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。