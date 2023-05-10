2023未來技職教育論壇：科大校長齊聚打破「學生成績差」的迷思，強調技職是台灣的產業支柱
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近年越來越多高職生升學時不只考統測、還去報高中生的學測，但另一方面，成功高中校長孫明峯表示，該校每年約有800名畢業生，去（2022）年申請科大的有122位、最後有32位前往就讀。
近年台灣技職院校學生人數銳減，四技二專統一入學測驗（統測）報名人數於109年首度跌破10萬，到111學年度僅剩7萬9000多人。今（10）日由台灣科技大學主辦、各技職學校參與的「2023未來技職教育論壇」，眾多校長及學校長官與會座談，共同討論如何突破技職教育的舊思維，形塑台灣技職教育的新風貌。
台科大校長顏家鈺表示，技職學生是台灣的產業支柱，但隨著高中生報名人數下降，技職體系的老師們面臨很大的壓力。
龍華科技大學校長葛自祥認為，現在的技職教育缺乏自信，外界覺得學生成績不好才會選擇科技大學，但事實上不是這樣，很多企業都認為技職教育的學生好用、有價值、實務能力強。雲林科技大學校長楊能舒則坦言，從學校的角度沒辦法處理社會上的氛圍，「我們只能好好教我們的學生」。
台科大校友、林同棪工程顧問公司董事長王宇睿也表示，社會上的誤解沒辦法一時之間改變，只能反求諸己，現在技職教育和普通高教的教育界線越來越模糊，技職教育要把持住自己的特色：務實、結合學校和產業、以就業為導向。
成功高中去年122名學生申請科大
近年越來越多高職生升學時不只考統測、還去報高中生的學測，但另一方面，成功高中校長孫明峯表示，該校每年約有800名畢業生，去（2022）年申請科大的有122位、最後有32位前往就讀。這是因為成功高中鄰近台北科技大學，不少學生家長也是台科大、北科大的教授，因應108課綱的選修課、微課程，校方開課時和科大合作，讓學生到科大上課，享受一流的設備與實作體驗。
因此，孫明峯建議科大可以再加強宣傳的力度，並在高中開設更多不同課程，讓高中生有機會到科大裡看一看，了解現在的產業趨勢。
至於政府面對技職教育又會有哪些鼓勵措施？教育部技職司長楊玉惠表示，政府持續協助技職教育設備更新、課程重整，有業界人士以為學校的設備晚業界10、20年，但這都是舊思維，現今技職學校許多學校的設備都比業界強很多。在一旁的顏家鈺也同意學校的設備足夠，都有經費可以申請，只是沒地方可以擺，楊玉惠笑笑承諾：「未來會啦！」
普大加強實作，技職怎麼辦？
顏家鈺也詢問在場長官，現在有很多普通大學都更加著重「實作」，技職領域要怎麼因應？楊玉惠稱，科大學生的技術訓練在深度、廣度都佔優勢，「我們不用去擔心」，再加上技專老師的產學合作、業界銜接都比一般大學強，整體訓練比較紮實。
對此，從更具體的角度來談，葛自祥表示，龍華科大對教師的升等有產學績效門檻，教師要和產業接觸、幫產業解決問題才能升等，在課程的部分也需要諮詢業界，做出自己的特色。
過往科大曾被質疑，難道大學要成為職業訓練所嗎？楊玉惠表示，技職教育和職訓所、補習班最大的差別，就是強調全人教育，「只要教技術就好，那幹嘛修128學分？」他認為技職學生的全人訓練，能讓他們出去「技術沒話說、創意沒話說、團隊合作能力沒話說」。
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核稿編輯：羅元祺
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