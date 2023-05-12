嬰兒車禮讓汽車：台灣「裡外不是人走」的行人地獄，也是一條條少子化道路
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在當代仍多以女性為照顧嬰孩者的狀況下，混亂的交通環境可能加深女性對嬰兒車的移動與搬運過程，其舉步艱辛可能擋住其他行人或駕駛者的通路，又同時容易遭受白眼或謾罵，甚至深化大眾對「馬路三寶」的性別刻板印象，讓台灣交通不只是地獄，更是「少子化道路」。
去（2022）年台中發生母親推著嬰兒車過馬路遭公車撞擊事故，今（2023）年三月新竹發生夫妻推嬰兒車走在斑馬線上，卻差點遭轎車撞擊，畫面曝光後引發眾怒，五月台南又發生一位母親帶三歲女兒過馬路卻被轎車捲入車底事件，而國際媒體《CNN》評台灣是「行人地獄」的討論也不斷於社群網路發酵。那麼，台灣的交通道路真是行人地獄？
或許可以用網路梗圖邏輯來說明：這是台灣交通道路，這也是少子化道路。事實上對於台灣交通道路如何對行人造成影響，已有許多討論，本文則更聚焦於家長和嬰兒車在台灣交通道路上行走的處境及經驗進行思考。
對於大多數需步行出門的台灣家長和嬰兒而言，在交通環境道路行走本身就是場場硬仗。例如綠燈亮時，行人與左右轉汽機車同時起步，行人需「禮讓」車子，或趁著車流較少時通過；而據筆者經驗與觀察其他家長，嬰兒車的處境則更加艱難，通常只有兩個選項。第一個是在綠燈亮的瞬間搶快通過，第二個則慢慢等著汽機車轉彎，同時盡力避免嬰兒吸入車輛排煙廢氣，又眼看綠燈結束倒數，趕快抓著最後幾秒鐘推嬰兒車通過。
即使順利通過了馬路，又要面臨被機車佔據或汽車臨違停的人行道（及無障礙坡道），被各個店家間隔起難以行走的騎樓，各種大卡車發財車卸貨而擋住的道路；好不容易到找到稍微能行走的人行道，還必須被突如其來的機車或腳踏車按鈴要求「禮讓」。那麼，這種「嬰兒車禮讓車子」、裡外不是人走的行人地獄，會為育兒道路帶來什麼的影響可能？
Clement & Waitt（2018）就指出，所謂友善兒童的城市權利（right to the city）往往僅停留在關注已有獨立行動能力的孩童，但更年幼的孩子權利卻容易在其中被忽視，尤其是仍須乘坐嬰兒車的孩子。並且，家長推著嬰兒車移動時，家長與孩子雙方都會在其過程中承受身體與心理的經驗挑戰，包括嬰兒車移動時，交通環境可能影響在嬰兒車中睡眠的孩子，又或是過久等候車輛通過的時間，將使得在嬰兒車上的孩子等待感到焦慮。
而本文據此延伸思考與提出，危險的交通環境，也可能使家長不敢在道路上，讓孩子安心學步行走（如練習過馬路），只能手忙腳亂地邊把孩子抱上嬰兒車，邊安撫想嘗試自行走路的孩子；又或是在行走移動的過程，為了面對上述各種挑戰，家長所沿途累積的焦躁，連帶影響孩子情緒（如讓孩子感到不安），但那卻都不應該是作為行人的家長與孩子所承擔之情感與經驗。
因此，本文認為這不僅是基本安全問題，更是影響幼兒發展及育兒友善的問題，亟需政府相關單位推動改善政策與正視。同時，也反映人行道的性別問題，像是在當代仍多以女性為照顧嬰孩者的狀況下，混亂的交通環境可能加深女性對嬰兒車的移動與搬運過程，其舉步艱辛可能擋住其他行人或駕駛者的通路，卻又同時容易遭受白眼或謾罵，或深化大眾對「馬路三寶」的性別刻板印象。
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陽光也可以做公益：一場環境、社會、資產三方共贏的永續投資！
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太陽人全民電廠深耕能源產業十個年頭，創辦人陳威丞藉由首創的「綠能共享經濟」模式，至今已在臺灣、日本兩地建置超過500座太陽能電廠，與數千位電廠老闆攜手展開一場經濟、環境、社會公益三方共贏的永續投資。
隨著石油、天然氣等化石燃料價格上漲、國際通膨壓力加劇，世界能源貿易板塊也隨之重組，更有國家開始推動綠色能源及能源效率的政策；而今年國際能源總署（IEA）的報告也指出，未來兩年間全球電力將增加約2500TWh，其中98%新增電力由再生能源提供。種種現象明確顯示，永續及能源轉型議題已從眾人關切的世界趨勢，轉為深刻影響產業、政策與經濟的現在進行式。
綠能共享經濟成熟，日常永續行動可以更豐富
若從鉅觀角度思考，能源議題看似與日常相距甚遠，實則不然。當我們回到生活視野──每當社會因能源問題發生災害、通膨等重大動盪時，受影響最深刻的總是平凡生活的人們，甚至是最脆弱的弱勢族群。那麼，身為從石化能源過渡至綠色能源的關鍵一代，除了落實節能生活，我們還能再多做些什麼，創造更永續、多元關懷的社會？
對忙於工作的上班族而言，「投資」就是個既能滿足理財規劃、又兼顧環境永續的參與管道。 除了基金、股票的傳統投資市場，參與近年逐漸成熟、參與門檻低且報酬回收穩定的「綠能共享經濟」其實也是不錯的方法。
全民電廠：經濟、環境、社會公益，三方共贏的永續投資
什麼是「綠能共享經濟」？簡單來說，就是「共享電廠，共創綠能」， 參與者出資認領電廠或太陽能板，太陽人全民電廠（下稱太陽人）提供一條龍的物業管理服務，包辦如廠房建置、機關文件申請、設備維運等電廠大小事。如此一來，就算是毫無太陽能專業知識的上班族，也能藉日常財務管理的方式投入環境永續的行動，參與臺灣的綠能發展，在環境永續及能源轉型過程發揮微薄卻重要的影響。
這項被太陽人稱為「全民電廠」的共享模式，不只運作方式單純且具可循環性，還能在穩定的經濟回饋之外，創造額外的永續效益。民眾只要依循以下三步驟就可以成為全民電廠的老闆： 1.登錄太陽人官網並加入會員； 2.選擇欲認購的電廠（或太陽能板），完成相關設定並付款； 3.完成後，你就能成為電廠老闆，開始定期領取販賣電力的所得。投資期間，投資人能獲得台電保證20年的購電契約，穩定獲得約6~8%的年化投報率（需視電廠位置與當地平均日照時長而定）。
除了長期穩定的資產配置，太陽人也沒有忘記能源與生活的緊密關係。2020年，太陽人將全民電廠穩定收益的特性轉化為支持社會公益永續發展的力量，與數十間社福機構合作，正式啟動「日光循環公益專案」。當每一片屬於日光循環公益專案的太陽能板被認購時，太陽人就會捐獻500元給合作的公益團體，並每月依據投資人設定的「提撥捐獻額度」，再提撥捐獻額度的一半資助公益團體；而另一半則為下一座公益電廠的興建基金，藉此創造公益生生不息的回饋循環。換句話說，投資人獲得被動收益的同時，也就在用日光一點一滴的灌注著弱勢族群，並累積下一個公益機會的誕生，促成整體公眾利益的正向循環，為社會善盡一份心力。
獲得B型企業認證的太陽人全民電廠，一起讓商業成為社會永續的最大公益
太陽人全民電廠自2013年成立以來，已經深耕能源產業十個年頭，日光循環公益專案也邁入第三年，無論是電廠據點規模、綠能效益，或是為社會帶來的公共利益都在不斷擴大。多年間太陽人已在臺灣、日本建置超過500座太陽能電廠，並預估在未來20年間持續產出2.3億度的再生能源，創造將近15億的電力收益為地球減少約1.26億公斤的碳排放，相當於1,761座大安森林公園的碳排放吸收量。
除了永續的企業責任，太陽人也相當關注社會中的弱勢族群，於是也致力推動公益專案，成為勵馨基金會、唐氏症關愛者協會、ARTT台灣動物緊急救援小組、社團法人銀色大門老人福利協會、台灣環境資訊協會、黑潮海洋文教基金會、野灣野生動物保護協會....等數十所不同領域的社福機構的支持者，長期穩定捐助金流，支持臺灣社福活動，將綠色能源化為實質力量，回饋社會中最脆弱的族群。
一路走來，太陽人不只實踐了企業社會責任（CSR）及永續ESG的義務，更秉持著「日本職人技術，台灣在地深耕」的信念，於北中南東各處擴建電廠，為各鄉鎮創造許多長期穩定的工作機會。種種環境、能源、經濟、社福多元共好的行動，也讓太陽人全民電廠於2021年通過B型實驗室（B Lab®）認證，成為「運用商業發揮社會及環境的正面影響力」的B型企業。
能源不只是能源：太陽人全民電廠的永續影響力
「打破再生能源與社會大眾遙不可及的想像」是創辦人陳威丞創立太陽人全民電廠的初衷。一路走來，他運用個人專業與能力，帶領企業用「太陽能」向外擴展，響應ESG永續企業經營及聯合國永續發展目標（SDGs），利用能源創造經濟、社會福利、環境永續的多贏局面。在太陽人全民電廠的努力之下，「能源與日常生活緊密相關」並不只是形而上的概念，而是落實在社會每一處，真真切切的企業永續影響力。