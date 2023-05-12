嬰兒車禮讓汽車：台灣「裡外不是人走」的行人地獄，也是一條條少子化道路

去（2022）年台中發生母親推著嬰兒車過馬路遭公車撞擊事故，今（2023）年三月新竹發生夫妻推嬰兒車走在斑馬線上，卻差點遭轎車撞擊，畫面曝光後引發眾怒，五月台南又發生一位母親帶三歲女兒過馬路卻被轎車捲入車底事件，而國際媒體《CNN》評台灣是「行人地獄」的討論也不斷於社群網路發酵。那麼，台灣的交通道路真是行人地獄？

或許可以用網路梗圖邏輯來說明：這是台灣交通道路，這也是少子化道路。事實上對於台灣交通道路如何對行人造成影響，已有許多討論，本文則更聚焦於家長和嬰兒車在台灣交通道路上行走的處境及經驗進行思考。

對於大多數需步行出門的台灣家長和嬰兒而言，在交通環境道路行走本身就是場場硬仗。例如綠燈亮時，行人與左右轉汽機車同時起步，行人需「禮讓」車子，或趁著車流較少時通過；而據筆者經驗與觀察其他家長，嬰兒車的處境則更加艱難，通常只有兩個選項。第一個是在綠燈亮的瞬間搶快通過，第二個則慢慢等著汽機車轉彎，同時盡力避免嬰兒吸入車輛排煙廢氣，又眼看綠燈結束倒數，趕快抓著最後幾秒鐘推嬰兒車通過。

即使順利通過了馬路，又要面臨被機車佔據或汽車臨違停的人行道（及無障礙坡道），被各個店家間隔起難以行走的騎樓，各種大卡車發財車卸貨而擋住的道路；好不容易到找到稍微能行走的人行道，還必須被突如其來的機車或腳踏車按鈴要求「禮讓」。那麼，這種「嬰兒車禮讓車子」、裡外不是人走的行人地獄，會為育兒道路帶來什麼的影響可能？

Clement & Waitt（2018）就指出，所謂友善兒童的城市權利（right to the city）往往僅停留在關注已有獨立行動能力的孩童，但更年幼的孩子權利卻容易在其中被忽視，尤其是仍須乘坐嬰兒車的孩子。並且，家長推著嬰兒車移動時，家長與孩子雙方都會在其過程中承受身體與心理的經驗挑戰，包括嬰兒車移動時，交通環境可能影響在嬰兒車中睡眠的孩子，又或是過久等候車輛通過的時間，將使得在嬰兒車上的孩子等待感到焦慮。

而本文據此延伸思考與提出，危險的交通環境，也可能使家長不敢在道路上，讓孩子安心學步行走（如練習過馬路），只能手忙腳亂地邊把孩子抱上嬰兒車，邊安撫想嘗試自行走路的孩子；又或是在行走移動的過程，為了面對上述各種挑戰，家長所沿途累積的焦躁，連帶影響孩子情緒（如讓孩子感到不安），但那卻都不應該是作為行人的家長與孩子所承擔之情感與經驗。

因此，本文認為這不僅是基本安全問題，更是影響幼兒發展及育兒友善的問題，亟需政府相關單位推動改善政策與正視。同時，也反映人行道的性別問題，像是在當代仍多以女性為照顧嬰孩者的狀況下，混亂的交通環境可能加深女性對嬰兒車的移動與搬運過程，其舉步艱辛可能擋住其他行人或駕駛者的通路，卻又同時容易遭受白眼或謾罵，或深化大眾對「馬路三寶」的性別刻板印象。