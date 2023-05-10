五一陸客重臨香港，黃金週卻不似預期？
我們想讓你知道的是
李兆波認為，大陸旅客在港以消費為主的旅遊模式已過高峰。「情況不會再如疫情前般風光，最有能力那群會選擇去其他國家購物，畢竟香港不是產品原產地。更多人追求看地道的文化，而非單純湧去名店。」他示警：「香港旅遊業還在做夢，想著倚賴過去那一套，現實是光做代理型（agent）的旅遊業並不可持續，你必要隨時就緒迎接轉變。」
文：Phoebe Kong
位於香港北部的上水毗鄰中港邊界，既是中國大陸旅客的購物熱點，也是「水貨客」重鎮，新冠疫情封關令他們絕跡了三年。自從今年二月中港通關後，藥妝店再度林立於街道兩旁，顧客拖著行李箱採買、即場打包的景象重現。人潮未如疫情前般擁擠，但旅客重臨的影響已顯然易見。
大陸人白小姐剛剛在上水租下新店面，打算裝修開設化妝品店，做水貨和代購生意。她向《德國之聲》表示：「大陸化妝品（水貨）管得比較嚴一點，經常會查，在香港做這塊畢竟是合法經營，比較有優勢。」該店位處俗稱「水貨街」的藥妝店集中地，前身是專售港產雜貨的「上水貨鋪」，原由港人在疫情間開業，惟通關後不敵業主大幅加租而結業。
如今在上水街頭，不難發現以普通話拼音命名的藥妝店，這在以往較不常見。原在深圳經商的白小姐首次來港開店，身邊好幾個大陸朋友也一樣到上水開實體店。她形容這是業內趨勢，但坦言租金高於預算，市面人流亦未達期望。「可能剛剛通關，海關太嚴了，所以還沒有很多人來大批採購。」不過她仍然看好前景：「雖然三年疫情打擊國內很多人的經濟能力，但我認為有能力經常消費的族群，他們的消費慾望還在。」
上水居民早在通關後不久，已切身感受到社區變化。廖小姐告訴《德國之聲》：「不少做得不錯的小店都撐不住租金漲幅，疫情期間環境比較舒適，現在一切打回原形。」她指當政府宣佈開關後，大部分空置商舖馬上變回藥妝店，作為居民「無法改變只好被迫接受」。
居民譚先生也有類似的體會，他接受《德國之聲》訪問時說：「本地的店倒閉了不少，平常去的宵食店、文具店沒了，可光顧的選擇愈來愈少。」他更擔心公共交通的負荷能力：「通關後坐火車去市區，車廂擁擠了很多，如果人潮回覆到2018年會更加困擾。」
上水五一冷清 丁財皆不旺？
大陸的勞動節期假是傳統外遊旺季，港府統計在今年五天「黃金週」期間，有62.5萬內地訪港人次，輕微超出當局預期，但僅恢復至2019年同期的六成二人流。天星小輪碼頭湧現長長人龍，售票大堂擠滿了爭相購票渡海的大陸旅客。在疫情期間開張的香港故宮文化博物館及M+博物館，皆錄得開館以來最高入場人次。
不過在上水——這個大陸旅遊熱點，商家卻經歷了「反常」的黃金週檔期。珠寶店店員王小姐指，該店在五一假期沒有大陸客光顧，生意額較預期差40%，附近的藥妝店也很冷清。她告訴《德國之聲》：「完全意料之外，我們本來寄望生意會很好，準備了很多特價產品。怎料即使價位定得很低，還是沒什麼客人。」相比疫情最差時，她指通關後生意額僅改善兩成多，悲觀地認為「不可能回覆至2018年水準」。
王小姐從事珠寶零售多年，該店顧客群是廣東省旅客。珠寶店是許多大陸旅客來港的必到之處，但她觀察到疫後的轉變：「客人謹慎了很多，幾年前他們如果覺得漂亮，幾萬塊買隻戒指是很普通的事，現在會不捨得。」因此她的店不敢進太多貴價品，要鑽研特別款式迎合新口味。「消費模式變了，他們以往注重購物，現在更重視旅遊體驗，從前的經營模式已行不通了。」
血拼不再 陸客尋新意
改變的不止消費模式，還有旅遊習慣。在黃金週期間，傳統景點例如維多利亞港兩旁、廣東道名店街、中環著名奶茶攤等，仍有大陸遊客身影。與此同時，大陸社媒小紅書上可見不少香港「打卡」熱點推介，一些大陸旅客依書到港島「麥當勞道」路牌下吃麥當勞快餐，往廉政公署和港產片地標油麻地警署拍照。小紅書上甚至有帖文講述另類旅遊攻略、私房景點，以做體檢和開銀行戶口等作為「旅遊行程」。
來自中國大陸的自由行旅客李小姐上週訪港，她向《德國之聲》表示：「這趟主要去香港茶餐廳吃吃美食，跟朋友來四周逛逛，感覺澳門比香港的旅客還要多。」她說與以往不一樣，沒有特別安排奢侈品購物行程，只是隨心買了些零食和日用品。「因為我覺得香港跟大陸的價錢差不多，而且很多產品在大陸都有了，所以少了來香港買。」
香港今年第一季經濟增長2.7%，扭轉去年連續四季經濟收縮的劣勢；因疫情期間的低基數效應，第一季私人消費開支增長12%。港府和商界都寄望，開關後旅遊業會成為今年經濟增長主要動力之一。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波分析，最新數據反映私人消費力未達疫情前的平均值，觀乎五一假期市況，他對於旅遊業帶動復甦的速度不感樂觀。他向《德國之聲》表示：「疫情就如洗牌一樣，內地旅客以其他渠道取代來港購物，這種習慣可以是永久的。」
李兆波認為，大陸旅客在港以消費為主的旅遊模式已過高峰。「情況不會再如疫情前般風光，最有能力那群會選擇去其他國家購物，畢竟香港不是產品原產地。更多人追求看地道的文化，而非單純湧去名店。」他指在社交媒體、疫後內地經濟狀況、購物模式轉變的影響下，當局和業界須思考新出路。他示警：「香港旅遊業還在做夢，想著倚賴過去那一套，現實是光做代理型（agent）的旅遊業並不可持續，你必要隨時就緒迎接轉變。」
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我們想讓你知道的是
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