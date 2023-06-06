【影評】《燃燒女子的畫像》——當電影不再是電影，卻是宣傳小冊
我們想讓你知道的是
對於性別間的權力問題反思是當代的顯學，《燃燒女子的畫像》也是其中。然而，對於性別反省的同時，仍然必須要將電影當作電影對待，否則當電影成為傳聲筒時，與納粹時的宣傳「propaganda」也不會有太多區別了。
文：曾友俞
LGBTQ得以作為一種題材被表現，然而，在電影的媒介必須面對如何讓幕後隱身。在《燃燒女子的畫像》中明顯地是失敗的範例，這點尤其出現在故事中的千金與畫家，互相訴說對於對方一舉一動的觀察時，這些內容並非透過畫面展演給觀眾，卻是經由編劇將此以對白的形式由演員道出，這不啻是幕後的顯形，也將會是觀眾脫戲的契機。
故事是由千金艾洛伊茲與畫家瑪莉安以及僕人蘇菲為主軸，描寫千金之母為婚配委由畫家描摹肖像以使夫家得以姻結。艾洛伊茲背上了姐姐的負擔，前先是其胞姐面臨這等命運，卻在蘇菲之旁散步於懸崖時跳崖而亡。拒絕這個命運的艾洛伊茲，則使上一個畫家知難而退，始終不顯露肖像，直到瑪莉安登場，直到電影開首十分鐘後才展覽容顏。
至於為什麼是瑪莉安，並沒有一個解答。就像電影並沒有解答在一個婚姻作為女性桎梏的年代，為何直到片尾的十分鐘才有當時的強勢性別男性角色出現。
然而，電影中也有值得稱頌之處，例如鋼琴曲在前先，由瑪莉安演奏時說明音境，對應到結尾艾洛伊茲在婚後於米蘭聽曲時的心境；以及奧菲斯的神話中在不同人的詮釋下，包括是否為刻意使尤麗蒂絲墮入冥府，或是尤麗蒂絲曾說過「轉身」而自願被回歸冥府，經由艾洛伊茲在與瑪莉安的最後一會中揭露了這段神話在電影中的寓意。（以及在婚後艾洛伊茲的肖像中畫有手持奧菲斯神話的書冊與頁數更是明揭此意）
不過，電影的體感時間十分長，緣為欲呈現出深長的「凝視」（gaze），凝視在《丹麥女孩》中被明晃晃地以鏡頭作為觀看女性的權力視角，而對於這點的表現明顯到令人反感，亦即這種反省是具有灌輸性、宣傳性的。
在《燃燒女子的畫像》中的凝視，因為沒有男性角色，且著重在女性之間的情慾互動，因此是主體易位由女性賦權自身的凝視。並非由鏡頭作為強勢支配觀點來呈現，卻是大幅拍攝瑪莉安與艾洛伊茲對於彼此的觀看來表現。
但這裡的凝視所引起體感時間冗長的感覺，卻對應不及電影中的實際時間，除了在瑪麗安到訪一週業經艾洛伊茲母親傳達千金對其之喜愛，更是在母親離家五日交由瑪麗安繪製艾洛伊茲的期間，兩人所經歷的—尤其互相傾訴對對方的印象與情感的澎湃——更不像是僅僅五日所能體會，這種落差感必然是種缺陷。
前述提及仍有一僕人蘇菲，蘇菲常伴於二人之伴，然而除了僕人與主人間的階級關係幾乎不存在，卻像友人一般地互動，更甚至為了呈現女性的墮胎，還由主人千金艾洛伊茲與畫家瑪莉安協助蘇菲。
階級關係與強勢性別在那個時代是確實存在的，固然電影的虛構，可以經由特定題材的呈現表彰特定價值，但當價值的表現凌駕過於真實時——抹除權力關係的痕跡，這就是反真實的價值實踐，就必須是要審慎看待的現象。更不用說，故事中還由艾洛伊茲如同產婆一般蹲臥在僕人蘇菲的胯下，由畫家（相較於千金亦應具有從屬性的僕人地位）繪製圖畫。
《真寵》在處理女性情愛的細節顯然是更為細膩，在情節中拖帶出角色間的情感互動，相較於明擺著要宣揚特定價值式的作品，更具有藝術性。情慾的互動是隱晦的，正是在這種不透明中才能燃起渴望，因此當展演情慾互動的電影是如此張狂時，就澆熄了這股性的張力。
許多電影在其時代都會有其價值，但這價值必須區分是在什麼範疇上，例如《流麻溝十五號》在當代台灣的環境中，有著性別與政治歷史的價值，台灣的政治歷史價值也能在《返校》這般對於過往歷史的反省得見。但其等的電影價值可說是十分低落，反觀同樣具有台灣政治歷史價值的《超級大國民》以及《天馬茶房》在更早之前即已實踐，更且也沒有略去電影所必須考量的元素。
我們必須明白的是，電影作為一種文本（text）是可以被理解與認知的對象，而當這文本成為宣傳小冊（pamphlet）時，我們則必須警惕於這種道德宣傳。這並不是指稱道德宣傳的內容是種錯誤，而是指出這時電影已不是電影，不是能被解讀的文件，而是具有特定訊號被傳遞的中介而已了。
對於性別間的權力問題反思是當代的顯學，《燃燒女子的畫像》也是其中的一支表現，然而在電影的層面上，除了前述提及的優點之外，其餘者皆難以稱許，更別說幕後站到幕前，編劇的形象太過鮮明勝過於由角色間的互動來推動劇情，內容的交代並非由畫面來呈顯，卻是由角色以對話說出從未被觀眾觀看到的內容。這些都讓電影本身成為破壞其自身的作者，再再地提醒觀眾這是一個被編寫、設計的故事，阻隔觀眾能投射自身的心理。
艾洛伊茲喚聲「轉過身」而墮入了婚配的冥府地獄，而她留下的身影是一幅衣服著火的形象，在瑪麗安的心中而由其繪出作為回憶。但就連這把火的意象，都太過明顯於指涉處在地獄業火的女人，於是當訊息的解讀過於直白而無其他詮釋可能時（唯一解），那麼這個文本就會是閉鎖的，也就不再是文本了。
固然對於性別能反省的地方多有，但在反省的同時，仍然必須要將電影當作電影對待，否則當電影成為傳聲筒時，與納粹時的宣傳（propaganda）也就不會有太多區別了。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
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南投農業──農業再生成果
我們想讓你知道的是
921後，南投許多農村進行觀光轉型，投入當地社區營造、改善農產品設計、投入行銷曝光等，南投縣政府亦積極投入相關農村輔導及建設工作，讓縣內農村再生計畫得以順利推展。經過數年經營，南投農業再生成果亮眼，其中部分社區的環境綠美化成果，更獲選「2022建築園冶獎」的社區文化景觀營造類獎項肯定。
南投縣為台灣「觀光首都」，擁有全國最豐富的山林旅遊資源。但如同其他非都會區，南投縣亦面臨人口老化、青年外流問題。近年南投縣政府戮力投入農村再生工作，協助社區，推動高齡友善農村，讓社區長者可以受到照顧，健康共老。在青年返鄉部分，鼓勵在地青年投入農村發展，培訓青年參與社區事務、農村產業、社區環境營造、社區行銷宣傳等，成效斐然。
921之後，南投居多農村進行觀光轉型，除保留原有農業生產外，亦投入當地社區營造、改善農產品設計、投入行銷曝光等。20餘年過去了，部分農村已呈現老、破、舊狀況，有鑑於此，南投縣政府積極的投入相關農村輔導及建設工作，讓縣內農村再生計畫得以順利推展。在環境方面，以生活聚落為核心，透過僱工購料等方式，居民共同參與打造具在地特色的生活環境；在產業方面，輔導農村產業從傳統、小規模之初級產業，逐漸朝向優質化之生產經營，並結合社區在地資源進行加值發展與行銷，推動精緻且多元的特色產業；在生態面，輔導發展綠色旅遊及農村體驗等遊程，推廣生態多樣化之價值。
經過數年經營，南投農業再生成果，成績亮眼，頗受好評。其中水里鄉頂崁社區、草屯鎮平林社區及埔里鎮南村社區的環境綠美化成果，獲選「2022建築園冶獎」的社區文化景觀營造類獎項肯定。
以下分享南投農業再生、產業活化標竿案例，以饗讀者：
1. 水里鄉頂崁社區──陶器商品化研習計畫
緣起：
隨著時代變遷，古早陶器器皿以逐漸被塑膠製品所取代，水里陶瓷產業如今已不復早期鼎盛時期的榮景，目前本社區只剩「水里蛇窯」、「沐陶窯」及「力陶莊」等三家從事陶器有關的產業。為了發揚社區傳統產業精神，特辦理「陶瓷商品化研習」，精選對陶藝有技術的民眾參與，聘請專業講師來指導。一方面學習更進階的製陶技術，一方面可以設計開發社區商品，增加社區產值。
執行與效益：
為了產出社區陶藝產品，安排48小時的陶器模具相關課程，從陶器模具基本概念、實務操作、製作模具分片、母模以及後續的注漿成型技巧。最後完成了多款的夢風鈴及陶杯，配合上包裝盒後，即是專屬於頂崁社區的陶器商品。
2. 草屯鎮平林社區──社區植物染商品化計畫
緣起：
平林社區因參加南投縣「社區發展工作評鑑」，連3年獲獎，有很多社區或其他團體前來參訪，平林社區需要有更豐富的參訪行程，以及研發出能讓訪客DIY體驗的產品，以增加社區收入。故社區自106年開始利用社區內的花草資源，培訓植物染培力課程，希望藉由此次建立藍染模組商品化計畫，創造營收之餘，還能將平林之美，傳遞予更多遊客。
執行與效益：
本次計畫的研習課程，除了可以將植物染、敲拓染及花葉印染技術運用在DIY體驗上，而植物染商品化則產出了茶席桌布、門簾、絲巾及包裝提袋等商品。平林社區LOGO網版印刷則共產出了8個樣式的LOGO，2款的葡萄、荔枝娃娃，使用在帆布袋的圖騰印刷成效良好。
3. 鹿谷鄉竹林社區──來小半天玩大半天農情體驗活動
緣起：
竹林社區具備得天獨厚的自然資源，除了是台灣孟宗竹及杉林溪烏龍茶的發源地，還擁有全台最大的銀杏造林，與合法特色民宿20家。社區欲推廣二日深度體驗遊程，除了可刺激地方觀光產業，亦可提高住房率，推廣綠色旅遊。竹林社區近年致力於開發竹產業精緻化，開發DIY模具及各種體驗型商品，冀望透過辦理體驗活動，推廣在地竹產業，並促進農村循環經濟。
執行與效益：
竹林社區自108年度開始辦理「來小半天玩大半天」活動，成功吸引許多遊客來此賞秋櫻、品茗茶，110年度活動更加廣大辦理為二日的活動，除了搭配夜櫻燈光秀、辦理茶席音樂會之外，還規劃生態及產業導覽路線之行程活動，讓來參與的遊客能夠有更多不同的體驗。
4. 國姓鄉石門社區──在地特色餐研習計畫
緣起：
石門社區目前有提供午餐及晚餐供長者用餐。為了顧及長輩吃的健康，社區志工絞盡腦汁做出營養美味的餐食，但因志工並非專業人員，故需要專業老師教導如何烹煮少油少鹽、健康美味的餐食。另外，因常有其他社區來石門參訪並用餐，「參訪用餐」是石門社區的收入來源之一，故希望老師可以教導利用在地食材研發專屬石門社區的特色料理。
執行與效益：
本計畫課程聘請二位專業老師，共計安排45小時課程，餐點的研發以石門社區小農在地生產食材為主，因此間接增加小農收益。菜色部分，大多利用社區小農所栽植的蔬果，如南瓜、香菇、咖啡、生薑、洛神花、竹筍、鮮菇、番茄、橄欖、梅子、苦茶油等等在地生產的蔬果，研發出一桌3,500元、4,500元、5,500元不等的風味餐，讓遊客可以來體驗「食在石門」的美食饗宴。
5. 中寮鄉和興社區──原生種植物調查解說訓練計畫
緣起：
和興村位處中寮鄉東側，全村地形丘陵連綿，地形變化多元，有數十個大小山巒和小谷地羅布其間，因此有許多天然生態資源。921之後，社區居民希望發展有機觀光文化農場，因此結合河川整治及綠化工程，闢建「原生種植物公園」，希望把園區變成一個具教育特色公園，故冀望透過此計畫，訓練社區居民認識植物及多樣的生態，未來遊客來參訪時，可以導覽解說，推動農村再生，增加農民經濟收入。
執行與效益：
本計畫原安排36小時生態相關課程，因受新冠肺炎三級警戒影響而延後上課日期，並將時數縮短為16小時，課程內容精簡為龍興原生種植物公園的原生植物辨識解說、社區蝴蝶辨識及解說（鳳蝶、粉蝶科、蛺蝶、灰蝶及弄蝶科）、原生植物園區及社區景點綜合解說演練。課程雖然精簡，內容卻十分充實，透過課程學員對於基本的植物辨識及公園內的原生種植物都有更深入的瞭解，透過講解練習與考試，居多學員已獲得講解員的資格，成效良好！
以上廣告由南投縣政府農業處提供。